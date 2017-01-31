Новости Украины и Новороссии 31 января 2017

МГБ ДНР предотвратило террористический акт, организованный спецслужбами Украины

“Двадцать восьмого января 2017 года МГБ ДНР предотвращено совершение на территории Республики диверсионно-террористического акта, подготовленного спецслужбами Украины, объектом которого была одна из воинских частей ВС ДНР. Целью диверсионно-террористического акта было уничтожение объектов военной и гражданской инфраструктуры, жертвы среди мирного населения, а также дестабилизация социально-политической обстановки на территории ДНР”,

“Для подрыва склада украинская сторона передала Клыпе взрывное устройство, замаскированное под пластиковый кейс и оснащенное магнитом для дальнейшего размещения на металлической емкости. Переданное Клыпе устройство было изъято и деактивировано”,

Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР предотвратили террористический акт, который спецслужбы Украины пытались организовать в одной из воинских частей Республики. Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь МГБ Мария Петрова.— пояснила Петрова.По ее словам, для подготовки данного террористического акта спецслужбы Украины привлекли военнослужащего ДНР Эдуарда Клыпу, выйдя на него через хозяина арендуемого им дома. Они требовали от него информацию о количестве техники, личного состава воинской части и другие данные. В течение 1,5 года украинские спецслужбы полагали, что Клыпа является их завербованным агентом, однако вся деятельность военнослужащего армии ДНР контролировалась сотрудниками МГБ Республики. Благодаря этому СБУ получали недостоверную информацию.— добавила пресс-секретарь.Сам же Клыпа отметил, что спецслужбы Киева пытались его шантажировать угрозами в адрес его родственников, проживающих в оккупированном Мариуполе. Однако военнослужащий сразу же обратился к правоохранителям.МГБ ДНР предупреждает, что в случае попыток Киева шантажировать или завербовать жителей Республики им следует немедленно обращаться в министерство госбезопасности.

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«Странная война» в Донбассе. Ростислав Ищенко

Что хочет доказать Киев, продолжая обстреливать территории непризнанных республик?

В Донбассе идет «странная война». Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергают всё более жестоким обстрелам позиции армий ДНР/ЛНР, а также мирные городские кварталы. При этом особой наступательной активности украинских войск не отмечается. Не принимать же всерьез сообщения о «попытках прорыва силами до взвода». 30–40 и даже сотня человек, даже при условии первоначального успеха, — что проблематично — всё равно никуда не прорвутся.

Тем не менее интенсивные боевые действия, приносящие ВСУ только потери, ведутся уже не первый день. Единственное, чего удалось добиться этой активностью, — артиллерия ДНР/ЛНР начала отвечать, причем, по сообщениям с фронта, с обеих сторон уже используются самые крупные калибры, находящиеся на вооружении, вплоть до РСЗО разных типов.

Самая распространенная версия, пытающаяся объяснить эту странную активность ВСУ, — прощупывание обороны ДНР/ЛНР. Но что там прощупывать? За два года действия второго Минского соглашения линия фронта не двигалась. Стороны изучили позиции друг друга до последнего сантиметра, знают расположение каждого блокпоста, численность гарнизонов в населенных пунктах, места дислокации резервов и скорость их выдвижения на передовую. Такое «прощупывание» приносит ВСУ только потери. Причем украинская армия, наступающая силами, явно недостаточными для прорыва, несет потери по определению большие, чем обороняющиеся войска защитников Донбасса.

Второе популярное объяснение — Киев хочет экспериментально установить, о чем договорились Путин и Трамп, — тоже не выдерживает критики. Во-первых, президенты явно не беседовали о том, сколько раз и кому можно выстрелить в Донбассе. Во-вторых, если так уж хочется, можно позвонить в посольство США и спросить. Стоит ли активничать?

Но Киев начал бессмысленную стрельбу еще до телефонных переговоров президентов России и США. Получил адекватный ответ от ДНР/ЛНР тоже до переговоров и продолжает активничать после переговоров.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что российско-американское урегулирование, если оно состоится, произойдет не за один день и не за один сеанс связи. Более того, оно будет касаться всего комплекса сложных глобальных проблем, среди которых Украина занимает далеко не самое приоритетное место. Следовательно, подобного рода «эксперименты», даже если они являются всего лишь попыткой Киева «обратить на себя внимание западных партнеров» (а это третье популярное объяснение) — абсурд.

Любая попытка поставить мировых игроков перед фактом не вызовет ничего, кроме раздражения, то есть ухудшит переговорные позиции киевской власти. Тем более перед каким фактом они могут поставить Москву, Вашингтон и Брюссель? «Мы немножко постреляли, нам ответили, и мы угомонились»? Ведь, как уже было сказано, попытки «украинского наступления» носят явно гротескный характер и не могут принести ничего, кроме потерь.

С моей точки зрения, не стоит множить сущности без необходимости. Если действия Киева ведут только к потерям его же войск и к нагнетанию информационного фона, причем в основном только на Украине, то в этом и заключается цель текущего обострения в Донбассе. А значит, его причины надо искать во внутренней политике Киева.

Если же мы посмотрим на внутриполитическую ситуацию на Украине, то увидим, что оппоненты Петра Порошенко резко усилили давление на него, требуя досрочных парламентских выборов, за которыми неизбежно должны последовать досрочные президентские. Фактически, от Порошенко требуют добровольно и легитимно отдать власть внутримайданной оппозиции. Другой оппозиции в стране нет.

Оппоненты Порошенко практически обеспечили условия для роспуска парламента. После недавнего заявления депутата Юрия Бублика о том, что он и еще ряд неназванных депутатов написали заявления о выходе из коалиции, но спикер Андрей Парубий не желает их озвучивать с трибуны парламента, коалиция провисла. Украинские эксперты быстро подсчитали, что в ней осталось не более 222 депутатов — при необходимых 226. Если же подтвердятся слова Бублика еще о десятке депутатских заявлений, то развал коалиции станет фактом настолько несомненным, что можно ожидать начала массового исхода из нее оставшихся депутатов, а также переориентации ключевых фигур исполнительной власти с Порошенко на его потенциального сменщика. Петру Алексеевичу необходимо предотвратить такой сценарий любой ценой.

«Странная война» в Донбассе и является такой «любой ценой». Задействование всей мощи артиллерии обеих сторон создает у обывателя впечатление готовящегося, а то и начавшегося крупного сражения. Это впечатление поддерживается сообщениями о боях пехоты и о растущих потерях сторон. Порошенко получает возможность использовать не раз выручавший его аргумент: «Выступление против власти во время войны — предательство».

При этом интенсификация боевых действий проводится таким образом, чтобы линия фронта оставалась неизменной. То есть Киев не рискует потерпеть серьезное поражение, влекущее за собой территориальные потери. Для СМИ, для внутреннего употребления война идет вовсю, а на деле — в виде материальных последствий — ее вроде как бы и нет. Почти как в фильме «Хвост виляет собакой».

Разница лишь в том, что «собака» из фильма была глобальным гегемоном и могла позволить себе фейковую войну, а мы имеем дело с фейковым (несостоявшимся) государством, ведущим вполне конкретные боевые действия, пусть и контролируемые (пока).

Можно довиляться. Ведь оппонентам Порошенко в Киеве тоже всё равно, сколько людей надо убить, чтобы поменять президента Украины, и перехватить инициативу они вполне способны.

Ростислав Ищенко, газета «Известия»

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203 горняка заблокированы под землей в обесточенной в ходе обстрелов шахте им. Засядько

“Противник продолжает обстрелы Донецка. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в 5.00 была обесточена шахта имени Засядько. В этот момент под землей находились 203 горняка. Ведутся работы по ликвидации повреждений электрических сетей и аварийному подключению шахты к энергоснабжению. Опасности для жизни горняков нет.”,

Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка обесточена в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков, под землей оказались заблокированы 203 горняка. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.— сказал представитель командования.

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Власти ДНР призывают ввести режим прекращения огня в Авдеевке: город на грани техногенной катастрофы

Власти Донецкой народной республики призывают ввести режим тишины в районе Авдеевки, об этом сообщил представитель Управления Народной милиции ДНР. Как сообщала «Русская Весна», из-за непрекращающихся обстрелов была повреждена линия электропередач, питающая Авдеевский коксохимический завод и сам город. По данным коммунальщиков, также была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Читайте также: В результате боевых действий Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла «Вооруженные силы ДНР готовы прекратить ответный огонь на провокации ВСУ для проведения ремонтных работ по восстановлению электричества для недопущения экологической и гуманитарной катастрофы в населенном пункте Авдеевка в результате повреждений линий электропередач от преднамеренных обстрелов ВСУ», — сообщил представитель НМ ДНР.

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Компромат: Порошенко требовал с Ахметова взятку в размере $200 млн

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко требовал от бизнесмена Рината Ахметова взятку в размере 200 миллионов долларов за снятие арестов со счетов компании «Нефтогаздобыча».

По его словам, Порошенко пытался установить контроль над этой компанией, в связи с чем были арестованы ее счета. Таким образом, утверждает депутат, президент вынудил Ахметова пойти на переговоры.

«Президент с порога потребовал, чтобы тот заплатил 200 миллионов долларов откупных. Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам и тут — такой барыжный прием. В нашем веке, на почве страстных разговоров о борьбе с коррупцией. Чем все закончилось мы вряд ли узнаем наверняка, однако спустя пару дней после того разговора все аресты сняли и Генпрокуратура забыла про «Нафтогаздобычу», — сказал Онищенко в интервью изданию «Страна.UA».

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Премьер Украины заявил, что альтернативы углю из ЛНР у Киева нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что получению угля с Донбасса на данный момент нет альтернативы.

«Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию — я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть — мы сделаем все для того, чтобы угля на Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии, — сказал Гройсман. — Я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот (с ЛНР и ДНР) уголь».

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Лицемерие: постпред Украины в ООН требует от России прекратить огонь на Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН обратился с письмом к генеральному секретарю ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке. «Требуем от Росии прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня», — говорится в тексте заявления. В документе также отмечается, что последние два дня российские оккупационные войска проводят массивную атаку вдоль линии соприкосновения, используя «Грады», 12-мм и 152-мм артиллерию и танки. В результате атак без воды и электричества могут остаться более 400 тыс. человек, отмечается в тексте. Читайте также: ВАЖНО: Двое мирных жителей погибли, двое ранены — обстрелы Донецка и Макеевки продолжаются (ФОТО, ВИДЕО 18+) Напомним, в 5 утра 29 января ВСУ предприняли попытку прорыва обороны ДНР в районе Авдеевской промзоны. Когда попытка окончилась провалом, прибегли к проверенной тактике обстрела жилых районов и объектов гражданской инфраструктуры.

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Авдеевка. 30.01.2017

О ситуации в районе Авдеевки.Бои в районе Авдеевки и за промышленную зону продолжились и в течении дня, что привело к тому, что вследствие обстрелов и идущих боевых действий, Авдеевка при минусовой температуре оказалась без тепла, света и воды.СМИ хунты сразу заявили о "гуманитарной катастрофе", разумеется забыв указать, что произошедшее в Авдеевке, является следствием активности ВСУ в деле борьбы за нейтралку в районе ясиноватского блокпоста и авдеевской промзоны.Про обстрелы Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики, разумеется умалчивается http://newsonline24.com.ua/pochemu-nacha los-obostrenie-pod-avdeevkoj . Порошенко на фоне сообщений о ситуации в Авдеевке, прирвал свой визит в Германию и выехал на Украину. К ночи стали поступать сообщения, что ситуация в Авдеевке критическая и там фактически действует режим ЧС. Но собственно основная цель была достигнута, путем военной активности был создан информационный повод, который хунта сразу стал раскручивать, чтобы напомнить об Украине. Инициировано заседани трехсторонней группы http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/c ontent/201701310039-90np.htm , для обсуждения очередного обострения. При этом по своим каналам ВСУ начала просить ДНР прекратить огонь, чтобы восстановить электроснабжение Авдеевки и не дать остановиться Авдеевскому коксохиму. Судя по тому, что бои продолжались до глубокой ночи, договориться не удалось. ДНР обвиняет хунту в том, что она после переговоров, сама первой открывает огонь. Сейчас этот вопрос пытаются решить по линии СЦКК. На 3 часа ночи энергоснабжение Авдеевки так и не было восстановлено.Бои проходят при минусовой температуре.Собственно, в этом вся соль. ВСУ сознательно вызвали резкую активизацию в районе Авдеевки, чтобы обвинить в сложившейся гуманитарной катастрофе РФ.Про обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки и других населенных пунктов, данные борцы с гуманитарными катастрофами естественно не вспоминают.В ходе боевых действий применяется вся номенклатура вооружений от стрелкового оружия и минометов, до танков, орудий калибром 122 и 152мм, а так же "Градов" и "Ураганов". Формальная фиксация "нарушений" ведется обеими сторонами, а так же ОБСЕ, но вполне понятно, что особого смысла в этом подсчете нет, так как минские соглашения в их военной части принципиально не выполняются обеими сторонами. К 2-й годовщине заключения Минска-2, происходящее под Авдеевкой, а так же на других участках фронта, достаточно наглядно иллюстрирует минский тупик. Фразы в духе – противник 2000 раз нарушил режим прекращения огня достаточно красноречиво иллюстрируют происходящее. По сути, полноценные боевые действия пытаются представить, как "нарушения перемирия". По обстрелам ВСУ за 29-30 подборка информации у Червонца – http://chervonec-001.livejournal.com/175 4859.html Можно отметить, что по сообщениям местных жителей, огонь из тяжелых оружий и РСЗО (в том числе и полными пакетами) продолжался в течении ночи.Касательно результатов боев, то под вечер пришли неподтвержденные сообщения о потере опорников "Алмаз" и "Алмаз-2" в районе кольцевой.Первый оперативный:За последние сутки в ДНР погибло 2 гражданских и 3 получили ранения. В Авдеевке получили ранения 3 гражданских. По официальным данным ДНР, потери ВСУ в ходе боев в районе ЯБП, составили 10 убитых и 15 раненых. По версии ВСУ у них 3 убитых и 3 раненых. У ДНР за 29 официально 3 убитых (неофициально, называют цифры от 10 до 15 убитых), за 30 данных пока нет. Так же есть различные неподтвержденные сообщения о десятках убитых с обеих сторон, которые невозможно подтвердить или опровергнуть в силу отсутствия фактической информации. Стоит так же отметить, что Атаман Козицын сидящий в Новочеркасске по факту идущих боев выпустил заявление, где призвал http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/ к мобилизации добровольцев в ряды КНГ, для отправки в ЛНР и ДНР.В целом, несмотря на активное применение артиллерии, широкомасштабных наступательных операций стороны не ведут, пытаясь достичь результатов путем оттеснения противника комбинированным воздействием артиллерийского огня и штурмовых групп. Крупные механизированные соединение в дело не вводились.Значительная часть сил сторон по-прежнему находится во 2-м эшелоне, но в повышенном режиме боеготовности на случай дальнейшей эскалации с переходом боевых действий в маневренную фазу.Последствия обстрела Донецкой Фильтровачной Станции.Результат обстрела Ясиноватой.Последствия обстрелов Донецка. 30 января.Последствия обстрела Киевского района Донецка.Погибшая женщина в Макеевке. 29.01.Канонада. День.Вечерняя канонада. ДонецкВечерная канонада. Ясиноватая.Ситуация в Адвеевке. Украинские СМИ.Капитан Андрей Кизило. Убит под Авдеевкой 29 января.Масштабировать заглавную карту – http://novorossia1.ru/wp-content/uploads/2 016/11/Karta-14.07.16-1.jpg Лента военных событий в Новороссии. 30.01.2017 – http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/29 335-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-s obytiy-30012017.html

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Порошенко прервал беременность

А также небольшая подстава канала Президента.

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Республика в цифрах: ЛНР восстанавливает дома, поврежденные обстрелами ВСУ

«Русская Весна» продолжает публикацию материалов в рамках проекта «Республика в цифрах», который реализуется Минкомсвязи ЛНР и министерствами и ведомствами Республики при поддержке нашего портала. «Республика в цифрах» — это сжатое описание достижений Луганской Народной Республики в отдельных отраслях, которое сопровождается инфографикой, подготовленной Минкомсвязи ЛНР. Очередной материал посвящен работе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР в рамках выполнения государственных программ Луганской Народной Республики продолжает восстановление объектов, пострадавших в результате боевых действий. В 2016 году полностью завершена программа по строительству 100 индивидуальных жилых домов и 4-х квартирного дома, взамен разрушенных. Все дома приняты комиссией и переданы собственникам. В стадии завершения находится реализация программы «2000» и «2000+», которой предусмотрена выдача строительных материалов собственникам пострадавших домов для дальнейшего восстановления собственными силами. Всего в течение 2015 — 2016 годов было выделено материалов на восстановление 6156 домов. В 2015 году были начаты работы по созданию маневренного жилищного фонда Луганской Народной Республики, жилые помещения которого предназначены для временного проживания граждан, чьи дома пострадали от обстрелов, В настоящее время завершены строительно-монтажные работы по 2-м объектам. Общежития маневренного фонда в городах Луганске и Лутугино, при норме обеспеченности жилой площадью в общежитии 8 м²/чел.‚ могут разместить для проживания до 300 человек. В течение 2015 — 2016 годов успешно проводилась работа по восстановлению социально значимых объектов и муниципального жилого фонда в рамках первой и второй очереди восстановления. Министерством строительства и ЖКХ ЛНР совместно с администрациями городов и районов ЛНР, министерствами и ведомствами ЛНР сформирован перечень объектов, планируемых к восстановлению в 2017 году. Главой Луганской Народной Республики утвержден перечень 137 первоочередных социальных объектов и 178 первоочередных объектов муниципального жилого фонда (ОСМД, ЖСК, ведомственные дома), подлежащих восстановлению в рамках третьей очереди. Читайте также: Республика в цифрах: Ветслужба ЛНР и борьба с недоброкачественной продукцией (ИНФОГРАФИКА)

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В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава оккупационной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. «Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города», — говорится в сообщении. Как ранее сообщала «Русская Весна», 30 января Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Читайте также: СРОЧНО: Атака ВСУ «захлебнулась» на минном поле, противник обстреливает мирные окраины Донецка и Макеевки

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Порошенко срочно созывает контактную группу

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в Авдеевке. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев вечером 30 января. «Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки», — сказал Елисеев. Отметим, следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля.

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“ЕС нуждается в Украине, чтобы познать себя”

“А вы знали, что Жемчугов выполнял спецоперации?”

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В Авдеевке в результате боевых действий обесточен коксохимический завод

В Авдеевке, рядом с которой идут интенсивные бои, обесточен коксохимический завод. Об этом сообщил генеральный директор завода Муса Магомедов. «Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию», — написал он на своей странице в соцсети. Справка «Русской Весны» ПАО «Авдеевский коксохимический завод» (АКХЗ) — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие, которое выпускает 31 вид продукции. Основной продукцией завода является доменный кокс, пек электродный, сырой бензол. На долю АКХЗ приходится почти четверть украинского рынка валового кокса. Читайте также: Атака «обколотого» Азова под Авдеевкой — информация с передовой

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