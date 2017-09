Теракт, которого не было. Кто убил 11 сентября три тысячи американцев?

Сотовые телефоны

Обман со скоростью

Схема движения боингов на Нью-Йорк

«Близнецы» не могли самостоятельно разрушиться

Пожар ВТЦ в 1975 году

А 47-миэтажный «ВТЦ 7» разрушился сам… случайно.

А самое «правдивое» на свете BBC даже сообщило об обрушении ВТЦ-7 заранее.

Погибшие «террористы» оказались живыми

Фальшивый Бен Ладен

Как уничтожали улики

Последствия «терактов»

Прошло 16 лет с того самого дня, с «Девять-Одиннадцать», когда в Нью-Йорке рухнули три небоскреба. Нет, я не ошибся. Не два, а именно три, но о третьем почему-то предпочитают не вспоминать. И когда третий самолет врезался в ремонтируемое крыло Пентагона, и странным образом почти самоуничтожился, а еще один упал в пустыне. И это далеко не все загадки случившейся трагедии.Итак, утром 11 сентября 2001 года некими неизвестными были захвачены четыре самолета «Боинг» (два в Бостоне, один в Вашингтоне и еще один в Ньюарке), после чего первые два самолёта врезались в нью-йоркские небоскребы ВТЦ-1 и ВТЦ-2, третий – ударил в стену Пентагона, а четвертый – потерпел крушение неподалеку от Шенксвиля, штат Пенсильвания. Две башни ВТЦ, атакованные самолетами, в течение полутора часов вдруг весьма странным образом полностью разрушились, аккуратно сложившись внутрь. Также почему-то полностью и аккуратно разрушился и соседний небоскреб ВТЦ 7, хотя в него никакие самолеты не попадали.Прошло всего несколько дней после «терактов», как была готова первая официальная версия всего случившегося и названы исполнители. Виноватым сразу же был назван Усама бин Ладен, руководивший этим действом из Афганистана, и, разумеется, его детище Аль-Каида. Также сразу были названы имена всех 19 угонщиков, которые, побросали вблизи аэропортов свои машины, в которых обнаружили Коран и инструкции на арабском языке «Как управлять самолетом», а в обломках самолетов нашли чудом сохранившиеся паспорта «террористов». Из этого следовало, что нужно срочно начинать бомбить Афганистан и вторгаться в Ирак.Осенью 2002 года была создана специальная комиссия под громким названием «Национальная комиссия по террористическим атакам на Соединенные Штаты». Председательствовал в ней бывший губернатор Нью-Джерси Томас Кин (Thomas Kean). В комиссию вошли бывшие сотрудники ЦРУ, ФБР, Министерства юстиции и прочих правительственных учреждений. Руководил всеми действиями и ходом расследования Филип Зеликов (Philip Zelikow), член администрации президента Буша-младшего, который работал еще и при Буше-старшем.Окончательный вид официальная версия, указанная выше, приняла 22 июля 2004 года, когда вышеозначенная комиссия в составе 83 человек закончила отчет на 585 страницах. Отчет «Комиссии Кина» подтвердил вышеприведенную версию, которая и сейчас остается единственной и неопровержимой.А теперь приведем некоторые факты, показывающие, как спецслужбы США умеют «расследовать» и получать нужные и заведомо объявленные результаты.В официальном отчете утверждается, что вся информация из «Боинга», врезавшегося в небоскреб ВТЦ, была передана на землю по мобильным телефонам. В частности, бортпроводница Бетти Онг (Betty Ong) разговаривала 23 минуты, а бортпроводница Маделин Суини (Madeline Sweeney) – 25 минут. Последние слова Суини были: «Я вижу воду! Я вижу здания!» .А теперь факт, про который «забыли» авторы официального отчета. В 2001 году звонки с сотового телефона из самолета, летящего на скорости более 700 км/час, были невозможны.Дело в том, что при попадании телефона в область вещания базовой станции, или «соту», происходит так называемое «приветствие», которое в 2001 году занимало не менее восьми секунд. Система «приветствия» не была рассчитана на движение со скоростью 700 км/ч и возможна при максимальной скорости в 150 км/ч. И только в 2004 году компания Qualcomm, совместно с American Airlines, разработала систему, которая с помощью спутника обеспечивает звонки по сотовым телефонам с борта самолета, на котором устанавливается специальная мобильная базовая станция. 15 июля 2004 года был совершен пробный запуск системы, после чего она начала функционировать.официальном отчете «Комиссии Кина» приводится схема якобы движения рейса 175, врезавшегося в южную башню ВТЦ, согласно которой самолет преодолел финальный прямой участок от города Трентона до Нью-Йорка за четыре минуты.А теперь факт: Расстояние между Трентоном и Нью-Йорком по прямой составляет 85 километров. Для ровного счета можно даже считать его равным 80. Согласно официальным данным, самолет преодолел это расстояние за 4 минуты. Найдем среднюю скорость лайнера на данном участке: V = 80 км / 4 мин = 20 км/мин = 1200 км/ч. Получаем скорость звука.Разумеется, Боинг-767 не был сверхзвуковым. В технических характеристиках Боинга-767-200 сказано, что его максимальная крейсерская скорость на высоте 12 км составляет 915 км/ч. И это только на высоте 12 000 метров, где плотность воздуха в пять раз ниже, чем на уровне моря, а лайнер влетел в здание на высоте нескольких сотен метров. В тех же технических характеристиках сказано, что максимально допустимая скорость Боинга-767-200 (так называемая Vne – Velocity Never Exceed), превысив которую самолет просто начнет разрушаться, составляет 0,86 скорости звука, то есть около 1000 км/ч. Поэтому даже если бы самолет умудрился все-таки развить скорость звука, он бы рассыпался еще задолго до Манхэттена. То есть, официальное расследование предлагает всем поверить в то, что невозможно чисто физическеи. Итак, еще одна ложь официального расследования.Согласно официальному отчету, стодесятиэтажный небоскреб ВТЦ-1 полностю разрушился через 1 час 42 минуты после удара самолета, а его близнец ВТЦ-2 – через 56 минут. Причина, разумеется, указана такая – удар и последующий пожар, произошедший после попадание «Боингов» в здания.Но вот тут-то и появляются еще некоторые не менее удивительные факты.Оказывается, «Близнецы» были рассчитаны так, что кроме ветровой нагрузки могли выдержать лобовой удар Боинга-707, самого крупного в те годы пассажирского авиалайнера. В начале 1970-х годов Лесли Робертсон, строивший здания, просчитал эффект от столкновения Боинга-707 с башней ВТЦ. О результатах он сообщил в газету New York Times, утверждая, что башни выдержат удар лайнера, летящего со скоростью 960 км/ч, то есть, приняв на себя удар лайнера, небоскреб останется стоять, не подвергшись серьезным структурным разрушениям. Другими словами, центральный каркас и оставшийся стоять периметр выдержат дополнительную нагрузку, образовавшуюся за счет отсутствия снесенной части несущих конструкций. Именно с таким запасом прочности были построены «близнецы».Фрэнк ДеМартини (Frank DeMartini), один из руководителей проекта возведения ВТЦ, подтверждает эту мысль: здание спроектировано с таким расчетом, чтобы выдержать удар Боинга-707 с максимальной взлетной массой. Это был самый крупный самолет того времени. Я уверен, что здание выдержало бы даже несколько ударов самолетов, поскольку его структура напоминала частую сетку от комаров, а самолет – это как карандаш, который эту сетку протыкает и не оказывает влияния на структуру остальной ее части.Пожар также не мог уничтожить небоскрёбы. Вот доказательства того, что официальный отчет снова врет:Итак, здание ВТЦ-1 выдержало первый удар. Тем не менее, в последующие полтора часа в результате пожара случилось нечто, спровоцировавшее обрушение башни. Кстати, это первый и единственный случай в мировой истории, когда небоскреб превращается фактически в груду руин в результате полуторачасового пожара – это если верить официальной версии.В середине 1990-х годов две британские фирмы – British Steel и Building Research Establishment – провели серию экспериментов в городе Кардингтон, чтобы выявить влияние пожаров на сооружения со стальным каркасом. На экспериментальной модели восьмиэтажного здания стальные конструкции не имели огнестойкой защиты. Несмотря на то, что температура балок из стали достигала 900 °C (!) при критически допустимом максимуме в 600 °C, ни в одном из шести экспериментов не произошло разрушений, хотя определенные деформации имели место.В августе 2005 года Джон Холл (John R. Hall Jr.) из Национальной противопожарной ассоциации США, опубликовал аналитический труд «Пожары в высотных сооружениях». В частности, в нем приводится статистика, согласно которой только в 2002 году в высотных строениях произошло 7300 пожаров, многие из которых были очень интенсивными и продолжались в течение многих часов, успев поглотить при этом не один этаж. Несмотря на наличие жертв и значительный ущерб, ни один из этих пожаров не привел к обрушениям.Если этого недостаточно, то вот еще несколько конкретных примеров наиболее сильных пожаров за последние десятилетия:23 февраля 1991 года вспыхнул пожар в 38-этажном здании One Meridian Plaza в Филадельфии. Пожар начался на 22-м этаже, охватил 8 этажей и продолжался 18 часов. В результате этого пожара было выбито множество стекол, потрескался гранит и просели несущие стены. Тем не менее здание выстояло и ни одна его часть не обрушилась.4 мая 1988 года загорелось 62-этажное здание First Interstate Bank в Лос-Анджелесе. Пожар продолжался 3,5 часа, выгорело 4,5 этажа – с 12-го по 16-й. Но несущие конструкции уцелели полностью, а второстепенные конструкции и несколько межэтажных перекрытий получили лишь незначительные повреждения. Здание выстояло.5 августа 1970 года в 50-этажном здании 1 New York Plaza раздался взрыв и возник пожар, который продолжался шесть часов. Обрушений не было.17 октября 2004 года загорелся небоскреб в венесуэльском городе Каракас. Пожар вспыхнул на уровне 34-го этажа, охватил 26 (!) этажей и продолжался 17 часов. Здание выстояло.И, наконец, пожар в том самом нью-йоркском Всемирном торговом центре. 13 февраля 1975 года в северной башне на 11-м этаже произошел пожар, в результате которого 65 % этажа выгорело полностью. Кроме того, огонь распространился вниз до 9-го и вверх до 16-го этажей, не затронув, тем не менее, офисные помещения и ограничившись шахтами внутри центрального каркаса. Продолжался пожар три часа, и, несмотря на его гораздо более высокую, чем 11 сентября 2001 года, интенсивность, структура здания не пострадала. Абсолютно невредимым остался не только центральный каркас, внутри которого пожар главным образом и распространялся, но и все межэтажные перекрытия.Официальный отчет утверждает, что ВТЦ-7 «разрушился» из-за ослабления несущих конструкций, не смотря на то, что никакой самолет в него не попадал.О сносе здания № 7 ВТЦ, как выяснилось, вообще знали очень немногие. Его разрушение прошло как-то незаметно на фоне остальных событий того дня. В этом 47-этажном небоскребе, который также носил название Саломон Бразерс (Salomon Brothers), размещались офисы ФБР, Министерства обороны, налоговой службы 1RS (по словам Online Journal, с огромным количеством компроматов, в том числе и на печально известный Enron), контрразведки США, фондовой биржи (с доказательствами биржевого мошенничества), а также различных финансовых учреждений. Его обрушение произошло приблизительно в 17:20 по нью-йоркскому времени, и с ним связаны сразу несколько довольно любопытных казусов.FEMA утверждает, что это здание рухнуло по тем же самым причинам, что и «близнецы» – из-за ослабления несущих конструкций. Но почему? Самолет в него не попадал. Пожары в нем не бушевали – лишь в трех местах были небольшие локальные очаги возгорания: на седьмом, двенадцатом и двадцать девятом этажах. Если мы вспомним схему всего ВТЦ, то здание № 7 – самое удаленное от «эпицентра», отделенное от основного комплекса еще и улицей. Откуда у него повреждения? Об этом отчет умалчивает.Вот такой небольшой пожар якобы повлек полное разрушение здания ВТЦ-7Действительно, уникальным выглядит репортаж британского телеканала Би-би-си (ВВС). В выпуске теленовостей, который вышел в эфир в 10:00 по лондонскому времени, то есть в 17:00 по нью-йоркскому, ведущий поведал телезрителям о том, что рухнуло здание ВТЦ-7 в Нью-Йорке. Но до его обрушения оставалось еще 20 минут. Более того, корреспондент телеканала Джейн Стэндли (Jane Standley) в своем прямом репортаже из Нью-Йорка рассказывала об обрушении ВТЦ-7, находясь при этом на его фоне. На редкой фотографии как раз изображен этот момент – здание ВТЦ-7 обозначено стрелочками. Подпись внизу экрана гласит: «47-этажное здание Саломон Бразерс рядом с Всемирным торговым центром также обрушилось».Однако в какой-то момент, видимо, телевизионщики поняли, что произошло, и в 17:14 картинка трансляции из Нью-Йорка вдруг исказилась помехами, а через несколько секунд и вовсе пропала.Как еще объяснить сей невероятный «ляп», если не наличием заранее написанного сценария? Возможно ли, что здание планировали снести чуть раньше, но до Лондона просто не успели своевременно довести информацию о задержке этой мизансцены спектакля, а британцы продолжали следовать сценарию. Значит, они получили пресс-релиз до того, как все это произошло? Но от кого и каким образом?Разумеется, подобный казус вызвал массу вопросов к телеканалу ВВС. Однако, глава отдела новостей Ричард Портер (Richard Porter) так объяснил эту загадочную историю: «Мы не являемся частью заговора. Никто не говорил нам, о чем рассказывать и что делать 11 сентября. Нам заранее никто не сообщал о том, что здание должно упасть. Мы не получали ни пресс-релиза, ни сценария событий, которые должны произойти».Получается, что, если заранее им никто ничего не сообщал, значит, они сами, по своей инициативе рассказали об обрушении здания, которое произойдет через 20 минут. Но читаем дальше: «У нас не сохранилось оригинальной записи репортажей от 11 сентября – но не по причине заговора, а из-за неразберихи». Новостная запись одного из важнейших за всю историю телеканала дней оказалась вдруг утеряна.Список террористов был опубликован Министерством юстиции 14 сентября 2001 года. Согласно данным ФБР, вот эти 19 имен:Официальный список "угонщиков"Список был снабжен следующим комментарием: «В ФБР абсолютно уверены в точности опознания девятнадцати угонщиков, ответственных за террористические атаки 11 сентября. Кроме того, расследования по 11 сентября были тщательно проверены Национальной комиссией по террористическим атакам на Соединенные Штаты, а также совместно Сенатом и Палатой представителей. Ни одна из этих проверок не вызвала ни малейших сомнений относительно личностей девятнадцати угонщиков».23 сентября 2001 года британское новостное агентство ВВС неожиданно сообщило, что Валид аль-Шехри, гражданин Саудовской Аравии и названный угонщик рейса АА11, в настоящее время жив, здоров и прекрасно себя чувствует в Касабланке, Марокко. Посольство Саудовской Аравии подтвердило, что он учился в летной школе в городе Дейтона Бич, штат Флорида. Он покинул США в сентябре 2000 года и работает в авиакомпании Роял Эйр Марокко. Далее это подтверждает и Associated Press, согласно которой Валид аль-Шехри появился в американском посольстве в Марокко: «ФБР выпустило в свет его фотографию, которая была растиражирована в газетах и теленовостях по всему миру. Этот же самый мистер аль-Шехри показался в Марокко, тем самым доказав, что он не являлся членом команды летчиков-самоубийц». Итого, минус один.Вэил аль-Шехри (АА11) также жив и здоров. Он работает пилотом, а его отец – дипломатом Саудовской Аравии в Бомбее. Газета Los Angeles Times в статье от 21 сентября 2001 года сообщает, что глава информационного центра посольства Саудовской Аравии в США Гаафар Аллагани подтвердил, что он лично разговаривал и с отцом, и с сыном. Итого, минус два.Абдулазиз аль-Омари (АА11) во время учебы в Денвере потерял свой паспорт, о чем в свое время сообщил в полицию. Сейчас он работает инженером в компании Saudi Telecom. Газета The Telegraph 23 сентября 2001 цитирует его: «Я не мог поверить, когда увидел себя в списках ФБР. Они показали мое имя, мою фотографию и мою дату рождения, но я не террорист-смертник. Я здесь. Я живой. Я не имею понятия, как управлять самолетом. Я не имел никакого отношения ко всему этому». Итого, минус три.Сайд аль-Гамди (UA93), пилот Саудовских авиалиний, во время событий 11 сентября находился в Тунисе, где с 22 другими пилотами проходил курс обучения управлению самолетом Airbus-320. The Telegraph цитирует его слова: «ФБР не предоставило никаких доказательств моей причастности к атакам. Вы не представляете, каково это, быть названным мертвым террористом, когда я жив и невиновен». Итого, минус четыре.Ахмед аль-Нами (UA93) работает заведующим делопроизводством в Саудовских авиалиниях в Эр-Рияде: «Как видите, я жив. Я был шокирован, увидев свое имя в списках [террористов]. Я никогда не слышал о Пенсильвании, где я, оказывается, угнал самолет». Итого, минус пять.Салем аль-Хамзи (АА77) работает на химическом заводе в городе Янбу, Саудовская Аравия: «Я никогда не был в США, а в последние два года не выезжал из Саудовской Аравии». Итого, минус шесть.Халид аль-Мидхар (АА77) – программист в Мекке, Саудовская Аравия: «Мне хочется думать, что это какая-то ошибка». По сообщениям Chicago Tribune, он смотрел телевизор, когда его друзья начали звонить ему и справляться, жив ли он. Итого, минус семь.По сообщениям посольства Саудовской Аравии в США, также живы и здоровы Моханд аль-Шехри (UA175) и Сатам аль-Суками (АА11).Итого, минус девять.И только 23 сентября 2001 года глава ФБР Роберт Мюллер заявил: «Есть сомнения относительно личностей некоторых угонщиков .Не существует никаких юридических доказательств, подтверждающих личности угонщиков».Но при всей очевидности откровенной фальсификации с именами «террористов», в официальном отчете «комиссии Кина» фигурируют все те же 19 первоначальных имен.И поскольку теперь доказательств причастности «угонщиков» к терактам нет никаких, то значит, и Аль-Каида вроде как ни при чем, и бомбить Афганистан как бы не надо.Но в течение нескольких дней после падения небоскребов в распоряжении США «вдруг» появляется видеозапись признания Усамы бен Ладена от 14 декабря 2001 года. Ее якобы нашли в доме в Джелалабаде. И именно эта запись ложиться в основу итогового вывода официальной комиссии – теракты 9/11 осуществил Усама бен Ладен и, разумеется, «Аль-Каеда».Но сразу обращает на себя внимание то, что эта видеозапись очень низкого качества. А сам человек, который по заверениям ФБР и есть бен Ладен, совершенно на него не похож, и это отчетливо видно даже несмотря на плохое качество. Он более плотный, у него другая форма носа, губ, бровей и скул. В досье ФБР сказано, что бен Ладен – левша, а на видео он записывает что-то правой рукой. Кроме того, у него на пальце различимо золотое кольцо, а ислам, как известно, запрещает мужчине носить золотые украшения, да и в досье на бен Ладена об этом нет ни слова."Бен Ладена"На фотографии изображены два бен Ладена: слева – имитатор с джелалабадской видеозаписи, справа – настоящий. Даже невооруженным глазом видно, что на кадре из видео и на фото два совершенно разных человека, и единственные сходства между ними – это борода и тюрбан. И снова поражает фантастическая самонадеянность американских спецслужб, которые не стали даже заморачиваться такой «мелочью», как использование кого-то, хоть чуть-чуть похожего на настоящего бен Ладена.В итоге, поняв, что и с бен Ладеном тоже вышел прокол, глава следственного отдела ФБР Рекс Тум (Rex Tomb) признался: «Теракты 11 сентября не значатся в досье Усамы бен Ладена, поскольку не существует никаких доказательств его причастности к событиям 11 сентября».29 марта 2006 года «раскололся» уже и вице-президент Ричард Чейни (Richard Cheney): «Мы никогда не утверждали, что Усама бен Ладен каким-то образом имел отношение к событиям 11 сентября. У нас никогда не было убедительных доказательств».Однако, в официальном отчете «Комиссии Кина» главным действующим лицом так остался Усама бин Ладен, а основным вещественным доказательством является уже опровергнутая видео-подделка.Сталь, оставшаяся после разрушения каркасов башен ВТЦ, спешно отправили на переработку, не допустив к ней даже следователей. Более 185 тысяч тонн стали было ликвидировано из «эпицентра». Пожарные доложили Конгрессу США, что порядка 80 % (!) стальных обломков были вывезены, а следователи не могли даже потребовать сохранения останков для анализа. В частности, китайская корпорация Shanghai Baosteel Group приобрела пятьдесят тысяч тонн стали из развалов ВТЦ в виде лома по цене 120 долларов за тонну. Тысячи тонн стали были отправлены на переработку и в Индию.Подобные действия вызвали волну негодования среди независимых исследователей и семей погибших, однако новоиспеченный мэр Нью-Йорка Майк Блумберг (Mike Bloomberg), сменивший на этом посту Рудольфа Джулиани (Rudolph Giuliani) в конце 2001 года, на это ответил, что есть другие способы расследовать трагедию 11 сентября. Он также заметил, что «простой осмотр куска металла ничего вам не расскажет».Несмотря на протесты всех желающих посмотреть на эти «куски металла», вывоз лома шел полным ходом. Официальная причина такой спешки заключалась в том, что это – «совершенно бесполезный мусор, который только мешает». Видимо, этот «мусор» был настолько «бесполезным», что его вывоз проходил под строжайшим контролем, а грузовики, вывозившие стальные обломки из района «эпицентра», были оснащены дорогущими следящими устройствами, чтобы, не дай бог, этот совершенно бесполезный мусор не оказался где-нибудь, кроме плавильных печей. Сталь вывозилась с «места преступления» в таком скоростном режиме, что даже специально созданная правительственная комиссия ВРАТ {Building Performance Assessment Team – Комиссия оценки конструктивных характеристик здания), получив возможность лишь взглянуть на останки, не имела права ни изучить эти самые останки, ни ознакомиться с чертежами зданий. Что, собственно, ставит под вопрос сам смысл создания этой комиссии.Главный редактор журнала Fire Engineering Magazine Билл Мэннинг (Bill Manning) от имени пожарных выразил недовольство действиями правительственных организаций по уничтожению улик и полному отстранению независимых исследователей от возможности их изучения: «У нас есть причины полагать, что «официальные расследования»… являются не чем иным, как вопиющим фарсом, навязанным нам политическими силами, основные интересы которых, мягко говоря, очень далеки от раскрытия правды… Уничтожение улик должно прекратиться немедленно»."Мэннинг также подчеркнул, что уничтожение этой стали является незаконным: «согласно национальному стандарту по расследованию пожаров, все свидетельства при любых пожарах в зданиях высотой более 10 этажей должны быть сохранены, и исключений из этого правила нет».А 26 сентября 2001 года мэр Рудольф Джулиани запретил всю видео– и фотосъемку в районе «эпицентра». У одного фотографа, который предпочел не называть своего имени, полицейские стерли сделанные цифровой камерой снимки и пригрозили арестом, если он еще раз там появится, однако он сумел восстановить стертые изображения с помощью программы PhotoRescue.В итоге, всё, что могло пролить свет на «теракт 9/11» было очень быстро уничтожено и ни один эксперт так и не смог ознакомиться с «вещественными доказательствами».Менее чем через две недели после 11 сентября на утверждение Конгрессу был представлен весьма интересный законодательный (так называемый Патриотический) акт, который всего за месяц превратился в закон. А в начале октября 2001 года началось американское вторжение в Афганистан. Это беспрецедентные темпы принятия решений, подготовки к их реализации и собственно воплощения. Вот только сущность этих самых мер вызывает большое количество вопросов.Рассмотрение так называемого антитеррористического законопроекта, названного Патриотическим актом, Конгресс начал 24 сентября 2001 года. Этот законопроект вообще оказался очень примечательным как по содержанию, так и по методам его внедрения.Во-первых, он попал на рассмотрение в Конгресс, минуя предписанные законом каналы, то есть без предварительного его обсуждения под началом Административного и бюджетного управления.Во-вторых, тогдашний министр юстиции Джон Эшкрофт (John Ashcroft) потребовал от Конгресса принять его в течение одной недели и без изменений. Несмотря на столь строгие и конкретные указания, противоречивый документ все же вызвал определенные дискуссии – к явному недовольству министра. Поняв, что так просто «протолкнуть» законопроект не получится, Эшкрофт на совместном заседании с главами Сената и Палаты представителей предупредил, что наверняка грядут новые теракты, и Конгресс будет виноват, если закон не принять сейчас же. Это был явный шантаж, и само заявление представлялось абсурдным, но Конгресс не был готов выдержать подобное давление со стороны министра.На всякий случай, чтобы окончательно «продавить» принятие этого акта, два особо упрямых конгрессмена – Том Дэшл (Tom Daschle) и Патрик Лехи (Patrick Leahy), активно выступавшие против, получили по почте конвертики со спорами сибирской язвы…Конгрессмен-республиканец Рон Пол (Ron Paul) рассказал в интервью газете Washington Times о том, что ни одному конгрессмену не позволили даже прочитать этот акт. Тем не менее, 12 октября он был утвержден обеими палатами Конгресса, а 26 октября 2001 года президент Буш поставил на документе свою подпись, тем самым придав Патриотическому акту статус закона.В чем же заключается смысл Патриотического акта? Во-первых, этот акт дает право федеральным служащим производить обыски жилища, рабочего места, компьютера и частной собственности граждан либо вообще без их уведомления, либо с уведомлением постфактум, когда обыск был уже произведен.Во-вторых, ЦРУ получило неограниченную возможность без решения суда устанавливать слежку за своими гражданами, если это делается «в разведывательных целях». Сюда включено и прослушивание телефонных разговоров, и отслеживание интернет-активности пользователя. Между прочим, до этого момента назначение ЦРУ заключалось в разведывательной деятельности исключительно в отношении иностранных «элементов».В-третьих, ФБР и другие силовые ведомства вправе затребовать медицинские, финансовые и академические записи и госархивы на любого человека, лишь предъявив ордер, который суд обязан выдать, если он требуется для расследования с целью защиты от «международного терроризма». При этом достаточного основания для обыска даже не требуется, а организация, которой предъявлен ордер, не имеет права никому сообщать о том, что ФБР эти данные запросило. В том числе и тому, чьи данные были затребованы!В-четвертых, де-факто ограничена свобода слова, ибо любая неосторожная фраза теперь может быть расценена как террористический заговор. Согласно этому акту, внутренний терроризм включает в себя «действия, разменивающиеся как попытки с помощью угроз или насилия повлиять на политический курс государства». Как видите, понятие «внутреннего терроризма» определено настолько расплывчато, что чуть ли не любая политическая или иная активистская группа (тот же Гринпис, например) может подпасть под это определение. Да и любой несогласный с действиями правительства тоже от этого не застрахован. Кроме этих акта, появились еще несколько директив аналогичной направленности.А 20 марта 2003 года началась бомбардировка Багдада.P.S. И это лишь малая часть из тех «доказательств», которые обнаружены в «самом достоверном» официальном расследовании трагедии 9/11. Но и этого, по-моему, вполне достаточно, чтобы понять, какими методами США идет к своим целям, уничтожив более трех тысяч американцев. В продолжении расследования я расскажу о загадочном самолете, врезавшемся в Пентагон и странным образом исчезнувшем, и об остальных, не менее загадочных самолетах того страшного дня – одиннадцатого сентября 2001 года.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com