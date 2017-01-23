СТИХИ «ОТ ИМЕНИ ПУТИНА»

Не стремитесь туда, где не любят Россию,

Где не терпят ее за огромность и мощь,

Где вам в сердце внедрят, как и в мозг, амнезию,

И внушат, что березой является хвощ.

Не бегите на зов беспринципного Сэма,

Берегите себя от коварных купюр.

На чужбине судьба не находит эдема -

Там лишь призрак его, как на кальке эпюр.

Подавляйте соблазн оказаться в фаворе

У заморских льстецов, ненавидящих Русь:

Не заметите, как в перебежчиков своре

Превратитесь вдруг в тех, с кем не дружит и гнусь.

На родимой земле и смола не чернее,

Чем больших тополей бело-пенистый пух,

Навевающий въявь и мечту Гименея,

И воздушной любви возвышающий дух.

Повторяйте слова золотого поэта:

«Эх, Рассея моя, необъятная ширь!

Не покину тебя, не нарушу обета,

На планете лишь ты верный мне поводырь».

И храните себя для любимой Отчизны,

И растите детей в благодати родной.

Все, что в силах моих, до скончания жизни

Буду делать, чтоб враг не пришел к нам с войной.

Обустроив дома, обустроим Россию.

Нашей силы вовек не иссякнет запас.

Я такой же, как вы, не похож на мессию,

Но работа моя – сбережение вас.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ