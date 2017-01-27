Анализ выживаемости мобильных комплексов «Тополь-М» и «Ярс»

К написанию данного поста меня подвигнул ряд критических взглядов на мобильные пусковые установки Тополь-М и Ярс. Сегодня очевидно, что основой российской РВСН будет ракета Ярс сразу в трех ипостасях: шахтном, мобильном и железнодорожном. Мое внимание давно привлекает критика мобильных установок. С точки зрения критиков, мобильные установки слишком «хлипкие», имеют крайне низкую защищенность, их ангары, где они базируются, могут защитить лишь от дождя и снега, следовательно, ПУ будут моментально уничтожены превентивным ударом.

Это особенно важно в свете того, что отечественные аналитики полагают, что на мобильные пусковые установки (ПУ) будет приходиться 60 % выживших ядерных средств. По мнению критиков, американцы могут нанести превентивный ядерный удар по расположениям ракетных частей, в том числе по «лесочкам», где будут нести боевой дозор установки. В этом случае критики утверждают, что «хлипкая» конструкция Тополей-М и Ярсов не выдержит мощной ударной волны атмосферного ядерного взрыва и проникающей радиации. Спутники-шпионы отследят все перемещения громоздких установок, стелс-истребители и БПЛА особо большой дальности проникнут в воздушное пространство и нанесут свой сокрушительный удар. Гиперзвуковые ЛА наподобие экспериментальной Х 51 перещелкают все установки как семечки. Но особое место в критике уделяется диверсионным группам. Их забросят еще до конфликта, группы выдвинутся к ракетным частям и организуют засады. Метко стреляя из крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett M82, они уничтожат все ракеты, которые находятся в небронированных транспортно-пусковых контейнерах. Поэтому производство мобильных установок — это пустая трата бюджетных денег, которые лучше было бы потратить на высокозащищенные ШПУ и на стратегические АПЛ.

Давайте разберемся, насколько уязвимы Ярсы как в районах базирования, так и на марше. Сначала поговорим о стойкости к ядерному удару. Тут нужно рассмотреть, что перед ядерным ударом будет период очень большой напряженности, а то и вообще вооруженный конфликт. У ракетчиков будет время на рассредоточение, что повысит их выживаемость. Мобильные ПУ могут найти убежище в специально подготовленных сетях капониров.

Капониры, конечно, не спасут от прямого или близкого ядерного взрыва, но рассредоточенные на большой площади, они эффективно сохранят ПУ от превентивного удара. Капониры способны выдержать удар взрывной волны при достаточной удаленности от эпицентра взрыва, а земляное покрытие не только маскируют капониры, но и обеспечат радиационную защиту (обычный грунт неплохо поглощает нейтронное излучение). А про сказки о том, что американские спутники осуществляют круглосуточный мониторинг в реальном времени за российскими Ярсами, даже говорить не очень хочется. Для этого надо, чтоб над каждым квадратом территории России всегда находился спутник-шпион. Представьте себе, какую космическую армаду придется запустить в космос! Также, на мой взгляд, маловероятно и уничтожение при помощи стелс-истребителей и БПЛА большой дальности. Слишком велика Россия, да и пэвэошники не будут дремать. Перспективные гиперзвуковые ударные средства в рамках «Глобального стратегического удара» тоже сомнительны из-за мобильности цели и недостаточности разведки и целеуказания.

Куда более интересна тема диверсионных групп. Тут следует сказать, что зеленым беретам или другим отрядам спецназначения придется действовать в глубоком вражеском тылу, без поддержки авиации и фактически без связи с командованием и друг с другом. На моей памяти зеленые береты и другие западные спецназовцы еще ни разу не осуществляли крупных операций без поддержки своей авиации. При этом зеленым беретам придется воевать на вражеской территории с огромными силами противника, ведь «НКВД» и «СМЕРШ» не спят. А сами ПУ ходят под грозным конвоем. Причем у антидиверсионных сил будет численное превосходство, бронетехника, вертолеты, авиация, а у диверсантов ничего тяжелее противотанковых гранатометов и ПЗРК. И отстреливать «плохих русских» ротами, как это делал Джон Рембо, вряд ли получится.

Ну это все просто рассуждения, а более точный ответ дадут только реальные боевые действия. И подобный опыт в мировой истории войн уже имеется. В 1991 году прогремела молниеносная военная кампания в Персидском заливе — «Буря в пустыне». Особое место в ней занимает ряд операции под общим названием «Охота за Скадами».

Баллистическая ракета Р 17 и ее иранские модификации стали практически единственным козырем у Саддама Хусейна. Хотя их боевая эффективность из-за крайней низкой точности была низка. Применение Скадов имело огромное политическое значение, так как обстрел ими Израиля вынудил бы последнего вступить в конфликт, что неминуемо, раскололо бы международную коалицию. К тому же ракеты могли бы оснащаться химическими боеголовками или боеголовками с биологическим оружием. Тем самым пусковые установки Скад стали приоритетными целями для сил коалиции, где первую скрипку, конечно же, играли США. Казалось, что ракетная угроза Ирака будет быстро устранена, ведь условия были практически идеальные, я бы сказал полигонными:

1. Полное превосходство коалиции в воздухе, в небе летали только американские и проамериканские птички.

2. Полное превосходство в спутниковой разведке, на службе у американцев целый флот КА.

3. Плоский как письменный стол рельеф местности, отсутствия лесных массивов.

4. По большой части солнечная погода, идеальна для высокоточного оружия.

Охоту за Скадами вели штурмовики А-10 днем и истребители бомбардировщики F-15 Strike Eagle c AC-130 Spectr в ночное время. Казалось, у иракских ракетчиков нет шансов.

Но реальность далека от теоретических изысканий, сделанных в штабе за картой. За первые 10 дней конфликта не было уничтожено ни одной мобильной ПУ, а из 30 ракетных шахт было уничтожено только 8.

Иракские ракетчики оказались хорошо обученными и боеспособными. Все передвижения и запуски осуществлялись под покровом ночи, ракетчики грамотно осуществляли маскировку, используя мосты и другие сооружения как укрытие, широко используя фальшивки, оперативно осуществляли пуски, у иракских ракетчиков на подготовку к пуску уходило полтора—два часа (не забывайте, что Р 17 — жидкотопливная). А после пуска немедленно сворачивались.

Один из американских пилотов самолета F-15E признавался: «Получив от самолета системы АВАКС координаты цели, я сразу же направился туда. До места было примерно 46 км. Не прошло и пяти минут после того, как спутник засек место пуска ракеты, но все, что я увидел в прицел самолета, это был еще горячий след от двигателя ракеты на дороге. Эти парни были очень быстры! Они успевали спрятаться прямо как тараканы, когда те бегут в разные стороны, как только вы включаете свет на кухне».

За всю кампанию в целях охоты за Скадами международная коалиция совершила 2493 самолето-вылета.

Особую роль играл спецназ, который проводил глубокие рейды на территории Ирака, охотясь как за ПУ, так и за инфраструктурой по их обслуживанию. Здесь имело место международное «разделение труда»: зеленые береты действовали на юге Ирака, а САС — на западе. Специальные диверсионные группы забрасывались на «Чинуках», они передвигались на внедорожниках (англичане — на Ленд Роверах, а американцы, естественно, на Хамви), также в отрядах имелись мотоциклисты для разведки и связи (для соблюдения радиомолчания). Главной задачей группы было обнаружение ПУ типа Скад и наведение на них своей авиации.

Однако, несмотря на полное господство в воздухе и многочисленные рейды диверсантов, иракские ракетчики осуществляли пуски на протяжении всей кампании, что выводило из себя американцев. Это выражалось в бомбардировке мостов и другого любого объекта, который мог служить убежищем для ПУ, а также постоянного минирования авиации дорог. При этом число уничтоженных ПУ трудно оценить. Как из-за неизвестного точного числа ракет и ПУ иракской армией до начало конфликта, так и из-за того, что иракцы широко использовали муляжи. Ни одно из почти сотни заявленных спецназом или авиацией уничтожений иракских «Скадов» не было подтверждено после окончания войны. Весной 1991 года иракцы выдали комиссии ООН по разоружению все 12 имевшихся у них мобильных пусковых установок. Пентагон был вынужден признать, что «нет бесспорных доказательств того, что хотя бы одна мобильная пусковая установка Скад была уничтожена». Однако западные авторы указывают, что активность британского и американского спецназа на западе Ирака заставила иракцев активно маневрировать и прятать установки, что заметно сократило количество запусков по территории Израиля.

Из этого следует, что мобильные пусковые установки обладают огромным потенциалом живучести при грамотном применении и соблюдения мер маскировки. На примере войны в Персидском заливе можно сделать вывод о правильности выбора развития мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. А ведь РВСН сохраняет и высокозащищенные ШПУ, что гарантирует высокий шанс выживания ядерного потенциала в случае агрессии.

Источники

1. "Тополя" живут долго // Красная звезда. http://old.redstar.ru/2005/12/02_12/1_07.html.

2. Уголок неба. Воздушная война в Персидском заливе // http://www.airwar.ru/history/locwar/persg/awar/awar.html.

3. Современная армия. Война в Ираке: спецназ против Скадов // http://www.modernarmy.ru/article/319/iraq-specnaz-protiv-skadov.

4. Охота за Скадами // http://warspot.ru/5663-ohota-za-skadami.

Автор: Владимир Господаренко

Источник: nnm.me