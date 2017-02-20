Необычный город на картах Тартарии – Грустина
На картах Тартарии в районе Лукоморья есть город Грустина – Grustina. Куда исчез город? Когда? Есть версия что город Грустина был разрушен Тамерланом в 1391 году. Или это была ядерная катастрофа? Какой город сейчас на ее месте? Томск? По иранским источникам, город Грасиона (Грустина) имел весьма обширную подземную часть.
А возможно название Грустина происходит от имени славянской полубогини Груздины? Также на картах встречается город Grusting – опечатка?
Подробная статья об этом городе: Древние сибирские города-призраки. Грустина
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Источник: www.kramola.info