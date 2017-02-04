Новости Украины и Новороссии 04 февраля 2017
- 11:39 ЛНР: за убийством Анащенко стоят спецслужбы Украины.
- 11:23 Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью полковника Анащенко.
- 09:33 Трамп добрался до Порошенко.
- 09:28 Комментарий: В каком состоянии находятся китайско-украинские отношения на нынешнем этапе?.
- 09:03 Украинский депутат: Украине нужен мир, Донбассу нужен мир.
- 09:00 В центре Луганска взорвался автомобиль.
- 08:50 Порошенко уволил украинского чиновника, который перебил его слова в Одессе.
- 07:38 Российский пранкер Лексус рассказал подробности розыгрыша генсека НАТО.
- 07:14 Украина уже потратила $22 млн на строительство «Стены» на границе с РФ.
- 05:30 Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО).
- 03:30 Военная ставка Киева: сколько может продлиться урегулирование конфликта в Донбассе (ФОТО).
- 01:56 Обострение в Донбассе сводит на нет усилия «нормандской четверки», — Лавров.
ЛНР: за убийством Анащенко стоят спецслужбы Украины
Оборонное ведомство ЛНР считает, что подрыв автомобиля в Луганске, в результате которого сегодня утром погиб начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко, был совершен сотрудниками украинских спецслужб. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.
Сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе полковник Анащенко. Народная милиция заявила, что гибель двух человек стала результатом теракта.
«Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике», — сказал Марочко.
«Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание», — заверил подполковник.
«От лица Народной милиции выражаем глубокое соболезнование семье погибшего», — добавил Марочко.
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Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью полковника Анащенко
Сегодня при мощном взрыве автомобиля в Луганске погиб наш боевой товарищ, брат, первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Анащенко.
Олега Владимировича с уверенностью можно назвать современным героем эпохи возрождения Русского мира.
С первых дней войны плечом к плечу мы боролись за нашу свободу и независимость, отстаивая каждую пядь родной земли. С этим человеком связаны наши первые боевые достижения и победы. Его имя по праву вписано золотыми буквами в историю Луганской Народной Республики. И навсегда останется в памяти не только братьев по оружию, но и каждого жителя Республики.
Искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким, боевым товарищам в связи с гибелью полковника Анащенко. Его мужество, стойкость, отвага стали для нас примером офицерского долга и чести.
Светлая память…
Глава Луганской Народной Республики
И. В. Плотницкий
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Трамп добрался до Порошенко
Президент США Дональд Трамп собирается в эти выходные провести телефонные переговоры с президентом Украины Порошенко, главой итальянского правительства Паоло Джентилиони, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем.
Такие планы огласила пресс-служба Белого дома. В администрации Трампа уточнили, что телефонные беседы с Порошенко, Джентилиони и Столтенбергом у президента США запланированы на субботу, 4 февраля, а разговор с Инглишем — на воскресенье. При этом темы, которые будут обсуждаться, не разглашаются.
С 20 января, когда состоялась церемония вступления Трампа в должность президента США, он успел провести целый ряд телефонных бесед с мировыми лидерами, включая своего российского коллегу Владимира Путина.
Сам Трамп назвал худшим из состоявшихся разговоров свой звонок премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу: предполагалось, что он продлится около часа, но американский лидер бросил трубку на 25-й минуте.
Предположительно, причиной этого стали разногласия между двумя политиками относительно миграционной политики Трампа — президент США обвинил Австралию в попытках экспортировать «новых бостонских террористов». Кроме того, он заявил собеседнику, что подписанное при его предшественнике Бараке Обаме соглашение о переселении беженцев с островов Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру в США является «худшим за все время».
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Комментарий: В каком состоянии находятся китайско-украинские отношения на нынешнем этапе?
Киев, 2 февраля /Синьхуа/ — В начале текущего года Китай и Украина отпраздновали 25-ю годовщину взаимного дипломатического признания. Для украинского экспертного сообщества эта знаменательная дата стала прекрасным поводом проанализировать нынешнее состояние двусторонних отношений, определив их сильные и слабые стороны, а также очертить основные направления развития китайско-украинских связей на ближайшую перспективу.
Политический диалог
17 января в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума произошло очень важное событие для отношений между Пекином и Киевом: председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Прежде лидеры двух стран встречались лишь однажды, причем без предварительных договоренностей. Они столкнулись друг с другом в кулуарах Саммита по ядерной безопасности, прошедшего в Вашингтоне в апреле 2016 года, и кратко побеседовали. Нынешние же переговоры были подготовлены заранее, благодаря чему председатель КНР и президент Украины смогли обсудить широкий круг вопросов: начиная от торгово-экономического сотрудничества и заканчивая ситуацией в Донбассе.
Спланированный характер встречи в Давосе и достигнутые на ней договоренности осуществить взаимный обмен визитами дали основания говорить об оживлении китайско-украинского политического диалога на высшем уровне, темпы которого замедлились после смены власти в Украине в 2014 году — в отличие от П. Порошенко его предшественник Виктор Янукович бывал в Китае дважды.
По мнению украинских экспертов, одной из главных причин временного ослабевания политических контактов между двумя государствами стало отсутствие у Украины комплексной стратегии развития отношений с КНР. Между тем все необходимые предпосылки для укрепления межгосударственного сотрудничества у Пекина и Киева имеются. “Во-первых, в двусторонних отношениях нет каких бы то ни было скандалов, что однозначно свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия. Кроме того, китайская сторона с пониманием относится к текущим проблемам, с которыми сталкивается Украина”, — говорит политолог Игорь Шевырев.
Торгово-экономическое сотрудничество
По итогам 2016 года товарооборот между Китаем и Украиной достиг 6,51 млрд долл США, увеличившись на 5,3 проц относительно 2015 года. Основу китайского экспорта составила продукция машиностроения, а главными статьями импорта были руда и сельхозтовары, в частности, зерновые, жиры и масла.
Следует отметить, что в последние годы объем поставок украинской агропродукции в Китай растет грандиозными темпами: с 2011 по 2015 год он увеличился в 12 раз — с 103 млн долл США до 1,24 млрд долларов. При этом Украина начинает постепенно отходить от экспорта одного лишь сырья в пользу готовых продуктов питания — сыров, йогуртов, кондитерских изделий, то есть товаров с большей добавленной стоимостью. Однако, несмотря на все эти положительные тенденции, украинские аграрии, по подсчетам Киева, пока используют свой потенциал на китайском рынке лишь на 7,5 проц.
Среди других перспективных направлений наращивания украинского экспорта в КНР эксперты называют химическую промышленность, железнодорожный транспорт, ракетно-космическую отрасль, судо- и самолетостроение.
Желая перевести все эти возможности из гипотетической плоскости в реальную, правительство Украины назвало одним из основных приоритетов своей работы в 2017 году расширение и укрепление торговых связей с Китаем, в том числе увеличение экспорта в эту страну на 2 млрд долл США.
Для достижения поставленных целей в текущем году в КНР будет направлена торговая миссия, в состав которой войдут украинские чиновники и представители бизнес-кругов. Вдобавок в рамках участия в реализации масштабного китайского проекта по созданию нового Шелкового пути Киев планирует запустить регулярный контейнерный поезд по Транскаспийскому международному транспортному маршруту /ТМТМ/. Этот железнодорожный состав сможет доставлять грузы из Украины в КНР за 12-14 дней, от чего, в первую очередь, выиграют производители скоропортящихся товаров — молочной и органической продукции, фруктов, ягод и т.д.
Инвестиции
По оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, общий объем совместных государственных инвестиционных проектов, которые в настоящее время реализуют Китай и Украина, превышает 7 млрд долл США. Сотрудничество в основном ведется в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура, и имеет тенденцию к росту.
В частности, одна из крупнейших госкорпораций Китая — CNBM International Corporation — намерена направить до 2 млрд долл США на модернизацию энергетических предприятий Украины. А другие две китайские компании — China National Complete Engineering Corporation /CCEC/ и Golden Concord Holdings Limited /GCL/ — планируют в течение ближайших двух лет вложить 1 млрд долл США в строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Многие аналитики также говорят о том, что в скором будущем одним из наиболее перспективных направлений деятельности китайских инвесторов в Украине может стать открытие в этой стране новых заводов. “Украина имеет подписанный договор о зоне свободной торговли /ЗСТ/ с Европейским союзом, поэтому Китаю очень интересно размещать производства в Украине, чтобы впоследствии реализовывать свой товар на объемном и платежеспособном европейском рынке”, — поясняет глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Впрочем, помимо ЗСТ с ЕС, важным преимуществом Украины является также высококвалифицированная и при этом недорогая рабочая сила: из-за существенной девальвации национальной валюты минимальная зарплата в этой стране сейчас составляет порядка 120 долл США.
Между тем для существенного увеличения притока инвестиций из КНР руководству Украины необходимо последовательно улучшать внутренний бизнес-климат, проводя реформы, направленные на поддержание макроэкономической стабильности, борьбу с коррупцией и обеспечение независимости судебной власти. Только при таких условиях иностранный капитал будет чувствовать себя в Украине защищенным.
Взаимодействие в сфере туризма, культуры и образования
Помимо наращивания китайско-украинского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, 2016 год ознаменовался также развитием туризма: по предварительным данным, в прошлом году Украину посетило около 25 тыс китайских туристов, что в два раза больше, чем годом ранее.
Основной причиной столь существенного увеличения турпотока послужила стабилизация ситуации в Украине, в том числе в ее восточных областях. Однако был и другой фактор. “В прошлом году наша страна сделала заметные шаги в сторону либерализации визового режима для китайских граждан”, — говорит вице-президент по вопросам туризма и курортов Украинского национального комитета Международной торговой палаты Елена Шаповалова. В частности, с 20 июня 2016 года в киевском аэропорту “Борисполь”, а с 1 октября — еще и в аэропорту “Одесса” /Одесса, Южная Украина/ действует упрощенный порядок въезда на украинскую территорию для китайских бизнесменов и туристов. Он предполагает оформление виз сроком до 15 дней по прибытии в один из двух указанных воздушных портов.
2016 год был также весьма насыщен китайско-украинскими культурными проектами, самым важным из которых стало открытие на юге Пекина музея-галереи выдающего украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Этот музей будет использоваться как площадка для постоянной экспозиции, а также временных выставок, знакомящих с работами современных китайских и украинских художников, скульпторов и фотографов.
Для увеличения количества подобных совместных проектов осенью прошлого года КНР посетила украинская делегация во главе с министром культуры Украины Евгением Нищуком. В ходе переговоров Е. Нищука с его китайским коллегой Ло Шуганом был обсужден широкий круг вопросов, среди которых: создание в КНР украинских культурных центров, пути взаимного продвижения прикладных народных ремесел, проведение концертов с участием артистов из обеих стран и т.д.
В минувшем году Китай также уделял немало внимания предоставлению Украине материально-технической помощи в сфере образования. В частности, он передал украинским школам 23,5 тыс новых компьютеров и оборудовал три лингафонных кабинета в Киевской гимназии восточных языков №1, где китайский язык изучает около 600 детей. Помимо этого, Международная торговая палата “Шелкового пути” выделила Украине 200 тыс. долл США на образовательные проекты для школьников с особыми потребностями.
По мнению аналитиков, все это свидетельствует о том, что Китай заинтересован в непрерывном развитии Украины, а также дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной основе. Официальному Киеву, в свою очередь, следует занимать еще более активную позицию в продвижении межгосударственного взаимодействия для нахождения новых точек соприкосновения.
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Украинский депутат: Украине нужен мир, Донбассу нужен мир
Депутат Верховной Рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский прокомментировал эскалацию конфликта на Донбассе.
«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе. Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну! Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю», — призвал Новинский.
«Пора остановиться, пора закончить проливать кровь, пора прекратить строить политические карьеры и множить барыши, используя ненависть, злобу, страдания и людское горе. Украине нужен МИР! Донбассу нужен МИР! Всем нам нужен МИР!», — добавил он.
По словам Новинского украинская власть должна придерживать Минских соглашений.
«Нужно только отбросить в сторону меркантильные и узкопартийные интересы и сделать все для того, чтобы как можно быстрее реализовать протоколы «Минских соглашений». Пока «Минские соглашения» не реализовываются, кризисы, подобные авдеевскому, будут возникать снова и снова»,— считает депутат.
К сожалению, вчера «Авдеевский кризис» продолжился. Продолжился несмотря на все взаимные договоренности и гарантии о пре…
Опубликовано Вадимом Новинским 3 февраля 2017 г.
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В центре Луганска взорвался автомобиль
Субботним утром в Луганске взорвался автомобиль, сообщил источник в силовых структурах города.
“Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Взорван внедорожник марки Toyota”, — сообщилиочевидцы.
Позже стало известно, что в машине находились два человека, оба погибли. Одним из них мог быть начальник управления народной милиции ЛНР, именно ему принадлежал взорванный автомобиль, рассказали в пресс-службе милиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Порошенко уволил украинского чиновника, который перебил его слова в Одессе
Президент Украины Петр Порошенко уволил пять глав районных государственных администраций, среди них оказался чиновник Тарас Бойко, с которым он поспорил во время брифинга в Одессе. Соответствующий указ опубликован на сайте Порошенко.
Глава Ширяевской ОГА Бойко 12 января перебил Порошенко, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов. После чего Порошенко вступил с ним в словесную перепалку.
«Опустите руку. Вам плохо? Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», — заявил Порошенко чиновнику.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Российский пранкер Лексус рассказал подробности розыгрыша генсека НАТО
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что не удивлён реакции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на сообщения о розыгрыше.
«Мы такое уже проходили, это не первый раз, когда жертва пранка пытается сделать хорошее лицо при плохой игре. Уже неоднократно многие наши собеседники открещивались от разговора, но потом, правда, всё прояснялось — в каком-нибудь интервью они так или иначе проговаривались, что звонок был», — приводит слова Лексуса RT.
Он отметил, что для него не стал неожиданностью ответ генсека об участии Украины в НАТО.
«Мы все знали, что в НАТО не особо ждут Украину — так что ничего нового, за исключением того, что он сказал, что это дело даже не ближайших лет, тогда как Порошенко заявляет, что после референдума можно говорить о вступлении в НАТО. Это такая же история, как с безвизовым режимом для украинцев в Европу», — заявил пранкер.
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Украина уже потратила $22 млн на строительство «Стены» на границе с РФ
На реализацию проекта «Стена» Украина, по состоянию на 1 февраля 2017 года, потрачено 600 млн грн (около $22 млн).
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«С начала реализации плана мероприятий оборудовали: 273,5 км противотранспортных рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, 153,2 км рокадной дороги, 2 опорных пункта на 120 чел. и 3 — на 60 чел., 9 огневых позиций на 10 чел. и 6 металлических наблюдательных башен», — отметили в ведомстве.
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Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)
Пожилая женщина из оккупированной украинскими войсками Авдеевки шокировала проукраинских журналистов и пользователей сети.
«Если б они ушли, все было б нормально! Не мы к ним пришли, а они к нам. Вот пусть и уходят отсюда», — в сердцах сказала старушка журналистам «РадиоСвобода», которые собирали комментарии у жителей поселка, оказавшегося на переднем крае фронта.
«Это вы о ком сейчас?» — уточнил журналист и получил неожиданный ответ.
«Об украх. А что, люди не знают? Вон, у людей такая же точно жизнь, как и у меня», — ответила ему старушка.
Ее слова возмутили национально озабоченных украинцев.
«Яркий Бабец … Все совок ищут … Ностальгия по лагерям ГУЛАГам вертухаям …»,
«Старые маразматики — выбирают „русский мир”»,
«Не мы к ним пришли, а они к нам. Вата головного мозга. Получает украинскую пенсию, пришла на халяву пожрать и они к нам пришли», — негодуют в сети «свидомые громадяне», противопоставившие Русскому миру Бандеру и дивизию СС «Галичина».
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Военная ставка Киева: сколько может продлиться урегулирование конфликта в Донбассе (ФОТО)
Вооружённые силы Украины в пятницу обстреливали Донецк из систем залпового огня «Град» и «Ураган».
По данным военного ведомства ДНР, от тяжёлой артиллерии ВСУ пострадали 28 населённых пунктов на территории республик. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Противостояние, вошедшее в новую фазу, день ото дня набирает обороты: боестолкновения идут уже по всей линии соприкосновения в Донбассе. Киев игнорирует призывы ООН прекратить стрельбу.
О том, почему украинские власти упорно делают ставку на войну, как на ситуацию в регионе влияют «ястребы» в конгрессе США и от чего сегодня зависит урегулирование конфликта, — в материале RT.
Были ли танки?
Наступление на позиции ополчения ДНР в районе донецкого аэропорта, Ясиноватой и Авдеевки ВСУ начали в последних числах января. Армия народной республики отбила атаку украинской стороны, но ВСУ принялись обстреливать Донецк из артиллерийских орудий. Киев привычно возложил вину за обострение ситуации на Москву.
31 января в Минске состоялось экстренное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, по итогам которого был подготовлен документ, предусматривающий отведение тяжёлого вооружения в места хранения с линии разграничения.
Но эти рекомендации не исполняются украинской стороной. В ночь на 3 февраля центр Донецка подвергся массовому ракетному обстрелу. По данным военного командования ДНР, за последние дни в Донбассе погибли около 20 мирных жителей, ещё 60 получили ранения.
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Сегодня повторяется ситуация 2014–2015 годов, когда ВСУ вели массированные обстрелы населённых пунктов ЛНР и ДНР, заявляя при этом о своей непричастности к боевым действиям — якобы «сепаратисты» сами себя обстреливали. Эти же абсурдные тезисы повторяет сегодня военно-политическое руководство Украины и тиражируют многие украинские СМИ.
К примеру, в ночь на пятницу пресс-центр так называемой антитеррористической операции (АТО) распространил заявление, в котором говорится о том, что любая информация об обстрелах Донецка со стороны ВСУ — не более чем «спланированная провокация» с целью вызвать панику среди населения.
При этом, именно в ночь на 3 февраля ВСУ обстреляли Донецк и прилегающие к нему населённые пункты из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град».
Как выразилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, эта атака военных на спящий город носила «по-настоящему варварский характер».
Похожая ситуация сложилась и вокруг украинских танков, замеченных журналистами в Авдеевке. Украинские официальные лица до последнего отрицали присутствие бронетехники в пригороде Донецка.
В четверг заместитель начальника отдела по связям с общественностью ВСУ Владислав Волошин, отвечая в прямом эфире «Радио Вести» на вопрос о танках, назвал эту информацию «фейком». Он отметил, что «танки — это тяжёлое вооружение, которое, согласно Минским договорённостям, должно быть отведено на определённые расстояния и храниться на определённых площадках».
Впрочем, вскоре Киеву пришлось признать наличие тяжёлой бронетехники в Авдееевке, так как снимки танков успели разойтись по всему миру.
В пятницу пресс-центр «АТО» опубликовал заявление, в котором говорится о присутствии танковой техники ВСУ в Авдеевке — якобы она не участвует в боевых действиях.
Однако танки активно задействуются ВСУ на других участках фронта. Например, 31 января танковые подразделения двинулись на прорыв позиций ополчения в районе Широкино и Новоазовска.
Несмотря на призывы ООН к прекращению огня, военный конфликт в Донбассе лишь набирает обороты. Бои идут уже по всей линии соприкосновения.
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил в пятницу о расположении военных сил Украины на линии соприкосновения. «У сил Украины есть тяжёлые вооружения: танки, ракетные системы, артиллерия, которые располагаются близко к линии соприкосновения, там, где их быть не должно», — заявил Хуг.
Вновь кружат «ястребы»
Как отметил в беседе с RT политолог, член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков, президент Украины Пётр Порошенко заинтересован в том, чтобы ситуация неопределённости продолжалась как можно дольше, а в украинском обществе поддерживался милитаристский психоз.
«Таким образом он (Порошенко, — прим. ред.) может списывать все свои промахи в социально-экономической сфере на войну, — полагает Поляков. — Он понимает, что никогда не добьётся окончательной военной победы, так как решимость России поддерживать Донбасс экономическими, политическими и другими мерами не подлежит сомнению. Следовательно, демонстрация военной силы нужна Киеву в качестве рычага управления современной Украиной».
Трудно рассчитывать на принципиальные перемены, не устранив те причины, которые вызвали обострение конфликта три года назад.
Единственной новой переменной в этом уравнении стала смена американского президента, но, по мнению экспертов, сегодня этот факт стал катализатором эскалации вооружённого конфликта.
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Интересы Петра Порошенко совпали с интересами «ястребов» американской внешней политики, представляющих правое крыло Республиканской партии США. Ярким представителем этой политической группы является сенатор Джон Маккейн.
«Главной причиной военного обострения является провокация, осуществлённая при участии правого крыла Республиканской партии и украинской властью, — высказал свою точку зрения RT политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. — Это напоминает ситуацию в Грузии и Южной Осетии, когда американской политикой управляли представители правого фланга республиканцев.
Сейчас они „пробуют на зуб” нового американского президента и госсекретаря, проверяя, можно ли продавить в их отношении антироссийскую позицию. Это сговор, который призван торпедировать предполагаемую разрядку американо-российских отношений. Мяч сейчас на стороне Трампа».
«Горячие головы» из националистического лагеря
Впрочем, о том, что рано или поздно военные действия в Донбассе возобновятся, говорили уже давно.
Без полноценного политического урегулирования и устранения принципиальных разногласий военное перемирие не может быть устойчивым.
Сотрудники миссии ООН по правам человека осматривают последствия обстрела одного из жилых домов в Донецке. РИА Новости
Соглашения, получившие название «Минск-2», содержали план такого урегулирования. Документ предписывал Украине провести конституционную реформу. По её итогам территории ДНР и ЛНР получили бы особый статус в составе Украины, которая должна была сменить унитарную форму государственного устройства на федеративную.
Одновременно республики брали на себя обязательство отказаться от собственных вооружённых сил.
Но идея децентрализации Украины была встречена «в штыки» украинскими националистами. После того, как Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду соответствующие поправки, в Киеве начались беспорядки.
Поправки прошли одно чтение в парламенте, но затем процесс принятия закона застопорился. Противников законопроекта более всего возмутила возможность предоставления территориям ДНР и ЛНР статуса самоуправляемой автономии — с точки зрения украинских «патриотов», этот шаг стал бы слишком большой уступкой региону.
Впоследствии Киев заявил о том, что сможет наделить ДНР и ЛНР особым статусом только в том случае, если республики проведут местные выборы в соответствии с украинским законодательством. Их лидеры дали на это формальное согласие, однако на практике выборы так и не состоялись — и Александр Захарченко (ДНР), и Игорь Плотницкий (ЛНР) неоднократно переносили дату голосования.
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Понятно, что в сложившейся сегодня ситуации говорить о каких-либо выборах не имеет смысла. Но рано или поздно стороны конфликта будут вынуждены вновь задуматься о мирном урегулировании. Эксперты сходятся во мнении, что вести речь о мире в Донбассе в обозримой перспективе не приходится: нужно смириться с тем, что конфликт в той или иной форме будет продолжаться ещё не один год.
«Перед Порошенко маячит перспектива досрочных парламентских выборов. А если состоятся досрочные парламентские выборы, то возможно проведение досрочных президентских выборов. Но если Порошенко потеряет власть, ему на смену могут прийти ещё более „горячие головы” из националистического лагеря», — считает Леонид Поляков.
Борис Межуев считает, что потребуется 10–20 лет для того, чтобы Украина поняла бессмысленность противостояния на востоке страны.
По словам Межуева, Москве следует продолжать оказывать политическую поддержку ДНР и ЛНР, пока Украина не будет готова принять их в свой состав на условиях федерализации.
«В качестве примера можно привести Приднестровье — по отношению к Тирасполю Россия выдерживала твёрдую и последовательную политику на протяжении многих лет, и сейчас можно наблюдать, как Молдова постепенно занимает всё более умеренную позицию, — проводит аналогию Межуев. — Такая позиция рано или поздно может включить в себя идею федерализации, что будет означать территориальную целостность Молдовы при признании двух равноправных секторов, ориентированных, соответственно, на Россию и Европу. Для урегулирования конфликта в Донбассе необходимы два условия — время и твёрдая позиция Москвы».
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Обострение в Донбассе сводит на нет усилия «нормандской четверки», — Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро заявил, что резкое обострение в Донбассе может свести на нет усилия лидеров «нормандской четверки», говорится в комментарии МИФ РФ по итогам разговора.
«Другой темой беседы министров стало резкое обострение ситуации в Донбассе, спровоцированное, как следует в том числе из докладов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинскими военными. Недопустимо, подчеркнул Лавров, потакать попыткам киевского руководства вновь прибегнуть к заранее обреченным на провал военным авантюрам, а заодно на свой лад переиначить минский „Комплекс мер”, остающийся, несмотря ни на что, единственным выходом из кризиса», — говорится в сообщении.
«Это может свести на нет двухлетние усилия глав государств „нормандской четверки”. Министры договорились продолжить усилия по возвращению ситуации в русло соблюдения договоренностей о прекращении огня и скорейшего согласования „дорожной карты” по всестороннему выполнению Минских соглашений», — подчеркнули в министерстве.
Лавров и Эйро также обсудили график предстоящих двусторонних контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Гиркин оборзел…
http://via-midgard.info/news/strelkov-kritika-sprava-o-nacionalizme.htm