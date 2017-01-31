Хроники революции. Тайные пружины Гражданской войны
Неизвестные страницы истории столетней давности
Историк Елизавета Пашкова о том, почему на некоторых вагонах в эшелонах Чехословацкого корпуса был знак перевернутого треугольника, кто стоял за спиной первого антибольшевистского правительства и какие идеологические обертки были у конфет для «белых» воинов адмирала Колчака. Ведущий – Андрей Фефелов.
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