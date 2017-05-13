Стратегия Сталина. Юрий Жуков

Концептуал СМИ Феномен СССР: как ковались великие победы государства?

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков рассказывает, как жила дореволюционная Россия и что произошло с экономикой страны в 20-ые годы? Откуда появись кулаки? Чем объяснить сильное социальное расслоение в годы НЭП? Почему революционные руководители, начиная с Ленина, ориентировались только на мировую революцию, а Сталин один в неё не верил?

Могла ли советская Германия объединиться с советской крестьянской Россией, образовав самое сильное государство в мире? Обещал ли Сталин построить социализм? В чём проявлялась двойная политика Сталина? Как экономический кризис помешал индустриализации? Что позволило русским победить в Великой Отечественной войне? Откуда у армии взялось нужное вооружение? Почему стратегия Сталина до сих пор вызывает столько вопросов и споров?

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Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Ю.Н.

Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Ю.Н.

Сталин. Шаг вправо, Жуков Ю.Н.

Сталин: операция «Эрмитаж», Жуков Ю.Н.

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Ю.Н.

Сталин. Тайны власти, Жуков Ю.Н.

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