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Уникальное подводное оружие России, которое было созданно женщиной коструктором

19:42. 23 января 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Бойцам, призванным бороться с подводными диверсантами, требовалось оружие, способное вести огонь под водой. Созданные для этой цели 5,66-мм автомат АПС и 4,5-мм пистолет СПП-1 представляют особый интерес в ряду оружия подводной стрельбы, благодаря необычным техническим решениям. Непосредственно разработкой оружия занимались супруги Елена и Владимир Симоновы. Во второй половине ХХ века женщины-инженеры активно участвуют в деятельности предприятий оборонной промышленности. Hапример Елена Симонова – единственный в мире конструктор подводного оружия, аналогов которому до сих пор не существует. 

Метки: Вооружённые силы России, оружие России, подводное оружие
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