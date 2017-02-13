Пора объединяться всем, кто всерьез за свою страну.

Страна зримо погрязает в трясину. Рабочие места и зарплата ужимаются, здравоохранение и образование «оптимизируются», остатки стратегических активов, включая «Совкомфлот» и Новороссийский торговый порт, решено срочно распродавать — и это на самом минимуме стоимости. То есть, задача власти — растянуть видимость относительного благополучия еще хотя бы на год-полтора.

Что дальше?

Как я уже писал в предыдущей статье («Экономику не вытянуть без политических решений»), альтернатива в социально-экономической политике есть, причем, достаточно продуманная, проработанная. Но нет воли к ее реализации. Политической воли — у тех, кто политику определяет.

Значит, надо менять этих людей.

Подчеркиваю: не по принципу «нравится — не нравится», не исходя из тех или иных частных претензий. Вопрос ключевой один: нужно кардинально менять социально-экономический курс. И либо это должен сделать нынешний президент, либо он должен быть заменен через полтора года на кого-то иного.

На кого?

Уже есть претенденты — заявились. По принципу: «Я!» и «Нет, Я!!!».

Но это претенденты от каких сил?

От подзападно-либеральных — есть, даже уже пара.

И от формально «либерально-демократических» — тоже есть бессменный кандидат.

А от социально и национально ориентированных?

Вынужден признать: было уже много попыток объединения социально и национально ориентированных сил, и все прежние заканчивались неудачей. Но из этого не следует, что нужно опустить руки.

Первый шаг

Итак, мы вновь и вновь начинаем переговоры между всеми национально ориентированными и социально ориентированными (левыми) силами. Причем, на этот раз не просто о выдвижении единого взаимоприемлемого кандидата, но сначала о единой программе социально и национально ориентированных сил. А уже затем — и о едином кандидате, который сможет завоевать доверие более широких масс, нежели готовы поддержать только отдельно левых или отдельно националистов. Более того, речь пойдет не только о едином кандидате в президенте, но сразу о коалиционной команде на несколько ключевых должностей, включая премьера, министра экономики и председателя Центробанка.

Первое мероприятие в рамках такого процесса прошло 7 февраля в Доме Союзов — это было организованное КПРФ совещание лево-патриотического блока. Но на нем также присутствовали и представители иных, не левых (в традиционном определении) сил. В частности, мне в своем выступлении довелось представить собравшимся основателя Московского экономического форума К.А.Бабкина, а также бессменного уже пять лет координатора переговорной площадки национально ориентированных сил ПДС НПСР (расшифровывается как Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России) В.И.Филина.

Осторожно: они кусаются

Понятно, что главный секрет управления для олигархического режима — разделять и властвовать. Разделять, прежде всего, левых (коммунистически, социалистически и, скажем условно, «просоветски» ориентированных), с одной стороны, и национально ориентированных и националистов, с другой стороны. Наша же задача, перед лицом единого анти-национального и анти-социального противника — преодолеть это разделение. Один из первых важных шагов к этому и был сделан на упомянутом совещании.

Но для нынешней власти — это же нож острый. Как этому помешать, как дискредитировать? И вот уже в программе «Вести» главного российского государственного телеканала в конце репортажа о совещании: «Есть и представители бизнес-сообщества, и даже либералы! Например, среди приглашенных был замечен один из основателей партии „Яблоко“ Юрий Болдырев», — и этим новость о совещании заканчивается. Стоит ли напоминать, что к «Яблоку» (которое на начальном этапе, в мою в нем бытность, было проектом социал-демократическим, анти-ельцинским и анти-гайдаровскочубайсовским, то есть, анти-либеральным, но затем скатилось в лоббирование колониальной финансовой системы и к сдаче природных ресурсов страны оптом стратегическому противнику) я не имею отношения уже более двадцати лет… Как остроумно подметил один из комментаторов в соцсетях: «Хорошо еще, что к сюжету яхту Абрамовича не подверстали». Но и приведенной лукавой формулировки для введения людей в заблуждение хватило. Моему 86-летнему отцу уже позвонили родственники из Волгограда и спросили: «А что это по телевизору сказали, что Юра на совещании был как представитель либералов и Явлинского?».

Но то ли еще будет: хозяин увидел реальную опасность, и его собачки бросились кусаться. Опасность — не во мне: я лишь один из организаторов переговорного процесса. Но сам процесс, как тенденция, будь он успешен, пугает не на шутку. Значит, будут кусаться — будут всячески дискредитировать, возводить любую напраслину и мазать самой черной краской, причем, и сам процесс широкого национально ориентированного объединения, и всех его участников.

Искать объединяющее

Но как на деле провести необходимое объединение? Ведь столько вопросов, причем, принципиальных, до сих пор разделяющих? Один лишь вопрос об отношении к Великой Октябрьской социалистической революции чего стоит!

Но на это у нас (у ПДС НПСР) уже есть свой рецепт. Мы ведь и объединились — не в партию, не в движение, но хотя бы в постоянно действующую переговорную площадку — на основе попытки отбросить в сторону все разделяющее и выработать хотя бы десяток важнейших пунктов повестки дня, нас объединяющих. Аналогично и здесь. Да, вопросы об отношении к революции, об отношении к Сталину и т. п. — очень важны для политической самоидентификации и возможности отличить однозначно своих от всех прочих. Но для выстраивания широкого объединения всех национально ориентированных сил жизненно важно другое. А именно: суметь отложить эти вопросы, и на первый план выдвинуть вопросы актуальные именно с точки зрения создания максимально широкой коалиции, включающей всех не только единомышленников, но и частично сочувствующих, попутчиков и т. п. То есть, всех, кому в деле разворота страны к национально ориентированному курсу с нами по пути.

Таким образом, и в новой попытке выстраивания широкой коалиции мы хотим пойти по пути согласования пусть и ограниченного количества, но ключевых программных пунктов, среди которых, в сфере экономики, я надеюсь, должны оказаться, в том числе, такие:

— разрыв с ВТО и выстраивание, прежде всего, собственного внутреннего рынка сбыта производимых товаров, но с одновременным созданием механизмов пресечения паразитирования на протекции;

— снижение налогов и тарифов естественных монополистов на производство, регулирование рентабельности монополистов и прогрессивная шкала налогообложения личных сверхдоходов;

— превращение Центрального банка в ответственный, подконтрольный и подотчетный обществу орган государственной власти, с четким целеполаганием, ориентированным на развитие собственного реального сектора экономики и пресечение масштабных финансовых спекуляций;

— национальный контроль за основными стратегическими активами и пресечение необоснованной и, тем более, корыстно мотивированной приватизации; полное изъятие в доход государства природной ренты от добычи природных ресурсов;

— радикальное прекращение нынешней «оптимизации» и коммерциализации здравоохранения и образования, исключение паразитических звеньев (страховых компаний и т. п.); восстановление самоуправляемой Российской Академии наук;

— пресечение «плановой замены населения» — регулирование миграции в интересах общества, а не бизнеса, заинтересованного в дешевой бесправной рабочей силе;

— пресечение создания ТОРов (лицемерное название — «территории опережающего развития») и иных форм выведения территорий России из единого правового поля и лишения граждан конституционных прав; недопущение «совместного освоения» с Японией и иных форм скрытой постепенной передачи Южных Курил фактическому стратегическому противнику;

— конструктивное, на равных и без дискриминации, в т. ч., в доступе к энергоресурсам (а не корыстно мотивированное в интересах олигархата, когда именно белорусам отказывают в участии в приватизации «Башнефти») взаимодействие с союзниками, прежде всего, с Белоруссией; пресечение провоцирования отделения от России ключевого стратегического союзника (сомневающимся в обоснованности этого пункта рекомендую внимательно прослушать последнюю пресс-конференцию А.Г.Лукашенко).

Перечисленное — лишь несколько основополагающих пунктов, затравка для начала дискуссии и переговорного процесса.

Согласование позиций

Далее работа будет проводиться в разных формах и на самых различных площадках. В части экономической и социальной политики — в том числе, в рамках предстоящего 30−31 марта Московского экономического форума. Одна из конференций предварительно заявлена именно как согласование разными (но, разумеется, национально ориентированными) политическими силами единой социально-экономической программы. При этом, важно подчеркнуть: Форум — мероприятие не оппозиционное, а, по возможности, объективно содержательное. Так мы и не скрываем вырабатываемую программу не только от иных политических сил, но и от власти. Захочет действующая власть взять нашу программу на вооружение (только не в благозвучной риторике, но в реальной практике деятельности), начнет ее на деле реализовывать — все будут только рады.

Требование ответственности власти — норма, а не экстремизм

Из пунктов не экономических в нынешней ситуации, прежде всего, я выделил бы вопрос о безусловном праве обвиняемых на суд присяжных. В том числе, в части санкции на предварительное заключение более, чем, например, один месяц. Судите сами: уже полтора года томятся в следственном изоляторе абсолютно без вины (с моей точки зрения) авторы идеи референдума об ответственности власти — это у нас называется «экстримизмом» — Барабаш, Парфенов, Соколов и под домашним арестом Мухин. Так ведь любым судом присяжных еще полтора года назад они, безусловно, были бы признаны абсолютно невиновными. И не были бы потеряны, преступно вычеркнуты из жизни этих достойных людей уже целых полтора года…

Тем не менее, при всей важности моего последнего предложения, сейчас главное — это не те формулировки, что предлагаю я. Но те пункты и те их, может быть, компромиссные формулировки, о которых сумеют договориться участники переговоров. И которые, как я надеюсь, сумеют объединить самые широкие слои населения страны. А уж справедливая власть затем, в любом случае, хоть через механизм помилования, но Барабаша, Мухина, Парфенова и Соколова, а также Квачкова точно освободит.

Не только что делать, но и как

Еще одна важная дискуссия заявлена нами на предстоящем Московском экономическом форуме — о том, как и какими силами реализовывать все то, на что мы настраиваемся. Предварительное название: «Управление и кадры — основа реализации созидательной стратегии» (с участием членов правительства Примакова-Маслюкова, а также Ассоциации министров советского правительства). Предварительно уже дали согласие на участие министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Н.А.Паничев и 1-й зам министра экономики в правительстве Примакова-Маслюкова А.Ф.Самохвалов. И коротко лишь перечень предполагаемых к обсуждению вопросов:

1. Может ли созидательная стратегия развития, например, Совета по промышленному развитию ТПП, иная вырабатываемая левыми и национальными силами программа быть реализована нынешней властью?

2. Основные кадровые препятствия реализации сегодня стратегии развития, включающей ре-индустриализацию страны.

3. Используется ли сегодня опыт предшественников-созидателей (консультативные советы бывших министров и т. п.), реализуются ли их предложения?

4. Откуда возьмутся новые кадры для стратегического разворота страны на развитие? Механизм подбора и расстановки не в теории, а на практике — в случае победы на выборах 2018 года кандидата от социально и национально ориентированных сил.

5. Организационно-управленческие препятствия реализации стратегии развития. Подходы к переходной модели управления и стимулирования кадров в случае победы на выборах в 2018 году.

Без иллюзий, но целенаправленно и последовательно

Таким образом, не нужно думать, что все смирились с происходящим как с неизбежным, и о будущем никто не думает, на него не работает. Разумеется, без иллюзий: на нашем пути множество объективных и субъективных препятствий. Строго говоря, препятствий несопоставимо больше, чем шансов на успех. Но даже если у нас и на этот раз не получится и имеющийся шанс объединиться и стать единой мощной силой по каким-либо причинам реализован не будет, описанное здесь направление действий — все равно перспективное, и наша общая работа в этом направлении, в любом случае, будет небесполезной.