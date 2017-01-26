Генерал Василий Алексеев о наблюдении военными за разумным поведением НЛО

Многие высокопоставленные военные утверждают, что НЛО часто появляются там где происходят военные маневры. Особенно интересно заявление сотрудника Центра космической связи ВВС России генерал-майора Василия Алексеева
Недавно в журнале “Русский мир” вышло интервью сотрудника Центра космической связи ВВС России генерал-майора Василия Алексеева о множестве наблюдений военными сложного и даже разумного поведения НЛО “ВЫЗЫВАЮ НЛО”. Интервью текстовое, по-этому, чудоненавистники, как обычно, стали говорить, что такой серьёзный человек не мог такого утверждать, а это, якобы, “очередная выдумка журналистов”.
Поэтому предлагаю посмотреть видеозапись малоизвестного старого выступления генерала Алексеева, где не кто то там а лично он сам говорит на видеозаписи то же самое:
поступающая с военных баз информация представляла определенный интерес, только если она исходила не из обыденных разговоров и слухов, а когда были реальные очевидцы феноменов, что отражалось в специальных документах и отчетах должностных лиц.
… определенные эксперты направлялись для расследования, особенно в те места, где НЛО появлялись достаточно часто.Обычно это были места размещения объектов стратегической важности, ракетных комплексов, научно-исследовательских учреждений, иными словами мест с высокой концентрацией передовых научных достижений и, в значительной степени, объектов, связанных с ядерным оружием.
В некоторых местах они даже научились создавать ситуации, которые сознательно провоцировали появление НЛО. НЛО появлялись там, где была повышенная военная активность, скажем при транспортировке “специальных” грузов.
Можно было искусственно ускорить или изменить график движения, - и появлялись НЛО. Иными словами, военные заметили некую зависимость между их появлениями. Василий Сергеев отмечает, что на определенных испытательных полигонах, которые он не захотел называть, военные даже научились вызывать НЛО на контакт. В чем это состоит? Сначала появляется НЛО. В большинстве случаев, это сфера, но может быть и другая форма.
Контакт достигался с помощью физических знаков внимания.
Например, развел руки в разные стороны, – и сфера сплющивается в том же направлении. Поднял руки три раза – и НЛО сплющивается в вертикальном направлении три раза.
По словам Алексеева, в начале 1980-х годов, в соответствии с указаниями советского руководства, проводились эксперименты с использованием технических устройств (теодолитов, радарных станций и другого оборудования), в результате которых было твердо доказано, что НЛО являются искусственными техническими устройствами < ![CDATA[]]>http://pronlo.net/index.php?newsid=785< ![CDATA[]]>
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Что бы, их видеть и быть способным общаться с НЛО, необходимо иметь определенное сознание и частоту.В основном летают ВОКСы (WOX)- диски НЕСУЩИЕ Служение и связанные с Системой, отвечающей за этот цикл, развития человечества, то есть, за нашу цивилизацию.( мы свой цикл отработаем придут новые кураторы со своими ситемами). Они являются кораблями наблюдения и также средствами коммуникации, обеспечивающие контакты межде землёй и Материнскими Кораблями(они никогда не входят в асмосферу,но иногда корректируя свои защитные частоты , бывают на мгновение видны спутниками и космонавтами.
Так же, существуют контакты вне Системы наблюдения и их обязанность индивидуальная и автономная . Они в большенстве своем вводят в активацию программы, относящиеся к исследованию и лабраторной работе на вашей планете.
Могут иногда (по желанию) предлагать участие людям , НО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ Вашего Личного НЕ Возьмут).
Открою маленький секрет, тех кого в теле забирают в основном с ними уже,до воплощения были подписаны договора.(Есть нарушители,их наказывают). Блуждающих колоний, одиночек и путешествующих экскортов
не учавствующих в Системе,на землю не пускают).
продолж. следует…..
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Сигналы мысли с земли , собираются на дисках, соединенные с каждым на земном плане персонально и один за другим, регистрируются при посредничестве этих дисков и передаются этим главным кораблям.
Эти главные корабли передают эти мысли СИСТЕМЕ, отделяя их согластно своим частотам. На этих дисках ежедневно собираются земные регистрации каждого и их открывают ночью в 24-00 часа в каждом секторе земли,
и эти Знания добавляются в ваши “файлы” в микро Архивах.Ваша земля и то , что многие называют Небесной Иерархией пребывали в контакте до сего дня таким образом.
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Частота всех ваших Священных Книг отправлялась Частотам Мозга таким образом и программы тех людей открывались , и этим путем так же, диктовали книги, приводя в активацию Речи.
Здесь была тема(не могу найти), где на древних иконах(религиозных картинах) , постоянно рисовались НЛО. (ребята никогда не дремали)………..
продолж. следует