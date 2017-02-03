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Кто сделал человечество?

11:25. 3 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Часть из рассказа Михаила Величко “Разговоры о жизни”

Возможно, человечество было сделано другой цивилизацией, которую люди считали богами. Боги руководили людьми и давали им знания.

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Рекомендуем:

Цикл передач “Разговоры о жизни”

Цикл передач “Беседы о жизни”

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

Основы социологии. Величко Михаил Викторович DVD

Разговоры о жизни DVD

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Позновательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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