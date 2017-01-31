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Хроники революции. Тайные пружины Гражданской войны

11:25. 31 января 2017 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

Неизвестные страницы истории столетней давности

Историк Елизавета Пашкова о том, почему на некоторых вагонах в эшелонах Чехословацкого корпуса был знак перевернутого треугольника, кто стоял за спиной первого антибольшевистского правительства и какие идеологические обертки были у конфет для «белых» воинов адмирала Колчака. Ведущий – Андрей Фефелов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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