Ноосферная евразийская интеграция стран СНГ – императив XXI века

2017-й год в России – это год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и «Год Экологии».

Прослушанные нами предыдущие доклады посвящены тактическим проблемам евразийской интеграции стран СНГ и политической конъюнктуры, связанной с политическими приоритетами правящей элиты в этих странах. Мой доклад посвящается ноосферной евразийской интеграции стран на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик – СССР, а до него – в прошлом Российской империи, как императиву XXI века. Коль речь идет о перспективе евразийской интеграции, распространяемой на весь XXI век, то это означает, что в представляемом мною Вашему вниманию докладе затрагиваются фундаментальные основания логики исторического развития человечества, России и Сотрудничества Независимых Государств – СНГ, как преемнику СССР в постсоветский период истории. Главная мысль доклада – за ноосферной интеграцией стран СНГ на перспективу XXI века стоят императив экологического выживания через переход к ноосферной парадигме эволюции и наступление новой парадигмы истории вообще на базе доминирования закона кооперации и механизма ноосферного коллективного разума.

(Доклад, изложенный на VI Международной научной конференции «Таврическая перспектива» по теме: «25 лет МПА СНГ: актуальные проблемы и перспективы евразийской интеграции» 25 апреля 2017 года в здании ОДКБ МПА СНГ, г. Санкт-Петербург)



Совпадение этих двух знаковых наименований 2017-го года в свою очередь символично, потому что человечество вошло в историческую эпоху, которую я назвал «Эпохой Великого Эволюционного Перелома», и которой я, с одной стороны, обозначил наступившие Экологические Пределы рыночно-капиталистической системе хозяйствования человечества на Земле, поскольку глобальный экологический кризис к концу ХХ века вступил в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, а, с другой стороны, – Эпоху Перехода к Ноосферному Экологическому Духовному Социализму и одновременно – к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это событие во всемирной истории человечества, в целом – во всей антропной эволюции, с которым человечество сталкивается впервые.

Она несет в себе два исхода для исторической судьбы человечества:



первый исход – ноосферно-социалистическое преобразование мира, самих основ бытия человечества, через переход к эволюции на базе доминирования закона кооперации и механизма общественного интеллекта – ноосферного коллективного разума человечества, планетарной кооперации народов-этносов и мира без войн и насилия, без эксплуатации человека человеком;

самих основ бытия человечества, через переход к эволюции на базе доминирования закона кооперации и механизма общественного интеллекта – ноосферного коллективного разума человечества, планетарной кооперации народов-этносов и мира без войн и насилия, без эксплуатации человека человеком;

второй исход – глобальная экологическая гибель человечества именно по рыночно-капиталистическим основаниям.



Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы возвестила о том, что система капитализма и мирового рынка, за которой скрывается строй мировой финансовой капиталократии, превратилась в «экологического могильщика человечества», и спасение человечества – в освобождении от «объятий» этого «экологического своего могильщика».

Научную аргументацию данного положения я представил в серии работ, в том числе в таких своих научных трудах как: «Ноосферизм» (2001), «Манифест ноосферного социализма» (2011), «Императив ноосферно-социалистического преобразования мира в XXI века» (2012), «Планетарная кооперация этносов – основа гармоничного развития человечества в XXI веке» (2012), «Капиталократическая эсхатология» (2016), «Экологический финал глобального империализма и императив ноосферно-социалистического прорыва человечества» (2017), и другие.

Были ли предупреждения со стороны ученых мира, обращенные к разуму здравомыслящих людей на Земле? – Да, были.

Известный американский эколог Б. Коммонер в монографии «Замыкающийся круг» (1974) вынес жесткий экологический вердикт: технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы на Земле.

В докладе, выполненном по заказу Мирового банка в 1991 году, и написанном группой ученых во главе Р.Гудлендом, Х. Дейли и С. Эль-Серафи, был сделан вывод, повергший «интеллект» мировой капиталократии в шоковое состояние: в земной экологически заполненной нише, которую занимает человечество, рыночный механизм развития экономики исчерпал себя.

По этому поводу российский ученый В.А. Зубаков в работе «Эндоэколгическое отравление и эволюция: стратегия выживания» (2002) становится на позицию научно-«сильной» постановки проблемы выживания, в которую входят два «сильных» тезиса-императива:



«рыночная стратегия исчерпал себя»;



«необходим переход к сознательно-регулируемому гомеостазису общества с природой».



Академик АН СССР, потом РАН, глава Сибирского отделения академии В.А. Коптюг в своем аналитическом обзоре итогов дискуссии на Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года подчеркнул главный вывод, вытекающий из этой дискуссии: на пути перехода человечества на стратегию устойчивого развития главным барьером выступает частная собственность на средства производства, т.е. вся рыночно-капиталистическая система.

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В начале ХХ века, в 1917 году Россия, совершив Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которую я в 2007 году, в год её 90-летия, предложил по аналогии с Великой Французской революцией назвать Великой Русской Социалистической Революцией, потому что русский народ – рабочий класс и крестьянство – были её главной движущей силой (как и в годы Великой Отечественной войны 1941 – 45гг. по оценке И.В. Сталина), открыла Эпоху Социалистического Преобразования Мира.

И эта Эпоха, 100 лет спустя, именно вследствие перехода глобального экологического кризиса, возникшего в середине ХХ века, в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы на рубеже 80-х – 90-х годов (а признаков, доказывающих именно эту катастрофическую оценку, – множество, например, уничтожение биологического разнообразия такими темпами, что оно может сократиться, ведя отсчет от 1992 года, на 50% уже к 2025 – 2030 годам), приобретает новое качество, «нагружаясь» миссией стратегии экологического выживания человечества, – качество Эпохи Ноосферно-Социалистического Преобразования Мира. А иначе? – А иначе неотвратимая экологическая гибель человечества, вполне возможно – до конца XXI века.

А.П.Федотов, ученый-физик, один из разработчиков советского коллайдера в середине 80-х годов, в своей работе «Глобалистика» (2002) представил, на основе им же разработанных индикаторов и моделей, прогноз: человечество в период с 2020 по 2030 годы (2025±5) ждет двойной коллапс. Он состоит в совмещении –



конфликта между богатым меньшинством и бедным, фактически нищим, большинством человечества (к этому можно добавить изобретенную финансовой капиталократией США в отеле Фермонт в сентябре 1995 года формулу «20% : 80%», по которой 80% населения , с позиции интересов воспроизводства мирового капитала, объявлены «лишними », и которые в течение XXI века обрекаются, – в той или иной форме – через голод, через войны, через «оранжевые революции», через уничтожение института семьи, – на уничтожение),

(к этому можно добавить изобретенную финансовой капиталократией США в отеле Фермонт в сентябре 1995 года формулу «20% : 80%», , с позиции интересов воспроизводства мирового капитала, », и которые в течение XXI века – в той или иной форме – через голод, через войны, через «оранжевые революции», через уничтожение института семьи, –

и конфликта экологического – между рыночно-капиталистическим человечеством и Природой, т.е. Биосферой.



А тот факт, что поляризация между «полюсом» концентрации капитала и в целом материального богатства в руках финансовой капиталократии и «полюсом» бедности почти 90% человечества достигла астрономического масштаба, подтверждается данными анализа транснационального банка Credit Suisse: 0,7% населения планеты, т.е. вершина пирамиды капиталократии, сосредоточила в своих «руках» 45,2% мирового богатства, второй «слой» этой пирамиды – слой «золотых элитариев», охватывающий 7,4% населения планеты, – 39,4% мирового богатства, что означает, что 8,1% населения планеты Земли владеет 84,6% мирового богатства.



Именно «верхушка», мировой капиталократии, олицетворяющая собой 0,1% населения планеты, и разработала модель «20% : 80%», – и уже изготовилась к развязыванию 4-й мировой империалистической войны, чтобы «списать» на нее «долларовый пузырь» и резко сократить население Земли.



Если это произойдет, то эта война станет формой гибели и всего человечества, и этой «сумасшедшей» «верхушки» финансовой капиталократии, мнящей себя вершительницей истории, а на деле представляющей собой экологически самоуничтожающийся Анти-Разум (концепции Анти-Разума капиталократии я посвятил специальную работу в 2003 году «Разум и Анти-Разум»).

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Чтобы осознать сущность «Великого Эволюционного Перелома», с которым человечество сталкивается впервые за всю историю своего становления и развития, как части Биосферы – планетарной Системы Жизни на Земле, – нужно ответить на один важный вопрос «Почему именно в ХХ веке человечество, казалось бы на фоне таких впечатляющих достижений в научно-техническом прогрессе, успехов в развитии мировой культуры, «породило» вначале глобальный экологический кризис, а потом, к концу века, и первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы?».

Ответ на этот вопрос имеет несколько историко-эволюционных оснований.

Первое. В рамках разрабатываемой научно-мировоззренческой системы Ноосферизма, как развития учения о Биосфере и Ноосфере В.И. Вернадского (см.: А.И. Субетто «Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм», 2001) выдвигается ноосферная парадигма универсального эволюционизма, по которой любая прогрессивная эволюция («конус прогрессивной эволюции»), сопровождается ростом сложности систем и подчиняется действию двух метазаконов:



(1) метазакону сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма естественного отбора к доминанте закона кооперации и механизма интеллекта; и как его следствие –

и как его следствие –

(2) метазакону интеллектуализации или «оразумления» прогрессивной эволюции, в том числе прогрессивной эволюции Вселенной или космогонической эволюции, глобальной эволюции Биосферы на Земле, социальной эволюции человечества, в соответствии с которым наступление ноосферного этапа в эволюции Биосферы на Земле и в истории человечества в XXI веке является законом.



Данная парадигма универсального эволюционизма является своеобразным синтезом 3-х парадигм эволюционизма – дарвиновской (автор – Ч. Дарвин; «селектогенез», доминирование закона конкуренции и естественного отбора), кропоткинской (автор П.А. Кропоткин, доминирование сотрудничества и взаимопомощи в эволюции; я назвал это доминированием закона кооперации, а парадигму – «коогенезом») и берговской (автор – Л.С. Берг; наличие законов, направляющих прогрессивную эволюцию; «номогенез»).

В этой парадигме, которую я назвал ноосферной парадигмой универсального эволюционизма, появляется «механизм интеллекта» как антипод «механизму естественного отбора».

«Интеллект» здесь мною используется как синоним «управления будущим», т.е. как синоним «опережающей обратной связи». Он потому и является антиподом «естественному отбору», что в механизме последнего выражена «запаздывающая обратная связь».

«Интеллект», как механизм эволюции, сопровождает действие закона кооперации, определяющего рост сложности систем. «Кооперация» в эволюции, «рождающая» из кооперирующихся систем более сложную систему, закрепляется тогда и только тогда, когда эмерджентным эффектом новой целостной системы является скачок в качестве интеллекта системы, и увеличивается (соответственно скачком) управление будущим (по лагу упреждения) со стороны этой системы.

Второе. По отношению к социальной прогрессивной эволюции, т.е. к истории человечества, также действует эти два метазакона.

До ХХ века в истории человечества доминировал закон конкуренции и механизм социального отбора («социал-дарвинизм»; по отношению к капитализму он обрел характеристику принципа Гоббса: «война всех против всех», «человек человеку – волк»), что и позволяло рассматривать эту историю как Стихийную (в определении К.Маркса как «предысторию»). Хотя в его «тени» действовал и закон кооперации, и сопровождающий его действие – закон роста идеальной детерминации в истории через общественный интеллект.

Общественный интеллект – совокупный интеллект общества, который мною определяется как единство науки, культуры и образования, единство общественного знания и общественного сознания, опосредованно реализующееся как управление будущим со стороны общества, как социальной системы.

Таким образом, рост роли общественного интеллекта, сопровождающий рост роли закона кооперации в социально-экономическом развитии, есть рост управляемости со стороны общества как социальной целостности.

Если до ХХ века история человечества (начиная с «неолитической революции») реализовалась как Стихийная малоэнергетическая история (человек встретил ХХ-й век, вооружённый на 99% традиционными видами энергии, – мускульной энергией тела человека, мускульной энергией домашних животных, энергией ветра и воды, благодаря применению ветряных и водяных мельниц и др.), то в ХХ веке произошел скачок в энергетическом базисе мирового хозяйства в ~ 10 в 7-й степени, что определило, в моей оценке, ХХ-й век – как Большой Энергетический Взрыв в социальной эволюции, или другими словами – как Энергетическую революцию в социальной эволюции человечества.

Действует, входящий в теоретическую систему Ноосферизма, Закон: чем больше энергетическое воздействие со стороны социальной системы на природу, т.е. на Биосферу, тем более упреждающим должно быть управление и предвосхищение негативных экологических последствий, что означает резкое увеличение роли общественного интеллекта как управления социально-экономическим развитием и развитием социоприродных отношений.

Соединение стихийных рыночных регуляторов, доминирования закона конкуренции и большой энергетики мирового хозяйства и, следовательно, – природопользования и поставило человечество к началу XXI века на край экологической гибели.

Прогноз К. Маркса о переходе от «предыстории» человечества к «подлинной», т.е. управляемой, истории, на рубеже ХХ и XXI веков приобрел новое, ноосферное содержание.

Только теперь переход к «подлинной» или управляемой истории, на фоне первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, приобретает новое качественное содержание – содержание перехода к управляемой социоприродной – или ноосферной – эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества – единственной формы будущего устойчивого развития и реализации императива выживаемости. И социальная организация жизни общества, которая может это осуществить, есть Ноосферный Экологический Духовный Социализм.

Третье. Таким образом, начало XXI века – Эпоха Великого Эволюционного Перелома – несет в себе смысл Смены парадигм Истории – смены Стихийной, на основе доминирования закона конкуренции, института частной собственности на средства производства, рынка, принципа прибыли, капиталократии и колониализма, парадигмы Истории, Управленческой Парадигмой, на базе доминирования закона кооперации, общественного интеллекта, ноосферного социализма, Истории.

Причем – истории особой, уже выходящей за пределы своей относительной социальной автономности, соединяющейся с историей Природы, – в форме управляемой социоприродной эволюции, предполагающей:



выход на передний план общественного интеллекта, как механизма развития,



и становление научно-образовательного общества, в котором образование становится «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, наука, становится производительной силой и силой управления, и выполняются требования базового закона устойчивого развития – Закона Опережающего Развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе (впервые концепция этого закона мною была разработана в 1988 – 1990 годах и представлена в работе «Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических систем и качества общественного интеллекта – социалистический императив» (1990)).



Четвертое. Таким образом, смысл Эпохи Великого Эволюционного Перелома – в смене Парадигм Истории и в смене доминант в диалектике взаимодействия Законов Конкуренции и Кооперации, переход человечества к Кооперационной парадигме Истории, как основе ноосферного выхода человечества из Экологического Тупика Истории на рыночно-капиталистических основаниях, предполагающего установление планетарной кооперации народов-этносов на ноосферно-социалистической основе и мира без войн и насилия. Подчеркну, что это есть императив, входящий в императив выживаемости и определяющий смысл, и предназначение, XXI века. А иначе, XXI век превращается в трагедию человечества, в форме экологического самоубийства вследствие нехватки воли и разума для отказа от рыночно-капиталистической формы своего бытия, губительной и для природы, и для жизни самого человечества.

А «интеграция» стран и народов и есть формы кооперации.

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Россия как локальная евразийская общинная, с самым холодным климатом и большим пространством-временем бытия, есть «цивилизация Правды и Справедливости», ценностный геном которой центрируется вокруг «Правды», и который я назвал в ряде своих работ «цивилизационным социализмом».

Вся тысячелетняя история России есть история процесса евразийской интеграции. А это означает, что в истории России всегда доминировал, вследствие холодного климата и высокой энергостоимости воспроизводства жизни общества (теория закона энергетической стоимости мною разработана и представлена в ряде работ, в том числе представлена в монографии «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке» (2005)), Закон Кооперации. Русский народ, русский язык, русская культура выступали «скрепом» этой евразийской интеграции.

Рыночно-капиталистические механизмы развития разъединяют людей, народы и цивилизации, способствуют развитию эгоцентризма, этноцентризма, капиталоцентризма, и препятствуют решению глобальных экологических проблем. «Западная цивилизация» (или «Запад»), являющаяся «метрополией» системы глобального империализма мировой финансовой капиталократии, и де-факто воспроизводящая себя не только и не столько за счет прибавочной стоимости, рождаемой эксплуатацией наемного труда в собственных странах, сколько за счет прибавочной стоимости, рождаемой эксплуатацией экономических колоний, к которым относится практически все страны «периферии», за исключением стран, вставших на путь социалистического развития.

Здесь уместно вспомнить признание известного английского историка и мыслителя Арнольда Джозефа Тойнби (1889 – 1975) по поводу «разъединяющей» миссии «Запада», которое я нашел в его работе «Постижение истории» (изданной в СССР в 1991 году): «Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано стабилизировать и объединять… человечество не сможет достичь политического и духовного единства, следуя западным путем.



В то же время совершенно очевидна насущная необходимость объединиться, ибо в наши дни единственная альтернатива миру – самоуничтожение, к чему подталкивают человечество гонка ядерных вооружений, невосполнимое истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды…».

Россия как цивилизация есть тысячелетний итог исторического евразийского синтеза на самой холодной территории мира, в которой доминирование закона кооперации над законом конкуренции, процессов интеграции над процессами разъединения народов-этносов было обусловлено, с одной стороны, высокой энергостоимостью воспроизводства жизни, единицы совокупного валового продукта, а с другой стороны – необходимостью отстаивать свою цивилизационную целостность и идентичность от вражеских нападений с «юга» и с «запада».

Обобщая исследования Н.Я.Данилевского, таких русских ученых и мыслителей, которые разработали концепцию евразийства России, как Н.С.Трубецкой, Н.Н. Алексеев, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Л.П. Карсавин, Г.В. Флоровский, Л.Н. Гумилев, а также разрабатывая теоретическую систему философии истории России, в частности в уже упоминавшейся работе «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке», я выдвинул положение, что Россия как цивилизация есть «центр устойчивости-неустойчивости мира», своеобразный центр «подвеса» маятника истории – «маятника» колебаний напряженностей всего мира.



В 2005 году я писал в этой работе: «Устойчивость евразийского пространства в Истории человечества формировалась тогда, когда появлялись государственные – суперэтнические «скрепы» этого пространства. В глубокой древности роль такого суперэтноса очевидно играми арийцы, которые первые тысячелетия послеледникового периода распространились от Балтики до Курил; затем скифский суперэтнос (от Карпат и до Саян); затем татаро-монгольская империя, и после неё Россия и как империя, и как российский суперэтнос, образовавшийся в первую очередь на базе русского, украинского и белорусского народов (восточного славянства) и тюркских народов (туранского компонента по Н.С. Трубецкому)».

В написанной мною Декларации Петровской академии наук и искусств «Современный мир и пути решения проблем России на этапе движения к устойчивому развитию», которая была принята единогласно на V Съезде академии в 2005 году, я выдвинул положение:

«Россия – цивилизация «цивилизационного социализма», что означает, что она в своих цивилизационных основаниях всегда была цивилизацией антикапиталистической, исторически была устремлена к правде, взаимопомощи, к любви и добротолюбию, к трудовому созиданию, к заботе о социально ущемленной части населения».

Поэтому революции 1905 и 1917 годов были революциями антикапиталистическими, в которых проявлялась историческая «логика» движения цивилизационных оснований России, вытекающая из высокоэнергостоимостной формы воспроизводства жизни из-за холодного климата и доминанты действия закона кооперации.

Поэтому победа социалистической революции в начале ХХ века именно в России и появление СССР как «советской цивилизации» (в определении С.Г. Кара-Мурзы) явились, на мой взгляд, выражением действия императивов истории России – как евразийской, общинной, при доминанте закона кооперации, самой холодной и с самым большим хронотопом (большим пространственно-временным континуумом) бытия цивилизации.

Только социализм как социальная организация общественной жизни и её планового восходящего (по качеству) воспроизводства, на базе доминанты общественной собственности на средства производства, смог в СССР обеспечить такую евразийскую интеграцию (социально-экономическую и духовно-культурную) более 190 народов и национальностей, которой не знала ни история России, ни история мира, и которая выдержала такую жестокую проверку своей «крепости», какой оказалась Великая Отечественная война.



Советский народ не только защитил своё социалистическое отечество в лице СССР, но и спас все человечество от гитлеровско-фашистской диктатуры, несшей на своих «знаменах» расизм и геноцид многих народов. Только социализм освобождает людей и народы от эгоцентризма, способствует становлению человека высшего качества, для которого общие интересы развития и благополучия выше всего, выше, чем интересы личного обогащения, стремления к власти и наслаждениям.

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Процессы Первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы развиваются, и главный виновник эколого-смертельного («апокалипсического») сценария развития событий в первой половине XXI века – рыночно-капиталистическая система, доминирование закона конкуренции, в том числе геополитическая конкуренция, механизм войн и насилия, механизм власти капитала – капиталократия.



И в то же время актуализируются проблемы интеграции стран и народов для решения региональных и глобальных проблем, стоящих барьерами на пути человеческого прогресса.

Сложившаяся парадигма интеграции в рыночно-капиталистическом пространстве взаимоотношений – торговых, политических, культурных, к сожалению, как открыто заявил новый президент США Д.Трамп, носят деловой, временной характер, который не затрагивает онтологический пласт бытия человечества и долгосрочных перспектив его развития.

Н.А. Бердяев еще в начале ХХ века, в 1918 году как-то заметил в одной из своих работ, посвященной смыслу истории России: «… корыстный интерес таит в себе безумие…». Эта своеобразная оценка-предвосхищение русского мыслителя, православного философа, по моей оценке, в начале XXI века «материализовалась» в выдвигаемом мною положении: «мир капитало-рыночных отношений, глобального империализма и экономического (по Д. Кортену – «корпоративного») колониализма есть «экологически-безумный мир», последовательно «продвигающийся» к экологическому самоуничтожению.

Единственная модель устойчивого развития человечества, которую «ищут» лучшие умы человечества и государственные умы вот уже более 25 лет, – управляемая социоприродная эволюция, т.е. ноосферная эволюция, на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества, и социально-экономического строя в виде Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Но чтобы выйти на такой уровень Ответственности и Управления, необходимы, как предварительное условие, планетарная кооперация народов-этносов.

В 2012 году на IV-ом Всемирном Научном Конгрессе в Санкт-Петербурге я представил научный доклад «Планетарная кооперация этносов – основа гармоничного развития человечества в XXI веке». В этом докладе я обращал внимание на следующий вывод, вытекающий из самого факта первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы:

«Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы уже обозначила Предел стихийному развитию человечества, а значит – Предел его индивидуально-групповой, этнической раздробленности, когда доминируют частные или групповые интересы, детерминируемые конкуренцией, в целеполагании, переходящие в соответствующие формы политики уже на уровне отдельных стран.

Императив выживаемости требует от человечества установления Гармонии между ним, как Целым, и Природой как Целым, частью которого он является.

Такое Целое может возникнуть только на основе действия Закона Кооперации, как планетарная этническая кооперация.

…становление планетарной кооперации этносов включает в себя, как необходимость, историческое движение в сторону отказа от этнических форм эгоизма, поиска оснований для кооперации, установления гармонических отношений между этносами и народами, и внутри них, на принципах социальной справедливости и эколого-ноосферной нравственности…

…планетарная кооперация этносов как процесс XXI века подразумевает создание совокупного интеллекта такой планетарной этнической кооперации».

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Россия именно в силу своего цивилизационного евразийского местоположения на планете Земля имеет исторический опыт такой кооперации этносов и народов. Россия первой совершила в мировой истории 100 лет назад, в 1917 году, Социалистический Прорыв человечества к новому типу Истории, когда человек поднимается на высоту Субъекта Истории, истинного, сознательного её Творца.



Россия первой совершила в 1961 году Космический прорыв человечества, благодаря гениям теоретической и практической космонавтики – К.Э. Циолковского и С.П. Королева, 160-летие и 110-летие со дня рождения которых мы отмечаем в этом, 2017-ом году. Россия – СССР, благодаря научному творчеству В.И.Вернадского, стала родиной появления учения о Биосфере и Ноосфере, развитие которого породило научную школу Ноосферизма в России.

В.И. Вернадский показал глобально-эволюционную неотвратимость перехода Биосферы в новое свое качество – Ноосферу, в котором совокупный разум человечества, в первую очередь – Наука, становятся ноосферными, начинают, уже в моем определении, управлять Социо-Биосферной Эволюцией, соблюдая законы-ограничения действия гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов.

В Эпоху Великого Эволюционного Перелома это открытие В.И.Вернадского на фоне действия императива экологического выживания человечества, обретает новое содержание:



Переход Биосферы в Ноосферу и переход человечества от рыночно-капиталистической формы хозяйствования и воспроизводства жизни общества к ноосферно-социалистической форме, как базовое условие первого перехода, означают одновременно базовое условие экологического спасения человечества на Земле, выхода его из рыночно-капиталистического по источнику, экологического по содержанию Тупика истории.



Это означает, что кооперация, и интеграция соответственно, народов-этносов на Земле могут состояться, если вести речь об их качестве, удовлетворяющем императиву выживаемости, только как ноосферная кооперация и ноосферная интеграция.

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В настоящее время царствует экономо-центричное мировоззрение и экономо-центричная геополитика, за которыми «хитро прячется» глобальная политика мировой финансовой капиталократии. М.И. Кротов и В.И. Мунтиян в монографии «Экономическая безопасность России: Системный подход» (2016) выделяет для России два направления «реализации национальных стратегических интересов» – «в рамках «локального» интеграционного процесса (ближнего зарубежья) и в отношении мирохозяйственной системы в целом (дальнего зарубежья)».



При этом подчеркивают свой прогноз: «Экономическая власть диктует миру свои правила игры, геополитика их оправдывает, а военная компонента защищает. Мир предрасположен к господству экономического пространства [над]техногенный фазой постиндустриализма. По всем признакам эта сильная устойчивая тенденция станет центральной, наберет силу и будет основной парадигмой мирового развития начала XXI века».

Я думаю, что этот прогноз не учитывает процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, которая придает Эпохе Великого Эволюционного Перелома «измерение» Эпохи Краха Капитализма, Рынка и Либерализма, и которая «займет», по моей оценке, промежуток времени в 30 – 40 лет.

Россия, как евразийско-интегрированная цивилизация внутри себя самой, и евразийская интеграция стран СНГ, – должны стать в ближайшем будущем ноосферными по своей устремленности и явить миру пример будущей планетарной ноосферной кооперации народов-этносов. Это уже действующий планетарный императив выживаемости человечества в XXI веке, жесткость «давления» которого уже в ближайшее десятилетие все народы и общества будут испытывать по возрастающей экспоненте.

Евразийская интеграция стран СНГ с изложенных позиций не может ограничиваться только пределами экономизма и геополитики, в том числе интеграции оборонных систем, она нуждается в Большой Идее, захватывающей своим устремлением логику истории всего XXI века.

Заканчивается Стихийная, на базе доминирования Закона Конкуренции, История, когда народы, этносы в своем проникновении через «завесу будущего», думали только о сохранении своего развития в пределах одного – двух будущих поколений. И заканчивается Экологическим Крахом.

Начинается Управляемая, Ноосферная История – История на базе доминирования Закона Кооперации, причем, как История, выходящая за свои социальные границы, и приобретающая содержание управляемой социоприродной эволюции.

Россия всей своей Историей призвана стать «лидером» Ноосферного Прорыва человечества.

Английский геополитик Х.Дж. Макиндер подчеркнул в своей книге «Географическая ось истории», что «географическая ось истории» проходит через Россию. Продолжая эту мысль Макиндера, «нагружая» её новым, ноосферным качеством, я утверждаю: «ноосферно-географическая ось истории» проходит через Россию и Сотрудничество Независимых Государств (СНГ), как продолжение Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Если вести речь о «Таврической перспективе» как «перспективе евразийской интеграции», охватывающей весь XXI век, то эта перспектива и состоит в «ноосферной евразийской интеграции стран СНГ», как своеобразного системного «гена» ноосферной планетарной кооперации народов-этносов на Земле на ноосферно-социалистической основе, и соответственно – на основе «мира без войн и насилия»!

Большая идея XXI века, которая должна лечь в основу нового качества евразийской интеграции стран СНГ, есть становление Ноосферного Экологического Духовного Социализма, делающего всех людей и все народы «ноосферными братьями» на Земле.

Космический Прорыв человечества, который произошел в ХХ веке, не может быть продолжен, если не произойдет Ноосферный Прорыв человечества в XXI веке, – и «экологически безумный рыночно-капиталистический мир» будет оставлен «в прошлом» человеческой истории. Этот ожидаемый Ноосферный Прорыв и будет своеобразными «Родами» Действительного Разума человечества, а значит – и «Родами» Действительного Человечества.

А.И. Субетто