Экономику не вытянуть без политических решений

Юрий Болдырев о пути выхода из тупика

Подконтрольные нынешней власти средства массового дезориентирования населения, конечно, не расскажут об этом мероприятии. И понятно: никакого скандала не было, президент никого как нашкодившего школьника не отчитывал, не говорил свое пресловутое «Зачем вы это сделали?». Да и вообще не почтили это мероприятие ни президент лично, ни какие-либо представители его администрации.

Правда, были представители правительства — министр и первый замминистра, но правительства не нынешнего, а уже давнишнего — Примакова-Маслюкова. Нынешним — не интересно.

Итак, в последний день января в Центральном экономико-математическом институте Российской Академии наук (которая, несмотря на жесткий натиск со стороны власти, все еще жива) на заседании Секции экономики Отделения общественных наук РАН состоялось обсуждение разработанных Советом Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности «Принципов стратегии экономического развития России до 2025 года».

То есть, альтернатива нынешнему курсу есть. Ясная и однозначная. И не кудринско-грефовская. И не «столыпинская». А выработанная лучшими специалистами-практиками реального (все еще живого, вопреки всем усилиям властей его окончательно добить) сектора нашей экономики, поддержанная Торгово-промышленной палатой и научным сообществом.

Но зачем об этом знать нашим людям? Лучше пусть посмотрят ежевечернее телешоу на тему «мы в мире — самые крутые» и, одновременно, «что делать с экономикой — никто не знает»… Именно в этот день в «Вестях» государственного телеканала «Россия-1» особое внимание уделили какому-то совещанию в кудриновском центре «стратегических разработок» — что-то про мораль и нравственность. Ну-ну…

Значит, проблема экономики — не в экономике. Напиши еще хоть десять экономических программ и стратегий, пусть будут они самые лучшие и достойные реализации, ведущие к мощному рывку и дальнейшему процветанию, но власти это … не интересно.

А, может быть, дело в том, что программа слабая, нереализуемая в наших условиях?

Что ж, абсолютизировать представленную программу как окончательный идеал не стану. Скажу лишь, что сочли ее достойной своего внимания и участвовали в обсуждении, как минимум, несколько директоров крупных академических институтов — Института экономики РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центрального экономико-математического института РАН, Института океанологии РАН.

Ключевой посыл программы — развитие не сырьевого и финансово-спекулятивного секторов, но обрабатывающей промышленности. То есть, новая индустриализация. Что требует изменения внешнеторговой, налоговой и финансово-кредитной политики — с конкретизацией по каждому направлению. В общем, все то, о чем неоднократно говорилось и на заседаниях Московского экономического форума, и в Торгово-промышленной палате, и в докладах самой же Российской Академии наук. Но на этот раз — в более сжатом и концентрированном виде.

Были, разумеется, замечания, предложения по корректировке.

Любопытно, что одно из замечаний было связано, скажем так, с недостаточной степенью популизма в планах авторов программы, а именно, что рост ВВП к 2025 году предполагается в полтора раза более высокими темпами, нежели рост реальных доходов населения. Как же так? Но, с моей точки зрения, было бы хуже, если бы обещания носили противоположный характер, и тогда естественен был бы вопрос: а за счет чего? Главное: если будет не просто рост ВВП, но еще и качественное изменение его содержания (не за счет распродажи невозобновляемых природных ресурсов, но за счет роста объема добавленной стоимости), то уровень роста реальных доходов населения — вопрос социальной регуляции (что отправить в дальнейшие стимулируемые государством инвестиции в развитие, а что — на потребление населения). Лишь бы было, из каких ресурсов эту регуляцию осуществлять.

Разумеется, был затронут и вопрос о совместимости протекционизма с обязательствами, которые возложила на Россию нынешняя власть при присоединении страны к ВТО. Что ж, о том, что такая проблема неминуемо возникнет, мы предупреждали и пять лет назад (в том числе, в ходе проходившей тогда кампании по выборам президента страны), когда соглашения о присоединении еще не были ратифицированы. А теперь? Теперь за все придется заплатить. В том числе, за преступные ошибки.

А между тем, кризисные явления в экономике и социальной жизни нарастают. Выход власти видят, похоже, исключительно в затягивании поясов: резким ростом налогов и прочего обложения, прежде всего, на недвижимость (уже шоковые платежки плюс дальнейшее плановое повышение налога в течение пяти лет в пять раз), на «движимость» — всем привет от «операторов парковочного пространства», на транспортные перевозки (равно всем привет от «Платона»), на перемещение граждан по стране (расширение перевода автодорог в категорию платных, разрешение вводить платный въезд в города и т. п.), на лечение и обучение («оптимизация» программ и объема «услуг», предоставляемых за счет государства)…

Что ж, пока народ безмолвствует, чем не решение?

Тем не менее, вынужден обратить внимание на то, что пояса затягиваются не вполне адекватно, преимущественно в отношении «низов».

Приведу свою любимую аналогию: если на корабле проблемы, авария, нехватка еды и воды, возможны самые разные решения, линии поведения и управления. Невозможна и совершенно деструктивна лишь одна — когда, при затягивающей пояса команде, капитан позволяет своим приближенным, уж простите, есть в три горла.

А что у нас?

А у нас, несмотря на все трудности, даже хотя бы адекватно ограничить зарплаты и суммарные доходы (по сути, от нашей госссобственности) руководителей гос- и полугоскорпораций власти не собираются. А президент в своем послании Федеральному Собранию всерьез гордится тем, что прибыли банковского сектора в 2016-м году, по сравнению с годом предыдущим, выросли в четыре раза — почти полтриллиона рублей. Притом, что о каких-либо суммарных прибылях реального сектора экономики (за исключением сырьевой составляющей) даже и говорить не приходится.

В этих условиях, при таких подлинных приоритетах власти, можно ли говорить о возможности реализации хоть какой-нибудь созидательной стратегии развития?

Поэтому, не останавливаясь на деталях рассматривавшейся альтернативной (нынешнему курсу) стратегии экономического развития, сформулирую несколько пунктов жизненно важных управленческих решений, без которых не только ни одна созидательная стратегия развития не может быть реализована, но сомнительна даже и возможность вообще хоть как-то выкарабкаться из ныне поглощающей нас трясины.

1. Затягивание поясов не может осуществляться лишь в отношении «низов», при продолжении прежнего шикарного банкета за наш общий счет в «верхах», среди приближенных к власти.

2. Есть два метода не только подбора и назначения, но и адекватного стимулирования управленческих кадров. Если ставите на экономическую и хозяйственную работу своих политических назначенцев из числа приближенных и лично преданных, в частном секторе не работавших и сверх достижений на этой ниве не имевших, то и зарплата их должна быть исключительно как у госслужащих, максимум, как у генерала или замминистра. Если же берете из конкурентного частного предпринимательства сверх успешных организаторов, изобретателей, конструкторов, создателей «эпплов» и «гуглов», то вот только тогда и уместно им платить как «топам» зарубежного частного бизнеса, да и то, с учетом зарубежного же налогообложения личных доходов. Когда же приближенным, поставленным высочайшей волей на командные должности, за наш счет устанавливаются зарплаты и суммарные выплаты как в «Дженерал моторс», якобы, чтобы этих сверх ценных работников не переманили зарубежные конкуренты — это отвратительное лицемерие, разлагающее всю управленческую «вертикаль», и обоснованно раздражающее общество. И уж точно никак не ведущее к эффективному управлению в интересах государства.

3. Как на один из недостатков представленной программы в ходе обсуждения было указано на отсутствие выбора приоритетов между отраслями промышленности, которые надлежит ускоренно развивать. Но на это приходится ответить, что есть разные уровни проблемы с приоритетами. Один уровень — это когда трудно выбрать, например, между судостроением и авиастроением. Но уровень совсем другой — это когда и то, и другое подменяется «олимпиадостроением», «зенит-аренастроением» и прочим «чемпионатомирапофутболустроением». С точки зрения госуправления, неспособность отказаться от проектов абсурдного и бессмысленного закапывания жизненно важных ресурсов — признак элементарной профнепригодности.

4. Затягивание поясов в той или иной степени, тем более, если его осуществлять более или менее равномерно и справедливо (посильнее у «верхов» и не столь нещадно у «низов») было бы вполне переносимым, если бы не одно «но» — если бы не катастрофическая степень ростовщического закабаления, причем, как предприятий, так и граждан. В результате, снижение дохода — это не просто пропорциональное снижение потребления, но, в ряде случаев… цепная реакция лавинообразной катастрофы. Что делают наши власти в этих условиях? Заботятся, прежде всего, о совокупном ростовщике — готовят планы и законопроекты по возможности отнять у должника даже и единственное жилье. А что нужно бы делать? Противоположное — затягивая пояса реальному сектору экономики и гражданам, одновременно, любыми, пусть и сколь угодно искусственными методами, тем не менее, ослабить ростовщическую удавку, перенести тяжесть ситуации с производителя реальных товаров и услуг и граждан на финансово-спекулятивный сектор.