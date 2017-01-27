Смольнинский районный суд постановил демонтировать доску адмиралу Колчаку в СПб
Прошедший 2016 год был ознаменован появлением в Санкт-Петербурге мемориальных досок, вызвавшим большой резонанс среди общественности. Одна из них была призвана увековечить память маршала Маннергейма, замыкавшего блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Повешена она была 16 июня в присутствии тогдашнего главы администрации президента РФ Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского.
Ленинградское отделение «Сути времени» провело две конференции, в июле и в сентябре, с участием историков, публицистов и блогеров, чтобы донести до властей мнение городского сообщества, выступающего против такого попрания памяти погибших в блокаду соотечественников.
Против доски Маннергейму выступали и другие граждане и организации. Несмотря на высокое покровительство инициаторов установки доски, общественности удалось добиться её снятия, и теперь она находится в музее в Царском селе.
Во время второй конференции к обсуждению доски Маннергейму добавилась новая тема. Летом 2016 года СМИ распространили информацию о том, что в сентябре будет установлена доска адмиралу Колчаку на доме, в котором он проживал на улице Большой Зелениной. Участники конференции отметили, что Колчак является не реабилитированным военным преступником, и установка памятных досок ему недопустима.
На конференции активистами было предложено подать иски против правительства Санкт-Петербурга, давшего разрешение на установку доски, с требованием его отменить. Иски были поданы, но 12 ноября доска всё-таки была установлена активистами организации «Белое дело».
В иски было добавлено требование о демонтаже доски.
Различные граждане уже после развала СССР подавали прошения о реабилитации Колчака, осуждённого в 1920 году, но всякий раз судебные органы уже новой России отказывали просителям, разъясняя, что доказательства вины адмирала не заставляют поставить под сомнение решение о его расстреле.
В ходе нынешнего процесса были истребованы документы, фиксирующие причины, по которым Колчак не может быть реабилитирован: определение военного суда Забайкальского военного округа от 26.01.1999 и заключение Главной военной прокуратуры от 17.11.2004.
Ранее эти документы не были опубликованы, и их получение уже было первым положительным результатом. Факты, установленные с юридической точностью, описанные в этих документах, не оставляют камня на камне от версии оппонентов о невиновности Колчака и незаконности его осуждения.
Во время судебного процесса в обсуждениях в СМИ активисты «Белого дела» выбрали тактику маргинализации оппонентов, приписывая нам акт вандализма, в результате которого доска была закрашена из баллончика чёрной краской.
Эти утверждения не подтверждены никакими доказательствами и остаются на совести наших противников. «Суть времени» всегда остаётся в рамках закона, пользуется только корректными методами борьбы и не имеет никакого отношения к порче доски. Мы будем требовать официальной оценки этих высказываний.
Было проведено три заседания суда, и, наконец, 24 января суд постановил:
- признать незаконным постановление правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2015 №148 об установке мемориальной доски Колчаку;
- возложить на комитет по культуре Санкт-Петербурга демонтировать мемориальную доску Колчаку, установленную на фасаде дома №3 по Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге;
- в удовлетворении административного иска истцов к правительству Санкт-Петербурга об обязании воздержаться от установки памятных досок Колчаку впредь отказать.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. В установленном законом срок решение будет подготовлено в окончательной форме.
На оформление решения у суда есть пять дней.
Решение суда вызвало большую волну публикаций в СМИ:
ИА Красная Весна: http://rossaprimavera.ru/news/peterburgs
Регнум: https://regnum.ru/news/society/2230574.h
РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5887680a9a
Tj: https://tjournal.ru/40209-sud-v-peterbur
Коммерсант: http://kommersant.ru/doc/3200857
Фонтанка: http://fontanka.ru/2017/01/24/145/
Лайф: https://life.ru/t/life78/963956/sud_post
Медуза: https://meduza.io/news/2017/01/24/v-pete
Деловой Петербург: http://dp.ru/Article/70efceeb-4d2d-4b03-8
Радио Свобода: http://www.svoboda.org/a/28255274.html
Звезда: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/c
Росбалт: http://rosbalt.ru/piter/2017/01/24/15858
RT: https://russian.rt.com/russia/news/35313
ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/3968227
Взгляд: http://vz.ru/news/2017/1/24/854804.html
РИА Новости: https://ria.ru/society/20170124/14863992
Утро.ру: https://utro.ru/articles/2017/01/24/1313
Интерфакс: http://www.interfax.ru/russia/546818
Мир24: http://mir24.tv/news/society/15626533
Сноб: https://snob.ru/selected/entry/119747
Лента: https://lenta.ru/news/2017/01/24/kolchak/
АиФ: http://www.aif.ru/society/law/priznat_ne
НТВ: http://ntv.ru/novosti/1750551/
Эхо Москвы: http://echo.msk.ru/news/1915774-echo.htm
МК: http://www.mk.ru/social/2017/01/24/sud-s
Дождь: https://tvrain.ru/news/kolchak-426105/
Вести.ру: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2846770
Российская газета: https://rg.ru/2017/01/24/reg-szfo/peterb
Открытая Россия: https://openrussia.org/mobile/notes/7057
BBC: http://www.bbc.com/russian/news-38733592
Дилетант: http://diletant.media/news/33634154/
Ведомости: http://vedomosti.ru/politics/news/2017/0
Ридус: https://www.ridus.ru/news/242745
Говорит Москва: https://govoritmoskva.ru/news/107391/
Газета.ру: https://gazeta.ru/social/news/2017/01/24/n
Накануне: http://www.nakanune.ru/news/2017/1/24/22
Мы будем следить за развитием событий. «Белое дело» уже заявило, что будет обжаловать решение. Поэтому сделан лишь первый, но очень важный шаг у победе.
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Источник: ss69100.livejournal.com