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СТИХИ «ОТ ИМЕНИ ПУТИНА»

21:24. 23 января 2017 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал:

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Не стремитесь туда, где не любят Россию,

Где не терпят ее за огромность и мощь,

Где вам в сердце внедрят, как и в мозг, амнезию,

И внушат, что березой является хвощ.

 

Не бегите на зов беспринципного Сэма,

Берегите себя от коварных купюр.

На чужбине судьба не находит эдема -

Там лишь призрак его, как на кальке эпюр.

 

Подавляйте соблазн оказаться в фаворе

У заморских льстецов, ненавидящих Русь:

Не заметите, как в перебежчиков своре

Превратитесь вдруг в тех, с кем не дружит и гнусь.

 

На родимой земле и смола не чернее,

Чем больших тополей бело-пенистый пух,

Навевающий въявь и мечту Гименея,

И воздушной любви возвышающий дух.

 

Повторяйте слова золотого поэта:

«Эх, Рассея моя, необъятная ширь!

Не покину тебя, не нарушу обета,

На планете лишь ты верный мне поводырь».

 

И храните себя для любимой Отчизны,

И растите детей в благодати родной.

Все, что в силах моих, до скончания жизни

Буду делать, чтоб враг не пришел к нам с войной.

 

Обустроив дома, обустроим Россию.

Нашей силы вовек не иссякнет запас.

Я такой же, как вы, не похож на мессию,

Но работа моя – сбережение вас.

 

                БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ

Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, владимир путин, стихи
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2 коммент.»

  • 2702 2039
    Антон 23 января 2017 в 22:26 Ссылка Пометить
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    Эпос в политике – опасная игрушка:
    - Попробуйте впервые выйдя на лёд прыгнуть и три раза повернуться в воздухе…
    - Ну что – трёте воображаемую …пу?
    - А почему думаете что политический эпос проще?
    - Так уж непременно хочется выглядеть обезьяной?

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