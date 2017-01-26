Сталин. Первое поражение

... ей от экономической деятельности Сталина. Когда антисталинисты начали сдавать...война шла без права на поражение, то и план должен...когда ударят?Николай Шпачов. Первый ударНу, во-первых, не в четыре, ...в 1956 году по культу Сталина (первый удар) и в начале 60...