Новости Украины и Новороссии 21 января 2017

Украина обязана платить пенсии жителям ДНР и ЛНР — представитель Рады

Проведение силовой операции в Донбассе не является основанием для приостановки выплаты пенсии местным жителям.

Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как «АТО» нет», — сказала Лутковская, передает ТАСС.

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Формирование имиджа антигосударственного деятеля

Формирование имиджа Савченко как антигосударственного деятеля в отчете центра информационно-психологических операций.Работа выражалась:1. В рассылке СМС от имени Савченко с формированием ее имиджа как "антигосударственного деятеля".2. Проведены 3 информационные акции на темы: "Закат звезды Савченко – от героя до Агента Кремля", "Зачем летчице контакты с боевиками" и "Савченко идет в безопасную России через политическое преследование на Украине".3. Проведены мероприятия для информационного давления на Савченко в социальных сетях, а так же проведена акция "Обращение Надежды Савченко к солдатам ВСУ, которые находятся в зоне АТО".4. Продолжаются меры по распространению дезинформации на ресурсах поддерживающих Н.Савченко. https://vk.com/strelkov_info?w=wall-5742 4472_130598%2Fb32107c9fa595712ba&z=photo-5 7424472_456245602%2Fwall-57424472_130598 – опубликованный документЧтобы лучше было понятно, работу выполняет ведомственная структура Министерства Обороны Украины.О деятельности таких центров:1. Горелый запах "Информнапалма" http://colonelcassad.livejournal.com/294 8457.html (о сотрудниках 72-го ИПсО МОУ).2. Информационно-психологические операции http://colonelcassad.livejournal.com/309 5813.html

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Савченко собирает людей на Майдане на «АнтиПутинский» протест

Сегодня Надежда Савченко собирает мнимую акцию протеста против якобы «российской агрессии» «Stop putin’s War in Ukraine 3.0» на Майдане Незалежности в центре Киев. Об этом она написала в Facebook.

«В субботу, 21 января 2017 года, в 15:00, украинские патриоты и друзья Украины соберутся на очередной всемирный протест против российской агрессии «Stop putin’s War in Ukraine 3.0», — говорится в ее сообщении.

У суботу, 21 січня 2017 року, о 15:00, українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест прот… Опубликовано Надія Савченко 20 января 2017 г.

Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

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Нина Матвиенко: Организаторы майдана предали народ, нас уничтожают налогами и ценами

Организаторы Евромайдана предали народ Украины, сегодня его уничтожают налогами и ценами. Об этом в эфире телеканала 112 заявила певица Нина Матвиенко, в 2006 году получившая звание героя Украины.



«Предательство тех, что вывели нас на майдан. Это их было предательство. Они предали свой народ, своих людей. Меня не поднять туда уже никогда. Никогда моя голова туда не повернется. Я всю эту ложь сердцем чувствую. Если пахнет кровью от Донецка и до сюда, то это страшные вещи. Пахнет кровью, и на нее летят стервятники… Впервые в жизни народ потерял веру, никто не вернет ему надежду», — заявила Матвиенко.

«Нас уничтожают налогами, поднятием цен. На газ, на все. Откуда человек может это взять?» — возмутилась она.



«Этот пузырь огромный, который над народом надувается, и через призму этого пузыря люди смотрят, но, в конце концов, он лопнет», — охарактеризовала Матвиенко ситуацию на Украине.

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Украинские депутаты уверены, что Савченко в России не сидела в СИЗО, а жила на «конспиративной квартире ФСБ»

На Украине продолжают развенчивать бывшего бойца батальона «Айдар» Надежду Савченко, ранее называемую «символом стойкости украинского народа».

Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Так, депутат украинского парламента Андрей Лозовой утверждает, что с пребыванием Савченко в СИЗО российские спецслужбы «разыграли спектакль».

В поддержку своей версии он призывает обратить внимание на якобы недостаточную бледность ее кожи после освобождения и то, что в России разрешили трансляции из зала суда, где рассматривалось дело Савченко.

«Видео из камеры — не аргумент. Такое видео можно снять за час. Думаю, ее держали где-то в санатории или на конспиративной квартире ФСБ и просто привозили на суды, чтобы выполнять действия этого спектакля и героизировать Надежду Савченко в глазах украинского и международного сообщества», — приходит к выводу Лозовой.

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Спектакль Кремля

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А что вам не нравится в инаугурации?

Президент нормальных людей

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