СТИХИ «ОТ ИМЕНИ ПУТИНА»
Не стремитесь туда, где не любят Россию,
Где не терпят ее за огромность и мощь,
Где вам в сердце внедрят, как и в мозг, амнезию,
И внушат, что березой является хвощ.
Не бегите на зов беспринципного Сэма,
Берегите себя от коварных купюр.
На чужбине судьба не находит эдема -
Там лишь призрак его, как на кальке эпюр.
Подавляйте соблазн оказаться в фаворе
У заморских льстецов, ненавидящих Русь:
Не заметите, как в перебежчиков своре
Превратитесь вдруг в тех, с кем не дружит и гнусь.
На родимой земле и смола не чернее,
Чем больших тополей бело-пенистый пух,
Навевающий въявь и мечту Гименея,
И воздушной любви возвышающий дух.
Повторяйте слова золотого поэта:
«Эх, Рассея моя, необъятная ширь!
Не покину тебя, не нарушу обета,
На планете лишь ты верный мне поводырь».
И храните себя для любимой Отчизны,
И растите детей в благодати родной.
Все, что в силах моих, до скончания жизни
Буду делать, чтоб враг не пришел к нам с войной.
Обустроив дома, обустроим Россию.
Нашей силы вовек не иссякнет запас.
Я такой же, как вы, не похож на мессию,
Но работа моя – сбережение вас.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
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Эпос в политике – опасная игрушка:
- Попробуйте впервые выйдя на лёд прыгнуть и три раза повернуться в воздухе…
- Ну что – трёте воображаемую …пу?
- А почему думаете что политический эпос проще?
- Так уж непременно хочется выглядеть обезьяной?
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Да ладно,немного позитива никогда не мешает.)Обидеть поэта может каждый,а вот стихом в ответ не всякий может.)