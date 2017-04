Зять Трампа Джаред Кушнер – подлинный президент США!!!

В предыдущем посте Майкл Кригер.Готовьтесь к удару — это начало конца империи , меня заинтересовала фраза Майкла Кригера "" и я поняла, что что-то важное проходит мимо нашего внимания. Начала искать доступную информацию. Радио Свободы пишет : "Муж дочери президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, который является советником президента, прибыл в Ирак. Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации.Цель визита, а также список лиц, с которыми состоятся переговоры, не разглашаются". The New Yorker, США пишет : "Внекотором смысле в той неожиданной поездке в Ирак, которую на этой неделе совершил зять президента Трампа Джаред Кушнер (Jared Kushner), не было ничего удивительного. В настоящее время никого уже не удивляет, что некоторые представители администрации Трампа сочли хорошей идеей решение отправить новичка в зону военных действий, или проигнорировать привычные дипломатические процедуры, или превратить войну, в которой американские солдаты рискуют собой и в которой мирные жители Ирака гибнут в результате случайных авиаударов, в повод похвастаться своими родственниками.Команда Трампа, несомненно, очень хорошо понимает, что ближайший родственник президента США является очень соблазнительной мишенью в условиях военной зоны. Возможно, команда решила, что американская и иракская армии отправят на защиту Кушнера столько солдат, что бояться будет нечего — по крайней мере, лично ему. Тот факт, что объявление о его надвигающемся визите может поставить под угрозу множество этих самых простых солдат, по всей видимости, не пришло в голову представителям Белого дома.В чем заключается основной вопрос? В том, действительно ли Трамп считает Кушнера достаточно компетентным и способным выполнять ту работу, которую президент для него выбрал?В понедельник, 3 апреля, пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру (Sean Spicer) задали вопрос о том, как Кушнер сможет со всем этим справиться, на что он ответил:. На вопрос о том, может ли он назвать имена некоторых членов этой команды Джареда, Спайсер сначала попытался сослаться на некоего эмиссара и «группу людей» из Подразделения по американским инновациям — которые будут помогать Кушнеру в другом проекте,— а потом сдался и заявил, что. Множество задач, множество людей, множество ролей …В Ираке(Haider al-Abadi), и, что бы он там ни говорил, его слова будут восприняты как определенный сигнал.Кроме того,Си Цзиньпином (Xi Jinping), чья гораздо более опытная команда тоже считает неопытность Трампа отличной возможностью.В сообщениях о делах Кушнера довольно часто звучит идея о том, чтоЗабавно… да? Кушнер ведет переговоры с премьером Ирака, готовит и назначает встречу с лидером Китая, все это перед атакой на базу в Сирии, и еще утверждает, что ""В свои 36 лет Джаред Кушнер достиг небывалых высот: он мультимиллионер, владелец одной из крупнейших девелоперских компаний Нью-Йорка, а еще — старший советник президента США, своего тестя Дональда Трампа. Молодому чиновнику приписывается множество заслуг: от организации знакомства Трампа с Генри Киссинджером и Рупертом Мэрдоком до налаживания виртуальной кампании республиканца-миллиардера в соцсетях.Таких, как Джаред Кушнер, на Западе называют "рожденными с серебряной ложкой во рту" — в том смысле, что он и его брат Джошуа, а также две сестры Николь и Дара с самого раннего детства росли в роскоши и не знали бедности. Его отец Чарльз Кушнер — известный филантроп и магнат, основатель девелоперской компании Kushner Companies и— заработал миллиарды долларов на продаже недвижимости в Нью-Джерси.В бизнесе Кушнер-старший не чурался серых схем, из-за чего в 2005 году был приговорен к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей.В юношестве Кушнер, но не был особенно прилежным учеником. Известный журналист Дэниел Голден в своей книге "Цена поступления" пишет, что отец Джареда пожертвовал $2,5 млн, чтобы его сына взяли в Гарвард.В 2009 году Кушнер женился на представительнице еще одного крупного девелоперского клана Нью-Йорка — дочери Дональда Трампа Иванке. Прежде чем брак был закреплен,и с тех пор ведет соответствующий образ жизни. Чета Кушнер — Трамп воспитывает своих троих детей в традициях иудаизма, придерживается кошерной диеты, жертвует деньги на синагоги и еврейские школы. Оба также прилежно соблюдают Шаббат: с заходом солнца в пятницу и до ночи субботы они выключают свои телефоны и не участвуют в каких-либо государственных делах.Кушнер вошел в предвыборный штаб Трампа сразу после его выдвижения в президенты — благо отношения между тестем и зятем всегда были исключительно позитивные. Постепенно и очень уверенно молодой человек начал участвовать практически во всех аспектах кампании — многие как в самом избирательном штабе, так и за его пределами называли Кушнера фактическим руководителем предвыборной команды. Он помог Трампу выбрать директора по коммуникациям, курировал работу по созданию системы сбора средств в режиме онлайн,Но, пожалуй, самая большая его заслуга — организованная им кампания в поддержку Трампа в интернете и социальных сетяхРанее Кушнер уже общался с широким кругом высокопоставленных зарубежных чиновников: руководителем британского МИД Борисом Джонсоном, членами правительства Канады, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем Касо.Еще одно направление, находящееся в ведении молодого чиновника, —. Во время официального визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон именно Кушнер присутствовал за столом переговоров между лидерами двух стран — представители Госдепартамента, в том числе и специалисты по вопросам Ближнего Востока, приглашены не были. По данным источников CBS в Госдепе, такое решение было принято с целью "сделать обсуждения более личными" в связи с тем, что Трамп, Нетаньяху и Кушнер являются давними знакомыми.Кушнер также сыграл ключевую роль в организации визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Именно в его офисе в небоскребе Trump Tower 9 и 10 декабря прошлого года состоялись контакты американской стороны с послом Китая в США Цуй Тянькаем и членом Госсовета КНР Ян Цзечи. "В ходе этой встречи Ян Цзечи обозначил свои предложения. Китай хочет, чтобы администрация Трампа приняла концепцию "новой модели отношений великих держав" — идею Си Цзиньпина, направленную на избежание конфликтов и сотрудничество", — утверждает The Washington Post.В нынешней администрации США Кушнер занимает позицию "чужого среди своих" — в преимущественно консервативном Белом доме он продвигает непопулярные среди республиканцев меры. В частности, он переубедил Трампа выходить из Парижского соглашения по климату, а также блокировал готовящийся президентский указ об ослаблении прав и свобод ЛГБТ-сообществ страны и религиозных меньшинств. Впрочем, либеральные взгляды Кушнера не препятствуют его продвижению по карьерной лестнице в стане консерваторов. В конце марта стало известно, что под его руководством будет сформирован новый орган исполнительной власти — Управление американской инновации, которое будет функционировать как самостоятельное подразделение в Западном крыле (где располагается Овальный кабинет), напрямую подчиненное Трампу. Предполагается, что эта структура станет своего рода оперативной группой, состоящей из бывших руководителей коммерческих организаций, которая призвана "привнести свежее мышление" в Вашингтон. Кроме того, согласно данным The Washington Post, подразделению в перспективе передадут ряд правительственных функций.На этом поле деятельности Кушнера не ограничивается. Телеканал ABC попытался составить список всех обязанностей, возложенных на молодого человека президентом. Перечень получился впечатляющий:• Планирование визита Си Цзиньпина.• Заключение мира на Ближнем Востоке.• Борьба с ИГ (• Реформа системы уголовного права в США.• Руководство Управлением американской инновации.• Реформа социальной поддержки ветеранов.• Борьба с эпидемией опиоидов.• Обновление федерального правительства США". Издание "Вся правда про антисионизм пишет (надеюсь вы помнити, что антисионизм не имеет никакого отношения к антисемитизму): "Когда больше полугода назад стало ясно, что сенатор Бени Сандерс безнадежно проигрывает праймериз в Демпартии Хиллари Клинтон, то вздохнули с облегчением те израильтяне, которые считали, что «еврей-президент — это плохо для Израиля» (). Дональд Трамп у сторонников данной теории опасений не вызывал — пока они не выяснили, что единственная дочь миллиардера Иванка-Яэль (Яэль имя выбранное ею в иудаизме) Трамп-Кушнир в 2009 году прошла, и с тех пор ведет еврейский образ жизни, жертвует деньги на синагоги и еврейские школы, а такжеИванка молилась на могиле Любавического Рэбе, чтобы Всевышний послал победу ее отцу. Еврейство Яэль-Иванки и Джерада Кушнира проявляется, разумеется, не только в том, что они регулярно посещают синагогу, соблюдают кашрут, субботу и заповеди о чистоте семейной жизни, но, как уже было сказано, в их активном участии в жизни еврейской общины Нью-Йорка и жертвуют немалые деньги на еврейские школы и различные общинные мероприятия. Кроме того, Иванка и ее муж не скрывают, что, хотя до сих пор так и не решили, где приобретут квартиру – в Иерусалиме или Тель-Авиве.О том, насколько Дональд Трамп уважает своего еврейского зятя (или, скорее о том, что он умеет извлекать деньги из любой ситуации) свидетельствует существование водки «Трамп» с маркой «кашер ле-Песах». Кстати, в хабадской общине Нью-Йорка «лехаим» в честь победы Трампа делали именно стопками с водкой «Трамп», которую в немереных количествах выставила Ивонка".Не знаю, насколько это обрадует Великих укропов, ведь именно хабадники устроили у них государственный переворот, зачищая территорию под Хазарию от дурненьких укропов, как и мечтал Шнеерсон, любавический рэбе. Это укропы считают, что предав Россию, они перестали быть русскими, хабадники, в отличии от них, о их генах хорошо помнят.Но всем остальным следуют призадуматься, с учетом того, что:1. За ситуацией на Ближнем востоке, за созданием ИГИЛ стоит Израиль с его идеей Великого Израиля, на землях Сирии и Ливии2. Хабад считает своим долгом восстановить Великую Хазарию и расплатиться с русами за ее разрушение, а теперь в их руках самая большая армия в мире и ядерное оружие. "Русские самый непокорный народ в мире, его невозможно поработить, его можно только уничтожить" – говорил Шнеерсон.3. И последнее, вспомним, что есть за зверь такой Хабад.Секта возникла в XVIII веке на стыке границ трех славянских государств – России, Украины и Белоруссии – в местечке Любавичи (в то время территория Украины, а ныне Смоленская область России). Появление Хабада, по утверждению идеологов секты, было ответом на гонения со стороны Богдана Хмельницкого, сопровождавшиеся массовой гибелью евреев.Хабад-Любавич – единственное движение в иудаизме с обязательным вождем во главе – Любавичским Ребе. В течение 200 лет, или семи поколений, это звание передавалось по наследству.С момента своего возникновения секта выстраивалась по клановому принципу. ВХОЖДЕНИЕ В КЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОГРАНИЧЕНО, а его члены отличаются агрессивным, граничащим с безумием, религиозным фанатизмом.Непосвященные часто путают Хабад с хасидами вообще. На самом деле в хасидизме (ортодоксальном иудаизме) существует целый ряд влиятельных направлений: Карлинстоунские, Брацлавские, Сатмарские и другие хасиды, которые не имеют никакого отношения к Хабаду, в корне от него отличаются и, как правило, враждуют с ним. Тем не менее, Хабад-Любавич необоснованно, но преднамеренно отождествляет себя со всеми хасидами, хотя давно уже обособился как отдельное направление не только в хасидизме, но и в иудаизме в целом.В начале 1930-х годов Иосиф Сталин, в свое время обучавшийся в Тифлисской духовной семинарии и хорошо разбиравшийся в вопросах религии,– притом, что традиционный иудаизм продолжал существовать на советской территории. Это произошло в период руководства движением Шестого Любавичского Ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона.Вплоть до осени 1939 года Шестой Любавичский Ребе находился на территории Польши, откуда был тайно переправлен за океан после того, как члены хабадской общины США обратились с просьбой о помощи лично к госсекретарю Корделлу Хэллу. В результате договоренности между госдепартаментом США и главой германской военной разведки (абвера) адмиралом Канарисом Йосеф Ицхак Шнеерсон покинул Варшаву, беспрепятственно пересек территорию рейха и оказался в нейтральной Голландии, а затем в Соединенных Штатах. Операцией по вывозу Шестого Любавичского Ребе из оккупированной Польши руководил подполковник абвера, еврей по отцу Эрнст Блох.С 1940-х годов штаб-квартира движения Хабад-Любавич находится в Нью-Йорке, в Бруклине. С 1950 до 1994 года сектой руководил Седьмой, последний, Любавичский Ребе Менахем Мендел Шнеерсон – зять Йосефа Ицхака Шнеерсона, взявший его фамилию и продолживший династию Любавичских Ребе.«В ЭТИ ДНИ, КОГДА «ВСЕ ЦАРСТВА МИРА ВОССТАЮТ ДРУГ НА ДРУГА», МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ВЕРИТЬ, ЧТО ВОЙНА МЕЖДУ ЦАРСТВАМИ НАРОДОВ МИРА НЕ КОСНЕТСЯ, ИЗБАВИ БОГ, ЕВРЕЕВ. Напротив, все происходящие события пойдут ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ…» Эти слова принадлежат Седьмому Любавичскому Ребе, которому члены секты поклоняются с неистовством обезумевших идолопоклонников и которого они после смерти провозгласили Мошиахом, т. е. Мессией.Седьмой Любавичский Ребе практиковал ритуал благословения долларом. Он ввел его в 1986 году – после Чернобыльской катастрофы, которую хабадники называют «ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ ЧУДОМ».За время правления Менахема Мендела Шнеерсона Хабад достиг небывалого политического и финансового могущества, а его основной целью была провозглашена «всемирная экспансия».В период горбачевской перестройки Хабад вошел в СССР, постепенно подмял под себя подавляющую часть еврейских религиозных и финансовых структур и закрепился в статусе основной силы в еврейском движении XX–XXI вв. Сейчас Хабад является головной «крышевой» организацией, выстроившей разветвленную сеть бесчисленных еврейских образований и патронирующей их деятельность.Сегодня хабадские гнезда разбросаны по всей территории бывшего Союза. Самые же крупные и стратегически значимые находятся в Украине и России. Но если в России хабадской «столицей» является, естественно, Москва, то в Украине столичным центром Хабада стал Днепропетровск – родной город Седьмого Любавичского Ребе Менахема Мендела Шнеерсона.В данное время движение Хабад-Любавич обладает беспрецедентным для немногочисленной ультраортодоксальной секты влиянием не только на микроклимат стран основного базирования, но и глобальную политико-экономическую ситуацию.Деятельность секты предельно законспирирована, в то же время ФАРИСЕЙСКИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НАПОКАЗ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ СМИРЕНИЕ И ТЕРПИМОСТЬ.В отличие от других представителей ортодоксального иудаизма хабадники не просто не признают Иисуса Христа, но ненавидят его лютой ненавистью. Своим злейшим врагом Хабад считает Православие, соответственное отношение и к носителям этой религии.Хабадники активно противостоят процессу ассимиляции евреев и являются фанатичными борцами за чистоту крови. Основным принципом фашистской идеологии секты является следующий: «ЕВРЕИ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, А ХАБАД – ПРЕВЫШЕ ЕВРЕЕВ».Идеологическая концепция любавичского клана (концепция иудео-расизма) изложена в книге «Танья», написанной основоположником движения Хабад-Любавич раввином Шнеур-Залманом Шнеерсоном.. Книга «Танья» является главным предметом изучения в хабадских школах наравне с Торой и Талмудом.До сих пор Хабад, несмотря на достигнутое могущество и сверхвлияние, остается весьма немногочисленной сектой. Однако день ото дня число хабадников растет: если к началу 1990-х гг. в мире насчитывалось всего 20 тысяч представителей Хабад-Любавич, то к сегодняшнему дню эта цифра увеличилась в несколько раз.Члены секты Хабад являются приверженцами каббалы (мистического учения в иудаизме) и владеют ее тайнами на профессиональном уровне. В христианском же понимании каббала – есть не что иное как колдовство и бесовство.Все, приплыли. А Трамп… просто выживший из ума миллиардер, фанат гольфа очень любящий свою дочь-хабадницу, и своих внуков, удобная игрушка в руках бесовских манипуляторов…, писавших ему правильные предвыборные речи.Поэтому и Кремль, после победы Трампа, говорил – поживем увидим…З.Ы. Новости после написания поста:

Как сообщает The Independent со ссылкой на источники и дипломатические записи, в решающий момент она продемонстрировала «значительное влияние в Овальном кабинете».



В минувшее воскресенье, 9 апреля, президент США Дональд Трамп второй день подряд посетил в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, собственное поле для гольфа, где посвятил несколько часов игре. Как отметили журналисты телеканала CNN, первое посещение гольф-клуба он сделал сразу после того, как отдал приказ о ракетном ударе по территории Сирии. Но, несмотря на последующую за этим непростую международную обстановку, он вновь отправился на поле. Хотя ещё во время предвыборной кампании активно упрекал экс-главу США Барака Обаму за игры в гольф вместо решения государственных проблем, передаёт издание Daily Mail.



З.Ы. Интересный комментарий получила в сообществе peremogi.livejournal.com

Забыли упомянуть, что Кушнер является другом и партнером Марка Мезвински – мужа Челси Клинтон, которую Клинтониха нагуляла от своих двух еврейских начальников в адвокатской конторе"Мой ответ:

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com