Сталин против Трумэна: битва за Порт-Артур

Источник: Российская Газета

Почему американцам не удалось разместить свои базы на границе Китая и СССР.

Второго сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии в войне в Восточной Азии и на Тихом океане. Одновременно ставилась точка в продолжавшейся ровно шесть лет Второй мировой войне.

Решающий военный вклад

Среди подписавших акт был и генерал-лейтенант К.Н. Деревянко, представлявший Советский Союз, вооруженные силы которого внесли решающий вклад в разгром крупной группировки японских сухопутных сил в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии) и Корее. Если в зачитанном 15 августа 1945 года по радио рескрипте о принятии условий капитуляции император Хирохито в качестве оправдания решения сложить оружие указал на применение противником нового разрушительного оружия (атомной бомбы), то в менее известном императорском обращении «К солдатам и матросам» от 17 августа он, не упоминая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, признал, что основной причиной капитуляции стало вступление в войну СССР. Император Японии заявил: «Теперь, когда в войну против нас вступил Советский Союз, …продолжение войны было бы безрассудным, принося нам лишь дополнительный урон и ставя под угрозу саму основу существования империи».

Даже непримиримые критики СССР вынуждены признавать определяющее влияние вступления Советского Союза в войну на решение императора Японии принять условия безоговорочной капитуляции. Так, профессор Калифорнийского университета, этнический японец Цуёси Хасэгава в вышедшем в год 60-летия окончания Второй мировой войны многостраничном труде о причинах капитуляции милитаристской Японии пишет: «Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы не являлись определяющими при принятии Японии решения капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных бомб, их было недостаточно для изменения вектора японской дипломатии. Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, пока на них не были бы сброшены многочисленные атомные бомбы, не осуществилась бы успешная высадка союзников на острова собственно Японии, или продолжались бы бомбардировки в условиях морской блокады, что исключало бы возможность сопротивления». К этому мнению присоединяются и другие западные исследователи.

Участие в разгроме милитаристской Японии рассматривалось в Советском Союзе в рамках Великой Отечественной войны. Решение о вступлении в войну на Дальнем Востоке принималось в ходе вооруженной борьбы с гитлеровской Германией. Оно диктовалось не только союзническими обязательствами, но и задачами ликвидации угрожавшего на протяжении войны в европейской части СССР вооруженным нападением с востока на нашу страну коварного противника, обеспечения на длительный период безопасности советских дальневосточных границ. Сознательно сковывая угрозой нападения значительные силы Красной Армии на Дальнем Востоке и в Сибири, японское военно-политическое руководство тем самым фактически принимало участие в Великой Отечественной войне на стороне Германии, принося существенный урон и затягивая войну.

Вынеся на своих плечах главную тяжесть войны с гитлеровской Германией и её союзниками, среди которых была и Япония, и, сыграв решающую роль в достижении победы, советский народ заплатил за нее дорогую цену — около 27 миллионов погибших, большинство из которых было мирным населением. Война против Японии принесла новые дополнительные жертвы, на которые шла наша страна для достижения окончательной победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне в целом, обеспечения мира и безопасности как советского, так и народов Восточной Азии.

«Забытые» оценки

Результатом разгрома Японии явилась ликвидация милитаристского государства, десятилетиями терзавшего и грабившего корейский, китайский и другие народы. Народы и правительства мира с большим воодушевлением восприняли известие об участии СССР в войне против Японии. В день объявления войны, 9 августа 1945 г., было сделано специальное заявление правительства Великобритании, в котором говорилось: «Война, объявленная сегодня Советским Союзом, является доказательством солидарности, существующей между основными союзниками, и она должна сократить срок борьбы и создать условия, которые будут содействовать установлению всеобщего мира. Мы приветствуем это великое решение Советской России».

Влиятельная американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» отмечала в передовой статье: «Вряд ли можно сомневаться, что вступление Советского Союза в войну окажется решающим в военном отношении».

Как освободителя приветствовали вступившую в войну с японскими захватчиками Красную Армию народы порабощенных стран Восточной Азии. В телеграмме от 9 августа президент Китайской Республики Чан Кайши писал И.В. Сталину: «Объявление Советским Союзом с сегодняшнего дня войны против Японии вызвало у всего китайского народа чувство глубокого воодушевления. От имени Правительства, народа и армии Китая имею честь выразить Вам, а также Правительству и героическому народу и армии Советского Союза искреннее и радостное восхищение».

«Свободу и независимость, которых жаждал корейский народ, — отмечал корейский лидер Ким Ир Сен, — смогла принести ему только армия первого в мире государства победившего социализма. День освобождения Кореи великой Советской Армией — 15 августа 1945 года ознаменовал собой коренной перелом в истории Кореи. Советская Армия не только освободила Корею, но и защитила интересы корейского народа, чтобы плоды освобождения стали действительно его достоянием».

Индийская газета «Лидер» писала 10 августа 1945 г.: «Сообщение о том, что Советский Союз решил проводить ту политическую линию, которая соответствует его собственным интересам и интересам угнетенных народов Азии, будет тепло встречено всеми азиатскими народами, которые верят в то, что русский народ свободен от расовых предрассудков. Вступление России в Тихоокеанскую войну оправдывает надежду, которую питали зависимые страны Азии».

Рузвельт в беседе с глазу на глаз с Чан Кайши предложил китайскому лидеру заключить после войны американо-китайский военный союз, предусматривавший размещение по всей территории Китая, в том числе у советских границ, военных баз США

Вступление СССР в войну позволило спасти сотни тысяч, если не миллионы, жизней, в том числе японцев. Понимание этого сохраняется в Японии, несмотря на пропаганду с утверждениями о «ненужности и неправомерности» участия Советского Союза в военных действиях на Дальнем Востоке. Объективно мыслящие японские исследователи указывают: «В Японии немало тех, кто рассматривает вступление Советского Союза в войну как вероломный акт. Что ж, для японских милитаристов, стремившихся продолжать войну, возможно, это и выглядело как вероломство. Однако вступление в войну отнюдь не было вероломством в отношении стонавших под игом захватчиков и колонизаторов народов азиатских стран, а также для множества японцев, молившихся о скорейшем окончании войны. Поэтому обвинение Советского Союза в том, что на момент вступления в войну «еще сохранялся срок действия пакта о нейтралитете», есть не что иное, как формальный подход».

Безопасность восточных границ

Участие в разгроме милитаристской Японии действительно наряду с освободительной миссией соответствовало и геополитическим интересам Советского Союза. Немаловажное значение имело то, что советское руководство не хотело быть отстраненным от послевоенного политического процесса в Восточной Азии, в первую очередь в Китае. Сталин не мог не понимать, что американцы были намерены после войны занять господствующее положение в этом обширном регионе мира, вытеснив оттуда все другие государства, в том числе своих союзников в годы войны — Великобританию, Францию и, уж конечно, СССР. Во время Каирской конференции 23 ноября 1943 г. Рузвельт в беседе с глазу на глаз с Чан Кайши предложил китайскому лидеру заключить после войны американо-китайский военный союз, предусматривавший размещение по всей территории Китая, в том числе у советских границ, военных баз США. Чан Кайши с энтузиазмом приветствовал это предложение. При этом Порт-Артур и ряд других стратегически важных районов отдавались под прямое американское управление. Корейский полуостров предусматривалось оккупировать и удерживать совместно американскими и китайскими войсками. Оба лидера договаривались и о том, что Франция лишится своих колоний в Юго-Восточной Азии. Рузвельт обещал сотрудничать с правительством Чан Кайши и в устранении британского влияния в Китае (Гонконг, Шанхай, Кантон). Малайя, Бирма, Индия также должны были стать зонами преобладающего влияния США. Со своей стороны Чан Кайши ставил вопрос о помощи США во включении в состав Китая Монгольской Народной Республики. Рузвельт соглашался вести переговоры по этому вопросу с СССР.

С приходом к власти в США Гарри Трумэна линия на обретение решающего влияния в Китае американцев усилилась. Ставилась задача всемерно поддержать войска, руководимые Чан Кайши, способствуя разгрому ими армий, возглавляемых китайскими коммунистами. Выполнение этой задачи требовало недопущения помощи КПК, включая и военную, со стороны Советского Союза. Именно поэтому, а не из боязни «коммунистической революции» в Японии, американцы на завершающем этапе войны уже гораздо меньше, чем ранее, желали участия СССР в войне на Дальнем Востоке.

Односторонний ввод американских войск на территорию Китая был чреват поражением коммунистических сил этой страны и установлением непосредственно у границ СССР недружественного проамериканского режима. Хотя Сталин избегал открытой демонстрации поддержки Компартии Китая в борьбе за власть в стране, в действительности ставка делалась в первую очередь и главным образом на лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна. Поэтому вступление в войну на Дальнем Востоке преследовало не только задачу скорейшего разгрома японских вооруженных сил, но и одновременно было направлено на создание в данном регионе выгодных для СССР военно-стратегических и политических позиций.

После капитуляции Японии Чан Кайши действительно предложил США порты для создания сети американских военно-морских и военно-воздушных баз, нацеленных против СССР. 30 сентября 1945 г. началась высадка морской пехоты в Тяньцзине, а 10 октября воздушный десант американских войск оккупировал порт и город Циндао. Одновременно крупный воздушный десант был выброшен в Пекине. Армейские части США принимали непосредственное участие в военных действиях гоминьдановцев против Народно-освободительной армии Китая. По некоторым данным, США за 1945-1948 гг. израсходовали на интервенцию в Китай 18 млрд долларов.

Советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» был подписан 14 февраля 1950 года в Москве и стал результатом личных встреч генсека советской компартии И.В. Сталина и главы компартии Китая Мао Дзэдуна. Фото: РИА Новости

Одним из важнейших результатов участия СССР в войне на Дальнем Востоке явилась существенная помощь в укреплении позиций коммунистических войск Китая во временно оккупированном советскими войсками Северо-Восточном Китае, что способствовало победе КПК в гражданской войне и созданию Китайской Народной Республики. Эти события решительно изменили геополитическую ситуацию в Восточной Азии.

По просьбе руководства КПК советское командование передало руководимым ею войскам оружие, боевую технику и снаряжение разгромленной японской Квантунской армии. Это дало возможность перевооружить, а также оснастить вновь сформированные части и соединения. Несколько позже китайским вооруженным силам была передана и часть советского оружия.

Участие советских вооруженных сил в разгроме японских войск в Корее не позволило американцам единолично оккупировать весь Корейский полуостров, выйдя на границу с СССР. При этом правительство США не могло воспротивиться продвижению советских войск на территорию этого государства, ибо это было согласовано ещё на Ялтинской конференции. Тогда Сталин и Рузвельт согласились, что над Кореей будет установлена международная опека, а попечителями выступят Китай, Советский Союз и США. При этом советское руководство выступало за создание на Корейском полуострове самостоятельного государства. В Ялте Сталин заметил Рузвельту, что «чем короче будет срок опеки, тем лучше».

Согласие Москвы принять участие в войне против милитаристской Японии позволило надолго закрепить статус суверенного государства для союзной СССР Монгольской Народной Республики. Несмотря на китайское стремление аннексировать МНР, в Ялте Рузвельт заявил Сталину, что, по его мнению, «статус-кво Внешней Монголии должен быть сохранен». В соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока было внесено следующее положение: «Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монголии… потребует согласия генералиссимуса Чан Кайши. По совету Маршала И.В. Сталина Президент (США) примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие».

Победа над поработившим практически всю Восточную Азию японским милитаризмом явилась мощным импульсом для расширения национально-освободительного движения этого региона мира, который вступил в полосу крупных социально-политических преобразований. Закалившись в борьбе против японских захватчиков, восточноазиатские народы направили свою энергию на прекращение колониального владения западноевропейских государств, достижение независимости. Морально-политическая, а затем и военно-экономическая поддержка национально-освободительной борьбы народов победившим германский нацизм и японский милитаризм Советским Союзом неизмеримо повысила его международный авторитет, позволила установить с вновь образованными государствами Восточной и Юго-Восточной Азии дружественные, а в ряде случаев и союзнические отношения.

Возвращение утраченных земель

В результате разгрома милитаристской Японии стало возможным разрешить сложные территориальные вопросы. Для Советского Союза это проявилось в основанных на документах и договоренностях союзных держав антигитлеровской коалиции военного и послевоенного периодов возвращении южной части острова Сахалин и передаче ранее принадлежавших России Курильских островов. Южную половину острова Сахалин Япония отторгла по результатам неудачной для России Русско-японской войны 1904-1905 гг., после чего обладание «обмененными» в 1875 г. на согласие не претендовать на Сахалин Курильскими островами потеряло юридическую основу.

О намерении Советского Союза добиваться возвращения отторгнутых Японией российских Южного Сахалина и Курильских островов руководители СССР официально заявляли правительству Японии ещё в 1940-1941 гг., когда решался вопрос, заключать между двумя странами пакт о ненападении или о нейтралитете. Было заявлено, что, так как заключение пакта о ненападении потребует разрешения указанной территориальной проблемы, целесообразно до её разрешения ограничиться соглашением о нейтралитете.

Порт-Артур и ряд других стратегически важных районов отдавались под прямое американское управление

Вопрос о возмещении потерь России в Русско-японской войне союзники ставили ещё в 1943 г. во время Тегеранской конференции глав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Известно высказывание президента США Ф. Рузвельта по этому поводу: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто».

Представитель президента США в Китае генерал Джордж Маршалл (слева) сопровождал главу китайского правительства Чан Кайши с его женой в ходе поездки по освобожденным районам Китая в декабре 1945 года. Фото: AP Photo

Окончательно вопрос о переходе по итогам войны Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу был решен на Ялтинской (Крымской) конференции «большой тройки» — И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля. Текст подписанного 11 февраля 1945 г. главами великих держав соглашения по вопросам Дальнего Востока, в частности, гласил, что СССР вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии:

«2. Возвращения принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов,

б) интернационализации торгового порта Дайрен с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР,

в) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет.

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов».

В документе особо отмечалось, что «главы правительств трех великих держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией».

Предъявленной японскому правительству Потсдамской декларацией о безоговорочной капитуляции предусматривалось ограничение суверенитета Японии островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами. Меморандумом главнокомандующего союзными войсками на Дальнем Востоке генерала Д. Макартура правительству Японии от 29 января 1946 г. определялось, что южная часть Сахалина и все Курильские острова, включая Малую Курильскую гряду (группа островов Хабомаи и остров Шикотан), выводились из-под суверенитета японского государства. Тогда японское правительство с этим согласилось.

Вслед за этим занятые советскими войсками в ходе боевых действий южная часть Сахалина и Курильские острова Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. в соответствии с положениями Ялтинского соглашения и Потсдамской декларации включались в состав Советского Союза. На этих возвращенных российских территориях создавалась Южно-Сахалинская (ныне Сахалинская) область РСФСР.

Таким образом, в результате активного участия СССР в разгроме вооруженных сил милитаристской Японии на всем протяжении дальневосточной границы Советского Союза установились мир и безопасность. Через некоторое время после образования Корейской Народно-Демократической Республики и Китайской Народной Республики эти государства вступили в союзные отношения с СССР, что эффективно способствовало достижению баланса сил в регионе в условиях начатой западными державами «холодной войны».

Возвращение в состав российской территории Южного Сахалина и Курильских островов позволило обеспечить выход в Тихий океан кораблей Военно-Морского флота СССР, обрести вынесенный далеко за континент новый рубеж передового развертывания дальневосточной группировки сухопутных сил и военной авиации Советского Союза, а ныне Российской Федерации. Немаловажное значение имело и продолжает иметь хозяйственное освоение возвращенных территорий, в первую очередь области рыболовства.

История взаимодействия США, Великобритании и СССР в вопросах обеспечения совместной победы над германским нацизмом и японским милитаризмом свидетельствует о том, что, несмотря на существовавшие, казалось бы, непримиримые политические и идеологические противоречия, при взаимном уважении интересов друг друга координация усилий великих держав в достижении мира и безопасности народов возможна и весьма эффективна. В сотрудничестве союзников в годы войны нашла свое выражение в целом разумная и реалистическая политика государственных деятелей трех стран. Можно лишь сожалеть, что последующие события привели не к развитию этих тенденций, а к политике «холодной войны», которая охватила практически всю планету. Тревогу вызывает то, что и сейчас, спустя более 70 лет после завершения мировой бойни, в мире сохраняются и активизируются силы, готовые поставить человечество на грань теперь уже ядерного уничтожения. А посему призыв Юлиуса Фучика «Люди, будьте бдительны!» сохраняет свою актуальность.

Бомбардировщик В-25 ВВС США топит японский эсминец в Китайском море 6 апреля 1945 г. Фото: AP Photo

Источник: nstarikov.ru