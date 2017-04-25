Тройка приняла решение по Колчаку

...которая в сговоре с Турцией приняла решение пропустить через кровь братьев ...поводу будущего, куда нас зовут тройка лидеров – Кличко, Яценюк,...согласных по сравнению с нашей тройкой, которую можно, например,...Куда может позвать эта тройка?Яценюк готовится идти с...