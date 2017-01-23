Уникальное подводное оружие России, которое было созданно женщиной коструктором
Бойцам, призванным бороться с подводными диверсантами, требовалось оружие, способное вести огонь под водой. Созданные для этой цели 5,66-мм автомат АПС и 4,5-мм пистолет СПП-1 представляют особый интерес в ряду оружия подводной стрельбы, благодаря необычным техническим решениям. Непосредственно разработкой оружия занимались супруги Елена и Владимир Симоновы. Во второй половине ХХ века женщины-инженеры активно участвуют в деятельности предприятий оборонной промышленности. Hапример Елена Симонова – единственный в мире конструктор подводного оружия, аналогов которому до сих пор не существует.