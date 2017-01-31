Министерство образования и науки подготовит новые стандарты ФГОС уже в конце 2017 года

Ольга Васильева, новый министр образования РФ , со своим приходом начала невероятную реорганизацию всего процесса, предлагая как отличные законопроекты, так и проводя повсеместный контроль за действиями подконтрольных ей органов.

Тем не менее, наше с вами отечественное образование, которое принято хаять, ждут серьёзные изменения уже к концу этого года: Федеральный государственный образовательный стандарт ждут серьёзные изменения, правда, какие – пока неизвестно.

"Принципиальные перемены только одни — мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов".

Как говорила ранее сама Васильева, в прошлых версиях ФГОСа не было этого самого содержания – и хочется верить, что именно это и поможет повысить качество образования в нашей стране.