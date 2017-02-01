Законы развития. Как происходит ваше развитие?
Нам всем нужны перемены. Стоячая вода - это болото. Человек без перемен - это мешок с костями и ошибками. Надо меняться. Живой родник тот, что течет. Живой человек тот, что сознательно проходит этапы перемен.
Развитие происходит согласно законам.
Закон первый.
Лишь осознанные перемены приводят к развитию.
Нам кажется, что все, что с нами происходит, растит нас. Но это не так. Растут лишь те, кто растят себя сами. Это можно сравнить с походом в спортзал: если мы ставим себе мощную цель, прорабатываем программу, меняем питание, идём по графику и отслеживаем результаты - рост не замедлит. Отсутствие такого труда по развитию, к результату не приводит.
Закон второй.
Лишь запредельные нагрузки приводят к переменам.
Психика человека очень устойчива, инертна, и меняться не хочет. Но перемены важны.
Из спорта мы знаем: лишь работа за гранью утомления приводит к росту результатов.
Так же точно и перемены в психологии, рост: лишь запредельные нагрузки, осознанно на себя взятые, способны поменять нас. Просто что-то почитать или с кем-то поговорить, - к переменам не приводит.
Закон третий.
Развитие происходит всполохами, взрывами.
Накопление энергии для рывка и сам прыжок вперед. Только так.
Мы не можем расти плавно, это миф.
Накопление опыта, действие по развитию, отдых и подведение итогов. И снова накопление энергии для рывка.
Закон четвертый.
Лишь среда меняет нас.
Человека невозможно изменить, если он остается в прежней среде, окружении.
Каждый - лишь жертва своего окружения. И выше голов окружающих не прыгнуть.
Это потому, что человек существо социальное, как муравей или пчела.
Чтобы измениться, нужно поменять не себя, а среду.
Начать общаться с теми, кто уже достиг того, к чему вы стремитесь. И там, где всё пропитано духом этих перемен.
Закон пятый.
Растёт лишь то, что взращивают.
Растениям нужен садовник.
Спортсмену - тренер
Ученикам нужен учитель.
Для развития нужен тот, кто будет развивать.
И лучше, если он умеет развивать людей.
Закон шестой.
Для развития нужен план.
Без плана даже дерево не вырастет, у него есть свой план, как расти.
Грамотно составленный план всегда приводит к результату уже потому, что он есть.
Без плана не бывает результатов.
Как я применяю эти законы.
Возможно, лучший рецепт развития. Выведено опытным путем.
Общаться с теми, кто развивается.
Просить сопровождения у тех, кто умеет сопровождать в развитии.
Составлять индивидуальный план, имея чёткую цель, к которой надо идти.
Чётко следовать этому плану, и каждодневное сопровождение в помощь.
Примерно через 2-3 месяца будут небольшие результаты, но с ними придёт и потолок возможностей.
Надо идти в горы. Именно горы дают необходимый волшебный толчок, чтобы преодолеть свои границы.
После гор наступает ощущение свободы. Границы найдены и раздвинуты. Всё возможно. Жизнь продолжается.
После гор идёт применение найденной свободы, изменения в жизни, часто существенные, а после тоска по горам.
Здесь важно понять, какие границы появились на горизонте, и радостно думать о них. Они ждут, что мы их раздвинем.
И снова в горы. Они - лучшие Учителя. Ничего не требуют, только дают. Развитие. Преодоление. Свободу от собственных границ.
А теперь посмотрите на себя: есть что улучшать? Если ответ утвердительный, - то в горы.
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