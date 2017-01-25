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Не поехали. В космос больше не летаем

20:02. 25 января 2017 Просмотров - 210 4 коммент. Опубликовал:

Не поехали. В космос больше не летаем

Такого ещё не случалось в истории российской и советской космонавтики. Все двигатели, изготовленные на Воронежском механическом заводе, требуют проверки и замены. Это означает, что до окончания всех процедур Россия просто не может ничего запустить в космос. Как такое могло произойти, разбирался журналист Лайфа Михаил Котов.

Во времена Второй мировой войны существовал британский агитационный плакат, ставший впоследствии мемом. На нём изображён лётчик, матерящийся в бессильной ярости, у которого во время боя заклинило пушку из-за разгильдяйства рабочих, допустивших брак. Слоган плаката такой: "Пилот не сможет починить орудие во время боя! Собирай его правильно. Пусть он продолжит стрелять!" Судя по последним событиям, такой плакат нужен в большинство заводов и кабинетов, его надо повесить на стену каждому, кто работает в российской космонавтике.

Сегодня на наших глазах происходит нечто немыслимое в истории отечественной космонавтики. Все ракеты "Союз" и "Протон" всех модификаций практически одномоментно лишились возможности взлететь. 18 января 2017 года Роскосмос сообщил, что на ракетах-носителях "Союз-ФГ" и "Союз-У", предназначенных для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-04" и грузового корабля "Прогресс МС-05", будет произведена замена двигателей РД-0110 производства Воронежского механического завода. На подобные меры корпорации "Роскосмос" пришлось пойти после аварии грузовика "Прогресс МС-04", произошедшей 1 декабря 2016 года.

Дальше — больше: сегодня с утра стало известно о том, что Роскосмос отозвал на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Стало известно, что при сборке ракеты применялись "неликвидные компоненты", которые были менее жаростойкими, чем материалы с использованием драгоценных металлов.

Всё. Конец. Перечисленные ракеты-носители — это основные российские ракеты, теперь "Роскосмос" сможет начать запуски только после тотальных проверок и замены двигателей, что потребует времени. Космос весь основан на расписании, пуски проводятся чётко по графику и планируются в некоторых случаях за годы до момента старта. Уже появилась информация, что, возможно, ближайшие пуски "Протонов" теперь состоятся только летом. Это не просто беда — это катастрофа.

Воровство как привычка

А ведь мы и вправду уже привыкли к тому, что "воруют…". Все уголовные дела, стартовавшие за последние годы в космической отрасли, воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. В ноябре 2016 года было возбуждено ещё одно дело о хищении средств при строительстве космодрома Восточный, что уже никого не удивило. "Ну а что вы хотите, большая стройка — всем надо погреть руки".

В том же месяце стало известно о новом уголовном деле по факту особо крупного хищения в центре имени Хруничева. Триста миллионов ушли на покупку "оборудования ненадлежащего качества для производства ракет-носителей по завышенной цене через структуры "Спецстроя". Это только два случая — в последние годы российскую космонавтику штормит от уголовных дел, возникающих то там, то здесь.

И все уже привыкли: собака лает, караван идёт. Дмитрий Рогозин за несколько дней до аварии "Прогресса МС-04" рассказал, что "российская космонавтика, вырвавшись из этой пелены поражений, обидных аварий и катастроф, стабилизировав вопросы качества, сделала качественный рывок дальше в создании новейших технологий". Это можно назвать только рывком с обрыва.

Не поехали. В космос больше не летаем

Дело было в Воронеже

Вообще, Воронежский механический завод — предприятие заслуженное: в этом году ему исполнится уже 89 лет. Основанный в 1928 году, сначала он занимался созданием зерноуборочной и элеваторной техники. Во время войны специализировался на выпуске авиадвигателей для самолётов По-2. Затем был перепрофилирован на выпуск самолётных и вертолётных двигателей.

С 1957 года — практически с начала российской космонавтики — Воронежский механический завод выпускает жидкостные ракетные двигатели едва ли не для всех типов ракет-носителей. Легендарные "Востоки", долгожители "Союзы", тяжёлые "Протоны", "Зениты", "Буран-энергия". Более того, завод выпускает двигатели для космических ракет стратегического назначения. Да, российский "ядерный щит" тоже зависит от "Воронежского механического завода" (остаётся надеяться только на бдительную военную приёмку). С 2007 года он входит в состав ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

То есть там работают неслучайные люди, которые понимают, что недоработка на земле оборачивается трагедией в космосе. Что они находятся на переднем крае всей нашей космонавтики и это не просто громкие слова. Что от них зависит, каким будет российский космос в будущем.

И вот плохие новости посыпались одна за одной. 1 декабря 2016 года из-за проблемы с двигателем падает "Прогресс МС-04", для его вывода использовалась ракета-носитель "Союз". Скорее всего, Роскосмосом была назначена дополнительная проверка, и уже 27 декабря в рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя "Протон" был обнаружен мусор. Да, двигатель всё того же Воронежского механического.

Дальше — отзыв "Союзов" и сегодняшний отзыв "Протонов". Более того, стало известно, что при сборке ракеты применялись "неликвидные компоненты", которые были менее жаростойкими, чем нужно по чертежам. Как вообще служба качества могла принять такие двигатели и довести их до установки на ракеты-носители?

То есть это не случайность, это не халатность, а просто разгильдяйство, пронизавшее завод сверху донизу. А куда смотрел ГКНПЦ им. М.В. Хруничева? Ах да, у них у самих много проблем с хищениями, не до качества на дочерних предприятиях. В качестве "вишенки на торте" пять дней назад гендиректор Воронежского механического завода Иван Коптев решил уйти в отставку "в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции".

Позвольте, а кто за это отвечает? То есть идёт отзыв ракет, впереди срывы сроков, перенесённые запуски и многомиллиардные убытки, а директор завода посмотрел, понял, что недоволен качеством и надо уходить. Так бывает?

И так сойдёт

Подобная ситуация произошла на атомной подводной лодке "Комсомолец", на которой в результате аварии и пожара погибло 39 моряков. Причина аварии — прорыв гидравлики. Впоследствии, во время демонтажа гидравлической машинки, открывающей и закрывающей клапан вентиляции, обнаружилось, что в штуцере вместо штатной уплотнительной прокладки из красной меди стоит шайбочка, грубо вырезанная из паронита (прокладочный материал на основе асбеста, используемый в автомобильных двигателях).

Из красной меди на заводе вытачивали различные поделки. Наверняка кто-то из работников, производивших ремонт, просто использовал красную медь на что-то другое, а прокладку поставил паронитовую. Такое разгильдяйство стало причиной гибели 39 человек. Очень похожая ситуация, когда на ракетном двигателе вместо спецсплава обнаруживается деталь из другого материала.

Как говорил герой мультфильма "Вовка в тридевятом царстве": "И так сойдёт!". Не сойдёт. Это космос. И здесь каждая мелочь может стать фатальной, только кем надо быть, чтобы не понимать этого?
Время решать

У Роскосмоса впереди тяжёлые дни: нужно оперативно решить вопросы с возможностью использования таких двигателей и заменить их или ещё раз прогнать через контроль. Каким-то образом минимизировать убытки от переносов сроков, постараться успеть к 27 марта, когда к МКС должна лететь новая команда космонавтов в составе экспедиции МКС-52.

Когда в декабре писалась статья "Уже не первые: Роскосмос признал отставание России в космических запусках", мы говорили, что для того, чтобы начать решать проблемы, следует сначала признать их. После чего нужно не рассказывать о чудесных успехах российской космонавтики, а начинать пахать, чтобы постараться выправить ситуацию.

О том, что стало причиной подобной халатности, мы вскоре узнаем от Следственного комитета, уже начавшего разбираться в ситуации. Гораздо сложнее ответить, что же надо делать, чтобы подобное не повторилось, когда одно из важнейших предприятий гонит брак, который проходит все стадии проверки и устанавливается на ракеты-носители. И, судя по постоянным уголовным делам в космической отрасли, это не единичный случай.

То есть люди, работающие в этой отрасли, просто не понимают, не хотят понимать, что все оплошности, допущенные на Земле, нельзя исправить наверху. Что мусор в двигателе приведёт к катастрофе. Если это так, то плакат здесь не поможет.

Сложившаяся ситуация уже очень близка к катастрофе — из такого глубокого пике российский космос может и не выйти. Решения надо принимать быстро и точно. В глазах всех возможных клиентов Роскосмоса произошедшее может стать приговором российскому коммерческому космосу. Остаётся только надеяться, что в кабине находится пилот, готовый взять штурвал в руки и начать выходить из этого пике. Но, кажется, надежда эта эфемерная.

Источник: nnm.me

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