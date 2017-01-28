Позвольте Украине самоубиться. Андрей Ваджра

С Украиной не надо сражаться. Украина уже давно сражается. Сама с собой. Причём с дикой яростью и остервенением. Именно поэтому она завалена трупами, превращена в руины и хрипит в агонии. С Украиной не надо сражаться, ей просто надо помочь в святой борьбе с собой. Украину не надо побеждать. Она сама себя победит. Это неизбежно. «Пэрэмога наблыжаеться». Украине просто надо дать возможность загрызть саму себя до смерти, помочь нанести самой себе сокрушительное поражение.

Для Украины нет более страшного врага, чем… она сама. Никто не принёс ей большего вреда чем «пэрэсичный украйинэць», идущий в никуда за своими СУГС-вождями. Не трогайте «свидомых»! Не мешайте им! Ведь они – коллективное подобие царя Мидаса, только от их прикосновения всё превращается не в золото, а в навоз.

Ещё в июле 2008 года я подчёркивал:

Чем дальше зайдет реализация проекта «Ukraina», чем шире и глубже гиперактивный сельский элемент, выступающий в качестве основного апологета и реализатора этого проекта, будет проникать в поры науки, образования, искусства, культуры, экономики, политики, государства и т.п., тем меньшими будут шансы у Западной Руси войти в мировую историю в качестве ее полноценного субъекта. Ведь все эти «вуйки» и «стецьки» здесь выступают как некий токсин, для государства, экономики культуры, науки и т.п., то есть всего того, что им, по сути, чуждо и непонятно. […] У села не может быть аристократии, у села не может быть элиты. А вчерашние холопы не способны заменить собою аристократию! Есть даже такая малорусская поговорка: «Не дай, Боже, с хлопа пана»! В культурном плане они вынуждены быть подражателями, а их политическая активность способна вылиться лишь в бунт. Такова крестьянская психология. Поэтому и проект «Ukraina» это не более чем затянувшийся крестьянский бунт, бессмысленный и беспощадный, против всего того, что не способен воспринять простой, приземленный крестьянский ум «свидомых»».

Не трудно заметить, что дальнейшее развитие проекта «Ukraina» целиком и полностью подтвердило точность моей оценки. Бунт «свидомитов» из местечек, сёл и хуторов, бунт бессмысленный и беспощадный, превратил на Украине в навоз всё без исключения, разрушив государство, общество, экономику, культуру, медицину, образование, науку и т.п. В деле экстренного закрытия проекта «Ukraina» СУГС-патриоты незаменимы. С полным разрушением Украины лучше них никто не справится.

Именно поэтому бандитско-олигархический режим («недопатриотический») должен сменить бандитско-неонацистский («суперпатриотический»), чтобы к власти на Украине вместо нынешних персонажей пришли новые олигофрены с социальных низов: неонацистские фюреры; подвинувшиеся умом т.н. «активисты»; барыги-волонтёры; общественные и политические деятели со справками из психиатрических клиник; убийцы, садисты и извращенцы различных мастей, воспетые как «герои АТО»; «эксперты»-доктринёры из Фейсбука; продажные журналисты и просто воры. Будет закономерно, если после ухода Порошенко, во главе Украины станет Парубий, Турчинов или, на худой конец, Пашинский. Это было бы логично. Впрочем, с быстрым и окончательным уничтожением Украины неплохо бы справился и Билецкий. Чем патриотичнее и националистичнее укроэлита, тем лучше. Интеллигенты и полулибералы типа Наливайченко – паллиатив и иллюзия компромисса. Украина уже не нуждается в компромиссах.

Моя логика предельно проста: если вы хотите, чтобы идиот себя угробил, ему не надо мешать, ему надо помочь. Хочет он залезть в электрическую розетку гвоздями, пускай лезет; хочет он спрыгнуть с крыши, пускай прыгает; хочет он хлебнуть кислоты, пускай хлебает. Только не отговаривайте его, не переубеждайте и не останавливайте. Пускай он убьётся побыстрее. И тогда всем станет хорошо. И ему, так как он прекратит свои мучения, и окружающим, которым он не даёт спокойно жить. Любой гуманизм должен иметь свои пределы.

Повторю ещё раз: правящая элита Украины абсолютно недееспособна в государственном, экономическом, финансовом и общественно-политическом плане. Она – хронический импотент, способный лишь к деструктивным действиям. Украинская элита – главное стратегическое преимущество врагов Украины. Пока украинская элита существует, противники Украины непобедимы. Звучит парадоксально, но это именно так.

Именно поэтому иметь дело с нынешним политическим режимом на Украине абсолютно бессмысленно. Причём не только России, но и её геополитическим противникам. Об этом вопиет элементарная целесообразность. Именно поэтому Запад сейчас пребывает в состоянии глубокой фрустрации по отношению к Киеву. Для американцев и европейцев украинская элита это некая совокупность совершенно волшебных в своём идиотизме и невменяемости индивидов.

Причём этот волшебный идиотизм присущ не только СУГС-патриотам, он – общее свойство украинских элитариев как класса, независимо от их политической ориентации. Нынешнее состояние Украины – следствие их коллективных, двадцатипятилетних усилий. Украинская элита – смертельная болезнь Украины. Поэтому её нельзя трогать.

Но это не означает, что России необходимо сложить руки и просто ждать. Будет гораздо целесообразнее, если Москва активно поможет украинской элите в деле полного и окончательного закрытия проекта «Ukraina». России ни в коем случае нельзя придаваться глупым мечтам о «правильной, хорошей, дружеской и пророссийской Украине», а строить конкретные планы по её оптимальной утилизации. Недобитые «экс-регионалы» (как в т.н. «Опоблоке», так и те, которые сбежали в РФ) по своей сути ничем не отличаются от нынешней клики, засевшей в Киеве, или неонацистских отморозков, рвущихся к власти. Они все – русофобы. У них только русофобия разная. Одни из укроэлитариев мечтают уничтожить Россию, а другие хотят на ней паразитировать.

Любая власть на Украине любого «нэзалэжного» или «полунэзалэжного» формата, будет культивировать на подконтрольной себе территории ненависть к России и всему русскому, как это делал Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и сейчас делает Порошенко. Проект «Ukraina» – сугубо антирусский и другим быть не может. Любая «Украина», в любой форме, всегда будет АнтиРоссией.

Механизм этой обречённости на русофобию предельно прост…

Украинская территория и её население по своей сути – русские. С этим можно не соглашаться, это можно оспаривать, но это – объективный факт. Нынешняя Украина и её население не более чем оторванные от России и русского народа их юго-западные части. Поэтому любая элита Украины будет воспринимать Россию и всё русское как угрозу утраты контролируемой ею территории и населения. Это не вопрос идеологии, мировоззрения, мовы, вышиванок, глэчиков и рушников, а вопрос денег и власти. Проект «Ukraina» в целом, это проект не народных масс, а узкого круга лиц во имя личных интересов этого узкого круга лиц. Поэтому и выгоду от реализации данного проекта получает не простой народ, а лишь правящая верхушка Украины и обслуживающий её персонал. Отсюда вся эта ублюдочная украинизация, с помощью которой вот уже 25 лет безуспешно пытаются в Юго-Западном крае России уничтожить всё русское, заменив его галициянством под видом т.н. украинства. Украинизацией «самостийнэ» панство Украины пытается «клеймить» доставшихся ему волею судьбы холопов прямо в мозг как свою собственность, на которую никто не имеет права претендовать.

С другой стороны проект «Ukraina» необходим определённым кругам на Западе для реализации их геополитических интересов. Им Украина как раз и нужна как АнтиРоссия. Я не буду в который раз излагать давние геостратегические цели Европы в отношении западных территорий России, а просто отошлю всех, кому интересна данная тема, к своей аналитической работе «Рождение Украины из «Drang nach Osten». В ней есть все ответы на все вопросы относительно того, для чего проект «Ukraina» необходим Западу.

Исходя из вышеизложенного, не трудно понять, что для России хорошей «нэзалэжной» Украины никогда не было и быть не может. Не для того её придумывали и создавали, чтобы она была для России хорошей. А это, в свою очередь, означает, что интересам русского народа и российского государства противоречит существование Украины в любой её независимой или полунезависимой/автономной форме. Кстати говоря, точно так же её существование непосредственно противоречит и интересам простого населения украинских территорий, которое там существует в условиях нищеты, дикости, бесправия, вырождения и депопуляции. Главный враг жителей Украины – фейковое украинское государство и небольшая кучка его правителей. Так было раньше, так есть и сейчас. «Нэзалэжна Украйина» нужна лишь её «гетманам», «старшинам» и их иностранным хозяевам, и никому больше.

Именно поэтому Москве необходимо завершить процесс создания необходимых условий, при которых станет абсолютно невозможным финансово-экономическое паразитирование Украины на России, как это продолжалось более двадцати лет.

Целесообразно полностью закрыть внутренний российский рынок (и внутренний рынок Евразийского союза) для украинских товаров и окончательно выдавить украинских производителей из российских производственных цепочек, завершив реализацию госпрограммы импортозамещения (прежде всего в высокотехнологических отраслях). Благодаря идиотизму нынешнего руководства Украины, сознательно идущего на разрыв всех производственных и экономических связей Украины с Россией, это сделать не сложно. Руки у российского руководства полностью развязаны.

Также Москве необходимо полностью перекрыть транзит через украинскую территорию, отказаться от инвестирования и кредитования Украины, а также вывести с её территории российские банки, перестав финансово подпитывать АнтиРоссию.

Ну а когда окончательная изоляция Украины завершится, гибель остатков украинского промышленного производства и большей части производства сельскохозяйственного окажется неизбежной.

Все эти годы Киев исходил из того, что разрыв отношений с Россией будет с лихвой компенсирован максимально глубокой финансово-экономической и торговой интеграцией с Европой. Бредовость данной стратегии была очевидна изначально. (О чём я писал достаточно давно.) Однако для украинской верхушки эта очевидность стал очевидной лишь в последнее время, когда нежелание Европы, и Запада в целом, интегрировать в себя инородное тело Украины приобрело очертания свершившегося факта. Теперь об этом криком кричат украинские экономические и финансовые показатели. Страна победившего «свидомизма» – банкрот, лишённый внешних рынков, с разрушенной экономикой, умирающим сельским хозяйством, погибшей социальной сферой, медициной, наукой, образованием и пр.

Естественно, что в таких условиях на Украине себя хорошо может чувствовать лишь элита, непосредственно занимающаяся разграблением страны. Её простые граждане оказалась в состоянии вялотекущей катастрофы, постепенно выдавливаемые за рамки цивилизованной жизни в условия полудикого, доиндустриального, феодально-рабовладельческого строя. Этот процесс не завершён. Но он идёт, набирая обороты.

В связи с этим, с украинской территории в массовом порядке бежит население. Причём с каждым годом миграция укрограждан всё больше напоминает срочную массовую эвакуацию из зоны набирающего силу катаклизма. Счёт уже идёт не на сотни тысяч, а на миллионы.

Если в 2013 году на Украине насчитывалось около 20,8 миллионов человек трудоспособного возраста, то в 2016 году их число сократилось до 18 млн. Об этом недавно сообщил на пресс-конференции в Киеве директор института «Укрпромвнешэкспертиза».

Как он заявил, «экономически активное население уменьшилось на 2,8 млн. Уменьшение трудового ресурса – очевидно. Уменьшилось число штатных работников – с 10,2 до 8,2 млн чел. Их сокращение коснулось, прежде всего, промышленности. У нас происходит упадок перерабатывающей промышленности, сокращается число предприятий, и одновременно сокращение занятых на них людей».

При этом число тех, кто выехал на работу за границу, увеличилось на 1,2 миллиона человек. И сегодня составляет более 25% экономически активного населения. Только по официальным данным это 4,6 млн. человек против 3,2 млн. человек в 2013 году.

Что во всём этом самое важное? То, что подавляющая часть украинского населения бежит в Россию. Сейчас на её территории уже около пяти миллионов укрограждан. Причём теперь «украинцы» уезжают в «страну-агрессор» не только на заработки, но и с целью там остаться навсегда. Получение российского гражданства становится для них доминирующей целью.

В связи с этим весьма показательным является монолог жителя Харькова, который дозвонился в студию телеканала NewsOne во время прямого эфира.

«Вы все часто говорите «агрессор», а меня удивляет, почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного лучше? – задал он резонный вопрос. – У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, и так далее. Получается, кто агрессор тогда?»

При этом он сообщил, что пытался поменять свою харьковскую квартиру на жильё в Крыму. «Вроде бы там есть патриоты, которые бы уехали. Но мне стали показывать пальцем у виска, никто оттуда на Украину не хочет», – пожаловался уставший от торжества «свидомизма» телезритель.

В свою очередь хочу засвидетельствовать, что те украинские граждане, с которыми мне довелось общаться в России, практически все без исключений поставили перед собой стратегическую цель – получить российское гражданство. Ради этого люди готовы терпеть любые невзгоды и трудности. Они не видят для себя и своих близких никаких перспектив на Украине. Они хотят стать полноправными гражданами России и забыть об Украине как о кошмарном сне.

Это уже тенденция. И эта тенденция с каждым годом будет лишь нарастать. Через несколько лет, российское гражданство для жителей Украины станет неким признаком удачно сложившейся жизни и поводом для зависти.

На данный момент, параллельно «заробитчанам» и беженцам с Донбасса, в Россию уезжают наиболее активные, трудоспособные, образованные, квалифицированные слои украинского общества, относительно легко способные адаптироваться в российском обществе и начать свою жизнь с нуля. Но скоро следом за ними побегут все, способные покинуть страну победившего «свидомизма» ради своего будущего, или будущего своих детей. Чем глубже Украина будет погружаться в новую Руину, тем интенсивнее будет отток с её территории населения.

При всей наивности, и даже глупости украинского обывателя, он не настолько наивен и глуп, чтобы не понять свою личную, обывательскую выгоду и не разобраться в том, где ему лучше жить, исходя из чисто меркантильных соображений. И чем бы ему не забивал мозги укрозомбоящик, реальная действительность, рано или поздно, пробьётся через все информационные и идеологические заслоны в его сознание. Ведь это касается его личных интересов.

На мой взгляд, России необходимо в полной мере использовать данный фактор. В её интересах не просто позволять миграцию из Украины, а активно её стимулировать специальными государственными программами, предельно облегчающими переезд, обустройство и натурализацию укрограждан.

Целесообразно довести количество украинских мигрантов в России с 5 миллионов, как минимум, до 10, «размазав» их равномерным слоем по всей России. Это позволит решить целый ряд стратегических задач.

Во-первых, как показывает практика, «украинец», ставший российским гражданином, через пять лет превращается в полноценного россиянина, целиком и полностью интегрированного в российское общество и государство, а через десять лет – полноценным русским, чётко понимающим свою истинную этнокультурную идентичность. При этом дети украинских мигрантов вырастут стопроцентными русскими. Это позволит существенно увеличить русское население в тех регионах Российской Федерации, где ощущается его нехватка, ведь любой неблагоприятный регион России, в сравнении с Украиной, будет благоприятным. Тем более, если Москва создаст программы переселения.

Во-вторых, десять миллионов бывших укрограждан, натурализовавшихся в России, намертво привяжут собой оставшихся на Украине родственников к России. Нет ничего более прочного, чем личные, кровнородственные связи. В этих условиях, каким бы ни было украинское государство, какую бы политику оно не проводило, оно не сможет разрушить невидимые, многомиллионные нити, связывающие Россию с украинскими территориями. Это будет мощнейшим фактором притяжения, который, рано или поздно, себя проявит.

В-третьих, если в России будет находиться десять миллионов «украинцев», никакая украинская пропаганда не сможет навязать русофобию укрогражданам, которые будут черпать информацию о России и русских из непосредственного общения с родственниками и друзьями, перебравшимися жить в РФ, спасаясь от украинской Руины. Эффективность «промывки мозгов» населению Украины со стороны укровласти уменьшится в разы.

Что в итоге?

А в итоге, лишённые экономики, финансов, а также материальных и трудовых ресурсов, украинские территории, населённые старым, вымирающим населением, превратятся в брошенные территории, предназначенные для новой русской колонизации.

Украина уже сейчас с большим трудом способна кормить своих пенсионеров. Через несколько лет она будет это неспособна делать в принципе. В условиях нарастающего на её территории хаоса, сохранить свою территориальную целостность она не сможет. Киев слишком слаб и в финансово-экономическом, и в военно-политическом плане, чтобы долго удерживать под своим контролем регионы. А это означает, что неизбежна фактическая «децентрализация» Украины, с перспективой её конфедерации. Если центр неспособен обеспечить пропитание, защиту и порядок периферии, периферия рано или поздно начнёт всё это обеспечивать самостоятельно, выйдя из-под контроля центра. Киев выполнять функции центра уже не может.

Отделившаяся периферия естественным образом будет притягиваться к новому центру, который сможет ей обеспечить пропитание, защиту и порядок. Думаю не сложно понять, где именно находится этот центр, к которому начнут притягиваться основные субъекты нынешней украинской периферии.

Андрей Ваджра

Источник: news-front.info