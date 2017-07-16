Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки. Ч.3.

Математическая магия 369.

6. Математика – царица наук?

« Мы почитаем всех нулями, а единицами — себя »

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»

Является-ли математика царицей наук? Является математика точной наукой? Крамольные вопросы, при своем рассмотрении, порождают неоднозначные, порой еретические ответы.

Н.В. Левашов писал: " Дело в том, что единственное предназначение математики — практические расчёты. И то, необходимо помнить, что, складывая одно яблоко с другим, мы говорим о двух яблоках, тем самым абсолютно отождествляя одно яблоко с другим, не обращая внимание на их отличия: различия по весу, форме, размерам, цвету, степени зрелости, вкусу и так далее. Мы просто говорим — два яблока и этого достаточно для того чтобы относительно поровну поделить эти яблоки между двумя людьми. Каждому достанется по яблоку, хотя в принципе не существует двух одинаковых людей, даже у однояйцовых близнецов существуют отличия. Если одно яблоко будет на 10-50 грамм больше другого, окажется кислее или слаще, ничего в мире не изменится, и никто особенно не пострадает.

Но, совсем другое дело, когда математику используют, как фундамент теоретических обоснований, когда реальные природные процессы обозначают той или иной буквой или символом и… в виде символов и букв вставляют в уравнения и формулы. И начинают после этого манипулировать этими символами и буквами по законам, принятым в математике, забывая, что природные явления и процессы протекают независимо от того, какие представления существуют у человека. Забывая о том, что стоит за этими символами и буквами, математики берут производную, интеграл, устремляют к пределу, накладывают ограничения и отбрасывают «лишние» слагаемые, т.е. делают всё, чтобы получить изящную формулу «закона природы» .”

А.М. Хатыбов, признаваемый современниками – "математиком от бога”, писал, что " Современная математика - это большая мусорная куча, при разгребании которой удаётся найти то, что надо. По числу книг, статей работы по математике занимают первое место. Как только появился новый класс задач "Системный анализ и исследование операции", тут же встал вопрос - как решать задачи, не используя метод перебора вариантов. В то же время созданы справочники, в том числе и справочники по решению интегралов. ”

В третьем обращении К.О.Н. к человечеству рассмотрен корень проблемы математики, это дуализм мышления. Приведем цитату:

" Дискретизация логики заставляет вас распространять принцип дискретизации на всё сущее. Так натуральный ряд чисел, который в сущности является возможным, но весьма искусственным математическим ухищрением, имеющим с реальностью очень мало общего , стал для вас базисом тех основ математики, с которым только и знакомо огромное большинство представителей человечества.

Вы стремитесь подсчитать всё подряд и, в то же время, не в силах точно передать даже информацию о силе ветра, выражая её понятиями «да» и «нет», и к тому же, не надеясь на одинаковые реакции на такое сообщение.

Арифметический счёт привёл вас к появлению головоломки, вызванной нереальностью мира , а именно примитивностью вашего мышления. Между тем, вы тратите силы, пытаясь решить её и согласовать с представляющейся вам картиной мира, как реальной загадки Природы.

Например, расположением рациональных и иррациональных чисел на вещественной шкале. Дискретизация логики вынуждает вас дробить цельно воспринимаемое на отдельные факты, явления, понятия, категории, проводя между ними искусственные грани.

Дискретизация логики и принципы счёта, принуждают вас предполагать число признаков предмета или события конечным и давать название каждому из них. Отсюда появляется весьма сомнительная возможность отчленять один признак от других — приём, называемый вами абстрагированием.

Движение по ступенькам абстрагирования к более общим признакам считается вами единственным путём (и единственно верным), уводящим как раз в обратную сторону. Не случайно, что все ваши абстрактные конструкции, именуемые философскими системами, взаимно противоречивы, хотя и базируются на одной и той же логике.

Шаг за шагом погружаясь во мрак по ступеням абстрактности, шаг за шагом через связь с реальным миром, философские системы постепенно утратили ориентировку и дошли до того, что в тупиковой ситуации этого движения на бессмысленный вопрос о первенстве материи или духа, на «да» и «нет», принуждает вас всегда проводить границы одних и тех же явлений различными комплексами признаков, предметов, причём, из-за слабости этой логики, энтропия главенствует в процессе проведения границ , и они вычерчиваются весьма хаотично и, кстати, нелогично, даже с точки зрения вашей самой логики , что легко доказывается неодинаковым расположением этих границ, например, в условиях человеческих языков . ”

В.П. Ефимов говорит - Мы просто забыли то, что знали 100 лет назад. Мы учились по арифметике и геометрии по учебнику Киселёва. У него есть фраза: нельзя от меньшего отнять большее. А почему сегодня это стало возможным. Что такое отрицательное число в физическом смысле. Назовите хоть один объект с отрицательным числом.

Большой проблемой Математики он считает разное основание счёта . Когда берутся системы с разным основанием и их начинают между собой сравнивать. Это делать нельзя ни в коем случае. Как только это происходит, то происходит рассогласованность, т.е. нельзя частотные характеристики сравнивать с линейными или числовыми некими понятиями , а у нас частотные характеристики становятся вдруг числовыми. Отрицательные числа – это геометрические числа. Допустим, есть система - линейка, где выставлен ноль уровень, относительно которого есть (+) и (-). Везде ли это применимо? С точки зрения нашего бытия – отрицательных чисел нет. Но математики пользуются для облегчения своего труда.

Ноль не является числом, с помощью которого (числа) можно в математических вычислениях оперировать так же как с другими числами. Ноль — это ничто, отсутствие каких-либо материальных или нематериальных объектов.

Не существует материальных и нематериальных объектов, которые можно выразить с помощью «нуля». Нуль не является числом. Однако, он активно используется в математике и физике при вычислениях.

Невозможно к объекту прибавить нуль (ничто): 1 яблоко + 0 чего? = ? . Фактически мы никаких реальных действий с объектом не производим. Не имеет смысла и умножение объекта. Нельзя яблоко умножать ноль раз. 1 яблоко * 0 чего? = ? — некорректное действие: нельзя умножать число на нечисло. Делить на не число категорически нельзя. Ибо ему нет обратного элемента. Выражение 0 0 (ноль в нулевой степени) принято считать лишённым смысла.

Нуль является тем мерным телом, размерностью единица, с помощью которого мы измеряем. Однако, сам нуль мы измерить не можем. Иначе говоря, нуль не является числом. Это очень важное замечание, когда речь идёт о системе счисления. То же самое относится и к бесконечности. Только в этом случае речь идёт о частоте и моменте.

Все остальные понятия, которые человек использует являются вычисляемыми .

Ещё важный момент, связанный с основанием системы счёта. Откуда появилась 10-ричная система исчисления и является ли она изначальной? Или 8-ричная система в компьютере. На самом деле и там и там мы всегда ведём разговор о 9-ричной системе счёта. Что такое 9-ричная система счёта? Например, в процессоре у нас 8 шин данных (D0-D7), по которым передается байт информации. Уровень сигнала на шине данных, либо слабый, либо высокий, относительно Нулевого провода (GND), который базовый. Это 9-й провод, а 10 – подложка, которая является средой существования этих проводов – 10. В рамках 10-ричной системы счисления такую подложку определяет функция ноль. Ноль есть та единица измерения. Когда мы переходим на следующий уровень, очередной ноль появляется. Ноль – это та мера с помощью которого меряется следующее число. Но меряется не вне, а внутри этого нуля. Если использовать вывод заземления как 9 регистр, манипулируя напряжением нуля, то теоретически можно заставить микропроцессор обрабатывать данные в разных октавах на уровне аппаратного обеспечения. Однако, в этом случае логика работы периферии тоже должна быть пересмотрена. На этом принципе основан механизм повышения октавы мозга, если только появляется один элемент с повышенной октавой, через него может произойти переход всей системы на следующий уровень октавы .

Дополнительно, меняя несущую частоту, можно разделить сигналы синхронизации/управления и реализации. То есть создать ситуацию, когда в мире мы «разместим в разных средах» то, что сегодня конфликтует между собой. ... . Речь идёт, конечно, не о компьютере, который выступает в качестве наглядного примера. Кстати, это часть решения удаления из информационных систем вирусов и воровства.

В реальной жизни 0 – основа того, что находится внутри. Это база, основание, среда существования, Коло.

Эти выводы подтверждает Н.В. Левашов , рисунком 169 , из книги "Последнее обращение к человечеству”. Здесь изображено поперечное сечение тора, образующего супер-пространство первого порядка, с вырезанной четвертью внутренней структуры. Обращаем особое внимание на нумерацию элементов, она несет дополнительный уровень смысла.



Рис.169 — образование метавселенных в зонах неоднородности мерности пространства.

1. Зона, где нет условий для слияния материй.

2-9. Зоны, где могут слиться 2-9 форм материй.

10. Зона смыкания матричных пространств.

11. Метавселенные.

12. Зоны деформации мерности.

Очевидно, что в изображённой системе, нулевым проводом будет первая зона, где слияние материй невозможно. Обратим внимание, на сердцевину вырезки тора, это зона смыкания, зона синтеза/распада первичных материй. Ей дан номер 10. Очевидно, что это среда существования, основание всей тороидальной системы. Она не входит в числовой ряд метавселенных, но определяет их, и иерархический переход к следующей эволюционной фазе системы. Номером 11 пронумеровано само множество метавселенных. Номер 12 присутствует на рисунке тоже не случайно, однако значение этого числа настолько огромно, что благоразумнее эту тему вынести за рамки этой статьи.

И относительно комплексных чисел – они не выдуманы. Это реальность, только она неправильно интерпретируется. Хатыбов, описывая атомные структуры, опирается на кватернионы.

Что же такое кватернион? Понять его проще, если разделить на две части: вектор и вращение вокруг него. Представьте, что вы внутри сферы. Вы можете протянуть руку и коснуться внутренней поверхности сферы . Это будет вектор. Теперь, если поворотом кисти вы будете вращать сферу, то получится второй компонент кватерниона. Кватернион — это конечное вращение, которое получается из исходного положения.

Кватернион имеет хитрое внутреннее строение. Его можно записать с помощью четырёх чисел: x, y, z для вектора и w для поворота. Сложность заключается в том, что в дополнение к ним ещё есть три мнимые единицы , такие, что: i 2 = j 2 = k 2 = ijk = −1.

Удвоение кватерниона порождает октаву. 3-й скачок начала координат является переходом в октаву (из кватерниона), при этом знаковый ряд соответствует 64 - 32 - 16 - 8 (в октаве 8 знаков арифметических операций).

Октава используется только в двойных и дробных пространствах (i 2 =1, i 2 =0).

В комплексном пространстве (i 2 = -1) нет возможности дробления, поэтому используется кватернион (и 16 знаков арифметических операций).

Использование октавы необходимо взаимоувязывать с полной системой симметрии - 18 осей, 6 трансляций, 108 мультипликативных форм.

В Таблице Менделеева – 108 элементов. 108, это так же размерность угла вершины додекаэдра, согласно пропорции Золотого Сечения. Число углов поворота заряда согласуется с мультипликативным соотношением для системы симметрии, или 108 (18 осей и 6 трансляций). Но это - только в комплексном пространстве.

Полная теория кватерниона приведена в пока закрытых разделах "Симметрия" А.М. Хатыбова. Теория симметрии построена на точном математическом аппарате комплексных чисел. Математическое описание дает представление о типах преобразования энергии (14 типов), где тип преобразования зависит от пространства, в котором происходят преобразования.

Мнимые числа — это частотные числа . Числа, которые фиксируются как в i – некая частота. Когда мы говорим в i – это сам объект, который фиксирует нам внутреннюю частоту объекта, т.е. его физические свойства.

Мы можем объединить объекты с разными внутренними основаниями и делаем их комплексными числами (комплексным выражением), т.е. объект обладает внешними геометрическими свойствами и внутренними частотными числами (мнимыми).

Интересный факт. Математики всё-таки утащили из Религии принцип Теософского сложения , назвав его вычислением Цифрового Корня . С помощью вычисления цифрового корня, программисты строят забавные спектральные графики. (Случайно-ли время в правом верхнем углу картинки?)

7. Математическая симметрия и музыкальная гармония.

«Если бы вы знали великолепие цифр 3, 6 и 9 , у вас был бы ключ к Вселенной». - Никола Тесла.

Простейшим способом объяснения смысла 369 являются три плоские геометрические фигуры, состоящие из вписанных в круг, одного, двух и трех треугольников, все три использовались в качестве сакральных символов. Очевидно, что количество вершин соответствует возведению тройки в 1 степень, квадрат и куб. Сумма углов этих фигур, составленных из равнобедренных треугольников, равна соответственно 180, 360 и 540 градусов, цифровой корень 333, 666 и 999 равен 9, и по условию своей симметричности, кратности девятке, связи с золотым сечением, эти фигуры наиболее стабильны. Потому очевидна их первородность по отношению к любым другим фигурам. Однако в реальности, это лишь приблизительные плоскостные проекции, платоновых тел внутри сферы Мёбиуса. Которые, в свою очередь, представляют контуры атомарных связей.

Приведем матрицу теософской редукции триад в октаве:

777 = 7+7+7 = 21 = ( 3 ) | 888 = 8+8+8 = 24 = ( 6 ) | 999 = 9+9+9 = 27 = ( 9 )

444 = 4+4+4 = 12 = ( 3 ) | 555 = 5+5+5 = 15 = ( 6 ) | 666 = 6+6+6 = 18 = ( 9 )

111 = 1+1+1 = 3 = ( 3 ) | 222 = 2+2+2 = 6 = ( 6 ) | 333 = 3+3+3 = 9 = ( 9 )

Видна математическая симметрия числа 369 ?

Вспомним, что сердцевина Славяно-Арийского календаря выполнена в виде девяти лучевой звезды Инглии. Каждое 16-ое лето считается священным, и состоит из 369 дней.

Девятилучевая звезда Инглии в религии староверов-инглиингов, почитается как самый главный сакральный символ. Она символизирует Изначальный Божественный Огонь Творения. Геометрически, состоит из гармонично строенных, трёх треугольников , ограниченных кругом. Догадываются-ли религиозные язычники, какой физический и математический смысл заключен в их сакральном символе?

Современником Николы Тесла, был и последний чёрный маг (по утверждению Н.В. Левашова) из Византийской династии Палеологов, Г.И. Гурджиев. Он выдвигал теорию Закона Октав. Где постулировал 9-ти ступенчатый цикл полного развития , согласно семи-нотному ряду и двум интервалам . Этот системный исполнитель раскрыл несовершенство интервентской системы. В своем законе Октав, он умолчал (или не знал) о реальном положении вещей , постулируя двойной интервал перехода цикла развития. Как было раскрыто во второй части статьи, истинный закон развития по октаве состоит из 9 нот, аналогично 9 цветам видимого спектра электромагнитных излучений. А точнее из 8 нот и 9 переходного интервала NoNa .

Внешний контур атомной структуры – икосаэдр (12 узлов). Чтобы не создавать сложности при написании музыкальных произведений, базу решено сохранить ( убрав ноту NA ), при этом добавили полутоны . Получили ряд: DO v1 RE v2 MI FA v3 SOL v4 LA v5 SI, при этом настройка производится по внешнему контуру . Смысл заключается в убирании границ среды существования (нота NA) с тем, чтобы иметь прямой доступ к объекту манипулирования. А также вместо структурированной (гармоничной) среду возникает аморфная среда (болото), которая фактически гасит возникающие возмущения.

По сведениям А.М. Хатыбова в 2007 году, планетарная система управления признала результаты эксперимента провалившимися и произвела откат системных коммуникаций к 8-нотному Русскому музыкальному ряду (командной октаве). Ранее использовался 7-нотный Немецкий музыкальный ряд.

Цифровой корень 2007 года дает 9. Основная часть октав (более 99%), которые были использованы при построении Земли, до Пасхи 2008 НЕ БЫЛИ задействованы, и кризис (обвал) начался сразу после Пасхи. Таким образом, 2008 год, можно считать началом очередного цикла хронопроцесса по закону девятки. 2013 год получается шестым годом цикла, именно в этом году было введено новое состояние воды, сроком на 3 года. И завершающим годом этого этапа стал 2016, вычисление цифрового корня которого дает 9, определяя переходный интервал на октаву, с вмешательством внешней силы. Что мы и наблюдали во время выборов американского президента. И что знаменательно, ключевой момент провала либерал-глобалистов, произошел 9/11, когда Хиллари Клинтон была отключена от жизнесопровождения, а 11/9 в 3 часа ночи Дональд Трамп официально был признан новым президентом. В его победу не верил никто, ни Бжезинский, ни Киссинджер не допускали такой возможности. Однако на данный момент все человечество, по факту оказалось в состоянии КВАнтового перехода на новый уровень. Иллюстрацией тому послужила историческая встреча президентов РФ и США на саммите G20 в Гамбурге 2017.7.7, несмотря не все козни и злопыхательство социальных паразитов. Дата красуется своей симметрией, а в цифровом корне дает шестерку. Это семя, брошенное в землю. Через девять месяцев мы засвидетельствуем первые всходы. Результаты сотрудничества наследников Атлантиды и Тартарии.

Ещё одной серьёзной диверсией можно считать энеаграмму (греч. «знак девяти ») Гурджиева, в которой он разрушил гармонию строенности треугольников Инглии, заменив троичность - дуальностью. И это далеко не все грехи усатого маэстро. На это имя у Г.П. Климова сохранилась занимательная архивная карточка. И в опубликованной переписке русского ученого Ивана Ефремова, находятся весьма жесткие цитаты в отношении хитроумного наследника византийских основателей христианства.

Согласно Гурджиеву, Закон октав связывает все процессы во Вселенной; и для того, кто знает масштабы переходов и законы октав, это дает возможность точного познания любого явления в его сущности и во взаимоотношениях со всеми связанными с ним предметами и явлениями.

Для объединения в одно целое знания, связанного с законом октавы, существует символ, имеющий форму круга, разделенного на девять частей, с линиями, соединяющими в определенном порядке девять точек на окружности.

Если поместить теперь на окружности все девять цифр от 1 до 9 и соединить числа, вошедшие в период, прямыми линиями, проводя их в той же последовательности, в какой числа стоят в периоде, то получится фигура, находящаяся внутри круга. Числа 3, 6, 9 в период не включены и образуют отдельный треугольник - свободную троицу символа.

Нота "до" связана треугольником 3-6-9 с теми местами в октаве, где происходят толчки, идущие из внешних источников, где возможно проникнуть в октаву для того, чтобы установить связь с тем, что существует за её пределами.

Такое смутное объяснение даёт сам Гурджиев. Как видим, смысл закона Октав он понимал, и раскрыл искажённый механизм работы чужеродной системы. Возможно, именно на этот момент намекал Левашов , упоминая этот персонаж в своих лекциях.

В ОФЧ ч.1 говорится – " Прежде чем на нас нападать, цивилизация эбров изучила структуру нашего Космоса. Они узнали золотое сечение, условия и принципы возможных перестроений биоструктур под свои потребности и программы , спрогнозировали созидание возможных симбиозов и форм мутаций под свои будущие эксперименты и практические применения и т.д. Только один факт нахождения огромного количества биологических монстров огромных размеров, находящихся в Мировом океане на глубинах более 4400 метров, могли бы многое продемонстрировать. Но эта тайна охранялась ими всегда с особой жесткостью.”

Если сосредоточиться на модели преобразования Эннеаграммы Гурджиева в Символ Теслы 369 , то очевидно, что изначальная троичная гармония Звезды Инглии искажена путём разрыва связей двух триад низшего порядка, и перестановкой узлов номер 1 и 8 структуры (при рассмотрении в объёмной проекции, этот контур напоминает паука).

По всей видимости, Никола Тесла попытался восстановить утраченную гармонию 369 в рамках чужеродной системы, вернув узлы 1 и 8 на свои законные места, создав таким образом закольцованный контур, напоминающий восьмерку. Возможно в этом заключается попытка Теслы восстановить потерянную гармонию бесконечности Инглии в рамках искорёженной интервентами системы. Исправления Теслы, вдохнули жизнь, обуславливая движение зарядов по контуру восьмерки, наводящее переменные потенциалы в узлах 3+6 в противовес вершине 9 .

Но остается вопрос, что такого особенного в этой триаде цифр? Таблица 9Х9 ниже, на самом деле не случайное множество чисел. Она подчиняется строгой закономерности.

9*(9 2 +1)/2=369. Эта формула есть ничто иное как формула магического квадрата девятого порядка 9 . Где, 369 является магической константой такой матрицы . Уникальность матрицы в ее удивительной симметрии , где сумма любого столбца, строки или диагонали дает 369 .

Это еще один элемент математики, позаимствованный из религии, а еще ранее из магии. Ведь уже не секрет, что не было никакой эволюции научно технического развития цивилизации, судя по ОФЧ, нас как лабораторных хомяков гнали вниз по закручивающейся спирали (666) тождественного уровня технологий, магии, религии и самой беспомощной из них – науки. Напомним, что матрица задачи коммивояжёра, решённая А.М. Хатыбовым имеет размерность 8х8. Решение этой задачи, по всей видимости подтолкнуло ученого к открытию законов симметрии атома и алгоритмов пересчета перетекания заряда. Но пока информация непублична, мы можем только гадать.

Однако, есть еще одно весьма интересное математическое объяснение феномена 369 , это триада цифровых корней магических констант волшебных квадратов третьего порядка, как показано на рисунке. Не правда-ли, занимательная плоскостная симметрия?

Во времена второй мировой войны, магический квадрат использовался разведками для кодирования сообщений. А в трудах А.М. Хатыбова есть пара оговорок, что " ряд для управления мозгом: DO RE MI FA SOL LA SI NA, код LALALA (666) - позывные плюс код из магического квадрата .”

В математике так же известно такое понятие, как магический куб , и это уже ближе к реальности. Однако тема ещё малоизученная. Но существуют, пока непубличные труды А.М. Хатыбова на темы - Золотое Сечение и 18 осевая симметрия. В свете вышесказанного можно не сомневаться, что именно в этом направлении Русский ученый проложил путь трудовой лопатой.

Факт. Фёдор Дмитриевич Шкруднев с августа 1985 года по сентябрь 1988 года – командир крейсерской атомной подводной лодки К- 369, 11 флотилии атомных подводных лодок Северного флота (п. Гремиха). Случайность? – не думаю.

8. Универсальный принцип эволюции жизни.

Как пишет Ф.Д. Шкруднев - Основой построения биоструктур на Земле являются электронные атомы, имеющие 54 октаву тактовой частоты . Это свойство известно в Космосе, поэтому все биоструктуры, создаваемые на других планетах , должны пересекаться по трансмутации с 54 октавой (см. А. Хатыбов - "Основы Биосферы" , Н. Левашов "Неоднородная вселенная").

Кроме того, все так называемые НЛО снабжены установками уничтожения 54 октавы путём суперпозиции электрического потенциала.

Однако для Земли нет и не может быть электронного атома с чистой 54 октавой - нет поддержки систем жизнеобеспечения с одной стороны, и с другой - это воспринималось бы как оружие. Поэтому при переходных процессах (перевода биоструктур на Землю) используется принцип телескопической трансмутации (описанный в работах Н. Левашова и рекомендуемый к собственному внимательному поиску и ознакомлению ).

Сейчас уже очевидно, что 54 октава, цифровой корень - 9 , по умолчанию, математически и музыкально, гармонизирована в рамках, вселенных нашего супер пространства.

Хатыбов пишет: Определены не только зависимости существования живой клетки, но и константы, являющиеся основой, или пределом использования внешней среды живой клеткой. Что такое октава? Представим волну, имеющую 2 колебания в секунду. Степени этого числа и есть октава. Предельное состояние - 54 октава. К основным свойствам мозга следует отнести использование некоторых замечательных чисел - золотое сечение, число 54, а также число 12.

Относительно числа 54 можно привести несколько примеров, это:

- золотое сечение математической функции синуса;

- золотое сечение системы симметрии;

- число активных электрических зарядов в атоме при бета-распаде;

- длина туалетной бумаги;

- число мест в плацкартном железнодорожном вагоне;

- число сводных полков, участвующих в параде на Красной площади и так далее.

Рассмотрим механизм деления живой клетки. На первой стадии, внутри оплодотворенной сферы образуется объект – зигота, первая клетка человеческого тела. Человеческая зигота не будет менять своего размера в течение первых девяти клеточных делений. Остается неизменным размер внешней мембраны. Механизм "деления” живой клетки посредством копирования детально рассмотрен Н.В. Левашовым.

На рисунке приведены 7 ступеней развития клетки, завершающиеся плоской проекцией семени жизни. Первое что бросается в глаза, это кратность девятке каждой представленной фигуры. Круг представляет собой 360 градусов, соответственно два круга 720, три – 1080, четыре - 1440 и т.д. За всеми цифрами маячит образ девятки.

Однако если рассматривать фигуру семени жизни в объеме, то для пространственной симметрии в ней не хватает еще одного элемента - 8-ой ступени. То есть на рисунке, если быть точным, не хватает завершающей структуры, которая в плоскостной проекции будет выглядеть аналогично последней. Но если смотреть прямо на этот символ, то центральный шар не может находиться посередине, он находится сверху над остальными шарами, а под ними находится его брат близнец, восьмой шар. Традиционно, исследователи упускают факт объёмности объекта. Смоделировать эту структуру в объёме можно при помощи мыльных пузырей, при условии определённого мастерства. Девятый пузырь — это тот самый интервал творения, в гармонии с симметрией вселенной, который, завершая усложнение внутренней структуры сферы мёбиуса, переводит всю структуру на порядок следующей октавы, таким образом переводя всю систему в новое качество. Тут сразу возникает крамольный вопрос о возможности обратного процесса, сворачивания структур, о котором многократно упоминал Н.В. Левашов ? И на него уже есть ответ в волновой модели разворачивания и сворачивания систем .

Однако, есть еще один факт, достойный внимания, это девятый химический элемент в таблице Менделеева ФТОР (греч. φθορ ος). Напомним, что нумерация там производится по атомному зарядовому числу элемента. В классической плоской проекции атома, две S-орбитали прячутся за тремя P-орбиталями. Иногда их изображают в виде двух шаров на фоне шести лепестков. Математическая симметрия структуры очевидна. Если еще обратить внимание на неоднозначное название элемента, то открывается большое поле для исследований.

Согласно четырём законам энергоинформационной диалектики, рассмотренным И.М. Кондраковым и С.Н. Шариповой, любая развивающаяся система проходит следующие эволюционные этапы:

Этап единства и борьбы противоположностей, образование зиготы из сперматозоида и яйцеклетки. Противоречия и тождественность обуславливают слияние двух исходных объектов в один. Этап переход количества в качество. Здесь происходит деление (копирование) живой клетки, увеличивая количество элементов внутри сферы, и формируя связи между ними. Этап гармонизации и взаимопроникновения. Здесь, согласно законам золотого сечения и математической симметрии, постепенно усложняется и само организуется внутренняя структура сферы Мёбиуса, от треугольника до додекаэдра. Развитие любой системы заканчивается формированием или синтезом новой системы, коренным образом отличающейся от исходной. Этот этап в развитии системы подчинятся закону отрицания отрицания, который заключается в том, что новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается всё более новым.

По мере увеличения числа внутренних элементов сферы Мёбиуса, поэтапно усложняясь, между ними формируются связи, отражая контуры платоновых тел, которые в свою очередь подчиняются законам математической симметрии и согласованы с Золотым Сечением.

Согласно принципам волновой модели развития систем, при достижении максимальной степени усложнения внутренней структуры связей, в данном случае 8 элементов, в момент резонанса с тактом энергоинформационного сопровождения, при синтезировании 9 элемента, посредством синергии производится качественный переход всей системы на следующий уровень октавы.

По утверждению А.М. Хатыбова - Любая биологически активная структура развивается не по экспоненте, а по октаве, при этом используется стереометрия октавы .

Наверняка, учёный раскрывает эту тему в пока непубличной монографии – "Золотое сечение 2 тома, 4 приложения, в том числе Фито-функции клетки.”

9. Что же такое – 9?

В трудах А.М. Хатыбова содержится информация, что планетарная система Земли подверглась нападению в момент достижения уровня 512 октавы. То есть 2 9 . В то время как уровень эбровского планетарного Разума был в результате эффективной обороны понижен до 128 октавы. То есть 2 7 . Что в дальнейшем и обусловило, полнейший провал экспериментов над Человечеством. На сегодняшний день Человек имеет октаву мозга равную 2 6 .

На момент интервентского вмешательства, Земля находилась в переходном состоянии попечительского управления от группы цивилизаций «Орион» к группе цивилизаций «Сириус» (как самый неустойчивый и слабо защищённый переходный момент по контролю извне для Земли. Все исходные структуры выше 128 октавы, были переведены в статическое состояние без возможностей коррекции.

Согласно хронологии Макова, интервенты потерпели ряд неудач, создавая и уничтожая предыдущие цивилизации на планете. И вынуждены были перекроить принципы построения атомных структур, биоструктур и ноосферы планеты, под свои системы контроля и жизнесопровождения, неспособные работать в диапазоне октав 2 8 , и выше. Как результат все родные додекаэдральные структуры слоёв атмосферы изначальной Земли до октавы 2 7 были заменены на чужеродные кубические. Однако, по последним сведениям, от Ф.Д. Шкруднева, слои атмосферы от 128 до 224 октавы, оказались неподвластны влиянию интервентов и сохранились до сегодняшнего дня, с минимумом потенциалов. Таким образом появляется надежда на то что, модель 7 слоев первичных материй, по мере восстановления изначальной додекаэдральной структуру атмосферы, будет пересмотрена до 9 слоев, соответствующих уровню октавы планетарного мозга 2 9 .

Так как соборный Разум Человечества по канонам Разуменных Цивилизаций является неотъемлемой частью Планетарного Разума Земли, то можно констатировать факт, что в результате свершенной интервенции, планета была отброшена эволюционно назад, и теперь Человечество для восстановления Триединой Гармонии Разума должно нагнать 18000 лет упущенного развития.

Разум — это наш единственный способ понимания реальности, наш основной инструмент выживания. Мы можем и не затруднять себя думаньем, отказаться от данного нам разума, но не в нашей власти избежать падения в пропасть, если мы отказываемся её видеть.

При рассмотрении смысла числа 9, мы последовательно пришли к следующим выводам:

Классическая математика построена на дуальной логике и неправильной системе счисления, содержит множество иррациональных заблуждений, но существуют универсальные законы симметрии и золотого сечения, которым подчиняется развитие природы. Классическая музыкальная теория также страдает из-за рассогласованности с математикой и изначального искажения. Человечество давно догадывается что существует некий мистический закон девятки, управляющий мирозданием. Однако древние Славяно-Арии умело пользовались этим законом мироздания в календарях, бытовых измерениях, и судя по сказкам, понимание этого закона было для них нечто само собой разумеющееся. Переход количества в качество – основной практический смысл девятки. Это основа счета, согласованная с другими структурами большого космоса. Н.В. Левашов показал смысл и универсальность девятки в космических масштабах. И.М. Кондраков доказал, связь космической девятки с золотым сечением. В мире чисел не существует толерантности, некоторые числа более важны чем другие. Число девять обуславливает универсальную синхронизацию процессов нашего супер пространства первого уровня и сопровождает квантовый переход структур, на следующий эволюционный уровень. Необходимыми условиями перехода являются Резонанс и Синергия с воздействием внешней силы. Число 11 символизирует завершение перехода, проявление на новый порядок. 369 число вселенской математической гармонии. Патриархи Гармонии в математике и музыке, Платон, Пифагор и Евклид доказали связь Золотого сечения, и девятки с Платоновыми телами. Наш современник В.П. Ефимов выдвинул теорию, что все Платоновы тела являются усложнением внутренней структуры сферы Мёбиуса. И.М. Кондраков разработал модель волнового циклического развития технических систем, показал, что искусственные системы развиваются по тому же принципу, проходя через стадии устранения противоречий, усложнения структуры и взаимопроникновения, установления гармонии, с последующим квантовым переходом в новую форму на ином технологическом уровне. Принципу Золотого сечения подчиняются музыкальные ряды, именно по нему устроен весь Человек. Число девять проявляется в виде ноты NoNa, которая не нота, но своим значением повторяет девятку, предваряя новую октаву. Развитие биоструктур на Земле подчинено закону Октавы. Закон Октавы является отражением законов математической симметрии и золотого сечения, согласованный во всей иераархии вселенных нашего лепестка шестилучевика. На основании приведенных в статье фактов и размышлений, можно сделать вывод, что девятка, является неотъемлемой частью закона космической гармонии, выполняя функцию сопрягающего элемента при прохождении квантового перехода на следующий уровень, когда количественное усложнение исходной структуры в результате Синергии с гармоничным внешним воздействием, переходит в качественно новую структуру. Закон девятки, так же можно назвать законом октавы. По закону Октавы, контуры пяти платоновых структур внутри сферы Мёбиуса формируются, начиная с номера 3 по 7. Восьмой структурой является сама сфера. Первой является точка, у которой внутренняя структура отсутствует. Зная этот принцип, и усвоив основные положения этого исследования, можно легко ответить на вопросы поставленные в начале первой части.

Удачи искателям истины. Ведь смысл жизни именно в этом поиске. Иногда истину чувствуешь нутром, и тогда уже от неё никуда не спрятаться. Воображение делает Человека – Творцом, ибо благодаря ему он может выйти за рамки традиций и за пределы структуры того, что существует ныне, в более высокую область творения самой ткани мироздания.

РНТО