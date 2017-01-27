Первый русский правитель Америки. Часть 1

Некогда России принадлежали Аляска, Александровский архипелаг, Алеутские и другие острова. Проникновение в эти дикие земли было сопряжено со многими опасностями, но русские промысловики с чеcтью преодолевали все трудности. Какую роль сыграл в освоении Русской Америки её первый правитель Александр Баранов?

Русского человека всегда тянули к себе неизведанные края. После присоединения Казанского ханства в 16 веке начинается заселение Урала, Сибири, Приамурья, а уже в конце 17 столетия была открыта Аляска. Большую роль в заселении новых пространств играли простые русские люди, уходившие в дикие края промышлять зверя, но не мечтавшие о больших богатствах. Они шли на восток, ища спасения от крепостного права, строили поселения, обзаводились семьями, несли местному населению православную веру и грамоту.

Но не всегда русских встречали дружелюбно: некоторые племена жителей Аляски не желали разделять свои земли с новыми соседями. Иногда случались локальные конфликты, а иной раз дело доходило до войн. Так произошло с многочисленным и воинственным племенем тлинкиитов. В 1802 году они восстали против русских промысловиков, разрушили Михайловскую крепость и уничтожили её обитателей. Положение было очень тяжёлым и грозило потерей Америки. Силой усмирить воинственных индейцев было бы недальновидным шагом. Спасти положение, договориться с тликлиитами и вести впоследствии осторожную политику смог первый губернатор русских поселений Александр Андреевич Баранов.

Освоение Америки

Аляска стала известна русским ещё в 1648 году, после того, как недалеко от её берегов прошла экспедиция Семёна Дежнёва. Но переселение русских началось спустя половину столетия, а картографирование её берегов (в частности мыс принца Уэльского) первым произвёл М. Гвоздев в 1732 году. Десять лет спустя экспедиция Беринга расширила на картах границы Аляски.

Изучение и освоение Америки шло не систематически и без особого энтузиазма со стороны власти. Экспедиции по колонизации и изучению новых земель организовывали в основном купцы из Сибири. Большие открытия и освоение началось лишь во время экспедиций Г. Шелихова на остров Кадьяк и П. Лебедева-Ласточкина в залив Кука в 1784-99 годах. Прибывшие промысловики заселяли эти земли, активно внедряли посевные культуры, налаживали торговлю с индейцами и распространяли среди них православную веру.

Но для строительства настоящих факторий катастрофически не хватало переселенцев: крепостное право не позволяло людям покидать своих хозяев. В экспедиции отправлялись казаки, беглые крестьяне, ссыльные и добровольцы из местного населения Дальнего Востока. Инициатива, как правило, всецело лежала на плечах начальников экспедиций. Большую роль в освоении Америки сыграли купец Г. И. Шелихов, И. Кусков и А. А. Баранов.

Ещё более полсотни лет русские промысловики продвигались по побережью Северной Америки на юг. Главной их задачей было наладить торговлю с местным населением и промышлять зверя самим. Предметами торговли служила рыба, различные виды моллюсков и, конечно же, мех каланов и соболя. Неконтролируемая охота сокращала численность зверя, что вызывало недовольство у индейцев и толкало их на войны. Подчас небольшие русские крепости не могли выстоять перед многочисленным врагом. Переселенцы либо гибли, либо попадали в неволю.

Ко времени продажи Аляски в 1867 году от побережий и до Скалистых гор насчитывалось всего лишь несколько десятков русских поселений. Самой южной была крепость Росс, что немного севернее современного Сан-Франциско. Стоит удивления тот факт, что такую огромную территорию смогли освоить всего несколько сотен человек, обходившиеся без особой поддержки государства и за такой короткий срок.

Русский губернатор Америки

Первым должность Главного правителя русских поселений занял Александр Андреевич Баранов (1746 – 1819). Он был родом из купеческой семьи, занимался торгово-промышленными делами сначала в Олонецкой губернии, а затем в Санкт-Петербурге и в Москве. В 1780 году перенёс свою деятельность в Иркутск, где открыл несколько заводов. А уже через 10 лет успешной работы ему было предложено возглавить Северо-Восточную компанию, торговавшей мехами.

На Аляске он развернул активную деятельность. Главными своими задачами он поставил расширение мехоторговли компании и укрепление отношений с местным населением. Благодаря осторожной и дальновидной политике, он добился своих целей, а доверие к русским со стороны индейцев было высоко. Также А. А. Баранов самолично принимал участие в экспедициях по изучению и картографированию неизведанных побережий Американских островов. За успешную деятельность Баранов в 1799 году был назначен на должность губернатора Русской Америки.

В том же году он основал первую на Аляске крепость Михайловскую со школой, церковью и мастерскими. Она стояла на острове, названным его именем, входившем в Александровский архипелаг. Это был самый крупный посёлок, где находился административный центр российских колоний. В 1802 году крепость была захвачена и разрушена восставшими индейцами тлинклиитами. Развернулась русско-индейская война, длившаяся четыре года. А. А. Баранов не только планировал все военные действия русских, но и принимал участие в битвах. Уже спустя 2 года промысловики под предводительством А. А. Баранова вновь восстановили своё влияние на острове, заново отстроили форт и назвали его Новоархангельском. Эта крепость стала столицей Русской Америки.

В 1812 году А. А. Баранов отдал распоряжение на строительство крепости Форт-Росс, быстро ставшей самой крупной русской факторией в Америке. Свою активную работу первый Главный правитель продолжал до 1818 года, пока болезнь не подкосила его силы. В следующем году Баранов оставил должность губернатора и покинул Америку. Но добраться домой ему не было суждено – он умер в дороге недалеко от острова Ява в апреле 1819 года.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru