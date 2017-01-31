Министерство образования и науки подготовит новые стандарты ФГОС уже в конце 2017 года
Ольга Васильева, новый министр образования РФ, со своим приходом начала невероятную реорганизацию всего процесса, предлагая как отличные законопроекты, так и проводя повсеместный контроль за действиями подконтрольных ей органов.
Тем не менее, наше с вами отечественное образование, которое принято хаять, ждут серьёзные изменения уже к концу этого года: Федеральный государственный образовательный стандарт ждут серьёзные изменения, правда, какие – пока неизвестно.
"Принципиальные перемены только одни — мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов".
Как говорила ранее сама Васильева, в прошлых версиях ФГОСа не было этого самого содержания – и хочется верить, что именно это и поможет повысить качество образования в нашей стране.
Как человек, не понаслышке знающий эту «кухню», могу сказать так: пока все те законопроекты, что предлагала Васильева не были восприняты в штыки НИ ОДНИМ моим знакомым работником образовательной сферы, что уже есть хорошо, т.к. это мнения людей опытных и видевших не одну реструктуризацию всего происходящего.
Как пример: именно она начала говорить об изменении ЕГЭ, о возвращении в школу кружков, уроков труда и создание регламента отношений «родитель-ребёнок-учитель», где учитель – главный. Как это было раньше!
Достаточно консервативно, но при этом с учётом современности. Именно так и надо!
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
СПАСИБО ВАС УВАЖАЕМЫЙ И НАСТОЯЩИЙ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА. Кланяюсь ВАМ!!!