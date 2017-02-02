Первый русский правитель Америки. Часть 2

В довершение темы об освоении Русской Америки, хотелось бы остановиться на двух моментах. Это войны с индейцами, в победах над которыми не последнюю роль сыграл А. А. Баранов. И то, какой след в истории оставил после себя этот трудный и трагический период.

Война с индейцами

Стычки с местным населением – частое явление при проникновении на новые территории. Исключением не стала и колонизация Русской Америки. Причинами недовольства индейцев были попытки распространения православной веры и, главное, уменьшение дикого зверя. Русские промысловики вели охоту бесконтрольно, вылавливая «ничейного» зверя (в частности, каланов) в неимоверных количествах, что негативно сказалось на их численности.

Самые сложные отношения у промысловиков были с племенем тлинкитов. Четырежды воинственные индейцы нападали на русские поселения, стремясь уничтожить не только русских, но и другие дружественные с ними племена. Настоящей войной было противостояние 1802-1805 гг.

В 1799 году А. А. Баранов основал на острове Баранова Михайловскую крепость, которая стала административным центром Русской Америки. Этот остров издревле принадлежал племени тлинкитов, которые жили охотой и рыбной ловлей, а также славились своей воинственностью. С приходом русских, количество зверя начало убывать, и племя стало терпеть нужду. А. А. Баранов не единожды пытался договориться с тлинкитами и наладить с ними широкую торговлю, но те не желали менять образ жизни – отказываться от охоты и рыбалки.

Дело дошло до войны. Главный вождь тлинкитов Катлиан собрал отряд в 600 воинов, вооружённых луками и охотничьими ружьями, и в июне 1802 года захватил Михайловскую крепость. Время для нападения было верно рассчитано – почти все промысловики ушли на многодневную охоту, и поселение осталась слабо защищённым. В течение нескольких дней индейцы разграбили и сожгли крепость, а её население либо перебили, либо взяли в рабство. Возвращавшиеся бригады промысловиков натыкались на засады. Остров, этот важный хозяйственный и стратегический пункт, был потерян для русских, а в этой битве погибло 24 русских и около 200 прибывших с ними камчатских алеутов.

Потеря острова закрыла русским продвижение на юг Аляски и лишило Российско-Американскую компанию (бывшая Северо-Восточная) значительной части прибыли. А восстание индейцев могло повлечь за собой потери других земель. Но из-за нехватки людей и средств А. А. Баранову пришлось отложить военный поход на год.

В 1804 году А. А. Баранов собрал боевой отряд, разместившейся на 4 кораблях. С боем он выбил индейцев с острова Баранова и восстановил утраченную крепость. Назвали её Новоархангельском, ставшим впоследствии столицей Русской Америки.

В августе 1805 года тлинкиты в союзе с другими племенами захватили не менее важный для развития Русской Америки остров Якутат. Положение становилось уже более чем критическим, но Баранов всё ещё пытался решить дело миром. На мирные переговоры тлинкиты пошли только после неудачной попытки захватить Константиновскую крепость в Чугацком заливе.

Мир с индейцами заключили в том же 1805 году. Баранов сделал все возможные шаги по решению конфликта, и разрешил охоту и рыбалку в этих землях обеим сторонам. Но вооружённые столкновения и даже войны с тлинкитами продолжались до конца пребывания русских на Аляске.

«Писарро российский»

Находясь на должности губернатора Русской Америки, А. А. Баранов смог достичь стольких успехов, скольких не могли добиться все последующие правители. Он наладил и расширил торговлю с индейцами, укрепил с ними мирные отношения. Заметно расширил владения колонии и увеличил её доход до многомиллионной прибыли. А сам при этом оставил детям очень скромное состояние! Также Баранов построил множество укреплённых посёлков, школ, заводов, основал судостроительную вервь. Благодаря ему была налажена торговля с Китаем, Гавайями и Калифорнией.

Александр Баранов обладал исключительной энергией и умом. За дело компании он взялся грамотно и всерьёз. А его душевные качества – честность, прямота и доброжелательность, объединяли и вдохновляли людей. Он пользовался непререкаемым авторитетом и среди промысловиков, и среди индейцев, к которым он относился ничуть ни хуже, чем к русским.

Ради сближения с местным населением Баранов второй раз женился на индианке – дочери одного из вождей. Современники отмечают, что этот брак был счастливым, и Баранов имел в нём троих детей: сына Антипатра и двух дочерей, Ирину и Екатерину.

За заслуги перед отечеством А. А. Баранов был награждён золотой медалью Святого Владимира и орденом святой Анны, также ему был жалован чин коллежского советника. Современники сравнивали его с испанским конкистадором Ф. Писарро, и называли «Писарро российский».

Русский и американский след

Период освоения Русской Америки оставил след не только в истории этих земель, но и в жизни русского народа.

Вернувшихся в Россию из экспедиций промысловиков называли американами или американцами. Отсюда пошла фамилия Американовы и Америковы. Они же привезли на родину некоторые элементы индейской одежды, еды и обычаев, которые сохранились на Дальнем Востоке.

Проникая на Аляску, русские не чуждались индейцев и относились к ним как к равным. Кстати, аборигены русских называли косяками (исковерканное слово казак). Очень часто промысловики обзаводились семьями, женясь на индианках. Так со временем на территории Русской Америки сложился новый тип аляскинских креолов. Их численность была велика: в последнюю перепись населения 1863 года почти две тысячи человек назвали себя метисами. Многие из них получали образование в Санкт-Петербурге, где для них были открыты за счёт Русско-Американской компании специальные гимназии. Впоследствии они становились работниками этой компании и исследователями Северной Америки.

На территории бывшей Русской Америки до сих пор проживают потомки этих креолов. На острове Баранова, например, их около 10% населения, и некоторые из них говорят на русском языке.

Некоторые острова Александровского архипелага названы в честь русских исследователей: остров Баранова, Шелихова, Купреянова и другие.

В Калифорнии на месте русской крепости Росс действует исторический парк Форт-Росс. Там можно увидеть настоящий дом коменданта А. Г. Ротчева и реконструкции других построек времён русской колонизации.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru