Камчатка. Древние карьеры Земли?
21:55. 3 февраля 2017 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Тема древних карьеров не оставляет многие умы интересующихся и искателей частей истины. К их числу принадлежит и автор этих страниц. Уже трудно закрыть глаза на те признаки и факты, говорящие, что в когда-то в прошлом наша планета была практически сплошным карьером. Да, это шокирует и шокирует особенно тех, кто впервые читает о подобной версии. С момента выхода здесь первых статей на эту тему – не было достаточно серьезной критики, не было комментариев тех геологов, кто изредка просматривал этот журнал. Либо молча крутят палец у виска, либо аргументировано возразить нечем. Посмотрим как читатели отреагируют на следующую часть, по мнению скептиков: якобы псевдонаучной фантастики…
Многие альтернативщики, исследователи копаются в нашей истории, находят нестыковки, противоречия, хронологические сдвиги и т.д. Но может быть, это все настолько мелко, по-сравнению с тем, как нас обманывают (либо просто умалчивают о нашем реальном прошлом и настоящем, в том числе и геологическом). Нет, я не хочу сказать, что работы коллег по цеху мелочны и не важны. Это все очень важно, это все добавляет ясности (а иногда наоборот, дополнительные вопросы) в картину. Я хотел сказать о масштабах. Возможно, не только прошлое, но и наша реальность, действительность, причины нашего существования (а не настоящей жизни) на Земле настолько чудовищны по своей простоте и фантастичности картины, что человечеству легче жить как живется, а не строить светлое будущее… Это я к тому, что тема древних гигантских карьеров открывает вопрос: а кто мы здесь были в те эпохи и кто мы здесь сейчас? Много ли поменялось с тех времен? Нами играют, манипулируют, сталкивают в войнах. А если не войны, то просто смуты и хаос. Это продолжается из века в век. С эпохами подъема. И неизвестно, что ждет впереди стабильные на сегодня территории и страны мира. Может быть, это ограничение технологического развития, что бы не вычерпали мы больше чем положено из ресурсов Земли? Мы типа должны жить на определенном уровне развития и осознанности. Есть, конечно, мнение, что все ресурсы планеты возобновляемые: и углеводороды, и вода и металлы. Но экспоненты или кривые роста и потребления не должны быть равны, второе должно быть ниже по всем критериям. Наверное, так считают управители планеты или их хозяева.
Вот такое пессимистичное лирическое вступление с элементом махровой конспирологии. А начну я эту статью вот с какого комментария:
Это на Камчатке. Первое, чем известен п.Паужетка – Паужетская ГеоЭС:
Геотермальная станция, работающая на энергии горячей воды.
Геотермальные источники. Интересно, кто-нибудь замерял у грунта радиационный фон? Не мог же дезинформацию написать комментатор выше…
Источник
Геотермальные источники и ручьи
Данных о том, что на Камчатке имеются залежи урана или других радиоактивных элементов я не нашел. Привожу скрин из книги о данных лечебного озера Утиное Парутинского курорта на Камчатке:
Скорее всего, какие-то очаги выходов радионуклидов имеются, не кипятком же так получилось у человека…
Окрестности п.Паужетка интересны еще вот такими останцами:
Граниты ли это или вулканические туфы – неизвестно. Скорее всего, второе
Источник
Посмотрел в картах гугл окрестности п.Паужетка:
Как на о.Пасха выработал склон вулкана? Ссылка на карту
Вид с севера. Конечно, похоже на гигантский оползень или разрушение склона рыхлых пород вулкана таящим ледником на вершине. Образование цирка, как говорят геологи
Вулкан Ильинский зимой. Вероятно – это оползень. Либо это старая фотография, когда оползень только начинался, либо это другой вулкан.
Конус вулкана не имеет твердой магматической породы.
Вулкан Ильинский на заднем плане.
Южнее есть такие цирки на другой горе. Или это нечто иное?
Рядом с оз.Курильское. Известковые горы
Озеро Курильское
Тоже рядом с оз.Курильское. Красные грунты.
Так выглядят соседние холмы.
Озеро на самом юге Камчатки. Прослеживается кольцеобразность окружающих озера холмов. Примерно как в структуре Кондер. То, то Кондер – это отвалы от добычи платины (не исключено, что подземной) – для меня уже не вызывает особого сомнения. Есть 100% доказательства, что это отвалы!
Двигаемся на север:
Кратер Ксудач. Диаметр – 7,5км. Это что за вулкан такой был? Или это выработанный конус вулкана? Структура Кондер почти один в один.
Вид изнутри
Ксудач, оз. Штюбеля
Внутри кратер по-меньше, вулкан, но внешний кратер просто огромный
Не исключена еще и официальная версия, что купол этого гигантского вулкана обвалился как и вулкан Санторин в Эгейском море. Но по этой логике получается, что все огромные вулканические конусы – полые внутри?
Вулканы, сопки на Камчатке разные.
Вулкан Кронотский с одноименным озером. Если не понимать масштаб этой картинки, то вполне сойдет за затопленный карьер и террикон рядом.
Где у него жерло, кратер? Это по виду – гигантский террикон! И карьер рядом – озеро
Может быть имеет смысл версия, что многие вулканы – это сопки-терриконы, которые начинают гореть внутри и извергается в атмосферу пепел? Иногда расплавленная порода кратковременно выходит в виде лавы, тем самым сопка практически не отличима от вулкана
Этот так и не загорелся, кратер не образовал?
По идее, должен быть хоть небольшой, но кратер на вершине, как здесь. Карымская сопка – тоже на Камчатке
В некоторых источниках его называют Кроноцкая сопка
Или кратер обсыпался, эрозировал, оставив острую вершину?
Вид со стороны озера
Еще одна остроконечная сопка, которую геология называет вулкан – Корякская сопка. Это самая большая и самая высокая сопка на Камчатке:
Слева направо: вулкан Корякская Сопка (3456 м), Авачинская сопка (2751 м) и Козельский (2189 м). Подробнее
На сопке нет кратера как на вулканах. И непонятно, как без кратера произошел выброс пепла и лавы? Если это вулкан – как он смог вырасти в такую гору?
Обратите внимание на карту, на ней обозначены останцы, значки из двух разных по величине треугольников, которыми топографы метят все подобные объекты.
Один такой останец виден на этой фотографии. Может быть, они магматические, эффузивные, а может…
Хорошо, допустим, что если это гигантские выработки на планете Пандора в жанре фильма Аватар, то что могли добывать здесь? Вот что, смотрите:
Кликабельно
Кликабельно. Здесь еще больше месторождений с учетом не распределенного фонда. Камчатка – это кладезь полиметаллов и др. полезных ископаемых. Но, наверное, прежде всего тех, кто разрабатывал это, интересовали золото, платина, медь, никель.
Задайте вопрос, почему на Камчатке так много вулканов? Почему в горных районах Альп, Кавказа, Тибета, Алтая нет сопок, вулканов? Геотектоническая складчатость, землетрясения подразумевают, что должен сущестовать выход подземной мощи в виде лавы, газов и т.д. А этого нет. Магма близко к поверхности? Кто и чем это установил?
Да, самому все еще кажется эта версия слишком фантастичной. Масштаб – огромный. Чем и как это делали? Хотя, наверное, пародий на это среди нашей техники и технологий уже полно.
Я не утверждаю, что все вулканы на Камчатке – не вулканы. Не исключена вулканическая деятельность в классическом варианте геологии. Тем более, по новостям часто сообщают, что начал извергаться вулкан Ключевская сопка, Толбачик, Шевелуч.
Извержение Плоского Толбачика
Переместимся в Охотское море:
Видно цепочки подводных сопок? Думаете, что это не то показывают карты гугла? Может быть, это подводные вулканы? Но почему они идут цепью и на равном расстоянии друг от друга? Но я думаю, все верно. Т.к. одна сопка выходит на поверхность:
Остров Ионы. Ссылка на карту
Еще рекомендую посмотреть в гугл-картах Маршалловы острова (рядом с Микронезией) – это сплошь известковые подводные сопки . Но это не материковая кора, там в Тихом океане ее нет. Кто сгреб известь в гигантские подводные сопки? Или как они образовались по геологии?
Как они точечно поднялись со дна океана – мне не понятно. Все плоские, без вулканов и гор, лишь на считанные метры поднимаются над водой. Якобы это атоллы – коралловые острова. Но кораллы растут на мелководье, а не километровой глубине. Как коралловая масса смогла вырастить остров со дна океана? Облепить подводную сопку – может. Видимо, по этому признаку ученые и утверждают.
Но я уже отвлекся и меня унесло далеко от Камчатки… Поэтому, заканчиваю.
Чтобы подкрепить эту, выряжаясь языком некоторых, псевдонаучную фантастическую версию приведу ссылки на прошлые статьи:
Кто насыпал Везувий
Искусственные вулканы и пустыни Земли
В заключении добавлю, что исходя из мифов и преданий разных народов, статуй, рисунков, мозаик, упоминай о Богах – у меня появился некий вывод о том, чье это. Но постоянный читатель подобного может уже и сам догадаться…
Многие альтернативщики, исследователи копаются в нашей истории, находят нестыковки, противоречия, хронологические сдвиги и т.д. Но может быть, это все настолько мелко, по-сравнению с тем, как нас обманывают (либо просто умалчивают о нашем реальном прошлом и настоящем, в том числе и геологическом). Нет, я не хочу сказать, что работы коллег по цеху мелочны и не важны. Это все очень важно, это все добавляет ясности (а иногда наоборот, дополнительные вопросы) в картину. Я хотел сказать о масштабах. Возможно, не только прошлое, но и наша реальность, действительность, причины нашего существования (а не настоящей жизни) на Земле настолько чудовищны по своей простоте и фантастичности картины, что человечеству легче жить как живется, а не строить светлое будущее… Это я к тому, что тема древних гигантских карьеров открывает вопрос: а кто мы здесь были в те эпохи и кто мы здесь сейчас? Много ли поменялось с тех времен? Нами играют, манипулируют, сталкивают в войнах. А если не войны, то просто смуты и хаос. Это продолжается из века в век. С эпохами подъема. И неизвестно, что ждет впереди стабильные на сегодня территории и страны мира. Может быть, это ограничение технологического развития, что бы не вычерпали мы больше чем положено из ресурсов Земли? Мы типа должны жить на определенном уровне развития и осознанности. Есть, конечно, мнение, что все ресурсы планеты возобновляемые: и углеводороды, и вода и металлы. Но экспоненты или кривые роста и потребления не должны быть равны, второе должно быть ниже по всем критериям. Наверное, так считают управители планеты или их хозяева.
Вот такое пессимистичное лирическое вступление с элементом махровой конспирологии. А начну я эту статью вот с какого комментария:
Это на Камчатке. Первое, чем известен п.Паужетка – Паужетская ГеоЭС:
Геотермальная станция, работающая на энергии горячей воды.
Геотермальные источники. Интересно, кто-нибудь замерял у грунта радиационный фон? Не мог же дезинформацию написать комментатор выше…
Источник
Геотермальные источники и ручьи
Данных о том, что на Камчатке имеются залежи урана или других радиоактивных элементов я не нашел. Привожу скрин из книги о данных лечебного озера Утиное Парутинского курорта на Камчатке:
Скорее всего, какие-то очаги выходов радионуклидов имеются, не кипятком же так получилось у человека…
Окрестности п.Паужетка интересны еще вот такими останцами:
Граниты ли это или вулканические туфы – неизвестно. Скорее всего, второе
Источник
Посмотрел в картах гугл окрестности п.Паужетка:
Как на о.Пасха выработал склон вулкана? Ссылка на карту
Вид с севера. Конечно, похоже на гигантский оползень или разрушение склона рыхлых пород вулкана таящим ледником на вершине. Образование цирка, как говорят геологи
Вулкан Ильинский зимой. Вероятно – это оползень. Либо это старая фотография, когда оползень только начинался, либо это другой вулкан.
Конус вулкана не имеет твердой магматической породы.
Вулкан Ильинский на заднем плане.
Южнее есть такие цирки на другой горе. Или это нечто иное?
Рядом с оз.Курильское. Известковые горы
Озеро Курильское
Тоже рядом с оз.Курильское. Красные грунты.
Так выглядят соседние холмы.
Озеро на самом юге Камчатки. Прослеживается кольцеобразность окружающих озера холмов. Примерно как в структуре Кондер. То, то Кондер – это отвалы от добычи платины (не исключено, что подземной) – для меня уже не вызывает особого сомнения. Есть 100% доказательства, что это отвалы!
Двигаемся на север:
Кратер Ксудач. Диаметр – 7,5км. Это что за вулкан такой был? Или это выработанный конус вулкана? Структура Кондер почти один в один.
Вид изнутри
Ксудач, оз. Штюбеля
Внутри кратер по-меньше, вулкан, но внешний кратер просто огромный
Не исключена еще и официальная версия, что купол этого гигантского вулкана обвалился как и вулкан Санторин в Эгейском море. Но по этой логике получается, что все огромные вулканические конусы – полые внутри?
Вулканы, сопки на Камчатке разные.
Вулкан Кронотский с одноименным озером. Если не понимать масштаб этой картинки, то вполне сойдет за затопленный карьер и террикон рядом.
Где у него жерло, кратер? Это по виду – гигантский террикон! И карьер рядом – озеро
Может быть имеет смысл версия, что многие вулканы – это сопки-терриконы, которые начинают гореть внутри и извергается в атмосферу пепел? Иногда расплавленная порода кратковременно выходит в виде лавы, тем самым сопка практически не отличима от вулкана
Этот так и не загорелся, кратер не образовал?
По идее, должен быть хоть небольшой, но кратер на вершине, как здесь. Карымская сопка – тоже на Камчатке
В некоторых источниках его называют Кроноцкая сопка
Или кратер обсыпался, эрозировал, оставив острую вершину?
Вид со стороны озера
Еще одна остроконечная сопка, которую геология называет вулкан – Корякская сопка. Это самая большая и самая высокая сопка на Камчатке:
Слева направо: вулкан Корякская Сопка (3456 м), Авачинская сопка (2751 м) и Козельский (2189 м). Подробнее
На сопке нет кратера как на вулканах. И непонятно, как без кратера произошел выброс пепла и лавы? Если это вулкан – как он смог вырасти в такую гору?
Обратите внимание на карту, на ней обозначены останцы, значки из двух разных по величине треугольников, которыми топографы метят все подобные объекты.
Один такой останец виден на этой фотографии. Может быть, они магматические, эффузивные, а может…
Хорошо, допустим, что если это гигантские выработки на планете Пандора в жанре фильма Аватар, то что могли добывать здесь? Вот что, смотрите:
Кликабельно
Кликабельно. Здесь еще больше месторождений с учетом не распределенного фонда. Камчатка – это кладезь полиметаллов и др. полезных ископаемых. Но, наверное, прежде всего тех, кто разрабатывал это, интересовали золото, платина, медь, никель.
Задайте вопрос, почему на Камчатке так много вулканов? Почему в горных районах Альп, Кавказа, Тибета, Алтая нет сопок, вулканов? Геотектоническая складчатость, землетрясения подразумевают, что должен сущестовать выход подземной мощи в виде лавы, газов и т.д. А этого нет. Магма близко к поверхности? Кто и чем это установил?
Да, самому все еще кажется эта версия слишком фантастичной. Масштаб – огромный. Чем и как это делали? Хотя, наверное, пародий на это среди нашей техники и технологий уже полно.
Я не утверждаю, что все вулканы на Камчатке – не вулканы. Не исключена вулканическая деятельность в классическом варианте геологии. Тем более, по новостям часто сообщают, что начал извергаться вулкан Ключевская сопка, Толбачик, Шевелуч.
Извержение Плоского Толбачика
Переместимся в Охотское море:
Видно цепочки подводных сопок? Думаете, что это не то показывают карты гугла? Может быть, это подводные вулканы? Но почему они идут цепью и на равном расстоянии друг от друга? Но я думаю, все верно. Т.к. одна сопка выходит на поверхность:
Остров Ионы. Ссылка на карту
Еще рекомендую посмотреть в гугл-картах Маршалловы острова (рядом с Микронезией) – это сплошь известковые подводные сопки . Но это не материковая кора, там в Тихом океане ее нет. Кто сгреб известь в гигантские подводные сопки? Или как они образовались по геологии?
Как они точечно поднялись со дна океана – мне не понятно. Все плоские, без вулканов и гор, лишь на считанные метры поднимаются над водой. Якобы это атоллы – коралловые острова. Но кораллы растут на мелководье, а не километровой глубине. Как коралловая масса смогла вырастить остров со дна океана? Облепить подводную сопку – может. Видимо, по этому признаку ученые и утверждают.
Но я уже отвлекся и меня унесло далеко от Камчатки… Поэтому, заканчиваю.
Чтобы подкрепить эту, выряжаясь языком некоторых, псевдонаучную фантастическую версию приведу ссылки на прошлые статьи:
Кто насыпал Везувий
Искусственные вулканы и пустыни Земли
В заключении добавлю, что исходя из мифов и преданий разных народов, статуй, рисунков, мозаик, упоминай о Богах – у меня появился некий вывод о том, чье это. Но постоянный читатель подобного может уже и сам догадаться…
Источник: sibved.livejournal.com