10 видео о Великой Тартарии. Независимый исследователь Сергей Игнатенко

Давно не секрет, что «татаро-монгольского ига» не было, и никакие татары с монголами Русь не покоряли. Но кто и для чего сфальсифицировал историю? Кто и зачем скрывает от нас реальное прошлое нашей страны? Что за загадочная империя “Великая Тартария”?

1. Факты подмены истории – 1.

Почему письма Петра Первого не могли быть написаны в ту эпоху? Был ли коронован первый царь династии Романовых Михайл Федорович? Почему историки скрыли что в России был период когда царствовали три императора? Был ли Санкт-Петербург отвоеван у Швеции? На каком языке говорили в Китайской Тартарии?

2. Факты подмены истории – 2.

Есть ли факты позволяющие усомнится что Полтавская битва была выиграна российскими войсками? Почему шведы были отправлены для изучения истории Сибири? Где находилась Российская Тартария? Откуда произошли шведы?

3. Запретная история Сибири – 1. Великая Тартария

Что написано о Великой Тартарии в книгах европейских историков? Как выглядели и одевались люди которые там жили? Какие отчеты публиковали путешественники в Московскую Тартарию?

4. Запретная история Сибири – 2. Татары и Чуди

5. О Великой Тартарии замолвите слово

Где находилась Гиперборея в древности. Какие государства входили в состав Великой Тартарии или империи Великого Хама. Какие крупнейшие города были в Великой Тартарии. Какие особенности были у жителей Великой Тартарии. Какой был флаг у Великой Тартарии и у Китайской Тартарии.

6. Правители Тартарии и Московии

7. Запретная история Сибири – 3. Поход Ермака в Сибирь.

С кем воевал Ермак? Когда ходил Ермак в Сибирь? Кто он был на самом деле?

8. Великая Тартария в русскоязычных источниках .

Что писали о Великой Тартарии русские историки и писатели.

9. Запретная история Сибири – 4. Освоение Сибири в 19-ом веке.

Когда действительно Сибирь была освоена Российской империей?

10. Последние страницы Великой Тартарии(Татарии)

Письменные упоминания Сибири 16-го века и Великой Тартарии 18-го и 19-го века. Был ли Иван Грозный братом английской королевы? Воевали ли русские со шведами в Великой Северной Войне? Последние письменные упоминания Великой Тартарии.

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