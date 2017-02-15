Эти карты изменят ваши представления о миграции в Европе

Источник: http://matveychev-oleg.livejournal.com/

На Давосском форуме доказали несостоятельность обвинений России в наплыве сирийских мигрантов.

На ежегодном Всемирном эко­но­ми­чес­ком форуме в Давосе можно услышать многое. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса со всего света, политические лидеры, видные мыслители, деятели и журналисты. Как правило предметом их обсуждения становятся наиболее острые мировые проблемы, но для Европы последних лет — фокусом всегда являлись вопросы иммиграции.



a). Доля иностранцев в численности населения той или иной европейской страны

Наиболее примечательным выступлением на этот счет был доклад чешского лингвиста, математика и художника Якуба Мариана. Для своего заявления он создал четыре показательных информационных карты наглядно демонстрирующие тенденции последних лет на основе данных ООН по международному миграционному приросту.

Чем примечательны итоговые результаты? Конечно же получившимися цифрами, именно их Якуб и изобразил :

Из первой карты становится понятно, что странами с наибольшей долей иностранцев являются — Люксембург (45,9%); за ним Швейцария (29,6%), Швеция (18,5%), Австрия (17,4%), Эстония (15,8%) и Германия с 14,5% населения. В Британии уроженцев других стран 13,4%.

Важно при этом подчеркнуть, что указанные Марианом цифры опираются на европейское статистическое агентство Евростат, а оно в свою очередь исходило при их составлении из общего числа поданных в миграционные службы Европы заявок на предоставление убежища. Говоря проще, первая карта не учитывает мигрантов прибывших и находящихся в Европе нелегально, а их (как все мы хорошо понимаем) там абсолютное большинство. Тем не менее, и даже при таком формальном подходе за период с 1 января 2015 по 1 июня 2016, иностранное население Австрии и Швеции выросло более чем на один процент, а иностранное население Германии на 0,9 процента от общего числа коренных жителей этих государств.

б). Из каких стран в Европу приезжает наибольшее число мигрантов

Данная инфографика более примечательна и в ней с первого взгляда становятся очевидны как минимум две вещи.

Первая состоит в том, что данная карта — это тайная мечта любого незалежного украинца, поскольку в ней Россия и Украина поменялись местами, своими границами и масштабами территорий, а следовательно и своими проблемами, президентами и военным потенциалом.

Вторая ясно показывает, что все многочисленные реляции западной прессы по обвинению России в провоцировании волны мигрантов в Европу, оказались в корне не состоятельными. Для подтверждения этого факта достаточно отметить, что самая высокая доля иммигрантов, прибывших за 2015-2016 год в Британию, оказалась родом из Индии. В Норвегии, основу миграционного потока составили поляки, в Австрии и Швейцарии — соседняя Германия и её граждане, а большая часть иностранцев в Ирландии родом из островной Англии. Преобладания сирийцев в этом списке нет.

Во Францию, Испанию и Португалию иммигранты приезжают большей частью с юга (Алжир, Марокко и Ангола, соответственно). В Грецию и Македонию едут в основном албанцы. В Польше и Чехии большинство иммигрантов из Украины. И так далее….

Особо любопытно при этом, что абсолютное большинство иммигрировавших в этот же период украинцев переселилось не в западно — европейские государства (куда так мечтало попасть), а в Россию (от которой так мечтало отдалиться). Иммиграцию же ряда восточноевропейских государств и миграционный прирост самой Украины в конце 2015 — начале 2016 года обеспечила (по мнению европейского статистического ведомства) наша страна.

Здесь важно оговориться, что подавляющее большинство миграционного прироста стран Восточной Европы, а в особенности Украины составили не переселившиеся на эти территории россияне (как можно было бы подумать увидев опубликованные выше карты), а юридические нюансы европейской статистической методологии. Дело в том, что нелогичный рост числа мигрантов из России на Украину (зафиксированный Евростатом в 2015 — 2016 году) есть ни что иное, как получившие российское гражданство украинцы вернувшиеся обратно на свою Родину, коренные жители Украины уже имеющие российские паспорта, или вставшие на очередь к получению российских документов приезжие украинцы. Также, в общую статистику «прироста» стран Восточной Европы заносят и россиян купивших в этих странах недвижимое имущество, а также всех жителей российского полуострова Крым скопом.

Держа все это в голове (и игнорируя формальный миграционный прирост жителей Украины), общие тенденции иммиграционного прироста по европейским странам за последние пять лет, будут выглядеть так:

Карта демонстрирует, что наибольшее увеличение числа иммигрантов с 2010 по 2015 годы отмечается в Люксембурге, Швейцарии, Швеции, Австрии и Норвегии (где и так традиционно фиксируется самая высокая доля уроженцев других стран в общей численности населения), ненамного отстают от них Британия и Финляндия.

Но наибольший интерес вызывает для нас последняя карта Якуба Мариана, где автор указывает на то, за счет граждан какой страны увеличивается миграционный прирост в том или ином государстве Европы. Сравнивая данные ООН за 2010 и 2015 годы, Мариан приходит к следующим выводам:

В нашей стране иммигрантское население наиболее интенсивно увеличивается за счет переезжающих в страну украинцев, индийцы едут в Британию, британцы в Ирландию, а поляки по-прежнему уезжают в Норвегию.

Фактически, иммиграционные тенденции в 2016 году остались такими же как и в 2015, лишь в некоторых странах появились существенные отличия. Одна из главных среди них — Россия. Количество россиян переезжающих в восточноевропейские государства, получающих там паспорт гражданина или в целом подававших на получение данного документа, в последние годы заметно снизилось. Единственным направлением где российская иммиграция ещё продолжает быть преобладающей (над иммиграцией из других государств) остается Украина. Но не за счет увеличения российских мигрантов, а за счет тотального падения притока иммигрантов из других государств на украинскую территорию, а также в связи с крайне ангажированной методикой подсчета населения в вопросе Крыма.

В действительности, положительный прирост иммигрантов на Украине (отразившийся на картах Якоба в виде «россиян переехавших на украинскую территорию») создают не они, а сами украинцы работающие в России, но получившие в этот период российское гражданство и вернувшиеся на Родину. В цифру входит и возвращение беженцев после 2014 года обратно в независимые республики Донецка и Луганска, и конечно же абсурдное включения граждан российского Крыма в европейские списки «россиян иммигрировавших на Украину» (Крым на картах форума в Давосе подчеркнуто раскрашен в украинский цвет, а прирост его жителей за счет внутрироссийской и украино — российской эмиграции, записывается в прирост украинского, а не российского населения). В сумме, это и формирует представленную на карте цифру миграционного прироста населения Украины за счет «иммигрировавших в нее россиян» в 0,3 процента, в то время как реальная демография этой страны давно повторяет обратную экспоненту, а иммиграция россиян на Украину поддерживает отрицательные тенденции.

ОБОБЩЕНИЕ

Да, статистика как правило не передает отдельные детали и не отражает субъективного мнения каждого, также она вполне может быть результатом нечестных замеров, политических тенденций, или свидетельством спорно выбранной методики, но, тем не менее только на основе статистики и можно получить приблизительные результаты происходящих тенденций и установить хоть какие — то общие правила для проведения достоверного сравнения. В современном мире найти не ангажированную статистику все ещё можно, но даже она как правило, всегда имеет свои подводные камни.

Это же касается и давосских карт Якуба Мариана рассматриваемых выше. В первую очередь они играют на руку европейским политикам и весьма вероятно, что их появление не было случайным. Ведь при такой методе подсчета более одного процента прироста иностранного населения к общей численности проживающих граждан можно зарегистрировать лишь в Австрии и Швейцарии, в остальных странах, таких как Германия и Франция — это увеличение составит уже менее процента. Неофициальные мигранты, беженцы, и все прочие категории иностранцев аккуратно выводятся за скобки рассматриваемой статистики. А значит немцам и французам (по мнению Давосского форума) в предвыборный период 2017 и 2018 годов волноваться категорически не о чем, и совершенно не нужно. С миграцией в Европе «все в порядке»…

Конечно, чисто математически один процент миграционного прироста действительно не кажется серьезной угрозой, но в реальности это не так. Европейские события последних двух лет наглядно показали, что один процент не ассимилированных мигрантов, в купе с толерантным и политкорректным европейским обществом не имеющим из-за этого естественных защитных механизмов — лучший рецепт для большой катастрофы.

Для нас же, опубликованные данные принесли дополнительные преимущества в большой геополитической игре с Западом. Поскольку наглядно и на основе европейских источников продемонстрировали несостоятельность постулатов международной прессы и политического поля по обвинению нашей страны в наплыве «сирийских» мигрантов на Европейские государства. Еще раз подтвердили, что Сирия постепенно перестает быть антироссийской картой, а победа России в ней окончательно признается европейским сообществом, а также (на фоне происходящих в Астане межсирийских переговоров) свидетельствует об уже начавшихся изменениях мирового политического поля с приходом в Белый дом новой американской администрации и стоящих за ней национальных элит.

Кроме того карты Мариана косвенно подтвердили и то обстоятельство, что россияне в последние пять лет отдают все большее предпочтение жизни, созиданию и работе в собственной стране, а не ориентированию на переезд в другие государства, регионы или соседние территории.

А это уже, о многом говорит…

Источник: nstarikov.ru