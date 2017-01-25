17 членов кабинета Трампа богаче трети американцев.

17 человек, которых президент США Дональд Трамп выбрал для своего кабинета, обладают общим богатством размером 9,5 млрд. долларов, причём это не предел, потому что ещё не все кресла заняты.

Эта сумма превышает накопления 43 млн. американских семей, вместе взятых – это более трети от общего числа 126 млн. семей в США. Богатство такой величины в президентском кабинете беспрецедентно. Данные о накоплениях американских семей взяты из Обзора потребительских финансов за 2013 год. Составленный Федеральной Резервной Системой, этот обзор – самый последний открытый источник данных о финансовом положении в США. Цифры были скорректированы с учётом инфляции и увеличения количества американских семей. Вполне возможно, что состояния американцев с низкими доходами изменились с 2013 года, но тенденции нескольких десятков лет показывают, что большие перемены маловероятны.

Стоит отметить, что почти 13% американских семей обладают нулевыми или отрицательными накоплениями из-за долгов, поэтому мы добавили их к тем семьям, которые обладают хотя бы минимальными накоплениями. Даже если сравнить богатство кабинета Трампа со средними семьями, разница будет по-прежнему весьма впечатляющая. Целых 120 тысяч американских семей со средним доходом 83200 долларов в год могут сравниться всего лишь с четырьмя богатейшими членами кабинета Трампа: Бетси Девос, Уилбурном Россом, Линдой Макмахон и Рексом Тиллерсоном.

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