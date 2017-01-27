В своей книге «Метафизика человека: люди, клоны и химеры», вышедшей 28 января 2016 года, её автор, Андрей Александрович, писатель и учёный, впервые открыто сообщил о том, что клонированное «человечество» составляет большую часть людской популяции.

Раньше, из-за того, что официально никто не сообщал о существовании клонов людей, мы и не думали в этом направлении. Но вот время пришло. Есть те, кто лицом к монитору встретился с ними. Клоны давно уже орудуют среди нас. Они способны к метисации с человеком. Они уничтожают людскую расу.

Запись живого эфира от 18 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Клоны среди людей» (часть первая — раскрытие темы)

Автор-соведущий — Андрей Александрович Тюняев.

Наш официальный сайт

slavmir.org