Смольнинский районный суд постановил демонтировать доску адмиралу Колчаку в СПб

Прошедший 2016 год был ознаменован появлением в Санкт-Петербурге мемориальных досок, вызвавшим большой резонанс среди общественности. Одна из них была призвана увековечить память маршала Маннергейма, замыкавшего блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.



Повешена она была 16 июня в присутствии тогдашнего главы администрации президента РФ Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского.



Ленинградское отделение «Сути времени» провело две конференции, в июле и в сентябре, с участием историков, публицистов и блогеров, чтобы донести до властей мнение городского сообщества, выступающего против такого попрания памяти погибших в блокаду соотечественников.



Против доски Маннергейму выступали и другие граждане и организации. Несмотря на высокое покровительство инициаторов установки доски, общественности удалось добиться её снятия, и теперь она находится в музее в Царском селе.

Во время второй конференции к обсуждению доски Маннергейму добавилась новая тема. Летом 2016 года СМИ распространили информацию о том, что в сентябре будет установлена доска адмиралу Колчаку на доме, в котором он проживал на улице Большой Зелениной. Участники конференции отметили, что Колчак является не реабилитированным военным преступником, и установка памятных досок ему недопустима.



На конференции активистами было предложено подать иски против правительства Санкт-Петербурга, давшего разрешение на установку доски, с требованием его отменить. Иски были поданы, но 12 ноября доска всё-таки была установлена активистами организации «Белое дело».

В иски было добавлено требование о демонтаже доски.