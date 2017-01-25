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Принципы Лингвистико-Волновой Генетики

18:41. 25 января 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:

Пётр Петрович Доктор биологических наук, Академик РАМТН (Российская Академия медико-технических наук) и РАЕН (Российская Академия Естественных Наук), Член Нью-Йоркской академии наук, Президент Института квантовой генетики, научный директор Wave Genetics Inc. (Канада, Москва).

Во второй передаче мы продолжили разбирать основы «Лингвистико-Волновой Генетики».

Запись живого эфира от 17 января 2017 в 20:00 по Москве на Народном Славянском радио на тему «Принципы Лингвистико-Волновой Генетики. Часть 2».

Автор-соведущий — Пётр Петрович Гаряев.

Первая часть: 


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Источник: www.kramola.info

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