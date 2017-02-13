Пора объединяться всем, кто всерьез за свою страну.
Страна зримо погрязает в трясину. Рабочие места и зарплата ужимаются, здравоохранение и образование «оптимизируются», остатки стратегических активов, включая «Совкомфлот» и Новороссийский торговый порт, решено срочно распродавать — и это на самом минимуме стоимости. То есть, задача власти — растянуть видимость относительного благополучия еще хотя бы на год-полтора.
Что дальше?
Как я уже писал в предыдущей статье («Экономику не вытянуть без политических решений»), альтернатива в социально-экономической политике есть, причем, достаточно продуманная, проработанная. Но нет воли к ее реализации. Политической воли — у тех, кто политику определяет.
Значит, надо менять этих людей.
Подчеркиваю: не по принципу «нравится — не нравится», не исходя из тех или иных частных претензий. Вопрос ключевой один: нужно кардинально менять социально-экономический курс. И либо это должен сделать нынешний президент, либо он должен быть заменен через полтора года на кого-то иного.
На кого?
Уже есть претенденты — заявились. По принципу: «Я!» и «Нет, Я!!!».
Но это претенденты от каких сил?
От подзападно-либеральных — есть, даже уже пара.
И от формально «либерально-демократических» — тоже есть бессменный кандидат.
А от социально и национально ориентированных?
Вынужден признать: было уже много попыток объединения социально и национально ориентированных сил, и все прежние заканчивались неудачей. Но из этого не следует, что нужно опустить руки.
Первый шаг
Итак, мы вновь и вновь начинаем переговоры между всеми национально ориентированными и социально ориентированными (левыми) силами. Причем, на этот раз не просто о выдвижении единого взаимоприемлемого кандидата, но сначала о единой программе социально и национально ориентированных сил. А уже затем — и о едином кандидате, который сможет завоевать доверие более широких масс, нежели готовы поддержать только отдельно левых или отдельно националистов. Более того, речь пойдет не только о едином кандидате в президенте, но сразу о коалиционной команде на несколько ключевых должностей, включая премьера, министра экономики и председателя Центробанка.
Первое мероприятие в рамках такого процесса прошло 7 февраля в Доме Союзов — это было организованное КПРФ совещание лево-патриотического блока. Но на нем также присутствовали и представители иных, не левых (в традиционном определении) сил. В частности, мне в своем выступлении довелось представить собравшимся основателя Московского экономического форума К.А.Бабкина, а также бессменного уже пять лет координатора переговорной площадки национально ориентированных сил ПДС НПСР (расшифровывается как Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России) В.И.Филина.
Осторожно: они кусаются
Понятно, что главный секрет управления для олигархического режима — разделять и властвовать. Разделять, прежде всего, левых (коммунистически, социалистически и, скажем условно, «просоветски» ориентированных), с одной стороны, и национально ориентированных и националистов, с другой стороны. Наша же задача, перед лицом единого анти-национального и анти-социального противника — преодолеть это разделение. Один из первых важных шагов к этому и был сделан на упомянутом совещании.
Но для нынешней власти — это же нож острый. Как этому помешать, как дискредитировать? И вот уже в программе «Вести» главного российского государственного телеканала в конце репортажа о совещании: «Есть и представители бизнес-сообщества, и даже либералы! Например, среди приглашенных был замечен один из основателей партии „Яблоко“ Юрий Болдырев», — и этим новость о совещании заканчивается. Стоит ли напоминать, что к «Яблоку» (которое на начальном этапе, в мою в нем бытность, было проектом социал-демократическим, анти-ельцинским и анти-гайдаровскочубайсовским, то есть, анти-либеральным, но затем скатилось в лоббирование колониальной финансовой системы и к сдаче природных ресурсов страны оптом стратегическому противнику) я не имею отношения уже более двадцати лет… Как остроумно подметил один из комментаторов в соцсетях: «Хорошо еще, что к сюжету яхту Абрамовича не подверстали». Но и приведенной лукавой формулировки для введения людей в заблуждение хватило. Моему 86-летнему отцу уже позвонили родственники из Волгограда и спросили: «А что это по телевизору сказали, что Юра на совещании был как представитель либералов и Явлинского?».
Но то ли еще будет: хозяин увидел реальную опасность, и его собачки бросились кусаться. Опасность — не во мне: я лишь один из организаторов переговорного процесса. Но сам процесс, как тенденция, будь он успешен, пугает не на шутку. Значит, будут кусаться — будут всячески дискредитировать, возводить любую напраслину и мазать самой черной краской, причем, и сам процесс широкого национально ориентированного объединения, и всех его участников.
Искать объединяющее
Но как на деле провести необходимое объединение? Ведь столько вопросов, причем, принципиальных, до сих пор разделяющих? Один лишь вопрос об отношении к Великой Октябрьской социалистической революции чего стоит!
Но на это у нас (у ПДС НПСР) уже есть свой рецепт. Мы ведь и объединились — не в партию, не в движение, но хотя бы в постоянно действующую переговорную площадку — на основе попытки отбросить в сторону все разделяющее и выработать хотя бы десяток важнейших пунктов повестки дня, нас объединяющих. Аналогично и здесь. Да, вопросы об отношении к революции, об отношении к Сталину и т. п. — очень важны для политической самоидентификации и возможности отличить однозначно своих от всех прочих. Но для выстраивания широкого объединения всех национально ориентированных сил жизненно важно другое. А именно: суметь отложить эти вопросы, и на первый план выдвинуть вопросы актуальные именно с точки зрения создания максимально широкой коалиции, включающей всех не только единомышленников, но и частично сочувствующих, попутчиков и т. п. То есть, всех, кому в деле разворота страны к национально ориентированному курсу с нами по пути.
Таким образом, и в новой попытке выстраивания широкой коалиции мы хотим пойти по пути согласования пусть и ограниченного количества, но ключевых программных пунктов, среди которых, в сфере экономики, я надеюсь, должны оказаться, в том числе, такие:
— разрыв с ВТО и выстраивание, прежде всего, собственного внутреннего рынка сбыта производимых товаров, но с одновременным созданием механизмов пресечения паразитирования на протекции;
— снижение налогов и тарифов естественных монополистов на производство, регулирование рентабельности монополистов и прогрессивная шкала налогообложения личных сверхдоходов;
— превращение Центрального банка в ответственный, подконтрольный и подотчетный обществу орган государственной власти, с четким целеполаганием, ориентированным на развитие собственного реального сектора экономики и пресечение масштабных финансовых спекуляций;
— национальный контроль за основными стратегическими активами и пресечение необоснованной и, тем более, корыстно мотивированной приватизации; полное изъятие в доход государства природной ренты от добычи природных ресурсов;
— радикальное прекращение нынешней «оптимизации» и коммерциализации здравоохранения и образования, исключение паразитических звеньев (страховых компаний и т. п.); восстановление самоуправляемой Российской Академии наук;
— пресечение «плановой замены населения» — регулирование миграции в интересах общества, а не бизнеса, заинтересованного в дешевой бесправной рабочей силе;
— пресечение создания ТОРов (лицемерное название — «территории опережающего развития») и иных форм выведения территорий России из единого правового поля и лишения граждан конституционных прав; недопущение «совместного освоения» с Японией и иных форм скрытой постепенной передачи Южных Курил фактическому стратегическому противнику;
— конструктивное, на равных и без дискриминации, в т. ч., в доступе к энергоресурсам (а не корыстно мотивированное в интересах олигархата, когда именно белорусам отказывают в участии в приватизации «Башнефти») взаимодействие с союзниками, прежде всего, с Белоруссией; пресечение провоцирования отделения от России ключевого стратегического союзника (сомневающимся в обоснованности этого пункта рекомендую внимательно прослушать последнюю пресс-конференцию А.Г.Лукашенко).
Перечисленное — лишь несколько основополагающих пунктов, затравка для начала дискуссии и переговорного процесса.
Согласование позиций
Далее работа будет проводиться в разных формах и на самых различных площадках. В части экономической и социальной политики — в том числе, в рамках предстоящего 30−31 марта Московского экономического форума. Одна из конференций предварительно заявлена именно как согласование разными (но, разумеется, национально ориентированными) политическими силами единой социально-экономической программы. При этом, важно подчеркнуть: Форум — мероприятие не оппозиционное, а, по возможности, объективно содержательное. Так мы и не скрываем вырабатываемую программу не только от иных политических сил, но и от власти. Захочет действующая власть взять нашу программу на вооружение (только не в благозвучной риторике, но в реальной практике деятельности), начнет ее на деле реализовывать — все будут только рады.
Требование ответственности власти — норма, а не экстремизм
Из пунктов не экономических в нынешней ситуации, прежде всего, я выделил бы вопрос о безусловном праве обвиняемых на суд присяжных. В том числе, в части санкции на предварительное заключение более, чем, например, один месяц. Судите сами: уже полтора года томятся в следственном изоляторе абсолютно без вины (с моей точки зрения) авторы идеи референдума об ответственности власти — это у нас называется «экстримизмом» — Барабаш, Парфенов, Соколов и под домашним арестом Мухин. Так ведь любым судом присяжных еще полтора года назад они, безусловно, были бы признаны абсолютно невиновными. И не были бы потеряны, преступно вычеркнуты из жизни этих достойных людей уже целых полтора года…
Тем не менее, при всей важности моего последнего предложения, сейчас главное — это не те формулировки, что предлагаю я. Но те пункты и те их, может быть, компромиссные формулировки, о которых сумеют договориться участники переговоров. И которые, как я надеюсь, сумеют объединить самые широкие слои населения страны. А уж справедливая власть затем, в любом случае, хоть через механизм помилования, но Барабаша, Мухина, Парфенова и Соколова, а также Квачкова точно освободит.
Не только что делать, но и как
Еще одна важная дискуссия заявлена нами на предстоящем Московском экономическом форуме — о том, как и какими силами реализовывать все то, на что мы настраиваемся. Предварительное название: «Управление и кадры — основа реализации созидательной стратегии» (с участием членов правительства Примакова-Маслюкова, а также Ассоциации министров советского правительства). Предварительно уже дали согласие на участие министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Н.А.Паничев и 1-й зам министра экономики в правительстве Примакова-Маслюкова А.Ф.Самохвалов. И коротко лишь перечень предполагаемых к обсуждению вопросов:
1. Может ли созидательная стратегия развития, например, Совета по промышленному развитию ТПП, иная вырабатываемая левыми и национальными силами программа быть реализована нынешней властью?
2. Основные кадровые препятствия реализации сегодня стратегии развития, включающей ре-индустриализацию страны.
3. Используется ли сегодня опыт предшественников-созидателей (консультативные советы бывших министров и т. п.), реализуются ли их предложения?
4. Откуда возьмутся новые кадры для стратегического разворота страны на развитие? Механизм подбора и расстановки не в теории, а на практике — в случае победы на выборах 2018 года кандидата от социально и национально ориентированных сил.
5. Организационно-управленческие препятствия реализации стратегии развития. Подходы к переходной модели управления и стимулирования кадров в случае победы на выборах в 2018 году.
Без иллюзий, но целенаправленно и последовательно
Таким образом, не нужно думать, что все смирились с происходящим как с неизбежным, и о будущем никто не думает, на него не работает. Разумеется, без иллюзий: на нашем пути множество объективных и субъективных препятствий. Строго говоря, препятствий несопоставимо больше, чем шансов на успех. Но даже если у нас и на этот раз не получится и имеющийся шанс объединиться и стать единой мощной силой по каким-либо причинам реализован не будет, описанное здесь направление действий — все равно перспективное, и наша общая работа в этом направлении, в любом случае, будет небесполезной.
http://svpressa.ru/politic/article/166082/
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“Что дальше?
Как я уже писал в предыдущей статье («Экономику не вытянуть без политических решений»), альтернатива в социально-экономической политике есть, причем, достаточно продуманная, проработанная. Но нет воли к ее реализации. Политической воли — у тех, кто политику определяет.
Значит, надо менять этих людей.”
– А вы друзья…, как не садитесь…, всё в музыканты не годитесь –
ПЕТУХ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО
Навозну кучу разрывая,
Петух нашел Жемчужное Зерно
И говорит; “Куда оно?
Какая вещь пустая!
Не глупо ль, что его высоко так ценят?
А я бы, право, был гораздо боле рад
Зерну ячменному: оно не столь хоть видно,
Да сытно”.
Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то все у них пустяк.
Дело не в людях… Делах в их делах…, а значит в их миропонимании…..
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Напомнили мне своим постом -об индейце -в северной америке
Он сказал смотря на белых захватчиков своей земли: “-когда они сожрут все на земле и саму землю.интересно они начнут жрать свои бумажки? “(доллары)
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Разве ЕРетики с их ГДюшником поймут это…?
Паразит (скажем – глист)…, никогда не поймёт, что он паразит…
А народ не видит…, или не хочет видеть…, что король то голый…! А те…, которые его на трон возвели…, вовсе и не человеки…
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Ой, бля-я.. Ещё один дурак собрался менять каких-то людей на каких-то других.. Это понравилось другому дураку и он решил рассказать об этом всему свету…
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“Гениальный” ответ!
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Все заблуждающиеся, можете не сомневаться: путь развития российского Народа, лежит в переходе на путь социалистического развития. Все остальные, рыночно-паразитические схемы, являются – антинародными.
Объединение нашего Народа, может произойти на лозунге – “ВПЕРЁД К СПРАВЕДЛИВОМУ СОЦИАЛИЗМУ!”. ДОСТАТОЧНО ОГЛУПЕВШИЙ Народ, ПРИ ПОМОЩИ СМИ, находящихся в управлении иностранных агентов, или алчных паразитов, может отнестись к такому лозунгу – равнодушно, как рабы приготовленные к смерти, но умнейшие Люди Нашей страны объединяться, и сумеют, Нашу, огромную страну, полную природных богатств, повернуть на путь социалистического развития. Только при таком лозунге: ” ДОЛОЙ ПАРАЗИТИЗМ, ДА ЗДРАСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ”, НАШ НАРОД может выбраться из того, гнилого болота, в которое погружает, всех нас компрадорская нечисть. Нам нужно! изолировать явных врагов социалистического пути развития и строить, равноправное, справедливое, человеческое общество.
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Жаль, что так не понял г-н Болдырев, что экономические преобразования следуют только за первоначальными политическими, и не как иначе. Учите матчасть! Дедушка Ленин (умнейший был человек, а начнёте читать (или перечитывать) его работы, поразитесь его прозорливости и гениальности, и, что немаловажно, актуальности всего им сказанного и в нынешней ситуации. Не перестаю удивляться, что нынешние многие деятели ещё более политически безграмотны, чем их “коллеги” 100 лет назад, не понимая самых простых вещей, как то:
1. На верху нет непонимания происходящего, а есть целенаправленная деятельность по …(далее – не толерант но), соответственно замена шила на другое шило ничего не даст.
2. Еще дедушка Ленин говорил, что прежде, чем объединиться, нужно разъединиться, потому как монархисты (даже “патриоты”) никогда не договорятся с социалистами и коммунистами. Также, как и те, кто в своё время был за власть Советам рабоче-крестьянским и солдатским депутатам, никогда не сговорится с олигархами-депутатами, а ещё пуще с финансистами-депутатами, потому как цели – противоположные.
Ну, и так далее.
Еще момент. У нас в 2012 году попробовали выставить свои кандидатуры люди, которым небезразлична судьба страны. Напомню, что среди них были Николай Левашов, генерал Ивашов. Оба более, чем достойные кандидаты. Вспомните, что их даже не допустили к участию в выборах, причем при полной правильной подготовке всех необходимых документов. И Н.Левашов меньше, чем через полгода “вдруг” умер 52 лет от роду.
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Николай Левашов предлагал, за большую плату, правительству США, отвернуть все ураганы от территории США. Вывод: Николай Левашов, являлся мошенником международного класса. Не нужно нам вдалбливать мысль, о гениальности Николая Левашова!
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Ты вот бы не позорился здесь и писал бы про свой сочиализм –
Но как только ты начинаешь писать о том чего вообще не знаешь (о Левашове В.Н.) – ты ставишь себя в уродское положение
Пиши о своем социализме -Это ты вроде как усвоил
Но выше не поднимайся
Это явно не твое!!!
Не позорься на весь рунет!
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Зато теперь понятно,что Слободанчик против социализма.Разъединяюсь с тобой.Балаболка тайноволхвовская.
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Читая такие комментарии о Н.Левашове, я понимаю, что человек никаких его книг не читал (хочу напомнить, что все его книги, даже книжищи по объёму и листов, и информации в них, были беЗплатно выложены на его сайтах, свободны в доступе и скачивании), его видеолекции не смотрел и не слушал. К тому же я говорила не о его гениальности, а достойности. И вообще – говорила даже не о нём.
Я говорила о том, что никакой “вольный” кандидат ни от какого “вольного” общества (а любой союз любых национально-патриотических сил именно таковым и является)никогда не будет даже близко допущен к участию в выборах, причём, любых выборов. И от любых, даже слегка “подозрительных” для нашей нынешней правящей верхушки, незапланированных кандидатов будут освобождаться на еще далёких подступах. Жаль, что это мало кто видит.