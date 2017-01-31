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Министерство образования и науки подготовит новые стандарты ФГОС уже в конце 2017 года

21:20. 31 января 2017 Просмотров - 199 Один комментарий Опубликовал:
Министерство образования и науки подготовит новые стандарты ФГОС уже в конце 2017 года

Ольга Васильева, новый министр образования РФ, со своим приходом начала невероятную реорганизацию всего процесса, предлагая как отличные законопроекты, так и проводя повсеместный контроль за действиями подконтрольных ей органов.

Тем не менее, наше с вами отечественное образование, которое принято хаять, ждут серьёзные изменения уже к концу этого года: Федеральный государственный образовательный стандарт ждут серьёзные изменения, правда, какие – пока неизвестно.

"Принципиальные перемены только одни — мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов".

Как говорила ранее сама Васильева, в прошлых версиях ФГОСа не было этого самого содержания – и хочется верить, что именно это и поможет повысить качество образования в нашей стране.


Как человек, не понаслышке знающий эту «кухню», могу сказать так: пока все те законопроекты, что предлагала Васильева не были восприняты в штыки НИ ОДНИМ моим знакомым работником образовательной сферы, что уже есть хорошо, т.к. это мнения людей опытных и видевших не одну реструктуризацию всего происходящего.

Как пример: именно она начала говорить об изменении ЕГЭ, о возвращении в школу кружков, уроков труда и создание регламента отношений «родитель-ребёнок-учитель», где учитель – главный. Как это было раньше!

Достаточно консервативно, но при этом с учётом современности. Именно так и надо!


***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: васильева, история, образование, перестройка
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