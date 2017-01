А чего так Голливуд и Шоубиз всполошились? Мадонна, Майкл Мур и прочая п/брать…

Мадонна открыто посылает на 3 буквы, выкладывает провокационную фотку в свой твиттер. Майкл Мур, тот самый, который косит под «независимого», кинорежиссёр-документалист, критикующий систему на корню – возглавляет митинг против Трампа. Это примерно, как, если Навальный возглавит митинг в защиту Путина.

И всё как бы хорошо у Майкла Мура – критикует с издёвкой власти в своих фильмах, даже слетал в Финляндию, чтобы узнать почему у них самое лучшее школьное образование в мире, с намёком на то, чтобы и в Штатах применить их опыт. Ну типа за народ ратует, за всё хорошее – против всего плохого.

И казалось бы – кому как не ему радоваться, что Трампа избрали, что рабочие места вернутся назад в Штаты, что кто-то получит работу, что средний класс собираются защищать, что военные операции, убивающие напрасно людей, собираются свернуть. Но нет, что-то не нравится ему… борцу за права народа…

Правда меня смущали некоторые детали его «творчества», а именно: Лауреат премии «Оскар», обладатель «Золотой пальмовой ветви», «коммерчески самой успешной картиной в истории документального кино» – неужели за критику властей ему дали такие «пряники с вареньем»? Уауу – democracy или democrazy – уж не придирайтесь к буквам… (перевод с англ: Демократия / Демонстрация (crazy) сумасшествия)

Почём звёздные слезы? Или может почём опиум для народа?

Ну действительно непонятно, они ведь то здесь, то там, какой-нибудь протест устроят. За чьи-то права борются. Голодных деток в Африке пожалеют, дадут им 3 корочки хлеба. Правда, попутно не забыв замолвить словечко и за ”Pussy riot”.

Ну и периодически снимаются в явно заказных фильмах о несладкой доле ЛГБТ, как супергерои, спасающие мир и убивающие «злыдней террористов» в Ираке, в Югославии, во Вьетнаме, Афганистане, про Северную Корею, Чечню.

Но всё равно оставалось ощущение – что злые империалисты – заставляют бедных актёров отрабатывать свои роли. И где-то публика прощала им эти явные антинародные фильмы, против общечеловеческих ценностей, с некоторым количеством вранья. Люди игнорировали, делали вид, что таких фильмов и не было – ну время такое, перетерпим.

(Кэти Перри призывает голосовать за Хиллари Клинтон, хоть голыми, но голосовать — провокационный ролик, мгновенно разлетелся по всему миру)

Было где-то ощущение, что в глубине души у Мадонны болит сердце за её родную Аргентину.

Потому что была песня: Не плачь обо мне, Аргентина – со слезами на глазах у Мадонны в клипе. Казалось плакал весь концертный зал и весь мир вместе с ней, несколько лет, пока песня была хитом.

Don’t cry for me Argentina – Не плачь обо мне, Аргентина.

The truth is I never left you – Правда моя в том, что я никогда тебя не оставляла.

Ведь злые империалисты, за 20 век несколько раз рвали на кусочки Аргентинскую, да и не только, экономику – как тузик грелку. Создавая безумные страдания Аргентинскому народу. Весь мир знал. Весь мир был тронут. Весь мир сочувствовал, плакал.

И кому как не Мадонне радоваться бы сейчас, что может быть Америка изменит свою политику оставит весь мир в покое, и займётся своими делами. Я не говорю, что Трамп так сделает – но, а вдруг?

Кому как не ей радоваться, что сами Штаты вышли из TTP и TTIP – которые ничего хорошего не сулили Аргентинскому народу, чью землю уже и так выкупили за бесценок Американские ТНК вроде Каргила и выращивают на ней ГМО продукты, используя копеечный труд Аргентинских крестьян.

Ну ладно не буду говорить Мадонне – дорогуша, если тебе не нравится Трамп почему бы тебе не вернуться в свою родную Аргентину? Она ведь уже лет 30 в Штатах прожила…

Мадонна на одном из концертов в Москве совсем разоткровенничалась: «У Вас (в смысле в России) теперь есть свобода слова? Радуйтесь. Потому что у нас (в Штатах) уже её нет.» Уже больно зацепила эта фраза за слёзную железу наших журналистов и растиражировали они её по всему рунету.

Признаюсь, меня тоже зацепила – вот думаю, всё они понимают, только поделать ничего не могут. А где могут – словечко замолвят. Ну хватит лирики. Давайте чужое бабло считать. Подумаем, а что они теряют? Чего так переполошились? Если представить, что Трамп действительно воплотит то, что обещал.

1. Первое, что потеряют – мировую монополию на производство и показ фильмов.

Ну есть мешок денег – вложили в спец эффекты. Добавили красивые крутые тачки, яхты, корабли, самолёты, моделей с красивыми задницами. Поездили по всему миру – добавили восхитительные пейзажи, гонки по улицам городов, которые миллионы зрителей мечтают посетить, но так никогда и не посетят. И народ смотрит такое кино, отмусоливает своё кровно заработанное.

Ну а монополия у них – потому что не у всех есть мешок денег отваливать за супергероев, за пиар по всему миру, за лучших из лучших профессионалов участвующих в создании кино.

Например, первый фильм, русский режиссёр Звягинцев снимал в Выборге несколько сцен, а остальное в поле неподалёку. Представляете какой там был «бюджет»?

Второй фильм и вовсе где-то на юге Молдавии в поле, с участием 3-4 актёров. И, казалось бы, неужели в России, в поле, нельзя снять фильм за дёшево? Получается, что нельзя! И дешевле перевезти в дешёвую страну, всю съёмочную группу, сэкономить 5 копеек, потому что этих самых лишних 5 копеек НЕТ. И либо ты их экономишь – либо фильма не будет.

А другое дело Голливуд с бюджетами на десятки и сотни миллионов долларов на фильмы, которые часто не окупаются и на половину. А Голливуду всё нипочём – подумаешь десяток другой миллионов долларов. Ещё десяток таких фильм снимем. Ерунда ФРС напечатает. Откуда деньги Зин? От клятых империалистов, откуда ещё?

2. Нет монополии – нет многомиллионных гонораров.

Там, где монополия, там и большие деньги. В Минкульте России сработали моментально и предложили поднять в 1,4 тыс. пошлину на иностранные фильмы.Обсуждают идею увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1,4 тыс. раз — с 3500 рублей до 5 млн рублей.

Это что за «пошлина» такая была до сих пор? Выложил 50 баксов и пожалуйста показывай свой фильм на всю страну? Ничего себе культурная и экономическая политика. В остальных странах, я так понимаю пошлина примерно такая же? Следует ли ожидать, что пошлину везде поднимут в 1-1.5 тысяч раз? Ну как минимум для фильмов за пределами своей таможенной зоны.

С миллионными гонорарами – потеряют соответственно и свой звёздный лайфстайл. Не сможет больше Мадонна, пройдясь между прочим по бутикам – купить пару туфель за 18 тыс долларов – о ужас-ужас, ей как Аргентинке в Штатах – будет очень тяжело – искренне сочувствую.

Если Трамп – начнёт переводить производство в Америку и поднимет пошлины на чужие товары, поднимет налоги для ТНК, которые сейчас почти нулевые – это больно ударит по глобалистам, и по ТНК. Они потеряют свои сверх прибыли. Не знаю сколько, но учитывая в какой истерике они сейчас бьются похоже круто потеряют.

Нет халявного мирового проката, и проблемы со спонсорами – не будет больше таких бюджетов. Не будет и халявного пиара во многих СМИ по всему миру, а, следовательно, и миллионов зрителей тоже не будет.

3. Нет безумных бюджетов – нет Голливуда, которого мы знаем сейчас.

Нет бюджетов – нет спецэффектов, нет и международных съёмок в дорогих городах и гостиницах, не будет и денег на профессионалов со всего мира. Профессионалы останутся у себя дома, потому что разница в гонорарах будет не столь существенна.

Более того ценности поменяются. Профессионалы, которые будут цениться – сильно поменяются. За спец эффекты, как подмена творчеству, столько приплачивать уже не получится. Придётся всё-таки подключать настоящих творцов. Брать не спецэффектами, а утончённостью сюжета, глубиной.

4. В шоу-бизнесе та же ситуация. Потеряют свои гонорары, мировую славу, мировых турне будет меньше, покидать сцену будут раньше.

По итогам кризиса – доходы населения сильно поменяются. Не смогут больше мировые звёзды вкладываться в пиар своих мероприятий и собирать огромные концертные залы. Да и не будет больше такой монополии одной английской культуры, одного языка. Нет бюджетов – нет супер шоу на концертах. Нет супер шоу на концерте – значит придётся брать талантом. А это по сути всё меняет.

Конечно, Мадонну ещё долго будут приглашать на концерты и корпоративы. Только деньги будут уже не те – придётся работать и работать, если Трамп реализует реформы.

5. Появится огромная конкуренция среди по-настоящему талантливых творческих личностей из десятков стран.

Сейчас с творчеством – большие проблемы. Последние 2 серии от 4го сезона «Шерлока», которого ждали 3 года — высер креаклов. Уже лучше бы они вообще его не делали. Другие сериалы не на много лучше. Про фильмы и говорить нечего.

В 1м сезоне Российского Мажора – реклама Феррари и пропаганда употребления алкоголя. Во втором сезоне – реклама Мерседеса, пиар нового хита Веры Брежневой. В «С лёгким паром, 20 лет спустя» — реклама Тойота Королла и Билайна. Почти в каждом фильме и сериале – пропаганда употребления алкоголя, реклама машин, ноутбуков, телефонов. В 4м Шерлоке – пиар Айфонов.

Но как объяснил нам Константин Эрнст, про новогодние программы – публика просит, рейтинги, понимаете ли, приходится учитывать.

Поэтому не могли не сделать 4 сезон Шерлока – ведь окупился «проект» на былой славе – глупо такое не монетизировать, всё равно, что выбросить десяток миллионов. Они честно используют слово «проект», а не кино/фильм.

(Что касается НГ программ. Раз такое дело, как нас заверил уважаемый Константин Эрнст – может поставить на первый канал, в прайм тайм и на новый год – трансляцию Дом 2 – у него ого-го какой рейтинг – ну нравится людям подглядывать – нравится. Я, как маркетолог, даже знаю куда ещё добавить камер, чтобы гарантировано удвоить «рейтинг», могу подсказать.)

Шерлока Холмса наркомана, периодически срывающегося – мы уже видели в 2х сериалах. В сериале «Элементарно» – доктора Ватсона играет женщина. Мужчино-женщину на Евровидение тоже видели. Не трудно догадаться, что будет в следующем Шерлоке. Чем ещё можно удивить публику?

4й сезон Шерлока – как квинтэссенция современного творчества. Его мерзкое и убогое лицо. С рекламой употребления алкоголя, пиаром наркоманов и непонятно каких ещё ценностей. И это не только в России – это во всём мире. Такие фильмы 2 раза не посмотришь. Это не творчество – это бизнес. Они так и называют себя – шоу-бизнес. Это тупик.

Изменения давно напрашивались. Но пока было бабло – оно побеждало. Но инди-культура, т.е. независимая, постепенно пробивает свою дорожку. Им даже удаётся снять очень неплохие фильмы, в которых главное не спец эффекты, а сюжет. Их даже приятно смотреть и пересматривать.

По сути мир киношников Голливуда и шоу-бизнеса, в том виде которые мы их знаем – рушится. Они его теряют. Изменения, о которых говорил Трамп – оставит их:

Без миллионных гонораров

Без мировой славы, многие потеряют звёздный статус

Придётся работать больше

Без многих профессионалов в помощники. Их будет значительно меньше.

Создаст огромную конкуренцию с по-настоящему творческими личностями по всему миру

Меньше будет спонсоров на халявную халтуру: заказные фильмы и корпоративы в шоу-бизнесе



Это серьёзные перемены – для Голливуда и Шоу-бизнеса. Они, конечно выживут, и дальше жить продолжат очень и очень хорошо, просто халявы будет меньше. Всё.

Когда Мадонна послала всех сторонников Трампа на 4 английский буквы, аналог 3м русским буквам – она также послала и свою родную страну Аргентину, раздираемую кризисом уже второй десяток лет. Она попутно послала куда по дальше Аргентинский народ, половина которого бедствует в нищете.

Сказав свои грозные 4 английские буквы – Мадонна, Майкл Мур, да и все нынешние звезды Голливуда – показали свою истинное лицо. Свою истинную суть. Всю свою фальшь. Не знаю как Вам, но по мне они оказались довольно мерзкими. От них смердит.

И даже если Трамп реализует всё что обещал – нынешние звёзды Голливуда – всё равно останутся очень и очень богатыми, высокооплачиваемыми по сравнению с остальным народом. Тогда в чём весь сыр бор? Роберт Де Ниро строит гримасы. Скарлет Йохансон замолвила свои 5 копеек. Тарантино тоже засветился. Почему они так переполошились? Они потеряют свои СВЕРХ доходы. И всё? Да и всё, доходы останутся, а СВЕРХ доходы – нет, по большому счёту. А как же слёзы по Аргентине?

Don’t cry for me Argentina – Не плачь обо мне, Аргентина.

The truth is I never left you – Правда моя в том, что я никогда тебя не оставляла.

Да плевать. Фальшь, враньё. Слезы нужны, чтобы разжалобить народ в мировом масштабе. Пипл любит сопельки размазанные по экрану на весь мир и даже называет это романтикой, или благотворительностью, или защитой чьих-то прав, природы или ещё как-то. Какая разница? За такие слезинки – пипл готов хорошенько доплачивать. Ничего личного – просто бизнес.

Другими словами, Мадонна и все звезды Голливуда плюнули в лицо Аргентинскому и всем остальным народам – Вы там подыхайте с голоду, травитесь ГМО, работайте за еду, теряйте свои рабочие места и дома, землю, пускай Вас взрывают террористы, бомбят из самолётов и беспилотников – нам плевать на Вас.

Мы всё равно хотим и дальше жрать не в одну, а в 3 хари, развлекаться по всему миру – за Ваш счёт – плевать во что Вам обходятся наши желания.

Автор: Руслан Бах

Источник: http://ruslanbah.ru/chego-gollivud-i-shoubiz-vspoloshilis/