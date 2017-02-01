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Видеоблог № 99

08:54. 1 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Очередной выпуск ответов на ваши вопросы, посвящен текущим политическим реалиям. «Укрепление» рубля, образование политического тандема Медведев – Володин, саботаж голосования в Госдуме, когда голосуют только 3 депутата из 450. Заключительная часть о внешней политике.

Хронометраж:

00:00 — Нужен ли России сильный рубль?
07:50 —  Тандем Медведев-Володин: история возникновения, направления работы.
37:26 —  Об отсутствии кворума как способе саботирования работы Государственной Думы.
41:40 —  О предложении депутата сейма Литвы «вернуть» Калининградскую область Европе.
45:37 —  О восстановлении дипломатических отношений России и Грузии.

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P.S. Полезная нарезка 

Политический тандем Медведев – Володин

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Почему в Госдуме голосуют 3 депутата из 450

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, видеоблог
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