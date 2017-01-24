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Американцы просчитались. Уничтожив “ОКУ”, русские создали “Искандер”

18:13. 24 января 2017 Просмотров - 269 Нет комментариев Опубликовал:

В состав «Высокоточных комплексов» вошло уникальное предприятие, производитель новейшего высокоточного оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Конструкторское бюро машиностроения из города Коломны. Как в своё время ракетные комплексы «Ока», «Темп-С» и «Пионер», так и сегодня «Искандер» превратился из военного средства в военно-политический инструмент. Примечательно, что американские военные относят новейший оперативно-тактический комплекс к вооружению, «запрещающему доступ на театр военных действий», то есть способному одним своим присутствием значительно повлиять на расстановку сил в районе возможного конфликта и не допустить его начала.
Оперативно-тактический комплекс «Искандер» остаётся одной из самых загадочных систем вооружения в арсенале Российской армии и сведения о нём достаточно скудны.

Метки: Вооружённые силы России, ОТРК Искандер
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