Карты Мариана
14:03. 23 января 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная статистика по европейским мигрантам с привязкой к картам.
Эти карты изменят ваши представления о миграции в Европе
Известно ли вам, что среди иностранцев в Норвегии больше всего поляков? Или что наибольшее количество иммигрантов приезжает в Ирландию из Британии?
Чешский лингвист, математик и художник Якуб Мариан (Jakub Marian) создал четыре карты на основе данных ООН по международной миграции. Там европейская миграция делится по нескольким показателям.
1. Доля населения в каждой стране, состоящая из родившихся за рубежом мигрантов.
2. Основная страна происхождения этой доли мигрантов.
3. Тенденции изменений этих цифр за последние пять лет.
4. Иммигрантское население, увеличивающееся больше всего.
1. Доля иностранцев в общей численности населения
После голосования по Брекситу может возникнуть впечатление, что британцев на этой карте будет много. Но они не вошли в первую пятерку.
Страна с наибольшей долей иностранцев — это Люксембург (45,9%); за ней идет Швейцария (29,6%), Швеция (18,5%), Австрия (17,4%), Эстония (15,8%) и Германия (14,5%).
В Британии уроженцев других стран 13,4%. Используя данные европейского статистического агентства Eurostat по количеству заявлений на предоставление убежища с января 2015 по июнь 2016 года, Мариан нанес на карту страны, которые больше всего пострадали от миграционного кризиса в Европе. Австрия и Швеция оказались единственными европейскими странами, где зарегистрировано более чем однопроцентное увеличение иностранного населения от общей численности. В Германии это увеличение составляет менее одного процента.
2. Откуда приезжает большинство иммигрантов
Самая высокая доля иммигрантов, прибывших в Британию в 2015 году, родом из Индии. В Норвегии — это поляки, в Австрии и Швейцарии — это соседняя Германия. Большая часть иностранцев в Ирландии родом из Британии.
Во Францию, Испанию и Португалию иммигранты приезжают большей частью с юга (Алжир, Марокко и Ангола, соответственно). В Грецию и Македонию едут в основном албанцы. В Польше и Чехии большинство иммигрантов с Украины. Во многих восточноевропейских странах большинство иммигрантов обеспечивает Россия.
3. Как менялись эти цифры за последние пять лет
На своей третьей карте Мариан показывает, как политические потрясения последнего пятилетия влияли на показатели миграции.
Тренды на первой карте, где показана доля иностранного населения в европейских странах, сохраняются и на третьей карте.
Например, самое большое увеличение числа иммигрантов с 2010 по 2015 годы отмечается в Люксембурге, Швейцарии, Швеции, Австрии и Норвегии, где самая высокая доля уроженцев других стран в общей численности населения. Ненамного отстают от них Британия и Финляндия. Страны с самой большой численностью мигрантов, переселяющихся за рубеж, это Польша, Сербия, Германия и Румыния.
4. Наибольшее увеличение численности иммигрантского населения по странам
На четвертой и последней карте Мариан показал, какое иммигрантское население больше всего увеличивается по численности в каждой стране, сравнив цифры ООН за 2010 и 2015 годы.
Некоторые страны, такие, как Польша и Греция, продемонстрировали уменьшение иммигрантского населения как доли от его общей численности. Примерно в половине европейских стран тенденции сохраняются те же самые, что и в 2015 году. То есть, индийцы едут в Британию, британцы в Ирландию, а поляки в Норвегию. В других странах есть отличия. Больше кубинцев поехало в Испанию (раньше это были марокканцы), меньше русских переезжает в восточноевропейские страны, а в Швеции в процентном отношении от общей численности населения стало больше сирийцев. Однако эти цифры, особенно там, где наблюдается спад, могут также быть результатом общего сокращения численности населения.
http://inosmi.ru/social/20170123/2385721
Источник: colonelcassad.livejournal.com