Законы развития. Как происходит ваше развитие?

Нам всем нужны перемены. Стоячая вода - это болото. Человек без перемен - это мешок с костями и ошибками. Надо меняться. Живой родник тот, что течет. Живой человек тот, что сознательно проходит этапы перемен.

Развитие происходит согласно законам.

Закон первый.

Лишь осознанные перемены приводят к развитию.

Нам кажется, что все, что с нами происходит, растит нас. Но это не так. Растут лишь те, кто растят себя сами. Это можно сравнить с походом в спортзал: если мы ставим себе мощную цель, прорабатываем программу, меняем питание, идём по графику и отслеживаем результаты - рост не замедлит. Отсутствие такого труда по развитию, к результату не приводит.

Закон второй.

Лишь запредельные нагрузки приводят к переменам.

Психика человека очень устойчива, инертна, и меняться не хочет. Но перемены важны.

Из спорта мы знаем: лишь работа за гранью утомления приводит к росту результатов.

Так же точно и перемены в психологии, рост: лишь запредельные нагрузки, осознанно на себя взятые, способны поменять нас. Просто что-то почитать или с кем-то поговорить, - к переменам не приводит.

Закон третий.

Развитие происходит всполохами, взрывами.

Накопление энергии для рывка и сам прыжок вперед. Только так.

Мы не можем расти плавно, это миф.

Накопление опыта, действие по развитию, отдых и подведение итогов. И снова накопление энергии для рывка.

Закон четвертый.

Лишь среда меняет нас.

Человека невозможно изменить, если он остается в прежней среде, окружении.

Каждый - лишь жертва своего окружения. И выше голов окружающих не прыгнуть.

Это потому, что человек существо социальное, как муравей или пчела.

Чтобы измениться, нужно поменять не себя, а среду.

Начать общаться с теми, кто уже достиг того, к чему вы стремитесь. И там, где всё пропитано духом этих перемен.

Закон пятый.

Растёт лишь то, что взращивают.

Растениям нужен садовник.

Спортсмену - тренер

Ученикам нужен учитель.

Для развития нужен тот, кто будет развивать.

И лучше, если он умеет развивать людей.

Закон шестой.

Для развития нужен план.

Без плана даже дерево не вырастет, у него есть свой план, как расти.

Грамотно составленный план всегда приводит к результату уже потому, что он есть.

Без плана не бывает результатов.

Как я применяю эти законы.

Возможно, лучший рецепт развития. Выведено опытным путем.

Общаться с теми, кто развивается.

Просить сопровождения у тех, кто умеет сопровождать в развитии.

Составлять индивидуальный план, имея чёткую цель, к которой надо идти.

Чётко следовать этому плану, и каждодневное сопровождение в помощь.

Примерно через 2-3 месяца будут небольшие результаты, но с ними придёт и потолок возможностей.

Надо идти в горы. Именно горы дают необходимый волшебный толчок, чтобы преодолеть свои границы.

После гор наступает ощущение свободы. Границы найдены и раздвинуты. Всё возможно. Жизнь продолжается.

После гор идёт применение найденной свободы, изменения в жизни, часто существенные, а после тоска по горам.

Здесь важно понять, какие границы появились на горизонте, и радостно думать о них. Они ждут, что мы их раздвинем.

И снова в горы. Они - лучшие Учителя. Ничего не требуют, только дают. Развитие. Преодоление. Свободу от собственных границ.

А теперь посмотрите на себя: есть что улучшать? Если ответ утвердительный, - то в горы.

http://dmitriyraevskiy.livejournal.com

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