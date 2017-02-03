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Трамп начал ликвидировать оппозиционные проекты США в России

20:18. 3 февраля 2017 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Трамп, гранты

Трамп, гранты

Первые итоги президентства Дональда Трампа, которые мы можем наблюдать воочию, выглядят весьма вдохновляющими. На странице портала Rus2Web и в Facebook сотрудников редакции появилась информация о том, что проект закрывается.

«Rus2Web был проектом радио «Свобода», и руководство приняло решение его завершить. Причины внутренние, с эффективностью нашей работы никак не связанные. Просто звезды (и ресурсы) перераспределились не в нашу пользу», — пишет у себя в Фейсбуке Ольга Бешлей.

На самом портале держат позитивную ноту: «В условиях, когда редакционная политика большинства изданий формируется под влиянием цензуры и — что еще страшнее — самоцензуры, такие проекты как Rus2Web — редкая возможность для начинающих журналистов, корреспондентов, редакторов получить опыт добросовестной, профессиональной работы. Поэтому я надеюсь, что такие проекты и такие возможности будут возникать снова и снова, а талантливые, умные, честные молодые люди будут получать те шансы на самореализацию, которые были у нас в Rus2Web».

И здесь, пожалуй, глядя на надежды редакции, стоит подробнее рассказать, чем был Rus2Web на самом деле. А потом — при чем здесь, собственно, Дональд Трамп. «Проект радио Свобода» уже говорит о многом: все, что делают эти люди, по определению является не «независимой журналистикой», а антироссийской пропагандой. Они для этого созданы — и их роль никогда с момента создания не менялась.

Однако Rus2Web был не просто пропагандистским ресурсом. По поводу этих людей, в том числе, в свое время было проведено весьма любопытное расследование, из которого делается вполне очевидно, что Rus2Web работал так называемым «сливным бачком» — медиа, через которое осуществляются пропагандистские вбросы и провокации.

Такая вот у нас выходит замечательная «площадка для молодых авторов», на которой активно пасся совсем не молодой автор Олег Кашин. Собственно, с деньгами до настоящего момента у Rus2Web проблем не было 6ы радио «Свобода» активно финансировалось, в первую и главную очередь — Госдепартаментом США, который много и охотно выделял бюджетные миллионы на всяческое «распространение демократии», «развитие независимых СМИ» и прочие «гуманитарные цели», отнюдь не в Штатах, а по всему миру.

«Гляжу в оппозиционной тусовочке раздаются радостные голоса: мол, так им и надо, сократили им, грантососам, довольствие!»,- уже отмечают в телеграм-каналах завзятые оппозиционеры.

Однако с приходом в Белый дом Трампа «несению демократии» и американской привычке совать нос и руки в дела других государств, похоже, и впрямь приходит конец, в полном соответствии с его предвыборными обещаниями. Трамп обещал сосредоточиться на внутренних американских проблемах — и обещал пускать бюджетные деньги на решение этих проблем, а не на «развитие прав человека», то бишь, проамериканскую и — зачастую — антироссийскую пропаганду тут и там.

А это означает, в том числе, и тот факт, что у радио «Свобода» и других частей отлаженной машины антироссийской и проамериканской пропаганды сейчас начнут стремительно заканчиваться деньги. И «молодые перспективные журналисты» больше не получат привычный кусочек пирога за то, чтобы в очередной раз полить Россию помоями. Ну, а Олег Кашин, как он уже написал в Телеграме, получил один свободный вечер в неделю — в который может подработать составлением рецензий на книги для канала Кристины Потупчик.

Собственно, речь идет о вполне себе осязаемом законопроекте.

Это — указ, который будет касаться финансирования международных организаций. Белый Дом намеревается создать «Комитет Аудита Международного Финансирования», в который будут входить сотрудники Госдепартамента, Департамента Юстициии и спецслужб. К 1 января 2018 г. подготовить и выпустить отчет о тратах бюджета на наднациональные организации: на что пошли эти деньги, были ли взносы добровольными или обязательными, подробную ли информацию предоставляют о своих тратах сами организации. Оценить, насколько международные траты приносят пользу американским интересам. Отказаться от взносов в те организации, чьи цели расходятся с политикой США.

По «детищам Госдепа» эта информация была подана в весьма интересном ключе: мол, Трамп собирается «обидеть» финансированием ООН. Про всякие же USAID и другие «кормушки» госдеповских пропагандистов по всему миру, разумеется, там не было сказано ни слова. Однако есть ощущение, что с точки зрения Трампа «не соответствуют американских интересам» как раз они, а вовсе не ООН.

И, судя по тому, что радио «Свобода» спешно прикрывает свои проекты еще до всякого указа — ощущение это совершенно верное. Коротко говоря, впервые за долгое время с точки зрения Белого дома антироссийская пропаганда то ли не соответствует интересам США, то ли на нее жаль денег.

Точнее — жаль столько денег, про освоение которых (в том числе «грантокачалки», попилы грантов на «распространение информации», проведение мероприятий) столько писали еще со времен ЖЖ.

«Мы вам больше скажем. Очень скоро и в российской политической тусовочке начнутся флюктуации, странные заявления и любопытные карьерные перемены. Потому как четыре крупнейших американских фонда (IRI и Макартуры в том числе) получили attention по 60% зарубежным проектам «против всего плохого», — пишут в очередном анонимном телеграм-канале.

Что же, это — очень радостная новость.

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