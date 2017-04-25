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Тройка приняла решение по Колчаку

16:10. 25 апреля 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:


Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Смольнинского районного суда, постановившего демонтировать памятную доску адмиралу Александру Колчаку.

Как сообщила пресс-служба Горсуда, решение принято тройкой судей во вторник. 24 января 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск петербуржцев, которые просили признать незаконной установку мемориальной доски Колчаку и демонтировать ее. Решение суда также содержало предписание не увековечивать Колчака на мемориальных досках в будущем.
На заседании суд изучил запрошенные ранее документы, в которых затрагивается вопрос о реабилитации Колчака. В частности, судья озвучила текст постановления военного суда Забайкальского военного округа от 1999 года, на основании которого Колчак признан участником репрессий по отношению к населению России, а постановление о его расстреле – обоснованным. Верховный суд РФ позже подтвердил данное решение.
Представители ответчиков – правительства Петербурга и городского комитета по культуре – просили в полном объеме отказать нескольким истцам, которые ранее потребовали признать незаконным постановление Смольного об установке доски и демонтировать ее. Они обращали внимание, что постановление об установке мемориальной доски не является актом внесудебной реабилитации Колчака. Аналогичную позицию озвучил представитель историко-культурного центра "Белое дело", привлеченного в процесс как заинтересованное лицо. Кроме того юрист Смольного отметил, что истцы нарушили сроки давности обращения с исковым заявлением.

http://www.interfax.ru/russia/559966 – цинк

Вот и хорошо.

В Твиттере у Ильи Ремесло подробности заседания:




Сейчас в суде на апелляции по доске Колчака в Горсуде Санкт -Петербурга.
Напомню, что суд первой инстанции принял решение в нашу пользу.

Суд по доске Колчака обозревает правовые позиции сторон. Белое Дело считает,что признание судом Колчака военным преступником неправомерно

Также Белое Дело считает, что суд нарушил Конституцию о запрете обязательной госидеологии. Ну а само БД – разумеется, вне идеологии)

Представитель Белого Дела считает, что участники процесса должны были заново доказывать военные преступления Колчака в этом процессе. Ну ок)

Белое Дело: мы категорически отрицаем совершение Колчаком военных преступлений. Да!

Суд спрашивает у представителя Белого Дела: "вы считаете, что Верховный Суд РФ вынес решение по несуществующему судебному акту?" Весело тут

Так, еще веселее стало: представитель БД рассказывает суду об "атаманщине". Суд начинает нервничать.

Белое Дело говорит, что если доска Достоевскому (который осужден пл делу петрашевцев) стоит, то пусть стоит и Колчаку. Логично.

Упоротые, конечно. Вот именно такие, отрицающие исторические факты, мешают примирению "красных и белых" в столетие Революции.

Постановление апелляции по "доске Колчака": решение суда первой инстанции оставить без изменения. Все. Доски Колчака не будет!

https://twitter.com/iremeslo – цинк

PS. На улице РКМП сегодня двойная зрада – Минкульт отказался https://lenta.ru/news/2017/04/25/matilda/ рассматривать шизофреническую экспертизу "экспертов" Поклонской по фильму "Матильда". Мол сначала фильм посмотрите, а потом уже экспертизы на размер зубов проводите. Так же в защиту Учителя вступился Медведев https://www.gazeta.ru/culture/2017/04/25/a_10643393.shtml#page1, мол хватит гнобить творца, косвенно пнув Поклонскую и Ко, обвинив их в низком уровне культуре, который порождает нетерпимость и агрессию к фильму, который еще никто не видел. В целом, вся эта история служит рекламой фильма "Матильда", который в иных условиях рисковал остаться совсем незамеченным публикой, хотя как представляется, ничего годного от Учителя ожидать не приходится, чему залогом служит его предшествующее творчество.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: колчак, медведев, поклонская, Санкт-Петербург, юмор
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