Новости Украины и Новороссии 04 февраля 2017

Киев, 2 февраля /Синьхуа/ — В начале текущего года Китай и Украина отпраздновали 25-ю годовщину взаимного дипломатического признания. Для украинского экспертного сообщества эта знаменательная дата стала прекрасным поводом проанализировать нынешнее состояние двусторонних отношений, определив их сильные и слабые стороны, а также очертить основные направления развития китайско-украинских связей на ближайшую перспективу.

Политический диалог

17 января в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума произошло очень важное событие для отношений между Пекином и Киевом: председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Прежде лидеры двух стран встречались лишь однажды, причем без предварительных договоренностей. Они столкнулись друг с другом в кулуарах Саммита по ядерной безопасности, прошедшего в Вашингтоне в апреле 2016 года, и кратко побеседовали. Нынешние же переговоры были подготовлены заранее, благодаря чему председатель КНР и президент Украины смогли обсудить широкий круг вопросов: начиная от торгово-экономического сотрудничества и заканчивая ситуацией в Донбассе.

Спланированный характер встречи в Давосе и достигнутые на ней договоренности осуществить взаимный обмен визитами дали основания говорить об оживлении китайско-украинского политического диалога на высшем уровне, темпы которого замедлились после смены власти в Украине в 2014 году — в отличие от П. Порошенко его предшественник Виктор Янукович бывал в Китае дважды.

По мнению украинских экспертов, одной из главных причин временного ослабевания политических контактов между двумя государствами стало отсутствие у Украины комплексной стратегии развития отношений с КНР. Между тем все необходимые предпосылки для укрепления межгосударственного сотрудничества у Пекина и Киева имеются. “Во-первых, в двусторонних отношениях нет каких бы то ни было скандалов, что однозначно свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия. Кроме того, китайская сторона с пониманием относится к текущим проблемам, с которыми сталкивается Украина”, — говорит политолог Игорь Шевырев.

Торгово-экономическое сотрудничество

По итогам 2016 года товарооборот между Китаем и Украиной достиг 6,51 млрд долл США, увеличившись на 5,3 проц относительно 2015 года. Основу китайского экспорта составила продукция машиностроения, а главными статьями импорта были руда и сельхозтовары, в частности, зерновые, жиры и масла.

Следует отметить, что в последние годы объем поставок украинской агропродукции в Китай растет грандиозными темпами: с 2011 по 2015 год он увеличился в 12 раз — с 103 млн долл США до 1,24 млрд долларов. При этом Украина начинает постепенно отходить от экспорта одного лишь сырья в пользу готовых продуктов питания — сыров, йогуртов, кондитерских изделий, то есть товаров с большей добавленной стоимостью. Однако, несмотря на все эти положительные тенденции, украинские аграрии, по подсчетам Киева, пока используют свой потенциал на китайском рынке лишь на 7,5 проц.

Среди других перспективных направлений наращивания украинского экспорта в КНР эксперты называют химическую промышленность, железнодорожный транспорт, ракетно-космическую отрасль, судо- и самолетостроение.

Желая перевести все эти возможности из гипотетической плоскости в реальную, правительство Украины назвало одним из основных приоритетов своей работы в 2017 году расширение и укрепление торговых связей с Китаем, в том числе увеличение экспорта в эту страну на 2 млрд долл США.

Для достижения поставленных целей в текущем году в КНР будет направлена торговая миссия, в состав которой войдут украинские чиновники и представители бизнес-кругов. Вдобавок в рамках участия в реализации масштабного китайского проекта по созданию нового Шелкового пути Киев планирует запустить регулярный контейнерный поезд по Транскаспийскому международному транспортному маршруту /ТМТМ/. Этот железнодорожный состав сможет доставлять грузы из Украины в КНР за 12-14 дней, от чего, в первую очередь, выиграют производители скоропортящихся товаров — молочной и органической продукции, фруктов, ягод и т.д.

Инвестиции

По оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, общий объем совместных государственных инвестиционных проектов, которые в настоящее время реализуют Китай и Украина, превышает 7 млрд долл США. Сотрудничество в основном ведется в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура, и имеет тенденцию к росту.

В частности, одна из крупнейших госкорпораций Китая — CNBM International Corporation — намерена направить до 2 млрд долл США на модернизацию энергетических предприятий Украины. А другие две китайские компании — China National Complete Engineering Corporation /CCEC/ и Golden Concord Holdings Limited /GCL/ — планируют в течение ближайших двух лет вложить 1 млрд долл США в строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Многие аналитики также говорят о том, что в скором будущем одним из наиболее перспективных направлений деятельности китайских инвесторов в Украине может стать открытие в этой стране новых заводов. “Украина имеет подписанный договор о зоне свободной торговли /ЗСТ/ с Европейским союзом, поэтому Китаю очень интересно размещать производства в Украине, чтобы впоследствии реализовывать свой товар на объемном и платежеспособном европейском рынке”, — поясняет глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Впрочем, помимо ЗСТ с ЕС, важным преимуществом Украины является также высококвалифицированная и при этом недорогая рабочая сила: из-за существенной девальвации национальной валюты минимальная зарплата в этой стране сейчас составляет порядка 120 долл США.

Между тем для существенного увеличения притока инвестиций из КНР руководству Украины необходимо последовательно улучшать внутренний бизнес-климат, проводя реформы, направленные на поддержание макроэкономической стабильности, борьбу с коррупцией и обеспечение независимости судебной власти. Только при таких условиях иностранный капитал будет чувствовать себя в Украине защищенным.

Взаимодействие в сфере туризма, культуры и образования

Помимо наращивания китайско-украинского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, 2016 год ознаменовался также развитием туризма: по предварительным данным, в прошлом году Украину посетило около 25 тыс китайских туристов, что в два раза больше, чем годом ранее.

Основной причиной столь существенного увеличения турпотока послужила стабилизация ситуации в Украине, в том числе в ее восточных областях. Однако был и другой фактор. “В прошлом году наша страна сделала заметные шаги в сторону либерализации визового режима для китайских граждан”, — говорит вице-президент по вопросам туризма и курортов Украинского национального комитета Международной торговой палаты Елена Шаповалова. В частности, с 20 июня 2016 года в киевском аэропорту “Борисполь”, а с 1 октября — еще и в аэропорту “Одесса” /Одесса, Южная Украина/ действует упрощенный порядок въезда на украинскую территорию для китайских бизнесменов и туристов. Он предполагает оформление виз сроком до 15 дней по прибытии в один из двух указанных воздушных портов.

2016 год был также весьма насыщен китайско-украинскими культурными проектами, самым важным из которых стало открытие на юге Пекина музея-галереи выдающего украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Этот музей будет использоваться как площадка для постоянной экспозиции, а также временных выставок, знакомящих с работами современных китайских и украинских художников, скульпторов и фотографов.

Для увеличения количества подобных совместных проектов осенью прошлого года КНР посетила украинская делегация во главе с министром культуры Украины Евгением Нищуком. В ходе переговоров Е. Нищука с его китайским коллегой Ло Шуганом был обсужден широкий круг вопросов, среди которых: создание в КНР украинских культурных центров, пути взаимного продвижения прикладных народных ремесел, проведение концертов с участием артистов из обеих стран и т.д.

В минувшем году Китай также уделял немало внимания предоставлению Украине материально-технической помощи в сфере образования. В частности, он передал украинским школам 23,5 тыс новых компьютеров и оборудовал три лингафонных кабинета в Киевской гимназии восточных языков №1, где китайский язык изучает около 600 детей. Помимо этого, Международная торговая палата “Шелкового пути” выделила Украине 200 тыс. долл США на образовательные проекты для школьников с особыми потребностями.

По мнению аналитиков, все это свидетельствует о том, что Китай заинтересован в непрерывном развитии Украины, а также дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной основе. Официальному Киеву, в свою очередь, следует занимать еще более активную позицию в продвижении межгосударственного взаимодействия для нахождения новых точек соприкосновения.

Источник: http://russian.news.cn/2017-02/02/c_136026418.htm