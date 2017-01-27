Главная » История, Невероятное в мире

Первый русский правитель Америки. Часть 1

16:59. 27 января 2017 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:
Первый русский правитель Америки. Часть 1

    Некогда России принадлежали Аляска, Александровский архипелаг, Алеутские и другие острова. Проникновение в эти дикие земли было сопряжено со многими опасностями, но русские промысловики с чеcтью преодолевали все трудности. Какую роль сыграл в освоении Русской Америки её первый правитель Александр Баранов?

    Русского человека всегда тянули к себе неизведанные края. После присоединения Казанского ханства в 16 веке начинается заселение Урала, Сибири, Приамурья, а уже в конце 17 столетия была открыта Аляска. Большую роль в заселении новых пространств играли простые русские люди, уходившие в дикие края промышлять зверя, но не мечтавшие о больших богатствах. Они шли на восток, ища спасения от крепостного права, строили поселения, обзаводились семьями, несли местному населению православную веру и грамоту.

    Но не всегда русских встречали дружелюбно: некоторые племена жителей Аляски не желали разделять свои земли с новыми соседями. Иногда случались локальные конфликты, а иной раз дело доходило до войн. Так произошло с многочисленным и воинственным племенем тлинкиитов. В 1802 году они восстали против русских промысловиков, разрушили Михайловскую крепость и уничтожили её обитателей. Положение было очень тяжёлым и грозило потерей Америки. Силой усмирить воинственных индейцев было бы недальновидным шагом. Спасти положение, договориться с тликлиитами и вести впоследствии осторожную политику смог первый губернатор русских поселений Александр Андреевич Баранов.

Освоение Америки

    Аляска стала известна русским ещё в 1648 году, после того, как недалеко от её берегов прошла экспедиция Семёна Дежнёва. Но переселение русских началось спустя половину столетия, а картографирование её берегов (в частности мыс принца Уэльского) первым произвёл М. Гвоздев в 1732 году. Десять лет спустя экспедиция Беринга расширила на картах границы Аляски.

    Изучение и освоение Америки шло не систематически и без особого энтузиазма со стороны власти. Экспедиции по колонизации и изучению новых земель организовывали в основном купцы из Сибири. Большие открытия и освоение началось лишь во время экспедиций Г. Шелихова на остров Кадьяк и П. Лебедева-Ласточкина в залив Кука в 1784-99 годах. Прибывшие промысловики заселяли эти земли, активно внедряли посевные культуры, налаживали торговлю с индейцами и распространяли среди них православную веру.

    Но для строительства настоящих факторий катастрофически не хватало переселенцев: крепостное право не позволяло людям покидать своих хозяев. В экспедиции отправлялись казаки, беглые крестьяне, ссыльные и добровольцы из местного населения Дальнего Востока. Инициатива, как правило, всецело лежала на плечах начальников экспедиций. Большую роль в освоении Америки сыграли купец Г. И. Шелихов, И. Кусков и А. А. Баранов.

    Ещё более полсотни лет русские промысловики продвигались по побережью Северной Америки на юг. Главной их задачей было наладить торговлю с местным населением и промышлять зверя самим. Предметами торговли служила рыба, различные виды моллюсков и, конечно же, мех каланов и соболя. Неконтролируемая охота сокращала численность зверя, что вызывало недовольство у индейцев и толкало их на войны. Подчас небольшие русские крепости не могли выстоять перед многочисленным врагом. Переселенцы либо гибли, либо попадали в неволю.

    Ко времени продажи Аляски в 1867 году от побережий и до Скалистых гор насчитывалось всего лишь несколько десятков русских поселений. Самой южной была крепость Росс, что немного севернее современного Сан-Франциско. Стоит удивления тот факт, что такую огромную территорию смогли освоить всего несколько сотен человек, обходившиеся без особой поддержки государства и за такой короткий срок.

Русский губернатор Америки

    Первым должность Главного правителя русских поселений занял Александр Андреевич Баранов (1746 – 1819). Он был родом из купеческой семьи, занимался торгово-промышленными делами сначала в Олонецкой губернии, а затем в Санкт-Петербурге и в Москве. В 1780 году перенёс свою деятельность в Иркутск, где открыл несколько заводов. А уже через 10 лет успешной работы ему было предложено возглавить Северо-Восточную компанию, торговавшей мехами.

    На Аляске он развернул активную деятельность. Главными своими задачами он поставил расширение мехоторговли компании и укрепление отношений с местным населением. Благодаря осторожной и дальновидной политике, он добился своих целей, а доверие к русским со стороны индейцев было высоко. Также А. А. Баранов самолично принимал участие в экспедициях по изучению и картографированию неизведанных побережий Американских островов. За успешную деятельность Баранов в 1799 году был назначен на должность губернатора Русской Америки.

    В том же году он основал первую на Аляске крепость Михайловскую со школой, церковью и мастерскими. Она стояла на острове, названным его именем, входившем в Александровский архипелаг. Это был самый крупный посёлок, где находился административный центр российских колоний. В 1802 году крепость была захвачена и разрушена восставшими индейцами тлинклиитами. Развернулась русско-индейская война, длившаяся четыре года. А. А. Баранов не только планировал все военные действия русских, но и принимал участие в битвах. Уже спустя 2 года промысловики под предводительством А. А. Баранова вновь восстановили своё влияние на острове, заново отстроили форт и назвали его Новоархангельском. Эта крепость стала столицей Русской Америки.

    В 1812 году А. А. Баранов отдал распоряжение на строительство крепости Форт-Росс, быстро ставшей самой крупной русской факторией в Америке. Свою активную работу первый Главный правитель продолжал до 1818 года, пока болезнь не подкосила его силы. В следующем году Баранов оставил должность губернатора и покинул Америку. Но добраться домой ему не было суждено – он умер в дороге недалеко от острова Ява в апреле 1819 года.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
гРУСтная история: Русские изобретатели и первооткрыватели
... признанной. Научные записи Дьякова большей частью утеряны. Единственная в мире гелиометеостанция..., предприниматель, первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке (1790—1818). Первый губернатор Русской Америки, основал форт...
ПУТИНСКИЙ ПУТЬ В НАТО – 2 часть
...в НАТО. Первый вице-президент Академии...контроль европейцев. «Часть стратегических оборонных предприятий...«чикагские мальчики» навязывали правителям РФ своекорыстные вредительские рекомендации... патриотического науськивания русских на Америку. Одновременно уводя...
Америка открыта русскими
...Русскую Америку. Тогда и были основаны первые русские крепости в Северной Америке. Первым губернатором Русской Америки... Русская Америка перестала быть колонией России, а стала частью Русского ...нём имелся замок главного правителя, театр, клуб, кафедральный......
Америку открыли русские
...Русскую Америку. Тогда и были основаны первые русские крепости в Северной Америке. Первым губернатором Русской Америки... Русская Америка перестала быть колонией России, а стала частью Русского ...нём имелся замок главного правителя, театр, клуб, кафедральный......
Русская Америка
...Русскую Америку. Тогда и были основаны первые русские крепости в Северной Америке. Первым губернатором Русской Америки... Русская Америка перестала быть колонией России, а стала частью Русского ...нём имелся замок главного правителя, театр, клуб, кафедральный......
Русская Америка
...Русскую Америку. Тогда и были основаны первые русские крепости в Северной Америке. Первым губернатором Русской Америки... Русская Америка перестала быть колонией России, а стала частью Русского ...нём имелся замок главного правителя, театр, клуб, кафедральный......

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>