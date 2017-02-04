Главная » Образование

Матвиенко возмутилась зарплатой учителя в Ивановской области

09:42. 4 февраля 2017 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал:

Спикер Совета Федерации возмутилась, что в сельской школе в Ивановской области зарплата учителя составляет 7 тыс. руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Матвиенко возмутилась зарплатой учителя в Ивановской области

Во время встречи Матвиенко с работниками социальной сферы села, которая состоялась 3 февраля, учительница малокомплектной школы Комсомольского района пожаловалась, что с 1 января сильно понизился размер зарплаты. По ее словам, зарплата упала со средней в 20 тыс. до 14 тыс. руб., а в другой школе — до 7 тыс. руб.

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались — все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие. Как это можно семь тысяч — учителю? Кто пойдет на эту зарплату», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда предложила министру образования и науки России Ольге Васильевой, принявшей участие во встрече, заняться этим вопросом.

«Подойдите к Ольге Юрьевне, может быть, она поручит с выездом на место разобраться по школам Ивановской области, что происходит. Это недопустимо», — сказала Матвиенко.

В свою очередь Васильева заявила, что свяжется по этому вопросу с губернатором Ивановской области.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что государству необходимо следить за уровнем зарплат учителей и реагировать, если они снижаются.

Матвиенко возмутилась зарплатой учителя в Ивановской области

ситуация только ухудшается!

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 января 2017
...«АнтиПутинский» протест. 09:25 Нина Матвиенко: Организаторы майдана предали народ, нас... Откуда человек может это взять?» — возмутилась она.«Этот пузырь огромный, который...конце концов, он лопнет», — охарактеризовала Матвиенко ситуацию на Украине. К оглавлению...
В центре Твери мусульмане устроили кровавые жертвоприношения
...где год назад жителей Петербурга возмутило публичное ритуальное убийство баранов на... к губернатору Петербурга Валентине Матвиенко и начальнику ГУВД по городу...вопросы уже регулируются федеральным законодательством. Матвиенко поручила разбираться со случаем, ...
Народная артистка Украины прокляла лидеров Майдана
... нет. А сколько нерожденных?», — заявила Матвиенко. Она призвала народ не мириться... она принимала самое активное участие, Матвиенко выразила раскаяние и признала, что... Донецка! Почему же такая дезинформация?», — возмутилась артистка. Источник: nnm.me
Педофильское лобби в «Е(жи)диной России» требует лишить слова защитников детей
... Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска. Думские «единороссы» возмутились... в Госдуме, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Госдумы...
Геноцид в действии.
.... Вот это еще больше всего возмутило родителей, как детей можно взять... учиться в эту школу?Виктория Матвиенко, учитель математики: «Почему не предложить..., который будет ликвидирован следующим.Виктория Матвиенко, учитель математики: «Два филиала на...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
... членство в ЕС и НАТО возмутил украинцев, сказал глава фракции "Радикальной... он голландцев, но он точно возмутил украинцев", — прокомментировал Ляшко.Он полагает... первых докладов спикер Совфеда Валентина Матвиенко называла необъективным. «Просто уже не...

Один комментарий»

  • 10045 6661
    слободан 4 февраля 2017 в 11:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Губер ивановской обл. уже отчитался
    У него все соответствует!!
    а если расшифровать то -” как не жили богато,то и не чего начинать…”
    Ишь!
    Ещё чего! Училка в деревне будет получать 14 ТЫЩЬ??!! Да не в жизь!!!!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>