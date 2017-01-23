Мировой заговор автопроизводителей. Немного об электрике

Периодически появляются публикации о плохом качестве современных автомобилей. Дополню эту тему своими собственными впечатлениями. Расскажу об “уникальных” инженерных решениях в части автоэлектрики.

Предвидя петросянские тупые шутки про отечественный автопром, в качестве заглавного фото вынесу электронный блок известного автопроизводителя. Хотя и ставится это “чудо” на российские автомобили. А именно на Весту…

Но, окунемся немного в историю. Когда-то ВАЗ был советским, а потом российским заводом. Сейчас он французский. Завод продали, деньги попилили, молодцы! И все тенденции мирового автопрома по качеству и маркетингу распространяются и на него. Поэтому я и взял два примера из продукции ВАЗа, пока еще родного (остатками) нам. Я довольно долго занимаюсь автоэлектрикой. И последние российские Калины и Приоры отличались весьма надежной электрикой и разумными инженерными решениями. Но потом пришел Рено…

Теперь перейдем непосредственно к теме.

На люксовых Вестах сделано очень “оригинальное” решение. Стоит добавочный блок кузовной электроники, применяемый на некоторых других моделях Рено. Так вот, все лампочки габаритов, подсветка панели приборов и кнопок идет через вот эту махонькую микросхему, обведенную кружочком. Организовано три канала для обеспечения габаритных огней левого и правого бортов, подсветки номера и подсветки кнопок и ручек. Суммарный ток, проходящий через микросхему, нехилый. А предохранитель один на все три канала – 25А. Фактически выходы микросхемы ничем не защищены (в отличие от более дешевых комплектаций). Может быть у буржуев это все и работало, но у нас другие реалии.

И вот, счастливый обладатель этого автомобиля после некоторого промежутка времени начинает считать, что на самом деле счастье не полное. А до полного счастья надо заменить лампы накаливания в габаритах и подсветке номера китайскими светодиодами. И вот он берет светодиод с кривыми контактами (каких большинство) и пихает в патрон. ЩЕЛК! И любитель колхозного тюнинга попадает минимум на 16 000 рублей. Именно столько стоит этот блок. А его еще заказать надо и поставить…

И если на Вестах страдают люди с неуемной жаждой что-то сломать, на Калинах-2 в люксовом исполнении попадалово грозит любому порядочному автовладельцу.

Французские извращенцы и сюда привили жажду к микроэлектронике в местах, где она не нужна. На фотографии “раздетый” блок кузовной электроники, который отвечает за столько много функций, что похоже единственное, что он не может, это зачать ребенка. По великой французской традиции он еще и так установлен, что первый раз я его выковыривал два с половиной часа.

А вот эта мелкосхема управляет сигналами поворотов. 4 лампочки по 21 Вт + 2 х 5 Вт. Это около 8А! Как ей “живется” видно по почерневшей плате и соседнему разъему. С технической точки зрения совершенно нет необходимости в таком подключении.

Вот и эта микросхема не выдержала, один канал замкнуло на питание и поворотники намертво застыли во включенном состоянии. Цена вопроса около 7 000 руб. за блок и работа по замене (около 3 000 руб. на некоторых автосервисах)

Подведу промежуточный итог: я не могу оправдать такие технические решения разумными доводами. Тут явная попытка снизить надежность автомобиля, увеличить доходность “придворных” автосервисов и изготовителей автозапчастей.

Пока не все потеряно.

Давайте вспомним, чем славились всегда бывшие граждане Советского Союза? Правильно, находчивостью. Эти два примера я привел не для того, чтобы просто поныть, а показать, как с этим бороться.

Вот на “калиновском” блоке автопроизводитель поставил жирный крест еще при установке. Поспешил. Сгоревшую микросхему можно заменить, заказав из Китая. Но я не стал ждать и дополнил блок такой коробочкой от сигналки.

Ресурс не технический, подробности мало кому интересны. Вкратце: разорвал некоторые связи и сделал простейшую схему на релюшках со старых сигналках и реле поворотов. Затраты составили около 250 руб. Из них реле поворотов 200.

Вся система полностью функционирует штатно. Самая большая проблема – это вытащить блок и засунуть на место.

С Вестой еще проще. Разорвал дорожку от разъема выхода сгоревшего канала и на один из оставшихся двух повесил реле из той же старой сигналки. Тут материальных затрат вообще практически нет, да и блок легко снимается. К тому же все это поместилось внутри.

Так что, как бы ни пытались нас нагнуть буржуины, не так уж просто им это дается. Не теряйте оптимизма и не забывайте пользоваться головой по назначению!