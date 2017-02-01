Главная » Мировоззрение, Самое горячее, Самое самое

Законы развития. Как происходит ваше развитие?

15:32. 1 февраля 2017 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:

 

Нам всем нужны перемены. Стоячая вода - это болото. Человек без перемен - это мешок с костями и ошибками. Надо меняться. Живой родник тот, что течет. Живой человек тот, что сознательно проходит этапы перемен.
Развитие происходит согласно законам.

Закон первый.
Лишь осознанные перемены приводят к развитию.
Нам кажется, что все, что с нами происходит, растит нас. Но это не так. Растут лишь те, кто растят себя сами. Это можно сравнить с походом в спортзал: если мы ставим себе мощную цель, прорабатываем программу, меняем питание, идём по графику и отслеживаем результаты - рост не замедлит. Отсутствие такого труда по развитию, к результату не приводит.

Закон второй.
Лишь запредельные нагрузки приводят к переменам.
Психика человека очень устойчива, инертна, и меняться не хочет. Но перемены важны.
Из спорта мы знаем: лишь работа за гранью утомления приводит к росту результатов.
Так же точно и перемены в психологии, рост: лишь запредельные нагрузки, осознанно на себя взятые, способны поменять нас. Просто что-то почитать или с кем-то поговорить, - к переменам не приводит.

Закон третий.
Развитие происходит всполохами, взрывами.
Накопление энергии для рывка и сам прыжок вперед. Только так.
Мы не можем расти плавно, это миф.
Накопление опыта, действие по развитию, отдых и подведение итогов. И снова накопление энергии для рывка.

Закон четвертый.
Лишь среда меняет нас.
Человека невозможно изменить, если он остается в прежней среде, окружении.
Каждый - лишь жертва своего окружения. И выше голов окружающих не прыгнуть.
Это потому, что человек существо социальное, как муравей или пчела.
Чтобы измениться, нужно поменять не себя, а среду.
Начать общаться с теми, кто уже достиг того, к чему вы стремитесь. И там, где всё пропитано духом этих перемен.

Закон пятый.
Растёт лишь то, что взращивают.
Растениям нужен садовник.
Спортсмену - тренер
Ученикам нужен учитель.
Для развития нужен тот, кто будет развивать.
И лучше, если он умеет развивать людей.

Закон шестой.
Для развития нужен план.
Без плана даже дерево не вырастет, у него есть свой план, как расти.
Грамотно составленный план всегда приводит к результату уже потому, что он есть.
Без плана не бывает результатов.

Как я применяю эти законы.
Возможно, лучший рецепт развития. Выведено опытным путем.
Общаться с теми, кто развивается.
Просить сопровождения у тех, кто умеет сопровождать в развитии.
Составлять индивидуальный план, имея чёткую цель, к которой надо идти.
Чётко следовать этому плану, и каждодневное сопровождение в помощь.

Примерно через 2-3 месяца будут небольшие результаты, но с ними придёт и потолок возможностей.
Надо идти в горы. Именно горы дают необходимый волшебный толчок, чтобы преодолеть свои границы.
После гор наступает ощущение свободы. Границы найдены и раздвинуты. Всё возможно. Жизнь продолжается.
После гор идёт применение найденной свободы, изменения в жизни, часто существенные, а после тоска по горам.
Здесь важно понять, какие границы появились на горизонте, и радостно думать о них. Они ждут, что мы их раздвинем.
И снова в горы. Они - лучшие Учителя. Ничего не требуют, только дают. Развитие. Преодоление. Свободу от собственных границ.

А теперь посмотрите на себя: есть что улучшать? Если ответ утвердительный, - то в горы.

http://dmitriyraevskiy.livejournal.com

https://vk.com/raevskiyschool

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ОТВЕТ НА ПИСЬМО И ВОПРОСЫ АЛЛЫ ИВАНОВНЫ
...образование, т.е. подчиняются законам гармони, и, каждое из...В связи с этим, как происходит развитие мозга у пользователей «СветЛ...СЕБЯ. Что такое – «Ваше развитие», которому способствует Комплекс? Это... и для Вашего РАЗВИТИЯ, и для Вашего оздоровления. Пока...
неЗнание Духовного Развития и 21.12.2012 г
...шансы у Ваших детей и внуков пойти дальше. Ибо, как гласят ... Учитывая ваши многочисленные просьбы, дальше мы поговорим о том, как начать ...этими законами многомерной Природы рушатся великие империи, гибнут развитые цивилизации, периодически происходят на...
Пять законов, призванных отделить 60% территории от России. «Кто виноват и что делать»
...социально-экономического развития в Российской Федерации» (Закон о ТОР) способствовать развитию регионов ... в фонды в США – как это происходит сегодня. В Якутии: под..., чтобы оно полностью блокировало развитие вашей промышленности и сельского хозяйства… ...
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...Мозга. В результате этого процесса происходит ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ как Сущности, так и биомассы...Программами. Изменение законов природы невозможно, другое дело, как понимать эти законы. Мы .... Но обращаю ваше внимание на то, что на каких-то территориях –...
Хранение своей энергии
... Вишудха человека пробивается, происходит нарушение работы чакры, и...супермена, который охраняет закон и порядок днем ...айсберга, которая выглядит как машина для зарабатывания денег...заключается в нынешнем развитии вашего Сознания, в развитии личностных качеств,...
Обучение, как развитие.
... вывод: для последовательного развития, как зачастую отмечает Н.В... образом соответствовали именно вашему стилю обучения и ... проявления законов природы, какие религиозные или социальные законы существуют ...«ЕГ» и поэтому происходит трансформация от мгновения к ...

Комментирование закрыто.