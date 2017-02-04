Матвиенко возмутилась зарплатой учителя в Ивановской области

Спикер Совета Федерации возмутилась, что в сельской школе в Ивановской области зарплата учителя составляет 7 тыс. руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время встречи Матвиенко с работниками социальной сферы села, которая состоялась 3 февраля, учительница малокомплектной школы Комсомольского района пожаловалась, что с 1 января сильно понизился размер зарплаты. По ее словам, зарплата упала со средней в 20 тыс. до 14 тыс. руб., а в другой школе — до 7 тыс. руб.

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались — все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие. Как это можно семь тысяч — учителю? Кто пойдет на эту зарплату», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда предложила министру образования и науки России Ольге Васильевой, принявшей участие во встрече, заняться этим вопросом.

«Подойдите к Ольге Юрьевне, может быть, она поручит с выездом на место разобраться по школам Ивановской области, что происходит. Это недопустимо», — сказала Матвиенко.

В свою очередь Васильева заявила, что свяжется по этому вопросу с губернатором Ивановской области.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что государству необходимо следить за уровнем зарплат учителей и реагировать, если они снижаются.

Источник: nnm.me