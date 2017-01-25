Рамки и рецидивы

Естественно, такой человек не может ничего построить (может только сломать) и для цивилизации он значит не больше, чем обитающая (параллельно с цивилизацией) в лесу шимпанзе. Соприкасаться они могут, цивилизация может и кормить шимпанзе, но шимпанзе для цивилизации ничем полезным стать не в состоянии.

На самом примитивном уровне мышления (на котором и сегодня пребывают многие обыватели, асоциальные элементы, либералы и украинствующие фанатики) человек воспринимает мир как набор бессвязных ощущений. Он не понимает причинно-следственных связей. Или понимает – но только самые простые, непосредственные. Чтобы сорвать банан – нужно протянуть за ним лапку. А чтобы вырастить банан? Так «далеко» ум уже не заглядывает…



Когда человек поднимается с уровня мышления, свойственного либералам, бандеровцам, девушкам «на лабутенах, нах…» и прочим пережиткам дочеловеческого мышления, он осознаёт и начинает исследовать причинно-следственные связи. Тут – корень всех наук, основа рационального поведения, возможность умного выбора между вариантами и смысл опыта.

Человек открывает для себя, что еда – не просто случайная находка или "мусорное ведро, высыпанное богами", а следствие определённых действий, производимых человеческой рукой с дарами природы.

Открыв это для себя, человек начинает производить еду, а потом и другие материальные блага.

Вместе с этим он понимает свой интерес, что, конечно, недоступно на либерально-бандеровском уровне человекообразных вторичных приматов.

Действия делятся на полезные и бесполезные. Бесполезные отвергаются.

Полезные делятся на лёгкие, приятные – и трудные, неприятные.

Ум работает дальше: как сделать тяжёлое лёгким? Долгое-быстрым?

В итоге полезное, но тяжёлое действие облегчается.

Пашут не на себе, а на скоте. Ручную мельницу заменяет водяная или ветряная, камень вытесняется металлом, начинается разделение труда и т.п.

Эта идиллия упирается в нехватку природных ресурсов. Люди делят землю, отбирают её друг у друга. Побеждённые становятся лишенцами – им НЕ К ЧЕМУ прилагать полезный труд. Победители создают иерархию, у них появляются начальники, владыки – вскоре и в их среде оказываются свои лишенцы, те, кто дальше всех от начальства…

Если понимание причинно-следственных связей породило цивилизацию, нехватка ресурсов – войны и угнетение, то борьба с лишенчеством (для начала, хотя бы с крайними его формами) – создала социализм на заре времён.

Доброта мила, но сопряжена со слабостью и гибнет под саблями злых. Злоба же пожирает саму себя. Нужен был баланс между добрыми намерениями и способностью убить всякого, кто на них покусится. Этим балансом стало государство: мечтает о добром, карает зло, и порой очень злобно, так, что само становится злом…

Первая задача государства – отстоять определённую глыбу ресурсов для одной группы людей против всех остальных групп людей. Ладно, в целом отстояли. Дальше что?

Вся группа за один стол сядет? Бывало и такое, и даже у князей в довольно поздние времена…

Но в целом всё же ясно, что коллективное владение ставит вопрос о разделе благ внутри группы. Кому больше, кому меньше? Кому вообще не давать – если не хватает?

Где лишенчество – там и осознание его, как проблемы, и борьба с самыми крайними и острыми его формами. Лишили Ваню куска, а нельзя было… Почему нельзя? Бог не велит? Или князь? Или обделение Вани нам самим бедой грозит? Ты обоснуй!

Из этих вопросов появляется ЗАРОДЫШ СОЦИАЛИЗМА – право, правовое сознание, правовое мышление.

Это когда всякой подачке обоснование нужно. И не такое, что, мол «хотелось мне, да и всё», а логичное и связное. Дал на основании такого-то параграфа такой –то главы, такого-то уложения… Тогда ладно, вопросы снимаются…

Если сводить социализм к минимуму, то мы получим правовое мышление. Если, наоборот, развивать и логически продолжать правовое мышление, раскрывать его потенциал смыслов – мы в итоге получим социализм.

Животные такого не понимают. Если тигр загрыз тигра, то:

- Его не накажут.

- Ему не стыдно.

- Никто через день об этом не вспомнит.

В этом суть биологического насилия, безразмерного, безграничного и беспамятливого: было и прошло, мало ли что случается?

У животных и дикарей нет истории. Появление истории неразрывно связано с началом понимания причинно-следственных связей и правовым мышлением.

Из текущего потока событий выделяют значимые и поучительные, запоминают их, а потом и записывают в назидание потомкам. Для того, кто не имеет морали и понимания причин явлений история – нагромождение несуществующего хлама.

Цивилизация представляется как движение от бессмысленного и бездумного кривляния обезьянки к… К чему? Давайте скажем честно и открыто, наплевав на кривляния рыночников (нео-обезьянок):

Цивилизация есть движение от животного к социализму.

***

Когда к социализму идти не хочется – норовишь свернуть с этой дороги вбок. А бока у истории скользкие, неизбежно соскальзываешь НАЗАД.

Человечество сейчас в таком состоянии, как будто оно регулярно принимает два вида таблеток: озверин и отупин.

А как же иначе?

Ведь откуда возникло представление о вознаграждении достоинств человека? Из идеи социальной справедливости. Кто служил обществу, того нужно наградить. Чтобы поощрить служение обществу.

А откуда взялось представление о наказании за недостатки? Из той же идеи социальной справедливости. Кто навредил обществу, того нужно покарать. Чтобы все видели – вредить обществу нельзя. Надо делать то, что положено, и не делать того, что не положено.

Отказавшись от принципа социальной справедливости – мы разом снимем идеи поощрения добродетели и наказания порока. И будет то, что сейчас есть: произвол в поощрении и наказании, назначении и снятии, слепая лотерея везучести, торжество «захватного права» и прочие прелести животного мира…

Социализм родился, чтобы защитить обделённых лишенцев. Если он умер в умах – то обделённых лишенцев станет всё больше, а их тяготы – всё сильнее. Кто из них помрёт – а кто с кистенём на дорогу выйдет…

Если цивилизация – это проектное строительство, то удаление идеи социальной справедливости превращает её в бойню. А строительная площадка превращается в ристалище, арену кровавых гладиаторских забав!

Противополагая войну миру, древний человек назвал «мiром» сельскую соседскую общину в пределах села. Почему мир – это община? Потому что землю делили по едокам, круговая порука в налогообложении и т.п.

Грубая, линейная, порождающая застой справедливость: всё поровну, если рыбок сто и нас сто, то каждому по рыбке, и никаких гвоздей!

Это древний человек считал «миром». Нарушишь – будет война. Война «мира» с «миром». Внутри общины мир, потому что там делят доступные блага поровну. А снаружи война общин. Почитаем, как описывает это великий Сергей Есенин, причём уже в ХХ веке (самое начало):

…Но люди — все грешные души.

У многих глаза — что клыки.

С соседней деревни Криуши

Косились на нас мужики.

Житье у них было плохое,

Почти вся деревня вскачь

Пахала одной сохою

На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий, —

Была бы душа жива.

Украдкой они рубили

Из нашего леса дрова.

Однажды мы их застали…

Они в топоры, мы тож.

От звона и скрежета стали

По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет.

И в нашу и в их вину

Вдруг кто-то из них как ахнет! —

И сразу убил старшину.

На нашей быдластой сходке

Мы делу условили ширь.

Судили. Забили в колодки

И десять услали в Сибирь.

Как видим, война «миров» закончилась наказанием от царя, который не хотел, чтобы его подданные воевали друг с другом за дрова. А хотел, чтобы всем миром навалились на германцев за проливы…

Но нетрудно увидеть, что даже на уровне языка заложено представление о мире (противоположности войны) как о торжестве равенства и социальной справедливости. И хотя линейная справедливость примитивной общинной уравниловки, конечно, не верх совершенства, но в целом для понимания темы она вполне иллюстративна.

Когда ресурсы поделены – начинаются проект и строительство. Когда ресурсы делят – нет места ни проектам, ни строительствам, потому что идёт бойня.

***

Так что же такое цивилизация, дорога от животного к социализму? А вот что:

в кровавой и затхлой трясине зоологического бессмысленного и безответственного произвола возникают РАМКИ ПОВЕДЕНИЯ.

Умение сильной личности держать саму себя в этих рамках, не выходить за них, даже если есть такая возможность, даже если хочется (грубо говоря – извела «малая нужда» – а всё ж терпи до туалета) – есть мера и степень цивилизованности личности.

Возникая из трясины безразмерного и беспамятливого насилия, рамки сперва, конечно, очень зыбки и расплывчаты. Иначе и быть не может. Постепенно, развиваясь, укрепляя себя, цивилизация их ужесточает, сжимает, оставляя произволу всё меньше вольницы и разгула.

Этот процесс развития цивилизации чередуется с процессами откатов, с многочисленными в истории рецидивами звериного произвола и расширения вольницы.

Поэтому рамки и рецидивы составляют главное содержание человеческой истории. Их не могло быть в дочеловеческой предистории: там не было рамок, бессмысленное и беспамятливое метание похотей там никогда не прекращалось, а потому не могло и вернутся в виде рецидива.

***

Скажут, ну вот, мы живём в эпоху очередного рецидива звериного начала в человеке! Переживём, перестрадаем: перемелется – мука будет! Социализм слишком быстро развивался, прогресс слишком широко шагал – и вот конфуз, на широких шагах штаны себе порвал!

Случай, скорее, смешной, чем страшный… Поваляем дурака ещё лет двадцать, и назад, к синхро-фазо-тронам!

Я не разделяю такого оптимизма. Мы можем уже никогда и никуда не вернутся.

Деградация человеческого мышления обернётся ползучим оползнем всех достижений человечества, возвратом к палке-копалке и дубине. Кое-где уже и вернулись, ничего сложнее дубины не понимая…

А. Леонидов

***



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