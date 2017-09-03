Видеоблог №111

В ближайшее время мы с вами, уважаемые единомышленники, увидимся в Питере и Москве. Обменяемся мнением, зададим друг другу интересующие вопросы.



Санкт-Петербург

5 сентября, 19.00, Дом книги. (Невский пр., д.28)

Москва

7 сентября, 17.00, книжная выставка-ярмарка

(ВДНХ, павильон № 75, стенд «ЭКСМО»)

8 сентября, 19.00, книжная выставка-ярмарка

(ВДНХ, павильон № 75, стенд С5-D6 «Питер»)

А на вопросы, которые вы задали до этого общения, я постарался ответить в очередном выпуске видеоблога.

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Хронометраж:

00:00 — В частном секторе центра Ростова произошел сильный пожар. Одна из основных версий умышленный поджог. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.

4:18 — Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что у Парижа и Москвы остаются разногласия по Украине, но есть и точки соприкосновения.

Как вы рассматриваете дальнейшие взаимоотношения Москвы и Парижа?

10:52 — Неизвестные осквернили захоронения и памятники на кладбище в Мадриде, посвященные советским бойцам, сражавшимся в Гражданской войне в Испании. Почему, по вашему мнению, происходят такие провокации?

16:25 — Вчера недалеко от белого дома, владелец нью-йоркской галереи установил надувную статую Трампа в виде крысы. Американский президент не впервые становится источником вдохновения для деятелей искусства, а также для многих известных певцов и актеров. Кто, по вашему мнению, может стоять за такими провокационными поступками.

20:16 — Украина неоднократно ограничивала работу российских СМИ в стране, так недавно журналистку первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли, как выяснилось позже она была выдворена из Украины с запретом въезда на три года. Как вы считаете, почему Запад ни как не реагирует на такие действия Киева?

23:46 — На прошлой неделе Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Многие Российские деятель культуры поддержали его. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому делу.

27:46 — Почему после 2ой мировой войны на лидирующую роль в мировой политике вместо Англии вышли США, и уже именно они, а не Великобритания бесконтрольно печатает деньги и диктует всем свою политическую и финансовую волю. Не говорит ли это о переезде мировых финансовых банкиров из Лондона в США?

30:57 — Как вы считаете, почему Карла Маннергейма не казнили?

Уважаемые единомышленники!

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Задать вопрос в видеоблог можно:

в теме «Вопросы для видеоблога 2016» на моей официальной странице ВКонтакте

— на адрес электронной почты: videoblog@bk.ru

P.S. Предыдущие выпуски:

Видеоблог — выпуск №110

Видеоблог — выпуск №109

Видеоблог — выпуск №108

Видеоблог — выпуск №107

Видеоблог — выпуск №106

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Источник: nstarikov.ru