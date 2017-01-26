Сталин. Первое поражение
13:57. 26 января 2017 Просмотров - 29 Один комментарий Опубликовал: brahman
Известный историк Юрий Жуков разоблачает мифы о Сталине
Как Сталин пытался сохранить единство России, не допустить ни её распада, ни раздела на национальные республики. Кто ему в том противостоял, почему он так и не смог одержать победу в жестокой и бескомпромиссной борьбе.
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Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Ю.Н.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Приведу некоторые высказывания Сталина по защите государства.
“Если хотите стать руководящей силой нации, то придётся поднять знамя национальной независимости и суверенитета, которые раньше несла буржуазия. Его некому больше поднять”. В РФ некоторые философы наивно полагают, что Путин будет вынужден поднять такое знамя.
Сталин в беседе с американским послом, говоря о героическом сопротивлении Красной армии, обронил: “Вы думаете, они воюют за нас, за коммунистов? Нет, они воюют за свою матушку Россию”.