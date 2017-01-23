Сельская медицина при смерти

По подсчётам фонда «Здоровье», смертность на селе на 14% выше, чем в городах. Чиновники уверяют, что в провинции выше и процент стариков. Но тогда почему количество госпитализаций в 2014 г. снизилось на 32 тыс., а в 2015-м – уже десятикратно, на 312 тысяч? Старики перестали болеть?

По словам президента «Общество фармакоэкономических исследований» Павла Воробьёва, у 40% жителей деревень есть признаки катаракты или глаукомы, около половины не имеют зубов. Но ими никто не занимается, а их шансы получить в городе квоту на необходимую операцию близки к нулю – слишком сложный это процесс, требующий постоянного присутствия под рукой у распределяющего квоты чиновника. Но самое страшное: рост инфарктов и инсультов, потому что убита профилактика. Объёмы амбулаторной помощи в деревне сократились на 39 млн посещений по сравнению с 2011 годом.

В 2014 г. закрыли 642 фельдшерско-акушерских пункта, в 2015 г. – ещё 246. Хотя лекарства можно приобрести только здесь, фельдшер обычно не имеет автотранспорта, чтобы за ними ездить. Да что транспорта – у него горячей воды чаще всего нет, не говоря уже об оборудовании. Кое-где сердечный чиновник организовал визиты специалистов из райцентра на оснащённых диагностическим оборудованием автомобилях. Но это реально «кое-где».





Смертность в российских больницах в 2014–2015 гг. выросла на 24 тыс. человек. Примерно столько же россиян погибает ежегодно в ДТП по всей стране, и ради сокращения этого показателя содержат полчища ГИБДД, ужесточают правила, придумывают новые штрафы, строят дорогие дороги. А тут всего за год такой же прирост в больницах.

Фонд «Здоровье» главную причину называет прямо: сокращение числа больничных коек. 519 тыс. россиян не вернулись домой из больниц в 2015 г., хотя число госпитализированных сократилось на 817 тыс. человек. Никто ведь в здравом уме не поверит, что россияне вдруг резко поздоровели и перестали обращаться к врачам. Просто до помощи теперь не добраться: за один только 2015 г. была ликвидирована 41 тыс. коек, а 2013–2014 гг. – около 60 тысяч. Людей с инфарктами и инсультами чаще доставляют слишком поздно, когда помочь уже ничем нельзя. При этом умершие по дороге в больничную статистику не попадают.

Вопиющий случай зарегистрирован летом 2016 г. в Свердловской области, когда женщина из Верхотурья вынуждена была вести своего полугодовалого сына с пороком сердца к врачу в Екатеринбург на обычном рейсовом автобусе. В 8-тысячном городе для ребёнка не нашлось «скорой», и младенец по пути скончался. Интересно, хоть один местный чиновник пожаловался, что ему не доехать до работы из-за отсутствия служебного транспорта?

В СМИ также появилась информация, касающаяся закупок оборудования и лекарств для нужд медицинских учреждений. Точнее, средств, которые направляют на данные статьи расходов.

В конце прошлого года в столице разразился скандал. Одна из больниц не согласилась с решением Департамента здравоохранения. Оно запрещало медучреждению приобретать нужные препараты своими силами. В больнице заявили, что они покупают лекарства по более низким ценам, чем это делают чиновники, сообщает rucompromat.com со ссылкой на «Ведомости».

Тогда был уволен главврач «заупрямившейся» больницы. Однако история на этом не закончилась. СМИ выяснили, что столичные чиновники, на самом деле, приобретали препараты по более высоким ценам. Это происходило из-за того, что периодически в аукционе участвовала одна компания. В итоге ей доставался контракт, и она поставляла лекарства по изначально заявленной цене. При этом, на самом деле, в тендере должны участвовать несколько компаний. В ходе конкуренции они, как правило, понижают изначально объявленную максимальную цену.



Использование этого материала сайта газеты «Аргументы недели» в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении гиперссылки на источник публикации:

http://argumenti.ru/society/2017/01/519764