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Здания, занесенные грунтом. Часть 13

10:23. 28 января 2017 Просмотров - 226 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть

Эта часть состоит преимущественно из видео. Видеоролики информативные, как и фотопримеры из предыдущих частей этой серии постов. Смотрите, анализируйте…


Здание в Твери. Нижний этаж вне пропорций. Источник

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Текст с группы Галины Конышевой:
Соратник обратил внимание на картину Шишкина “Рожь”-там все сосны искривлены в верхней трети. Пошла в инет посмотреть, да , правда, знакомая по детству учебника, обложка “Родной речи” для 3 класса.
Действительно, сосны искривлены.
Писал он ее в конце 19 века. Искуствоведы описывают картину, ее внутренний смысл, про “одинокую погибшую” сосну, что это асоциация Шишкина со своей судьбой, А может, он просто рисовал с натуры, то. что видел? Поврежденные в катастрофе 19 века деревья?
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Предыстория: Джон ЮЗ. Донбасс и мутная история!






Скрин из видео: засыпанные дома Донецка. Версия пылевых бурь, которые засыпали дома как раз уместна


Занесенные по крышу дома

Обязательно посмотрите полностью эти видео – там много подобных примеров и сенсационный вывод на счет назначения строительства завода Дж.Хьюзом
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Источник: sibved.livejournal.com

Метки: Видео, древние строения, искажение истории, история, катаклизмы, раскопки
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