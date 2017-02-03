Цель Комиссии по подсчёту ущерба от «оккупации» Латвии – кормить саму себя

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Подсчёт материального ущерба, нанесённого Латвии «советской оккупацией» , заключается в обновлении интернет-сайтов, организации рабочих встреч и закупке канцелярских принадлежностей. Такую информацию по своим расходам опубликовала Комиссия по подсчёту материального ущерба от «оккупации» Латвии. Латышская бюрократия под видом борьбы за восстановление исторической правды кормит и воспроизводит сама себя, занимаясь заведомо бессмысленной и бесполезной работой.

В минувшем году Комиссия по подсчёту ущерба, нанесённого тоталитарным коммунистическим оккупационным режимом, действующая при Сейме Латвии, истратила на свою работу 35 тысяч 427 евро. На эти деньги были взяты три интервью, дополнен и обновлён интернет-портал, посвящённый «советской оккупации», проведены шесть рабочих встреч в Литве и Эстонии, устроены презентации трёх книг о «тёмном советском прошлом».

Председатель Комиссии по подсчёту ущерба от «оккупации» Эдмунд Станкевич жалуется, что выделяемых латвийским государством денег для эффективной работы Комиссии недостаточно. Имеющихся средств хватает для оплаты лишь малой части исследований, и из-за недостатка финансирования работу Комиссии нужно продлить до 2020 года.

Эдмунд Станкевич

Напомним, что Комиссия по подсчёту ущерба при Сейме Латвии была создана в 2005 году. К 2009 году на её работу было истрачено более миллиона долларов. Для завершения «титанического» труда по оценке материальных последствий «оккупации», по словам членов Комиссии, ей требовалось ещё два года и 400 тысяч долларов.

Однако тут грянул всемирный финансовый кризис, Латвия стала страной-банкротом и работа счетоводов от истории была приостановлена на неопределённое время. Как только Латвия немножко «отошла» от экономической катастрофы, их работа была возобновлена в приоритетном порядке: в 2013 году финансирование Комиссии по подсчёту ущерба от «оккупации» вернули раньше, чем куда более важным ведомствам (например, Строительной комиссии, работа которой могла бы предотвратить трагедию торгового центра Maxima в Золитуде ).

С учётом сделанных ранее самими же счетоводами заявлений, их работа по исчерпывающему перечислению всех материальных последствий от «оккупации» и вычислению точной суммы ущерба от оной должна была завершиться в 2015–2016 году. Но вот уже наступил 2017 год, а Комиссия всё работает. И председатель её заявляет, что либо она будет работать до 2020 года, либо пусть увеличивают им финансирование.

И тогда, на это дополнительное финансирование, латвийские чиновники возьмут ещё больше интервью, проведут ещё больше встреч в Литве и Эстонии, организуют ещё больше презентаций книг и исследований и будут ещё чаще дополнять и оформлять свой официальный сайт .

Работа латвийской Комиссии по подсчёту ущерба от «оккупации» – яркая иллюстрация того, как латышская бюрократия кормит и воспроизводит саму себя, занимаясь заведомо бессмысленным, бесполезным и антинаучным трудом и обеспечивая себе тем самым стабильный источник доходов за счёт налогоплательщиков.

«Работа заполняет всё время, отпущенное на неё», – гласит главный из законов Паркинсона, описывающих функционирование бюрократических организаций. Согласно другим законам Паркинсона, чем более бесполезной является деятельность чиновников, тем больше они производят отчётности и прочей документации, а чем больше производится документации, тем больше требуется увеличивать штаты и финансирование.

Бюрократическая деятельность лишается практического смысла и становится самоцелью. Для тех, кто этой деятельностью занимается, организация деловых встреч и обновление интернет-сайтов обретает самостоятельную ценность. Когда для бюрократии нет работы, бюрократия придумывает себе работу сама, убеждает себя и других в важности и необходимости этой работы и после этого требует себе новых сотрудников, бюджетов и полномочий.

Именно это происходит с Комиссией по подсчёту материального ущерба от «советской оккупации» Латвии.

Контора, которая создавалась в далёком 2005 году на год-два от силы, живёт уже второе десятилетие, жрёт бюджетные деньги и жалуется, что ей недоплачивают.

И чем же занимались все эти годы члены Комиссии? После нескольких лет каторжных трудов в поте лица они выставили России итоговый счёт за «советскую оккупацию» на 185 миллиардов долларов. В этой сумме они указали потери Латвии… в демографии, хотя именно в советский период латыши как этнос достигли рекордной в своей истории численности, тогда как сегодня они без преувеличения вымирают.

Ещё в списке понесённых Латвией потерь были утрата экономики (притом что Советский Союз построил республике всю её нынешнюю инфраструктуру) и экологические последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Последний пункт прекрасен особенно: из заключений латвийских чиновников следует, что если бы в 1986 году Латвия не входила в состав Советского Союза, а была бы независимой страной и членом НАТО, то радиоактивное облако испугалось бы 5‑й статьи Устава Североатлантического альянса и лететь в сторону Латвии не решилось.

То есть на выходе из многолетнего чиновничьего труда по организации фотовыставок в Музее оккупации и публикации мемуаров легионеров СС получается антинаучный бред. Их деятельность начинается с антинаучной предпосылки, что, если бы не советский период, экономика Латвии развивалась бы сейчас как экономика Дании, Швеции и Финляндии , и заканчивается антинаучными выводами вроде того, что «советская оккупация» поставила латышей на грань вымирания .

Стенд в музее оккупации Латвии

Однако члены Комиссии по подсчёту ущерба от «оккупации» Латвии могут быть спокойны за свои рабочие места и не бояться, что им, как многим их соотечественникам, придётся однажды паковать чемоданы и лететь работать дворниками в Ирландии.

Существование в Латвии этнократического режима привело к тому, что государственная служба в стране превратилась в майорат и систему кормления для приближённых к власти «блатных» представителей титульной нации.

Так что никто в латвийском правительстве или Сейме гнать в шею «тружеников» многочисленных комиссий, подкомиссий и комитетов не станет. А уж сотрудников Комиссии по подсчёту ущерба от «оккупации» особенно. Эта комиссия своей абсурдной кафкианской работой поддерживает идеологические основы правящей в Латвии этнократии. Поэтому её мартышкин труд будет продолжен и даже, возможно, получит дополнительное финансирование.

Источник: nstarikov.ru