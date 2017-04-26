Лекции на тему влияния Голливуда

Голливудские фильмы и мультфильмы – это в первую очередь не средство развлечение, а инструмент управления обществом, который, как показывают материалы проекта Научи хорошему, сегодня преимущественно направлен на разрушение базовых ценностей и деградацию человека. И созданы такими – намеренно, поскольку встречающиеся в них идеи до того выверено систематичны, что всякая случайность этого исключается. То есть, речь идёт о целенаправленной работе голливудских компаний по формированию дефективного мировоззрения у зрителей, привитию обществу ошибочных истин и приучению к разрушительным поведенческим моделям.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с лекциями, каждая из которых по-своему раскрывает заявленную тему, рассказывая, в том числе, об истории развития «фабрики грёз» и владельцах Голливуда. Посмотреть лекции будет полезно всем, кто не хочет быть бездумным потребителем «развлекательного контента», но стремится видеть и осознавать процессы, протекающие в обществе, значительная часть которых контролируется и направляется средствами кинематографа.

Дмитрий Перетолчин. Культ Голливуда

Дмитрий Перетолчин рассказывает о многообразии средств подсознательного воздействия на зрителя, о скрытых законах формирования общественного мнения, а также о том, как именно в психофизической лаборатории Голливуда был сотворен современный массовый человек

Затрагиваемые в выступлении темы:

Будущее по Голливуду – это всегда апокалипсис

Зачем снимают фильмы ужасов

Product Placement в кинематографе

Окна Овертона и Голливуд

Мыльные оперы и снижение рождаемости

Голливуд – главный манипулятор в мире

Вектор целей Голливуда

Звёздные войны и тема ЛГБТ

Понижение порога психологического восприятия насилия

Влияние популяризации супергероев на общество

Антирелигиозная тема в деятельности Голливуда (христианство критиковать можно, иудаизм – нельзя)

Голливуд и жажда смерти

Откуда появился образ для фильма Чужой

Эстетизация образа дьявола

Николай Стариков. Лекция о политике в кино

В лекции писателя и публициста Николая Старикова рассказывается о том, как средствами кинематографа в обществе распространяются различные образы, идеи и ценности. Кто и с помощью каких инструментов управляет этим процессом.

Основные тезисы выступления:

Кинематограф не отражает, а формирует взгляды общества

Российское кино идёт по стопам Голливуда (в качестве примера рассмотрен фильм Бондарчука «Сталинград»)

5 принципов голливудского кино (положительный образ США/ отрицательный образ других стран/ навязывание поведенческих и сексуальных извращений/ открытая пропаганда антисоциального образа жизни/ фальсификация истории)

Образ будущего в западных фильмах

Кто и как стимулирует пропаганду извращений в кинематографе

Почему в американских фильмах большинство семей показаны разведёнными

Реализация технологии Окно Овертона через кинематограф

Создание образа человека, для которого главное в жизни – это деньги

Зачем главных героев наделяют «придурковатыми» чертами характера

Меры противодействия деструктивной пропаганде в фильмах

«Свободный рынок» как информационное прикрытие проведения информационных диверсий через кино

Кто заказывает и оплачивает переформатирование сознания зрителей?

В ходе лекции затрагиваются такие популярные фильмы, как «Игра престолов», «Красавица и чудовище (2017)», сериал «Спартак», сериал «Ходячие мертвецы», «Властелин колец», «Рэмбо», сериал «Шерлок Холмс», «Пираты Карибского моря», «Доктор Хаус», «Теория большого взрыва» и другие.

Ольга Четверикова. Другая сторона Голливуда

Беседа с историком Ольгой Четвериковой об управляемой психологической мутации общества и человека, владельцах, задачах и истории “Голливуда”. Затрагиваемые темы:

О сотрудничестве Голливуда с Гитлером

Об истинных хозяевах западных киностудий и их иудейских корнях

О каббалистике в современной киноиндустрии

Голливуд и Церковь Сатаны

О.Четверикова: «Национальный кинематограф в России создаётся и формируется по голливудским стандартам, согласно которым на первом месте стоит коммерческий успех и определённая идейно-идеологическая направленность, а никоим образом не искусство, не пробуждение каких-то высоких чувств или формирование нравственной личности. Все последние наши якобы патриотические фильмы создаются по этим голливудским стандартам. В результате, мы видим на экране совершенно чужих людей, которые вообще никакого отношения к русским не имеют и отражают совершенно нам чуждый менталитет. Даже внешне у этих героев лица больше похожи на американские. Разницы между голливудским фильмом и российским фактически нет… Самая главная мысль, которую следует понять зрителям, заключается в том, что американский кинематограф является в настоящее время главным инструментом и оружием по перестройке сознания, по фактическому уничтожению нашей традиционной системы ценностей».

Арман Бошян. Древний Голливуд.

Голливуд придумали тысячи лет тому назад. История управленческой мысли обсуждается на лекциях Ереванского Геополитического Клуба.

Основные тезисы:

Архитектура как один из основных инструментов бесструктурного управления обществом в древности

Для чего строились храмы в Древнем Египте?

Искусство всегда было и будет элементом политики

Современные средства визуального управления обществом

Современное антиискусство. Для чего его продвигают?

Источник: whatisgood.ru