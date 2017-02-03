Кто сделал человечество?
11:25. 3 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Часть из рассказа Михаила Величко “Разговоры о жизни”
Возможно, человечество было сделано другой цивилизацией, которую люди считали богами. Боги руководили людьми и давали им знания.
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Рекомендуем:
Цикл передач “Разговоры о жизни”
Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.
Основы социологии. Величко Михаил Викторович DVD
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai