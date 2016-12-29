Предлагаем вашему вниманию интересную попытку классификации заговоров. Заговоров в смысле метода управления обществом.



Небесполезно напомнить, что либероидная мировая пресса с целью отвлечения внимания от сути заговора, для увода читателя от правильного понимания этого метода управления, внедрила в наше сознание ставшее устойчивым словосочетанием выражение "теория заговора". Над которой в "приличном" демократическом обществе положено смеяться или, в крайнем случае, понятливо усмехаться.



Между тем "теория заговора существует только для тех, кто не понимает вопросов управления" – как верно подметил В.А. Ефимов.

Да, жаль, конечно, что автор, ничтоже сумняшеся, в теме о заговорах и управлении создал свою аббревиатуру ГП, которая лишь отдалённо совпадает по смыслу с практически общепринятым термином Глобальный Предиктор. Честно говоря, попахивает свинством. Поэтому в авторском тексте мы заменили все аббревиатуры ГП на их авторское значение –

И даже наоборот, теперь его устроителям работать стало еще легче! Ведь любого, кто предупреждает об опасных последствиях заговора, можно объявить сторонником "теории заговора". А к подобным людям доминирующая подконтрольная пресса уже выработала крайне негативное отношение.

Заговор глобального масштаба, будучи случайно или намеренно обнародованным, продолжает развиваться, потому что практически не встречает противодействия: ведь его уже считают безопасным!

Получается такая коллизия смыслов: заговор – это некое тайное соглашение. Как только о нем, реально существующем, становится известно всем – то подобное срывание покрова таинственности банализирует существо заговора и он становится как бы неопасным. Что, частенько, весьма далеко от действительного положения вещей.

*

Судьба мировых заговоров

Этот факт расходится с позицией тех, у кого нет проблем, потому что они решают свои проблемы создавая их другим – тем, у кого они как раз возникли. Возникает непонимание, а затем антагонизм между первыми и вторыми. Поскольку договориться нет шансов в силу больших противоречий, первые объединяются против вторых. А поскольку сделать это официально нельзя – делается это тайно. Возникает, условно говоря, «заговор бунта».

1. Проблема. Заговор начинается с Проблем, которые становится невозможно решить официальными (или легальными) средствами. Иначе говоря, заговор начинается с выявления Исчерпанности Наличного Потенциала Власти перед Новыми Проблемами, которые, как правило, ложатся на плечи людей низших ступеней иерархии.

Вопрос о заговорах упирается в понимание их причин и их судьбы: настолько ли фатальны заговоры и всегда ли они будут тайными и – заговорами? Попробуем разобраться.

Любой доктрине трудно поднимать трудные вопросы, потому что недоответ может оказаться формой дискредитации Доктрины. Теория заговоров – один из этих вопросов. И дело не в боязни, а часто дело в недостаточной компетентности. При этом делать, даже рискуя нарваться на ошибки, придётся. Целостная Доктрина тем и сильна, что у неё нет боязни перед любой проблемой.

Поскольку первые «скрылись» – ушли в подполье, вторые делают то же самое. Они уходят в «башню из слоновой кости» – то есть становятся недоступными для первых (башня из слоновой кости – символ элитной, богатой недоступности). То есть если первые становятся тайными в Подполье, то вторые становятся тайными в Башне. Этот заговор можно назвать «заговором гниющей элиты» и «заговором бунтующих низов». Значит заговор может быть, как «сверху», так и снизу. А главное – он всегда лишь ответная реакция противной стороны.

Аксиома. Заговор одних есть ответ на заговор других.

2. Основа. У первых формируются Тайные Концептуальные основы Заговора. (Идеи заговора), в которых содержится основания для необходимых изменений и Цель изменений.

У вторых формируется тайные способы защиты.

Аксиома. Объем тайных методов одного стремится к соответственному объему тайных методов другого.

3. Заговорщики. Исчерпанность методов управления, системные катаклизмы приводят к потере языка общения между классами Системы. На его место приходит эзопов язык подрыва и эзопов язык усмирения (устрашения). Это говорит о том, что результатом заговора является раскол системы, который превращается в ряд расколотых сфер, где существует кодекс кругового слова – заговорщики всегда повернуты лицом друг к другу и никогда вовне, чтобы доказать преданность друг другу и отвращение к Противнику.

3. Культовые заговоры

Все религии мира по типу становления и самоорганизации – победившие организации заговорщиков. Все секты мира – организации заговорщиков. И все религии мира – бывшие секты.

Все лаборатории ведьм – это первые научные лаборатории. И казнили их Монотеисты как концептуальных конкурентов, называя заговорщиками. Те уходили в подполье, поскольку получение Знаний сопрягалось с угрозой для жизни.

4. Политические заговоры

Все новые партии мира – организации заговорщиков. Все они не имеют легальной власти. Именно поэтому формируют нелегальную власть. Но без концептуального содержания ни одна партия существовать не будет. Тогда сама выработка проекта – дело времени и сокрытия.

Но можно сделать первый сокрушительный вывод: Заговор есть только технический алгоритм замысла, концептуального проекта, его инкубационная, утробная стадия. Если нет предмета разговора, то не о чем разговаривать, если нет Предмета сокрытия, то нечего и скрывать. Если нечего утверждать, то не о чем тайно договариваться. Но если что-то еще не родилось, только в зачатии, то что об этом кричать? Получается инкубационная стадия Проекта и есть Заговор.

5. Инновационные заговоры

Как рождаться новому при давлении старого? Системы фатально меняются, но не испытывая при этом никакого желания меняться. А если учесть, что не все системы в состоянии перерождаться, возникает вопрос, как же их менять? Получается, только тайно.

Новое рождается в утробе гениального ума. В утробе он мал и слаб и никому не нужен. Никто не знает, что он может, но это может ощущать сам Плод.

Начинается борьба против этого плода.

Плод начинает скрываться и формировать когорту союзников, с которыми он делится разговором. Вот и заговор.

Основания заговора – в концептуальном предметности и законности. А если этого нет, то нет перспективы освободиться от цепной реакции заговоров.

Второй аспект – авторское право: с чего я должен открывать замысел, если он авторский? Сегодня есть понятие ноу хау, знаю как – это же самое существовало во всех тайных орденах, ведущих традицию от древних жрецов, которые ничего не записывали, чтобы передавать все только из уст в уста.

Третий аспект – обережение Знания. Знание становится гонимым еще потому, что не может избежать ошибок и не может преодолеть инерцию своих пределов. Дискредитация знания в силу отсутствия стандартизации знания приводило к гонениям на Знание заставляло его охранять от раздражения: ах Знание сделало Ошибку – Значит всё Знание ошибочно!

6. Заговор как паразитарно-психоделический проект

1.

Есть проекты, а есть имитации, для подогрева внимания к которым проще всего придать ореол соблазнительной тайны.

«Когда нечего сказать, нужно умно молчать». «Если вы дурак, создайте вокруг себя ореол тайны». «Если вы хотите увеличить свою значимость, представьтесь заговорщиком».

Все эти фразы имеют отношения не к заговору, а его важному аспекту – таинственности. Поэтому логически тему Заговора нужно начинать с темы Тайны и её привлекательности, а значит спекуляции на ней.

2.

Но есть еще один момент: это исчерпанность самих заговорщиков в деле реализации ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ . Для того чтобы скрыть свою некомпетентность, они просто наращивают таинственность, обрастая лживыми секретами. Это, кстати, хорошо изображено у Толстого как причина разочарования Безухова в масонстве.

Для этого необходим механизм публичной защиты Концептуального Проекта для защиты от … самих заговорщиков-профанов. Но – с перспективой согласиться, финансировать его, если этот проект безусловно продуктивен. Но для этого нужно, чтобы заговорщик вышел на лобное место.

Куда было идти Ленину, если на критику режима отвечают репрессиями? Только в подполье. А нужно превратить заговор в банальность, общее место, на которое нужно обращать внимание как на явление, которое нужно просто учесть.

Нужно процесс разгерметизации и концептуальное выяснение отношений между Геостратегическими проектами сделать процессом постоянным.

Выводы. 1.Чтобы заговор вымер, необходимо устранить эффект гонимости, сделать концептуальное производство – частью воспроизводства и перевоплощения систем.

2. Тогда Конспирология навсегда потеряет свой бродячий предмет – Заговор.

3. Тогда Системология приобретет технологии имманентной борьбы с антисистемами – принимая самое здоровое из них.

3.

Заговор можно выдумывать безо всякой высокости. Многие ошибаются, полагая, что заговор – это всегда высокий замысел мирового переустройства. Нет, заговор может иметь цель заурядное получение прибыли (Коммерческий заговор). Можно взять форму, отторгнуть самую существенную часть – Концепцию – и делать на этом деньги. Тогда Заговор становится магической процедурой втягивания в круг жертву для ее «опускания». Перед нами совершенно обычная криминальная технология под видом заговора.

Этим пользуются все финансовые организации мира.

7. Тайна как оружие

Тайна как эмоциональное подавление противника манией преследования – давний способ борьбы с противником. Но кто становится жертвой? Человек одинокий и незнающий.

Какая задача ставится в этом случае? Подрыв.

Подрыв это нехорошо. Но если тебя подрывают, а ты поддаешься и в конце концов сдаешься, может быть тебя был смысл подорвать, чтобы ты обнаружил свою слабость?

Что человека пугает больше всего? Неизвестность, Тайна. В детстве самая захватывающая игра – прятки, самая распространенное «щекотание нервов» – взять на испуг – сделать что-то скрыто и внезапно. Иначе говоря, еще в детстве психоделические свойства тайны были известны и применялись всеми.

Тайна провоцирует страх. Есть поговорка, замечательно отражающая состояние человека, которым владеет страх: у страха глаза велики. То есть страх искажает реальность. Но он искажает реальность в пользу того, кто боится или в пользу того, кого бояться?

Страх состояние лица (группы.), которое характеризуется параличом воли, сознания, силы сопротивления. Тайна – возбуждает страх больше, нежели понятная видная угроза. Если нет тайны, то ее нужно придумать!

А теперь вспомним, сколькими заговорами мы были окружены! Нельзя ходить в лес – «там живет таратунка, он тебя съест» (заговор таратунки), не ходи в сад и не воруй яблоки – «домовой тебя за руку схватит и в подпол утащит».

Теперь укрупним масштаб, уйдем из детства. Вам нужно победить противника. Как? Сначала нужно напугать. Для этого нужно дать представление о таинственной силе. Даже если это выдумка. Следовательно, если вам нужно кого-то парализовать, напугать, вам нужно выдумать заговор, чтобы воздействовать на психику противника.

А если выдумать заговор и его поддерживать магическими актами, то можно загнать в угол не одного человека, а целые народы.

Возьмем, например, историю с убийством последнего Российского Императора – Николая Романова.

Внешне все логично – классовая война, чтобы не было повадно народу повернуть назад – Царя нужно убить вместе с наследниками. Убийство происходит в Ипатьевском доме в городе Екатеринбурге. Что тут такого? – обычное дело. Классовая война. Плохой царь-эксплуататор. Обыкновенная картина.

Но стоит только задать несколько вопросов и внести некоторые данные, как картинка изменится.

1. Вопрос. Почему убийство совершенно именно в Екатеринбурге (куда царскую семью привезли из Тобольска)? Неужели это нельзя было сделать в Тобольске – подальше от глаз «мирового сообщества»?

2. Вопрос. Почему убийство совершенно именно в доме купца Ипатьева? Других домов не было? На самом видном месте города такое нужно делать?

Это вопросы, которые можно объяснить массой бытовых, военных и иных случайных причин. Но если ввести некоторые факты, картина перестает быть цепью случайностей.

Факт 1. Первый Царь из Рода Романовых был призван из Ипатьевского монастыря города Костромы.

Факт 2. Город Екатеринбург стоит на нулевом, осевом меридиане Земли (это истинный меридиан в отличие от чисто политического меридиана англичанина Гринвича).

Картина меняется. Символически конец династии Романовых привели к началу – замкнули кольцо, сделали мертвой перспективу развития семьи.

И произошло это на Нулевом меридиане, где замысел замыкания в ноль семью Романовых имеет уже священный смысл.

Не правда ли, мастерски? Какую задачу решает Постановщик кровавого спектакля? – Дать представление о Вездесущности Заговора. И тогда получает главное – в чем состоит тайна в тайне - то, что она подавляет противника. Он сам уже додумает то, чего нет.

Спровоцировать самосъедание противника – глубокий психоделический акт Концептуалистов.

Заговор – есть способ придать значительность любой банальной политической интриге. В случае с расстрелом императорской семьи – уйти от обвинений в обыкновенной уголовщине.

8. Заговор – подрыв или позитивная провокация?

1.

Заговор – явление, безусловно, подрывное и антисистемное. Но всегда ли это подрыв чего-либо позитивного, всегда ли это подрыв здорового организма, Может быть, это захоронение больного организма?

Если так, то Заговор становится ноевым ковчегом, спасительным для людей, чтобы выплыть из-под обломков империй.

Христиане подрывали основы умирающей римской империи (кто победил?) Протестанты – основы католической империи (Кто победил?). Американцы подрывали основы СССР (кто победил?). Новая Мировая Жизнеспособная доктрина будет подрывать США (кто победит?).

Тогда получается, вся история – история успешных заговоров?

Впрочем, это внешняя сторона дела. Все сложнее. Ведь на каждый заговор есть контрзаговор – то есть сумма людей, которые знают о заговоре противника. Если так, то для них технологии становятся вторичным флером – и они разговаривают напрямую. Кто из советских «посвященных» не знал, что в США – партии управляются теневым образом? Как не знать, если все президенты до одного открыты как теневые специалисты?

9. Решение проблемы заговора

1.

Есть смысл начать с проблемы самозакрытия Доминирующей Системы, когда обыкновенное закрытое превращается уже в тайное. То есть сначала заговорщиком выступают сами Доминирующие Системы – Государства, Религии и проч. Заговор как форма скрытия Проблемы есть несомненный признак болезни Системы, которая зачастую не знает своей природы и необходимость постоянно перерождаться (оживляться=обновляться).

От закрытия происходит отторжение, выраженное в гонениях.

Тайным становится Гонимое. Это аксиома.

Цитата. «Партия российского пролетариата развертывала свои ряды под огнем жестоких полицейских преследований. Ленин выдвинул и всесторонне обосновал план построения нелегальной марксистской партии в России». (Очерки истории КПСС, учебное пособие для школ Марксизма-ленинизма, М.1966, с 49)

Заговоры отомрут, когда не будет гонимости. Космизация мировых замыслов – концептуальная конкуренция и утверждение их результатов – не дадут возможности конкурировать военным способом.

Для этого нужно разгерметизировать то, что называют Заговором и снять с него флер загадочности и таинственности.

2.

Аксиомы 1. Заговор является заговором для того, кто о нем не знает. Открытый заговор становится частным замыслом, групповым проектом, планом действий – то есть тем, что подлежит анализу рассмотрению, противодействию. Иначе говоря, он перестает быть предметом Конспирологии.

2. Заговор не только результат работ теневой организации, но и результат наивности, некомпетентности жертв.

Нужно повысить уровень компетентности, чтобы заговор был бессмысленен. Если есть универсальные мощные миноискатели, то ставить мины бессмысленно.

3. Заговор всех против всех – есть обычный результат Распада Систем, когда несвязанные части, скрываясь друг от друга, ведут тайную войну за выживание. Заговор – ответ на невозможность диалога. Заговор – ответ на другой заговор. Сокрытие – ответ на другое сокрытие. Это все сопутствующие моменты Распада.

4. Заговор – явление вторичное и чисто техническое перед Концептуальным Замыслом-Обоснованием.

Именно поэтому нас смущает придание Заговору серьезного смысла, смущает то, что Заговором зачастую называют нормальный Геостратегический Проект. Это важный аспект, потому что с Заговором нужно бороться не на конспиративном, а на концептуально-системном поле, не конспиративными методами, а концептуальными. А это предполагает отказ от зеркальных действий – от нас скрыли – значит и мы должны скрыть, за нашей спиной переговоры – значит и мы повернемся спиной. Гораздо важнее разоблачать не заговор как технологию, а сам предмет – концептуально-системное содержание. Зачастую гораздо проще будет разоблачить Голого Короля, нежели снять с него одежды.

Вывод. Необходимо отличать Заговор от Геостратегического Проекта, который зиждется на концептуальной основе.

Поэтому целью борьбы с заговором должна стать не одежда, а сама концепция. Это позволит нам, не барахтаясь в одеждах, сразу выйти на суть дела, на Порождающие, не теряя времени и сил.

Другой причиной обращения не к фантому Заговора, а Концепции, которую Заговор ведет, является то, что мы сразу откажемся от следования за куклой – одетым манекеном. Ведь Заговор может быть беспредметной имитацией!

3.

Итак, что же является предметом выясненных отношений в диалоге-дуэли? Только одно – Доктринальный Геостратегический Проект.

Если тебя уничтожают, а ты этого не знаешь, это не говорит о заговоре и силе его участников, но говорит о силе Геостратегического Проекта противника и слабости твоего Геостратегического Проекта. А если ты знаешь и то, и другое, и тем не менее проигрываешь – то это говорит об однозначно ослабленном концептуальном оружии. А значит заговор – просто для тебя тест: я против тебя сплел заговор, потому что с тобой не о чем разговаривать легально!

Ведь сам заговор может быть изящным стратификатором: если ты компетентен, то и разговор с тобой можно составить, а если нет – то, извини, лучше заговор.

4.

Последнее говорит об ослаблении системного оружия – ослабление системного иммунитета путем непереваривания антисистемных вирусов, которые засылает противник для проверки на прочность организма противника.

Это есть провокация, которая является вторым признаком, после тайны, заговора.

Провокация как фундаментальный конспиративный процесс. Заговор без провокации невозможен. Провокация – подталкивание возможной вины, неадекватных действий будущей жертвы, что оправдывает заговор.

Провокация по своей структуре – дело хитрое. Делается Ловушка – место поимки жертвы. Приманка для приведения жертвы к ловушке. Попадание жертвы в ловушку. Ловец занимает нейтральную позицию или получает право на планируемый ответ (акцию, репрессии) и утверждение своей власти. Что здесь важнее – что тебя обманули или то, что ты сам по жадности, несчётливости и соблазну в эту тайную ловушку попал?

Но польза провокации в обнаружении дефектов системы, которые следует снять. Поэтому нельзя путать частную провокацию с заговором, точнее представлять мелкую провокацию как Проект.

5.

ПОСТУЛАТ НОМЕР ОДИН: Чтобы закрыть вопрос о заговорах, нужно открыть вопрос о доктринальной, концептуальной, идеологической, гносеологической конкуренциях.

Чтобы закрыть вопрос о заговоре, чтобы открыть перспективу нормальной конкуренции замыслов – от ничтожных до

Геостратегических Проектов (ГП ).(???)

Остановимся на главном – на том, что подпало под обвинение мирового заговора.

1. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – проект по организации мирового сообщества, преодоления хаоса – в обстановке, когда не все согласны с ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ. Лидеры и собственники ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА – народы, выработавшие ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Это становится причиной Конфронтация этого народа с другими народами.

Однако многие народы просто не занимались выработкой ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА. Им были безразлична была мировая организация. Они ограничивались национальными интересами.

Но наличие Мира и мировых проблем требует именно ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА. Поэтому выработка ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА – фатальность. Для национальных изолянтов это – Заговор. С позиции Мировой Проблемы – простое Целеполагание Мирового Уровня.

2. Геостратегический Проект – сначала явление концептуальное (проектное). Он строится на принципиальном Знании или принципиальном Незнании (временных, но конструктивных фантомах). В Геостратегическом проекте очень мало эмоций, он не подвержен мелким чувствам, обидам амбициям, протяжен во времени, захватывает несколько эпох, ряд поколений.

Главное, что отличает ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ от мелкого заговора, ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ не заканчивается при получении оперативного результата.

Заговор, как правило, есть результат оперативных эмоций, обид, нестыковок и временных условностей существующей Модели. Заговор может быть временным проявлением геостратегического проекта. Заговор является зачастую результатом некомпетентного понимания (точнее, непонимания) Геостратегического Проекта.

3. Зачастую то, что воспринимают неучастники ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА как Заговор, является просто пунктом Геостратегического Плана.

Однако у каждого ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА есть свой Предел. Цель ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА может иметь основание, но он может быть ограниченным в Предмете и времени.

В момент, когда ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ подходит к пределу, он становится криминальным – преступающий собственный предел. Потратив собственный ресурс, ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ требует его со стороны. Он экспроприирует собственность у других, зачастую потеряв право на это. Но возникает важный момент: если у ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА нет конкурента, то есть криминальная версия изначально оправдана по форме, – лучше плохой план, чем никакого.

Аксиома: Если у Геостратегического Проекта нет конкурента, то изначально оправдываются все его издержки. Именно появление реального Конкурента лишает криминальную версию ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА прав.

Так называемый «ж-м заговор» безусловно – Геостратегический Проект, а не Заговор. О каком заговоре можно говорить, если всё открыто и заявлено всюду. Мировая власть, денежный контроль, национальные приоритеты – где же заговор, если перед нами обыкновенный план действий? Однако именно невыяснение Предела Возможности Проекта переводит его в криминальную, делает его именно заговором, а не ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ! То есть ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ может перерождаться в Заговор, теряя свои основания, выраженные в емкости доктрины.

Вывод. Определить, что перед нами – нормальное утверждение ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА или он, переходящий свои пределы, возможен только в режиме концептуального поединка, где будет выясняться, остался ресурс для ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА или наступил Предел, который показывает, что предыдущий ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ был развертыванием только части Глобального ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА? А если выяснится предел, то Новый Геостратегический Проект должен найти умения снять его в себе, утилизировав издержки.

Так определится судьба всех мировых заговоров – переводом в Глобальный ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ нового типа.

С.Н. Магнитов

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