Камчатка. Древние карьеры Земли?

... ни что иное как карьеры. Как очень древние карьеры, так и относительно свежие... древнего, являющегося наиболее высоким (1560 м)ТолбачикИз википедии:Вулканический массив на Камчатке... Вселенную. Если не вырвемся с карьера Земля - мы обречены.И на закуску...