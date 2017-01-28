Здания, занесенные грунтом. Часть 13
10:23. 28 января 2017 Просмотров - 226 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Эта часть состоит преимущественно из видео. Видеоролики информативные, как и фотопримеры из предыдущих частей этой серии постов. Смотрите, анализируйте…
Здание в Твери. Нижний этаж вне пропорций. Источник
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Текст с группы Галины Конышевой:
Соратник обратил внимание на картину Шишкина “Рожь”-там все сосны искривлены в верхней трети. Пошла в инет посмотреть, да , правда, знакомая по детству учебника, обложка “Родной речи” для 3 класса.
Действительно, сосны искривлены.
Писал он ее в конце 19 века. Искуствоведы описывают картину, ее внутренний смысл, про “одинокую погибшую” сосну, что это асоциация Шишкина со своей судьбой, А может, он просто рисовал с натуры, то. что видел? Поврежденные в катастрофе 19 века деревья?
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Предыстория: Джон ЮЗ. Донбасс и мутная история!
Скрин из видео: засыпанные дома Донецка. Версия пылевых бурь, которые засыпали дома как раз уместна
Занесенные по крышу дома
Обязательно посмотрите полностью эти видео – там много подобных примеров и сенсационный вывод на счет назначения строительства завода Дж.Хьюзом
***
Эта часть состоит преимущественно из видео. Видеоролики информативные, как и фотопримеры из предыдущих частей этой серии постов. Смотрите, анализируйте…
Здание в Твери. Нижний этаж вне пропорций. Источник
***
***
***
***
Текст с группы Галины Конышевой:
Соратник обратил внимание на картину Шишкина “Рожь”-там все сосны искривлены в верхней трети. Пошла в инет посмотреть, да , правда, знакомая по детству учебника, обложка “Родной речи” для 3 класса.
Действительно, сосны искривлены.
Писал он ее в конце 19 века. Искуствоведы описывают картину, ее внутренний смысл, про “одинокую погибшую” сосну, что это асоциация Шишкина со своей судьбой, А может, он просто рисовал с натуры, то. что видел? Поврежденные в катастрофе 19 века деревья?
***
Предыстория: Джон ЮЗ. Донбасс и мутная история!
Скрин из видео: засыпанные дома Донецка. Версия пылевых бурь, которые засыпали дома как раз уместна
Занесенные по крышу дома
Обязательно посмотрите полностью эти видео – там много подобных примеров и сенсационный вывод на счет назначения строительства завода Дж.Хьюзом
***
Источник: sibved.livejournal.com