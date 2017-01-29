Трансгуманизм и глобализация образования

Что же такое трансгуманизм и как он связан с процессами глобализации образования?

Современное общество не имеет достаточно полного представления о таком явлении, как «трансгуманизм». Чтобы осознавать, какую роль стал играть он в бытии каждого индивида, необходимо хорошо знать философское обоснование этого явления и истоки его возникновения.

В условиях процессов глобализации общественных отношений эта проблема является наиболее актуальной, поскольку непосредственным образом вторгается в сферу мировоззренческих установок отдельного индивида и общества в целом. В истории науки и философии часто употребляется такой термин, как парадигма, которой принято называть совокупность фундаментальных научных установок, доктрин и терминов, принимаемых и разделяемых научным сообществом и объединяющих большинство его членов.

В настоящее время обществу предлагается совершенно новая парадигма, впитавшая в себя идеи трансгуманизма и отчасти, некоторые положения пантеистического мировоззрения, трансформировавшаяся впоследствии в такое явление, как «современный трансгуманизм».

Что же такое «современный трансгуманизм»,и как он связан с процессами глобализации образования?

Современный трансгуманизм – это философская концепция, исходящая из системы ценностей на основе пантеистического мировоззрения и глобального мышления, поддерживающая применение методов конвергенции цифровых, нано – и биотехнологий для улучшения природы человека.

Основным содержанием данной концепции является признание несовершенства умственных и физических возможностей человека, как целостного индивида, и в связи с этим, планомерное и полномасштабноеуничтожение традиционных взглядов на этику и мораль, путём отрицания абсолютных истин, выработанных, прежде всего, христианским мировоззрением.

В обществе, основанном на новой «глобальной парадигме», главенствующая роль отведена личному выбору или воле индивида, как критерию нравственности, предполагающему диалектическое отрицание сосуществования добра и зла, что является необходимым условием для последующего формирования поведенческой матрицы каждого индивида.

Причём, формы реализации воли будут напрямую зависеть от социального уровня индивида исходя из того, какие средства для улучшения своих физических и умственных возможностей он смог задействовать, как и его право на продление жизни или добровольный уход из неё (эвтаназия). Данный факт только подтверждает право одной части общества на управление жизнью другой его части. Исходя из сказанного, нетрудно заключить, какой категории людей будет предложено право на эвтаназию, а какой на «бессмертие».

По мнению одного из исследователей указанного явления, доцента МГИМО Четвериковой О.Н., в рамках этой концепции, общество подлежит расслоению на две касты: касту «избранных» и касту «капитала труда», что будет продиктовано потребностями современного рынка труда, сформированного «мировыми финансовыми элитами» или крупным частным бизнесом [1]. Что же касается образования, то оно должно только выполнять заказ указанных «мировых финансовых элит» на подготовку представителей «капитала труда» при условиях контроля прироста и убыли популяции, а так же исключения её прогресса как самостоятельного вида.

С 2000 года в США успешно функционирует институт сингулярности (Singularity Institute и Singularity Institute for Artificial Intelligence) являющийся некоммерческой организацией и занимающийся исследованиями, связанными с созданием безопасного искусственного интеллекта либо переноса сознания личности в новое тело.

Необходимо в полной мере осознавать, что трансгуманизм – это, прежде всего, религиозное течение, сформированное на идеях телемы английского оккультиста Алистера Кроули, провозгласившего абсолютную свободу от Бога. В написанной им «Книге Закона» он раскрывает своё учение такими словами: делай то, чего ты хочешь – таков будет закон; любовь есть закон, любовь послушная воле; каждый мужчина и каждая женщина – это звезда; нет у тебя иного права, кроме как поступать согласно своей воле; слово закона – thelema; ограничение – вот слова греха [2, с. 5]. В ней он делает большой упор на систему разработанных им мистических и магических упражнений, заимствованных из восточной йоги и западных магических ритуалов герметического Ордена Золотой Зари, членом которого он был долгое время.

Телема Кроули является синкретической религией, которую образуют разнородные вероучения и культы, взаимопроникающие друг в друга: дискордианство, вика, гностицизм, сэтитство, буддизм и люциферианство. Многие из последователей Кроули допускают в настоящее время использование и таких духовных практик как алхимия, каббала, тантру, таро и даосизм, а так же сексуальную магию.

Целесообразно резюмировать, что базисом учения Кроули является пантеистическое мировоззрение, которое имеет много общего, с так называемой религией «нового века» (англ. New Age) оккультного, эзотерического и синкретического толка.

Эта религия представляет собой разновидность культа деструктивного характера.

Идейным вдохновителем указанного религиозного движения стала сотрудница Стэндфордского университета Мэрилин Фергюсон, опубликовавшая в 1980 году свой труд под названием «Заговор Водолея». В нём она изложила программу движения и провозгласила начало «смены парадигм». По её убеждению «смена парадигм» означает синтез социальных перемен и революционного изменения сознания путём отказа от старых запретов, а именно – от традиционных христианских ценностей и этических норм [3]. Распространением же идей «Нью Эйдж» и перестройкой понимания человека в масштабах мира, занимается Эсаленский калифорнийский институт.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что на протяжении многих лет в общество продвигается, если можно так выразиться, «сатанинская идеология», в которой нет места православному христианству, как самостоятельному, исторически сформированному и традиционному мировоззрению, и образу жизни, поскольку оно не вкладывается в рамки новой философской концепции, отрицающей понятие греха [4, с. 492].

Большой вклад в продвижение идей трансгуманизма внёс английский биолог, эволюционист и гуманист, первый директор ЮНЕСКО Джулиан Сорелл Хаксли, известный всем, как один из создателей «Синтетической теории эволюции», увлекавшийся также «евгеникой» и «биоинженерией».

Мировые финансовые элиты запустили глобальный проект управления, под который, и была разработана указанная философская концепция или парадигма, которая не ограничивается изменением физических и умственных способностей человека, но непосредственным образом вторгается в его духовный мир, и предполагает изменение его мировоззрения. Составной частью этого проекта является создание единой системы всеобщего образования или глобального образования, или образования для всех, а упростило эту задачу – развитие цифровых информационных технологий и генной инженерии. Основным средством изменения сознания индивида есть перестройка системы образования под общие стандарты, нормы и образцы, разработкой и реализацией которых с середины семидесятых годов занимается ЮНЕСКО.

В этот период на Западе начался переход к неолиберальной стратегии, направленной на слом социального государства и формирование сетевого информационного общества, управляемого системой «электронных правительств», находящихся под контролем мировых элит. Чтобы это стало возможным, требуется всемирная электронная идентификация людей и постоянный мониторинг трудовой дисциплины.

В своей работе Гречкина Е.Н., исследуя трансгуманизм как мировоззренческую концепцию, приводит примеры «чипизации» населения с целью тотального контроля и управляемости в Бразилии и Мексике, где уже приступили к имплантированию радиочастотных микрочипов под кожу детям, якобы с целью их успешного розыска в случае пропажи. Известны случаи «чипизации» сотрудников многих западных фирм с целью их идентификации и контроля трудовой дисциплины [5, с. 36].

Четверикова О. Н. считает, что против нашей страны идёт война с применением самых изощрённых технологий, характерных для «сетецентричных войн», которые крайне эффективны в силу того, что борьба ведётся на уровне базовых духовных ценностей, которые переводятся на западные стандарты.

В условиях этой войны вероисповедание признаётся фанатизмом и представляет непосредственную угрозу для западной цивилизации, и как следствие подлежит тотальному уничтожению путём изменения сознания носителей указанного мировоззрения через слом традиционных образовательных систем и их приведение к западным стандартам.

Наша страна втянута в так называемые, информационно-идеологические войны и, по мнению доктора политических наук Комлевой Н.А. в этих войнах концепция трансгуманизма и постчеловечества противостоит концепции гуманизма и прав человека, а также то, что формируемое на концепции трансгуманизма «трансчеловечество» фактически является основным противником «человечества».

Основой же этих войн является битва за трактовку понятия «природа человека» и содержание феномена природы человека [6, с. 91-92].

Главным теоретиком перестройки образования с целью достижения наилучшей управляемости «капиталом труда» в интересах транснационального бизнеса или мировой элиты был заместитель генсека ООН Роберт Мюллер, создавший программу «Всемирное расписание основных уроков». В ней были изложены стандарты глобального видения мира, для последующей реализации к началу 2000 года.

В полной мере необходимо чётко осознавать, что суверенитет государства невозможен без сохранения духовного суверенитета, который в свою очередь невозможен без суверенной, традиционной, национальной системы образования.

В России, в том числе и в СССР образование рассматривалась как единая система обучения и воспитания, в основе которой лежал не просто процесс усвоения определённого набора знаний, а процесс духовно-нравственного становления целостной личности.

Самый мощный удар по суверенитету, частью которого было образование России, пришёлся на время, когда она подписала «Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение наших коллективных обязательств», принятые 26-28 апреля 2000 года всемирным форумом по образованию в Дакаре, Сенегал [7]. Фактически, воспитание детей мы передали под контроль мировых элит не заинтересованных в их духовно-нравственном становлении, но что самое страшное, подтвердили непреложную истину: «хочешь победить врага – воспитай его детей».

Большинство федеральных государственных образовательных стандартов, заказчиком которых выступает министерство образования и науки России, создаются под эгидой ЮНЕСКО за пределами России. Да, они разрабатываются министерством, но в основе их, лежат концепции и программы, апробированные за пределами России и переработанные под наших детей.

Самыми известными организациями, продвигавшими идеи глобального образования в России и выполнявшими заказы от министерства образования и науки России по подготовке образовательных стандартов, являются: Агентство образовательных инициатив, прикладных исследований и консалтинга «Перспективы»; Европейский банк реконструкции и развития; Институт проблем образовательной политики «Эврика» под руководством Адамского А.И.; Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса); Московская школа управления Сколково.

После распада СССР, в котором образование было государственным, и соответственно, выполнялся государственный заказ по воспитанию и подготовке специалистов определенных категорий, сейчас эти функции стали на себя брать «частные» структуры и образование превратилось в один из видов услуг. Основные этапы становления этой системы, прежде чем она стала реализовываться в России, пришлись на время, связанное с разрушением стран Социалистического блока и распадом СССР.

Так, в 1990 г. ЮНЕСКО совместно с ЮНИСЕФ, Всемирным банком и другими международными организациями провела Всемирную конференцию «Образование для всех» в Паттайе, Таиланд. На этой конференции была принята «Всемирная декларация об образовании для всех – рамки действий для удовлетворения базовых образовательных потребностей», отражавшая идеи Роберта Мюллера [8].

Анализируя федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» можно констатировать, что он представляет собой удобное средство демонтажа традиционного национального образования, а также тот факт, что он принимался без учёта интересов государства в подготовке необходимых для него специалистов, а в угоду представителям мировой элиты [9].

В рамках указанного анализа целесообразно рассмотреть довольно известный детям и их родителям вид итоговой оценки знаний, как единый государственный экзамен, который также направлен на слом традиционной системы образования.

Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в России в 1997 году. В отдельных школах начали проводить эксперименты по добровольному тестированию выпускников.

Автором идеи Единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования с 1998 по 2004 год. Именно он начал масштабную реформу отечественного образования: присоединение России к Болонскому процессу с разделением высшего образования на бакалавриат и магистратуру, создание новых образовательных стандартов. Одним из необходимых условий этого процесса стало введение якобы новых способов оценки знаний школьников.

На самом же деле единый государственный экзамен, как и вариативность – это чистая профанация, заключающаяся в том, что конечной целью ЕГЭ является разрушение общеобразовательного пространства и заказчикам начатой в России реформы образования не нужны люди, которые имели бы определённый общеобразовательный уровень и могли найти себе применение в различных сферах.

Многие считают: «раз все его сдают, значит, все имеют равные возможности», но это далеко не так, поскольку он только стимулирует наличие общеобразовательного пространства и скрывает реальное положение дел об уровне образованности выросшего на нём поколения.

Второй удар пришёлся в 2011 году, когда была принята «Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года». Как считает доктор юридических наук, профессор Понкин И.В., указанная стратегия игнорирует нравственные и этические, в том числе и биомедицинские ограничения «инноваций», а также семантически размывает само понятие «инновации». Самое главное – в ней отсутствует государственная поддержка инновационного развития и большинство базовых критериев качества науки и научной деятельности являются ошибочными и неадекватными. Не выдерживает критики и тот факт, что она должна быть ориентирована на формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности, что соответственно влияет на общеобразовательный уровень и только подтверждает её субверсивность и противоречие национальным интересам[10].

Третий удар был нанесён в 2013 году, с момента реализации проекта «5-100-20», в соответствии с которым, треть программ в недрах университетов должна быть на английском языке и оплата труда педагогов будет зависеть напрямую, от того, насколько активно они применяют английский язык при написании учебников и чтении лекций. Ему же, во всех ВУЗах предоставляется такой же статус, как и в языковых, при чём он является главным предметом. Аспиранты в этих ВУЗах, чтобы пройти экзамен по иностранному языку, должны публиковать статьи в аспирантском сборнике на иностранном языке[11]. Для чего он нужен? Скорее всего, для того, чтобы иностранным наблюдателям было наиболее удобно отбирать для себя «нужных людей» и их работы, а также, чтобы упростить трансформацию традиционного мировоззрения и подготовить новое поколение людей, которые будут исполнять цели мировой элиты, не осознавая, в чьих интересах они действуют.

Четвёртый же удар приходится на сегодня, когда предлагается принять в качестве базового документа, определяющего нормы и стандарты воспитания «Стратегии развития воспитания России до 2025 года». Официально её называют стратегией патриотического воспитания, а на самом же деле, она призвана утвердить мировоззренческий и нравственный релятивизм, отделив процесс воспитания от системы образования, которое сводится к получению обучающимся определённого набора компетентностей, определяемых заказчиком. В качестве заказчика выступает «глобальный рынок», за которым скрываются интересы мировых элит.

Основным её содержанием является Болонский процесс, который исключает развитие критического и аналитического мышления и массовость образования, что также нашло отражение и в федеральных государственных образовательных стандартах, заменяющих знания компетенциями [12]. Кроме этого, в связи с принятием 13 июля 2015 г. федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» функции по обеспечению общим средним образованием передаются частным структурам. Это исключает государственный контроль образовательных программ, процесс обучения и может качественно повлиять на общеобразовательный уровень [13].

Таким образом, современный трансгуманизм как философский критерий нравственности не приемлем нашему обществу, поскольку в его основе лежат чуждые западные неолиберальные идеи, направленные против нашего общества, предлагающие совершенно новую форму бытия, основанную на философской концепции вменяющей индивиду совершенно иные истины в качестве абсолюта.

Вызывает озабоченность и тот факт, что трансгуманизм популярен в России, основные постулаты которого реализуются его приверженцами через стратегическое общественное движение «Россия – 2045», в отсутствие всестороннего религиозно-теологического и научно-философского анализа указанного явления и отсутствия достоверной информации о нём в средствах массовой информации. Многих прельщает идея личного выбора и морального права каждого индивида на использование быстро развивающихся технологий ради усовершенствования своих возможностей и заблуждение в том, что это позволит усовершенствовать, как они считают, качество и продолжительность жизни. Многие из них даже не понимают, что базисом трансгуманистического движения является оккультизм в различных его проявлениях, и в основе этих проявлений лежит сатанизм (люциферианство) как парадигма. Он скрывается за такими терминами как гендер, евгеника, футурология, «чипизация», теология, толерантность и эвтаназия. При этом, оккультизм навязывается незаметно, под благовидным предлогом, всему обществу отдельными его членами, живущими им.

Истоком же глобализации традиционных образовательных систем является религиозное мировоззрение оккультного и изотерического характера направленное на изменение природы человека, путём её трансформации через науку и образование, а также стирание идеологических границ, культурных, религиозных и нравственно-этических воззрений, принятых в обществе, и навязывание взамен, ложных воззрений.

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