Сталин об атомном оружии: долгой монополии у США не будет

Первоисточники великая вещь. Общаешься с историей, что называется, напрямую, без посредников. На днях я в очередной раз так и поступил: пришел в библиотеку. Чтобы внимательно изучить послевоенные советские газеты. Пока дошел до 1946 года. Нашел массу интересного.



Например – мысли товарища Сталина об атомном оружии. Напомню, что на дворе сентябрь 1946 года. Чуть более года прошло с того момента, как США применили атомную бомбу в Хиросиме и Нагасаки. Начинается ядерный шантаж Советского Союза со стороны Вашингтона. Еще на встрече союзников летом 1945 года в Потсдаме, то есть ДО применения атомного оружия, президент США Трумэн, как бы невзначай сказал Сталину, что у США есть новое оружие страшной разрушительной силы. Черчилль в мемуарах пишет, что подойдя к Трумэну, он спросил его о реакции главы СССР на эти слова. Президент США ответил, что, похоже, Сталин не понял о чем идет речь, так как реакции не было никакой. На самом деле выйдя из зла заседаний, Сталин попросил немедленно связать его с Курчатовым…

Атомные удары США по Японии были демонстрацией силы и возможностей. Только не перед Японией, а перед СССР. Сталин на ядерный шантаж не поддался – Советский Союз форсировал создание своей «бомбы», которая появилась у нас в 1949 году. Руководил работами по проекту Лаврентий Павлович Берия. Не в качестве ученого, разумеется, а в качестве организатора.

Но все это только ещё будет. В 1946 году вероятность ядерного удара США по СССР была велика. В Вашингтоне были и соответствующие военные планы, которые давно рассекречены и с ними не сложно ознакомиться.

Так вот вернемся к первоисточнику. 25 сентября 1946 года в газете «Правда» были напечатаны ответы И.В. Сталина. Полное название материала следующее: «Ответы на вопросы, заданные московским корреспондентом «Сандей Таймс» господином Александром Верт в своей записке на имя т. Сталина 17 сентября 1946 года».

Задайте себе вопрос: с чего это «Правде» вдруг печатать на первой странице ответы на вопросы? С чего бы это Сталину вдруг отвечать на вопросы англосаксонского журналиста? Сразу хочу сказать, что за 1946 год было всего два подобных случая ( о в тором мы поговорим на днях). Так вот Сталин посчитал важным и нужным ответить и обнародовать ответ так, чтобы его было невозможно не заметить. К кому он обращался? К тем, кто пытался продолжить ядерный шантаж СССР.

Вот фрагмент этого крайне короткого интервью, с тем вопросом-ответом, ради которого все, собственно говоря, и затевалось.

«Вопрос. Считаете ли Вы, что фактически монопольное владение США атомной бомбой является одной из главных угроз миру?

Ответ. Я не считаю атомную бомбу такой серьезной силой, какой склонны её считать некоторые политические деятели. Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решать судьбы войны, так как для этого совершенно недостаточно атомных бомб. Конечно, монопольное владение секретом атомной бомбы создает угрозу, но против этого существует, по крайней мере, два средства:

а) монопольное владение атомной бомбой не может продолжаться долго;

б) применение атомной бомбы будет запрещено. http://grachev62.narod.ru/stalin/t16/t16_09.htm

Итак, в ответ на намек, что США могут применить ядерное оружие в конфликте с СССР, Сталин отвечает:

Атомные бомбы «предназначены для устрашения слабонервных». Сталин к их числу не относится. Атомные бомбы «не могут решать судьбы войны, так как для этого совершенно не достаточно атомных бомб». Сталин говорит, что не боится шантажа, он знает, что США не имеют должного запаса ядерного оружия. Бомб попросту мало. Монопольное владение атомной бомбой не может продолжаться долго» – это значит, что скоро «бомба» будет и у СССР. Как настоящий здравомыслящий политик, исходя из ситуации обоюдного владения атомным оружием, он считает, что «применение атомной бомбы будет запрещено».

Добавить тут просто нечего.

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Источник: nstarikov.ru