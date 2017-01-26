Генерал Василий Алексеев о наблюдении военными за разумным поведением НЛО

Многие высокопоставленные военные утверждают, что НЛО часто появляются там где происходят военные маневры. Особенно интересно заявление сотрудника Центра космической связи ВВС России генерал-майора Василия Алексеева

Недавно в журнале “Русский мир” вышло интервью сотрудника Центра космической связи ВВС России генерал-майора Василия Алексеева о множестве наблюдений военными сложного и даже разумного поведения НЛО “ВЫЗЫВАЮ НЛО”. Интервью текстовое, по-этому, чудоненавистники, как обычно, стали говорить, что такой серьёзный человек не мог такого утверждать, а это, якобы, “очередная выдумка журналистов”.

Поэтому предлагаю посмотреть видеозапись малоизвестного старого выступления генерала Алексеева, где не кто то там а лично он сам говорит на видеозаписи то же самое:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=-8o0g7TfjBQ< ![CDATA[]]>



В чем заключались вызовы появления НЛО:

поступающая с военных баз информация представляла определенный интерес, только если она исходила не из обыденных разговоров и слухов, а когда были реальные очевидцы феноменов, что отражалось в специальных документах и отчетах должностных лиц.



… определенные эксперты направлялись для расследования, особенно в те места, где НЛО появлялись достаточно часто. Обычно это были места размещения объектов стратегической важности, ракетных комплексов, научно-исследовательских учреждений, иными словами мест с высокой концентрацией передовых научных достижений и, в значительной степени, объектов, связанных с ядерным оружием.



В некоторых местах они даже научились создавать ситуации, которые сознательно провоцировали появление НЛО. НЛО появлялись там, где была повышенная военная активность, скажем при транспортировке “специальных” грузов. Можно было искусственно ускорить или изменить график движения, - и появлялись НЛО. Иными словами, военные заметили некую зависимость между их появлениями. Василий Сергеев отмечает, что на определенных испытательных полигонах, которые он не захотел называть, военные даже научились вызывать НЛО на контакт. В чем это состоит? Сначала появляется НЛО. В большинстве случаев, это сфера, но может быть и другая форма.



Контакт достигался с помощью физических знаков внимания.



Например, развел руки в разные стороны, – и сфера сплющивается в том же направлении. Поднял руки три раза – и НЛО сплющивается в вертикальном направлении три раза.



По словам Алексеева, в начале 1980-х годов, в соответствии с указаниями советского руководства, проводились эксперименты с использованием технических устройств (теодолитов, радарных станций и другого оборудования), в результате которых было твердо доказано, что НЛО являются искусственными техническими устройствами < ![CDATA[ ]]> http://pronlo.net/index.php?newsid=785< ![CDATA[]]>

Это был фрагмент из моей поборки видеосвидетельств известных ученых и военных о СВОИХ ЛИЧНЫХ контактах с НЛО и живыми пришельцами < ![CDATA[ ]]> http://levhudoi.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html< ![CDATA[]]>

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