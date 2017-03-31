Американский эксперт о подводном оружии России, не имеющем аналогов в мире

Россия единственная в мире обладает суперкавитирующими торпедами “Шквал”. Этим сверхскоростным ракетам, испаряющим на своем пути воду, нечего противопоставить – считает The National Interest.

Военный аналитик журнала The National Interest Кайл Мизоками уже в начале своей статьи признается, что США с 1997 года работает над созданием подобного оружия, но пока не достигла видимых результатов.

Между тем “одно из самых инновационных подводных вооружений СССР ракето-торпеда “Шквал” была разработана еще в 1960-е годы, а в массовое производство запущена в 1978 году”.

Нынешние российские подлодки оснащены ее модернизированной версией. Более того, Россия производит и экспортный вариант “Шквал-Э”. Однако до конца Холодной войны, пишет журналист, об оружии практически ничего не было известно.

От себя добавим то? о чем он скромно умолчал автор. Впервые информация о суперторпеде была обнародована после крупного шпионского скандала, разгоревшегося в России в 2000 году. Тогда гражданин США Эдмонд Поуп был арестован при попытке тайно приобрести документацию на “Шквал”.

В чем же уникальность “Шквала”?

Если традиционные торпеды для движения использовали пропеллеры или насосы, то советскую разработку оснастили ракетным двигателем. Что, разумеется, сделало ее быстрее. Но это еще не все.

Чтобы решить проблему сильного сопротивления, советские инженеры, как бы фантастично это ни звучало, решили устранить воду на пути торпеды. Для этого и использовали принцип суперкавитации. Горячие ракетные выхлопы превращали жидкость перед “Шквалом” в пар. То есть торпеда двигалась в “тонком пузыре газа”!

Такой физический трюк придавал ей невероятную скорость – 200 узлов (370 километров в час). Это при том, отмечает Кайл Мизоками, что скоростной потолок большинства кораблей и торпед тогда составлял 50 узлов. Впрочем, “газовый пузырь” является одновременно и преимуществом и главным недостатком “Шквала”.

Во-первых, он лишает торпеду маневренности. Во-вторых, делает ее очень шумной. А, следовательно, при запуске она выдает примерную позицию подлодки. Однако тут же эксперт оговаривается, что скорость “Шквала” такова, что противник просто не успеет среагировать на информацию о местоположении субмарины.

Еще один побочный эффект суперкавитации в том, что сильный шум торпеды “оглушает” встроенные в нее с системы наведения. А потому ранние версии “Шквала”, предполагают эксперты, были неуправляемыми. Но в новой модификации было найдено компромиссное решение. Сначала “на спринте” используется суперкавитация, но по мере приближения к цели этот процесс замедляется, чтобы наводка была точнее.

И все же, несмотря на всю уникальность “Шквала”, что пробудило интерес американского аналитика к разработке времен Холодной войны?

По его мнению, затишье в противостоянии России и Запада сдерживало влияние этой технологии, но теперь она вновь становится актуальной. Он уверен, что суперкавитирующая торпеда может наделать много шума в мире (уже в переносном смысле) и привести к новой гонке вооружений.

Эксперт считает, что “Шквал” – эффективное оружие, которое разрушает парадигму подводной войны. “По мере того как усиливается конкуренция в Атлантике и Тихом океане, мы можем увидеть, что еще больше флотов используют суперкавитирующие конструкции и, соответственно, корректируют свою тактику. Подводная война становится все смертоноснее”, – делает вывод он.

Справка “РГ”

Советский комплекс со скоростной подводной ракетой “Шквал” (ВА-111) был принят на вооружение в 1977 году. Предназначен для поражения надводных и подводных целей. Изначально нес ядерную боеголовку в 150 килотонн. Позже был создан вариант с обычной боеголовкой с автономным управлением. Калибр торпеды – 533,4 миллиметров, длина – 8 метров, вес – 2700 килограмм.

Радиус действия старой версии около 7 километров. Модернизированной - до 13 километров.

Олег Корякин